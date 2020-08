Surface Duo: Microsoft nennt Preis seines Dual-Screen-Smartphones

Die erste Präsentation des Surface Duo liegt schon fast ein Jahr zurück. Im Oktober 2019 zeigte Microsoft erstmals erste Details des faltbaren Android-Smartphones, welches auf der Innenseite zwei separate OLED-Displays besitzt. Nach Monaten der Ungewissheit, in denen unter anderem Microsofts Manager mit dem Gerät in der Öffentlichkeit zu sehen waren, gab man nun bekannt, dass das Surface Duo zum Preis von 1.399 US-Dollar verfügbar sein wird.

In den USA werden laut The Verge ab heute unter anderem bei Best Buy und dem Microsoft Store Vorbestellungen akzeptiert. Der offizielle Launch-Termin ist der 10. September 2020. Preise und Termine für einen internationalen Start sind bislang nicht bekannt.

Das wohl wichtigste technische Detail des Surface Duo sind die beiden Displays mit 1.800x1.350 Pixel im Inneren mit Displaydiagonalen von jeweils 5,6 Zoll. Durch das 3:2-Format der beiden kombinierten Displays ergibt sich eine Displaydiagonale von 8,1 Zoll mit insgesamt 2.700x1.800 Pixeln.

Die beiden Gehäusehälften sind dabei mit einem Scharnier verbunden, die beiden Displays sind aber zwei geteilt und nicht etwa – wie zum Beispiel bei Samsungs Galaxy Fold – miteinander verbunden. Die Gefahren eines biegsamen Displays entfallen somit.

Das Surface Duo unterstützt Microsofts Surface Slim Pen / © Microsoft

Surface Duo mit Snapdragon 855 und ohne 5G

Als Prozessor soll Qualcomms Snapdragon 855 zum Einsatz kommen, dem 6 GB RAM zur Seite stehen. Microsoft verzichtet beim Surface Duo auf den Einsatz von 5G, Nutzer müssen sich daher mit dem Surfen im LTE-Netz begnügen. NFC oder kabelloses Laden ist ebenfalls nicht vorhanden. Der interne Speicher von 128 oder 256 GB für Daten und Apps kann nicht erweitert werden.

Bei den Kameras zeigt sich Microsoft ebenfalls etwas sparsam. Das Surface Duo besitzt nur einen 11-Megapixel-Sensor mit einem f/2.0-Objektiv und einem 7x „Super Zoom“. Die Kamera erlaubt Videoaufnahmen in bis zu 4K mit 60 Bildern pro Sekunde. Eine elektronische Bildstabilisierung schützt dabei gegen unruhige Hände.

Etwas überraschend ist auch die vergleichsweise geringe Akkukapazität. Die beiden Akkus, die jeweils in einer Gehäusehälfte untergebracht sind, bieten insgesamt nur 3.577 mAh. Zum Vergleich: Samsungs Galaxy Note 20 Ultra bringt es auf stolze 4.500 mAh. Microsoft verspricht, dass dies dennoch unter anderem für eine Videowiedergabe von 15,5 Stunden genügen soll.

Surface Duo: Software soll Displays intelligent nutzen

Neben der Hardware spielt bei dem Dual-Screen-Smartphone aber natürlich auch die Software eine wichtige Rolle. Laut Panos Panay, Microsofts Chief Product Officer, sollen alle Android-Apps wie gehabt ohne weitere Modifikationen auf dem Surface Duo lauffähig sein.

Entwicklern ist es aber möglich, ihre Apps an die Darstellung auf zwei Displays zu optimieren. Microsoft hat dies beispielsweise bei den eigenen Office-Apps und OneDrive getan. Aber auch Amazon soll eine angepasste Kindle-App im Angebot haben.

Intelligente Software soll die Arbeit mit dem Surface Duo vereinfachen. / © Microsoft

Des Weiteren hat Microsoft eine intelligente Lösung entwickelt, die das Arbeiten mit zwei Displays verbessern soll. Entdeckt diese, dass auf einem Display ein Link angetippt wurde, öffnet sich dieser auf dem anderen Bildschirm. Als Beispiel nennt man das Öffnen eines Links aus einer Mail – dieser öffnet sich dann im Browser auf dem anderen Display.

Microsoft hat eng mit Google zusammengearbeitet, um Android an das Dual-Screen-Smartphone anzupassen. Die dabei entwickelten Software-Schnittstellen sollen in Zukunft in Android auch für andere Unternehmen zur Verfügung stehen, um derartige Geräte und Foldables im Allgemeinen voranzutreiben.