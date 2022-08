Suunto 9 Peak Pro: Smartwatch mit beeindruckender Laufzeit geleakt

Next Pit TV

Der bekannte Leaker snoopytech hat eine Reihe von Bildern der Suunto 9 Peak Pro veröffentlicht. Die noch nicht offiziell vorbestellte Uhr soll zwar keine wesentlichen Änderungen bieten, aber es wird erwähnt, dass die Akkulaufzeit deutlich besser sei als beim Nicht-Pro-Modell. Die Suunto 9 Peak Pro soll demnach eine Akkulaufzeit von bis zu 21 Tagen bzw. 40 Stunden bei eingeschaltetem GPS bieten. Zum Vergleich: Der Vorgänger bietet 14 Tage beziehungsweise 25 Stunden bei aktiviertem GPS.

Nicht verpassen: Die besten Fitnesstracker im Jahr 2022

Die längere Laufzeit könnte auf eine größere Batteriekapazität oder einen effizienteren Wearable-Chipsatz zurückzuführen sein. Es ist auch unwahrscheinlich, dass die Smartwatch mit Wear OS ausgestattet wird, da ihr Vorgänger mit einem eigenen Betriebssystem von Suunto läuft. Zur Erinnerung: Nur die Suunto 7 Peak wurde mit der Wearable-Plattform von Google auf den Markt gebracht.

Renderbilder der kommenden Suunto 9 Peak Pro Smartwatch in einer neuen Farbe / © Twitter/u/snoopytech

Specs und Preis der Suunto 9 Peak Pro

Abgesehen von dem beeindruckenden Akku wird die Suunto 9 Peak Pro voraussichtlich dasselbe dünne und hochwertige Design haben, einschließlich eines Edelstahlgehäuses und Saphirglasschutzes wie bei der Galaxy Watch 5 von Samsung. Das berührungsempfindliche Display soll immer noch 1,2 Zoll messen, aber Nutzer:innen können dieselben Navigationstasten auf der rechten Seite nutzen. Noch wichtiger ist, dass die Fans neben den Gesundheits- und Fitnessfunktionen auch neue Farben und Zifferblätter mit der neuen Smartwatch sehen könnten.

Der Leak legt nahe, dass die Suunto 9 Peak Pro zum Preis von 499 € in den Handel kommen könnte. Das wäre etwas teurer als der aktuelle Preis der Suunto 9 Peak von 469 € in der Eurozone. Es ist davon auszugehen, dass Suunto auch den Listenpreis der Suunto 9 Peak in den USA senken wird, sobald die Pro-Version offiziell angekündigt ist.