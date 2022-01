Tablet Deal: Ist das Galaxy Tab S7 FE Angebot wirklich so gut?

Bei Notebooksbilliger gibt es momentan einen sehr guten Deal für alle Tabletliebhaber. Dort bekommt ihr das Samsung Galaxy Tab S7 FE momentan für 433 Euro. Ihr erhaltet das Tablet in der Farbvariante Mystic Black mit 64 GB internem Speicher. Gültig ist der Deal, solange der Vorrat reicht – schnell sein lohnt sich also. Wir verraten Euch, ob sich der Deal wirklich lohnt und ob es Alternativen gibt.

Das Samsung Galaxy Tab S7 FE ist die günstige Alternative zur Premium-Variante aus Korea. Samsung bewies bereits bei den Smartphone Fan-Editions, dass sie wissen, was Ihre Kunden wollen. Neben einer wirklich guten Verarbeitung und einem großen 12,4 Zoll Display, wartet auf euch eine wirklich ordentliche Akkulaufzeit und 5G-Konnektivität. Perfekt für alle, die momentan auf Home Schooling oder Home Office angewiesen sind.

Wir haben das Galaxy Tab S7 FE ausführlich für Euch getestet. Den Testbericht findet Ihr hier.

Natürlich darf man für diese Preisklasse nicht die selben Standards erwarten, wie es eben bei den teureren Premium-Modellen der Fall ist. So müsst Ihr Euch darauf einstellen, dass auf technischer Seite einige Einsparungen vorgenommen worden sind. Dadurch findet sich im Tab S7 FE ein Snapdragon 750 mit 4 GB RAM und 64 GB internem Speicher, was leider nicht wirklich viel ist. Solltet Ihr aber nicht vorhaben, das Gerät zum gamen zu nutzen, geht das vollkommen in Ordnung. Vor allem Studenten und Schüler dürften ihre Freude daran haben.

Sollte es etwas besser sein, lest doch mal hier nach: Die besten Tablets mit Android, iPadOS und Windows

Lohnt sich der Kauf des Tab S7 FE bei Notebooksbilliger?

Neben Notebooksbilliger hat auch Amazon das Tablet für 433 Euro im Angebot. Der nächstbessere Preis wird von CoolBlue angeboten. Sie haben das Tablet für 444 Euro im Angebot, Dementsprechend ist die Ersparnis nicht allzu hoch, allerdings macht Kleinvieh bekanntlich auch Mist. Solltet Ihr allerdings einen bestimmten Händler bevorzugen, listen wir hier die Angebote für Euch auf.

Samsung Galaxy Tab S7 FE

Die Zielgruppe des Tablets wird deutlich von Samsung beschrieben. Vor allem Schüler und Studenten können mit dem Tablet wunderbar arbeiten. Durch den Snapdragon 750 und das 60 Hertz Display wird Zocken auf dem Gerät leider nicht so viel Spaß machen, wie auf dem Premium-Tablet, allerdings sind die Akkulaufzeit und auch die Größe des Bildschirms toll, um darauf zu schreiben oder Präsentationen zu verfolgen. Natürlich auch, um während der Vorlesung mal ein wenig Netflix zu schauen.

Eine gute Verarbeitung und ein großes Display im Galaxy Tab S7 FE! / © NextPit

Das Tablett erschien im August 2020 und wird aller Voraussicht nach noch bis zum zweiten Quartal 2024 mit Sicherheitsupdates versorgt werden. Dadurch seid ihr noch einige Jahre auf der sicheren Seite. Außerdem sorgt der integrierte S-Pen dafür, dass ihr nicht mit euren Fingern auf dem IPS-Display schreiben müsst.

Wenn Ihr gerne etwas mehr zahlen möchtet, schaut Euch am besten mal die Premium-Version an, von der wir hier die ganze Zeit sprechen. Einen aktuellen Deal findet ihr hier.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Wäre es eine interessante Variante zur Premium-Version? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!