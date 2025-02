Nicht jeder braucht eine riesige Menge an mobilem Datenvolumen – also warum mehr zahlen, als wirklich nötig ist? Wenn Ihr nach einem günstigen Mobilfunkvertrag mit Telefon-Flat und ausreichend Daten für den Alltag sucht, haben wir eine echte Spar-Empfehlung für Euch!

Falls Ihr meist mit einem WLAN-Netz verbunden seid und unterwegs nur gelegentlich etwas nachschlagt, könnt Ihr Euch teure Tarife sparen. Stattdessen lohnt sich ein Blick auf das aktuelle Angebot von LogiTel. Hier gibt es einen Tarif mit 5 GB LTE-Datenvolumen und Allnet-Flat für gerade einmal 4,99 Euro pro Monat. Doch das Beste daran: Dank einer Cashback-Aktion zahlt Ihr über die Mindestlaufzeit von 24 Monaten effektiv sogar nur 2,49 Euro monatlich! Klingt fast zu gut, um wahr zu sein? Wir haben alle Details für Euch geprüft.

Affiliate Angebot LogiTel AllMobil Flat M Jetzt mit 60 Euro Cashback!

So funktioniert das Angebot für effektiv 2,49 Euro

Bei dem Tarif handelt es sich um die LogiTel Allmobil Flat M, die Euch monatlich 5 GB LTE-Daten im Vodafone-Netz bietet. Mit bis zu 50 MBit/s seid Ihr flott im Netz unterwegs – genug für Social Media, Messenger und Musik-Streaming. Dazu gibt’s eine Telefon-Flat in alle deutschen Mobilfunknetze sowie ins Festnetz. Selbst im EU-Ausland könnt Ihr den Tarif problemlos weiternutzen.

Normalerweise kostet das Ganze nur 4,99 Euro pro Monat. Doch wenn Ihr Eure erste Anbieterrechnung innerhalb von 12 Wochen nach Rechnungsdatum an auszahlung@logitel.de sendet (frühestens 42 Tage nach Vertragsaktivierung), bekommt Ihr 60 Euro Cashback. Rechnet man das auf die Laufzeit von zwei Jahren um, reduziert sich der effektive Monatsbeitrag auf nur 2,49 Euro! Zudem fallen keine Anschlussgebühren an. Aber Achtung: Dieses Angebot ist nur bis zum 17. Februar gültig – wer sparen will, sollte also nicht zu lange warten. Alle Infos auf einem Blick:

AllMobil Flat M Tarif LogiTel AllMobil

Flat M Datenvolumen 5 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s 4G/5G 4G Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 4,99 € Cashback 60,00 € Effektivkosten pro Monat 2,49 € Zum Angebot*

Ein kleiner Hinweis: Falls die 5 GB mal nicht ausreichen, greift eine voreingestellte Datenautomatik, die kostenpflichtig zusätzliches Volumen bucht. Ihr könnt diese aber problemlos deaktivieren – entweder per SMS oder durch einen kurzen Anruf beim Anbieter.

Ist das wirklich der günstigste Tarif?

Zwar findet Ihr auch Tarife mit mehr Datenvolumen für rund 5 Euro pro Monat, beispielsweise von simyo. Doch durch das Cashback von LogiTel zahlt Ihr hier auf die gesamte Laufzeit gerechnet deutlich weniger. Nach den 24 Monaten könnt Ihr den Vertrag einfach kündigen und Euch das nächste Schnäppchen sichern.

Was haltet Ihr von diesem Angebot? Würden Euch 5 GB ausreichen, oder ist Euch das zu wenig?