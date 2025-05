MediaMarkt bietet gerade eines der wohl besten Mittelklasse-Smartphones mit Handyvertrag für weniger als 5 Euro monatlich an. Das Xiaomi-Handy überzeugt vor allem durch seine gute Kamera und das tolle Display. Wie viel Ihr insgesamt zahlt und ob sich dieser irre günstige Deal tatsächlich lohnt, verrät der Tarif-Check von nextpit.

Glücklicherweise müssen Smartphones nicht immer 1.000 Euro oder mehr kosten. Einen echten Mittelklasse-Hammer, das Xiaomi Redmi Note 14 Pro+, gibt es beispielsweise schon für rund 300 Euro. Ist Euch das noch immer zu teuer oder möchtet Ihr direkt den passenden Handyvertrag dazu, solltet Ihr gerade bei MediaMarkt vorbeischauen. Das Xiaomi-Smartphone gibt es hier bereits für 4,99 Euro im Monat.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+: Das erwartet Euch

Das Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ ist nicht nur günstig, sondern bietet allerhand für sein Geld. Das Curved-Display misst 6,67 Zoll und bietet eine Bildwiederholrate von 60 bis 120 Hz. Mit einer maximalen Helligkeit von 3.000 Nits wird es zudem ausreichend hell. Xiaomi setzt zudem auf einen Mittelklasse-Prozessor, den Snapdragon 7s Gen 3 aus dem Hause Qualcomm. Das SoC arbeitet mit 8 bzw. 12 GB LPDDR4X RAM und 256 bzw. 512 GB UFS 2.2-Speicher. Beim MediaMarkt-Angebot erhaltet Ihr die jeweils kleinere Variante der Speicherkonfiguration.

Das Redmi Note 14 Pro+ bietet ein starkes Kamera-Setup. / © nextpit

Die wahren Highlights sind jedoch der ausdauernde 5.110-mAh-Akku, der sich dank 120-W-Schnellladefunktion binnen kürzester Zeit wieder aufladen lässt und das gelungene Kamera-Setup rund um die 200-MP-Hauptkamera. Bereits in unserem Test zum Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ haben uns die Ergebnisse der Knipse richtig gut gefallen. Das Mittelklasse-Smartphone setzt zudem auf HyperOS. Drei Android-Upgrades und vier Jahre Sicherheitspatches verspricht Xiaomi ebenfalls.

Xiaomi-Smartphone für 5 Euro: Das zahlt Ihr wirklich

Wie bereits erwähnt schließt Ihr hier einen Mobilfunktarif ab. Es handelt sich allerdings eher um einen Schubladenvertrag, denn Ihr erhaltet 7 GB Datenvolumen im 5G-Netz von Telefónica (o2) und zahlt nur 5 Euro monatlich. Hinzu kommt eine maximale Download-Bandbreite von 50 MBit/s, sowie eine Allnet-Flat in alle deutschen Netze. Neben den Grundgebühren müsst Ihr noch mit einmaligen Kosten für das Gerät in Höhe von 49,99 Euro, sowie 39,99 Euro in Form einer Anschlussgebühr und 4,95 Euro für den Versand, rechnen. Nachfolgend findet Ihr die wichtigsten Daten noch einmal zusammengefasst.

Tarif-Deal-Check Tarif Telefonica Allnet Flat 5+2 GB Aktion Netz Telefónica (o2) Datenvolumen 7 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit7s SMS / Telefon-Flat Ja 5G Ja Laufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 4,99 € Einmalige Gesamtkosten 94,93 € Gesamtkosten 214,69 € Reguläre Gerätekosten Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ – 282,76 € Effektive monatliche Ersparnis ~ 2,84 € Zum Angebot*

Lohnt sich das Angebot?

Das Xiaomi-Smartphone in der hier angebotenen Speicherkonfiguration kostet Euch laut Preisvergleich derzeit mindestens 314,99 Euro – zumindest dann, wenn Ihr nicht auf Marktplatz-Angebote setzt. Am günstigsten ist es nämlich über einen Re-Seller bei Amazon erhältlich. Hier zahlt Ihr für die "Midnight Black"-Version nur 282,76 Euro. Allerdings ist selbst dieser Deal noch deutlich über dem, was Ihr derzeit bei MediaMarkt zahlt.

Nach Ablauf der Mindestlaufzeit habt Ihr insgesamt 214,69 Euro gezahlt, was einer Gesamtersparnis von fast 70 Euro entspricht. Könnt Ihr also die einmaligen Kosten in Höhe von 94,93 Euro stemmen bekommt Ihr hier ein richtig gutes Smartphone mit einem richtig günstigen Tarif geboten. Einen Blick ist dieser Deal allemal wert. Allerdings solltet Ihr Euch beeilen, denn erfahrungsgemäß sind solche Angebote nur für sehr kurze Zeit erhältlich.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Mittelklasse-Smartphone zu diesen Konditionen interessant für Euch? Lasst es uns wissen!