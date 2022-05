Tarif mit irrem Feature: Neuer O2 Grow startet mit Top-iPhone-Deal

NEXT PIT TV

Der Mobilfunkanbieter O2 feiert Geburtstag und hat sich dafür einen besonders spannenden Handyvertrag ausgedacht. Denn der neue "Grow-Tarif" startet nicht nur mit 40 Gigabyte 5G-Inklusivvolumen – er wächst zudem mit jedem Jahr Laufzeit weiter. Pro Jahr gibt es dabei 10 Gigabyte Datenvolumen kostenlos dazu. Ein Anschlusspreis oder weitere versteckten Kosten fallen nicht an.

Stattdessen bietet Euch O2 das Apple iPhone 13 Pro im Rahmen des Vertrages zu vergünstigten Konditionen an. Dabei zahlt Ihr lediglich eine Einmalzahlung von einem Euro bei O2. Mit 36 Monaten an Laufzeit kostet Euch das aktuelle Top-Smartphone 54,99 Euro im Monat. Wie gut das Angebot ist, fassen wir Euch im Tarif-Check zusammen.

O2 Grow mit iPhone 13 Pro im Tarif-Check

Nehmt Ihr das Angebot für das iPhone 13 Pro wahr, müsst Ihr mit einer Laufzeit von 36 Monaten rechnen. Das bedeutet im Falle des O2 Grow, dass Euer Datenvolumen von 40 Gigabyte im ersten Jahr auf 60 Gigabyte im dritten Jahr steigt. Damit surft Ihr auf dem Niveau des O2 Free L, der Euch 39,99 Euro im Monat kostet – eine Ersparnis von 10 Euro, vergleichen wir die Kosten ohne Vertrag bei den beiden Tarifen.

O2 Grow im Tarif-Check Vertrag O2 Grow O2 Grow mit iPhone 13 Pro Datenvolumen 40 GB + 10 GB alle 12 Monate 40 GB + 10 GB alle 12 Monate Monatskosten 29,99 Euro (19,99 Euro im Young-Tarif) 54,99 Euro (44,95 Euro im Young-Tarif) Einmalkosten - 1 Euro Anschlusspreis 0 Euro 0 Euro 5G? Ja Ja EU-Roaming? Ja Ja Laufzeit 24 oder 0 Monate 36 Monate Gesamtkosten 716, 76 Euro (479,76 Euro im Young-Tarif) 1.980,64 Euro (1.619,20 Euro im Young-Tarif) Zum Angebot Zum Angebot

Wie Ihr der Tabelle entnehmen könnt, lässt sich der Grow-Tarif auch mit der Young-Option kombinieren. Seid Ihr also unter 28 Jahre alt, könnt Ihr jeweils 10 Euro im Monat sparen. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, das Datenvolumen mit mehreren Geräten gleichzeitig zu nutzen. Das Feature heißt O2 Connect und funktioniert mit bis zu zehn Geräten gleichzeitig. Dabei könnt Ihr zwei vollwertige SIM-Karten und sieben Datenkarten kostenlos zu Eurem Vertrag hinzufügen. Auf der verlinkten Seite erfahrt Ihr mehr über O2 Connect.

Hier geht's zum NextPit-Test des iPhone 13 Pro

Insgesamt zahlt Ihr für den Grow-Tarif mit dem iPhone 13 Pro 1.980,64 Euro. Der aktuelle Bestpreis für das iPhone 13 Pro liegt bei knapp 1.100 Euro. Es fallen also zusätzliche Kosten von etwa 880 Euro für den Handyvertrag an – auf die Laufzeit von 36 Monaten heruntergebrochen zahlt Ihr also effektiv 24,46 Euro monatlich für den Mobilfunkvertrag dazu.

Wie findet Ihr die Idee, einen Handyvertrag mit steigendem Inklusivvolumen anzubieten? Habt ihr vor, Euch das Angebot bei O2 zu sichern?

Dieser Artikel ist im Rahmen einer Kooperation mit dem Mobilfunkanbieter O2 entstanden.