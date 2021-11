Tarif-Kracher: Pixel 6 Pro für effektiv 3 € / Monat am Cyber Monday

Auch am Cyber Monday nehmen wir uns Zeit für unsere NextPit Tarifchecks, wenn sie verheißungsvolle Angebote versprechen. In diesem Fall geht es um einen Vodafone-Allnet-Flat-Tarif, bei dem Ihr das Google Pixel 6 Pro für lediglich 219 Euro einmalig dazu bekommt bzw. zu einem Effektivpreis von weniger als drei Euro monatlich. Lasst uns das Angebot überprüfen.

Wer sich dachte, dass er nach dem Black Friday Geldbeutel und Nerven schonen kann, wird am Cyber Monday eines Besseren belehrt. Bei LogiTel bekommt Ihr nämlich zum "Vodafone Smart L"-Tarif aktuell das Google Pixel 6 Pro für eine echt niedrige Zuzahlung plus 100 Euro Startguthaben.

Ob der Deal Sinn ergibt, klären wir jetzt im Rest des Artikels. Los geht's:

Google Pixel 6 Pro mit "Vodafone Smart L"-Allnet Flat im Tarifcheck

Wie erwähnt, bekommt Ihr hier zur Allnet-Flat im Vodafone-Netz Googles aktuelles Flaggschiff dazu. Lest unseren Test des Google Pixel 6 Pro, damit Ihr eine Idee davon bekommt, was dieses Spitzen-Smartphone alles auf der Pfanne hat. Die Zuzahlung von 249 Euro hat LogiTel nun jetzt nochmals gesenkt. Ihr blättert einmalig jetzt nur 219 Euro auf den Tisch plus 4,99 Euro Versandkosten – Anschlusspreis entfällt!

Außerdem gibt es derzeit eine Tarifaktion, die Euch über die MeinVodafone-App 100 Euro bringt. Monatlich zahlt Ihr für den Tarif mit 15 GB und einem Speed von bis zu 500 Mbit/s aktuell ebenfalls vergünstigte 34,99 Euro. Unterm Strich blättert Ihr für die zwei Jahre Laufzeit insgesamt 963,75 Euro hin. Zieht Ihr davon den derzeitigen Preis des Pixel 6 Pro (899 Euro) ab, bleiben knapp 65 Euro insgesamt übrig bzw. 2,70 Euro, die Euch das Handy zusätzlich zum Vertrag monatlich kostet.

Das waren viele Zahlen, daher gibt es den Spaß hier noch einmal übersichtlich in der Tabelle aufbereitet:

Alle Details im Überblick Eigenschaft Google Pixel 6 Pro + Vodafone Smart L Monatspreis 34,99 Euro Anschlussgebühr – Datenvolumen pro Monat 15 Gigabyte LTE-Speed bis zu 500 Mbit/s Telefonie-Flat? Ja, Allnet SMS-Flat? Ja, Allnet Laufzeit (Minimum) 24 Monate Gesamtkosten über 24 Monate 24 x 34,99 = 839,76 Euro

+ 219 Euro Anzahlung

+ 4,99 Euro Versand

- 100 Euro Startguthaben

= 963,75 Euro oder 40,16 Euro monatlich Effektiver Preis für das Pixel 6 Pro 64,75 Euro bzw. 2,70 Euro monatlich Zum Angebot

Nehmt Ihr also diesen Deal wahr und sichert Euch zudem das 100-Euro-Guthaben in der App, zahlt Ihr effektiv 64,75 Euro pro Monat für das Google Pixel 6 Pro im Rahmen dieses Tarifs. Ob man so ein Angebot ruhig mal mitnehmen sollte? Jau, solltet Ihr absolut! Seid am Besten auch flott, weil das Angebot jederzeit wieder beendet werden kann!