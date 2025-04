Kann man Euch für ein Event begeistern, welches Konferenz, Expo und Festival zu den Themen KI, Tech und IT in einem vereint? Dann notiert Euch den 03. Juli 2025 im Kalender. Da nämlich startet das allererste TechRiders-Event in Hürth. Hier verraten wir Euch alles, was Ihr dazu wissen müsst.

Pünktlich zur ersten Nominierung eines deutschen Digitalministers startet in Nordrhein-Westfalen ein Event durch, das sich der digitalen Transformation verschrieben hat. In Hürth, nahe Köln, steht nämlich das TechRiders-Festival an. Der Spaß findet am 03. Juli bis zum 04. Juli statt am Euronova Campus bei Köln. Die TechRiders-Veranstaltung versteht sich als ein "Event mit klarem Fokus auf Innovation, Resilienz und Effizienz" und verspricht Euch eine "Plattform für praxisnahe Lösungen in den Bereichen IT-Infrastruktur, Sicherheit, Datenschutz und Business-Strategie."

So läuft das TechRiders-Event

Was wird dort passieren? Stellt es Euch vor als einen eineinhalbtägigen Mix aus Festival, Summit und Expo. Auf drei Bühnen werden genau die Themen beackert, die uns Tech-Nerds derzeit bewegen. Stellt Euch also darauf ein, dass die mehr als 60 Redner:innen Euch unglaublich viel Input zu künstlicher Intelligenz, Cybersecurity, Robotik, Cloud-Lösungen, Blockchain uvm. um Eure neugierigen Ohren hauen werden. Zusammen mit Partnern wie eco – Verband der Internetwirtschaft, VOICE, BitMi, dem KI-Bundesverband und dem BSKI sorgen die TechRiders dafür, dass Euch führende Köpfe der Szene ins Bild setzen.

Vor Ort werden also viele Menschen sprechen, die in der deutschen IT-Szene Rang und Namen haben, aber natürlich sind auch internationale Unternehmen vertreten. Eine Besonderheit können wir Euch im Vorfeld schon verraten: Im Gegensatz zu vielen anderen Veranstaltungen sind beim TechRiders Summit alle Vorträge in deutscher Sprache. Seid Ihr IT-Entscheider in Eurem Unternehmen? Dann solltet Ihr Euch am besten heute noch Tickets sichern. Seid Ihr schnell genug, klappt das sogar kostenlos über die TechRiders-Seite.

Bevor abends alle Teilnehmenden zur Techriders-Party zusammenkommen, könnt Ihr Euch im AI Village, auf dem Airfield oder natürlich an der Mainstage zu den Themen unserer Zeit informieren. Wollt Ihr die Trends von Morgen kennenlernen, wissen, wie Ihr im Unternehmen mit künstlicher Intelligenz umgeht, oder seid generell an den IT- und Tech-relevanten Lösungen interessiert? Dann sehen wir uns am 03. Juli hoffentlich in Hürth.

Denn natürlich geht es nicht nur darum, Wissen wie ein Schwamm in sich aufzusaugen. Vielmehr sollt Ihr Euch mit einbringen, diskutieren und selbstverständlich netzwerken und neue Kontakte knüpfen. Ihr dürft Euch übrigens auch angesprochen fühlen, wenn Ihr Euch eher als Aussteller einbringen wollt – beim TechRiders Summit könnt Ihr Euch einem fachkundigen Publikum präsentieren!

nextpit und inside digital sind Medienpartner der TechRiders

Ihr sollt auch wissen, dass inside digital und nextpit die Medienpartner des TechRiders-Festivals sind. Das bedeutet für Interessierte, dass Ihr alle Infos zum Event von uns in gewohnter Qualität geliefert bekommt. Wollt Ihr also alle Informationen zum Event möglichst überall und jederzeit greifbar haben, dann seid Ihr bei uns genau richtig. Wir werden live von der Veranstaltung berichten, Euch darüber hinaus aber auch mit Videos, Podcasts und Artikeln versorgen. Freut Euch also auf News, Interviews und Deep-Dives, aber auch Behind-the-Scenes-Einblicke ins Event.

Seid Ihr also neugierig auf all das, was die digitale Transformation uns an Herausforderungen stellt? Wollt Ihr fundierte Strategien kennenlernen, wie Ihr für Euer Unternehmen heute schon die richtigen Weichen stellt? Mit gleichgesinnten IT-Profis diskutieren? Dann sehen wir uns Anfang Juli in Hürth!

nextpit und inside digital sind also am Start – und wir freuen uns drauf, Euch bei den TechRiders zu treffen.