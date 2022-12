Tecno Phantom X2 Pro: Erstes Smartphone mit elektrisch ausfahrbarem Portrait-Objektiv

Der hierzulande unbekannte Smartphone-Hersteller Tecno Mobile hat vergangene Woche in Saudi Arabien das Tecno Phantom X2 Pro präsentiert. Das durchaus als innovativ zu bezeichnende 2006 in Shenzhen gegründete Unternehmen, stellt das erste Smartphone mit einer motorbetriebenen Portrait-Kamera vor – klingt das spannend?

Tecno Phantom X2 Pro offiziell!

Es ist Sonntag und ich möchte die Gunst der Freizeit nutzen, um Euch einen neuen Smartphone-Hersteller vorzustellen. Es handelt sich um das 2006 in Shenzhen gegründete Unternehmen Tecno Mobile. Der amtierende CEO und Gründer heißt George Zhu und ist nicht mit George Zhao von Honor zu verwechseln. Der Hersteller hat bislang seinen Fokus mit preiswerten Smartphones der Camon-, Pova-, Pop- und Spark-Serien den Afrikanischen, Indischen und Asien Markt bedient. Prinzipiell ist das also eher uninteressant, wenn vergangene Woche nicht die beiden Smartphones Phantom X2 und Tecno Phantom X2 Pro in Saudi Arabien präsentiert worden wären.

Hierbei handelt es sich um weltweit das erste Android-Smartphone mit einer elektrisch ausfahrbaren verbauten Portrait-Kamera. Genau genommen ist es sogar eine Kombination aus einer Portrait- und Telezoom-Kamera. Denn das 65-Millimeter-Objektiv bietet auch eine bis zu 2,5-fach verlustfreie Vergrößerung vor dem 50-MP-Bildsensor. Und hier handelt es sich nicht um irgendeinen Sensor, sondern um einen 1/2.7 Zoll großen ISOCELL JN1 von Samsung.

Das Tecno Phantom X2 Pro ist das erste Smartphone mit einem motorisierten Portrait-Objektiv. / © Tecno / edit by NextPit

Portrait-Kamera mit großer Blendenöffnung

Besonders beeindruckend: Eine ist die für ein Smartphone kleine Blendenzahl f/1.49, welche im Gegensatz zu einem Samsung Galaxy S22 Plus (70mm - f/2.4) deutlich mehr Licht auf den Image-Sensor durchlässt. Das optische Ergebnis ist, durch die geringe Schärfentiefe hebt sich das Motiv besonders gut ab. Daher nennt Tecno vermutlich auch das herausfahrbare Objektiv des Phantom X2 Pro auch Portrait-Kamera.

Weiterhin steht eine 50-MP-Haupt- (ISOCELL GNV) und eine 13-MP-Ultraweitwinkel-Kamera auf der Rückseite zur Verfügung. Auf der Vorderseite gibt es oben mittig im 6,8 Zoll großem AMOLED-Display eine 32-MP-Punch-Hole-Kamera. Die Auflösung des 120-Hz-Curved-Panels beträgt 2.400 x 1.080 Pixel (FHD+) im 20:9-Format und ist mit Corning Gorilla Glass Victus geschützt.

Das Tecno Phantom X2 Pro in den Farben Stardust Gray und Mars Orange erhältlich. / © Tecno / edit by NextPit

Den Antrieb übernimmt ein im 4-Nanometer-Prozess gefertigter Dimensity 9000 von MediaTek. Neben einer Mali-G710-MC10-GPU für grafische Belange bietet das Tecno Phantom X2 Pro 12 GB LPDDR5-Arbeits- und 256 GB internen UFS-3.1-Programmsepicher. Der Akku hat eine Kapazität von 5.160 mAh und kann maximal mit 45 Watt (50% 20min.) geladen werden.

Das 165 x 73 x 9 Millimeter große Smartphone, mit der durchaus beeindruckenden Hauptkamera, wird mit Android 12 ausgeliefert, auf das Tecno seine hauseigene Benutzeroberfläche HiOS 12 installiert. Der Lauch fand vergangene Woche in Saudi Arabien statt, wo das Tecno Phantom X2 Pro in den Farben Stardust Gray und Mars Orange zu einem Preis von 3.499 SAR (ca.880 Euro). Wenngleich der chinesische Hersteller mit der Phantom-Serie nun auch das Flaggschiff-Segment zu erobern, ist bislang unklar ob auch andere Märkte wie Europa geplant sind.