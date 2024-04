Telekom: Die besten Handyverträge, Tarife und Angebote im April

Samsung Galaxy S24-Serie bei der Telekom kaufen

Das Samsung Galaxy S24 gibt es in all seinen Variationen natürlich bei der Deutschen Telekom mit spannenden Tarif-Angeboten zu kaufen. Derzeit profitiert Ihr zudem von einer Aktion, bei der Ihr nicht nur bis zu 240 Euro Cashback erhaltet, sondern noch einmal zwischen 100 und 150 Euro als zusätzlichen Ankaufbonus für Euer Altgerät.

Um Euch den Vergleich zu vereinfachen, haben wir uns jeweils für die kleinste Speichervariante und den MagentaMobil-S-Tarif entschieden. Hier erwarten Euch 10 GB Datenvolumen und eine Download-Bandbreite von maximal 300 MBit/s im 5G-Netz der Telekom. Hier sind jedoch weder das Cashback noch ein Ankaufbonus mit eingerechnet.

Denkt daran, dass Ihr bei der Telekom die Möglichkeit habt, die Gerätekosten und den monatlichen Abschlag eines Tarifes noch einmal zu ändern. Sind Euch die monatlichen Kosten also zu hoch, könnt Ihr einfach mehr für das Smartphone zahlen.

Das Samsung Galaxy S24 bei der Telekom im Tarif-Check

Standard-Modell Plus-Variante Flaggschiff Gerät Samsung Galaxy S24 Samsung Galaxy S24+ Samsung Galaxy S24 Ultra Speichervariante 128 GB 256 GB 256 GB Tarif MagentaMobil S MagentaMobil S MagentaMobil S Datenvolumen 10 GB 10 GB 10 GB Download-Bandbreite max. 300 MBit/s max. 300 MBit/s max. 300 MBit/s 5G Ja Ja Ja Monatliche Kosten 69,95 € 69,95 € 69,95 € Gerätekosten 69,95 € 489,95 € 559,95 € Ankaufbonus Bis zu 100 € zusätzlich Bis zu 100 € zusätzlich Bis zu 150 € zusätzlich Zu den Angeboten*

Bedenkt unbedingt, dass Ihr bei der Telekom die einmaligen Kosten auf bis zu 1 Euro reduzieren könnt, wenn Ihr bereit seid, höhere monatliche Kosten zu tragen. Zusätzlich erwartet Euch hier noch eine einmalige Anschlussgebühr über 39,95 Euro.

Doch auch das iPhone 15 ist mit allen Modellen bei der Deutschen Telekom erhältlich. Hier haben wir uns den beliebten MagentaMobil L einmal genauer angeschaut, bei dem Ihr ebenfalls 5G zur Verfügung habt und bei dem Ihr 40 GB Datenvolumen monatlich zur Verfügung habt. Außerdem handelt es sich bei allen Modellen um die jeweils kleinste Speicherversion.

iPhone-15-Angebote

Bei allen Tarifen müsst Ihr zudem mit einer Anschlussgebühr von 39,95 Euro rechnen. Ist Euch auch hier die Einmalzahlung oder die monatlichen Gebühren zu hoch, könnt Ihr diese aus vier verschiedenen Varianten auf der jeweiligen Produktseite auswählen.

Telekom: Aktuelle Angebote

Die Angebote der Deutschen Telekom* sind immer wieder durchaus spannend. Neben immer wiederkehrenden Smartphone-Angeboten, könnt Ihr zudem von Hersteller-Deals profitieren. Seid Ihr jünger als 28 Jahre spart Ihr aktuell bei der Grundgebühr bei neuen Verträgen und könnt gleichzeitig von mehr Datenvolumen der Mobilfunktarife profitieren. Somit zahlt Ihr für 40 GB Datenvolumen beispielsweise nur noch 19,95 Euro monatlich.

Ihr sucht nach Telekom-Tarifen für Geschäftskunden? Dann folgt unserem Link!

Für Bestandskunden bietet die Telekom derzeit bis zu 120 Euro Rabatt bei einer Vertragsverlängerung an, wenn Ihr Euch ein neues Smartphone zulegen möchtet. Ferner gibt es bei MagentaEINS gerade bis zu 500 Euro Treuebonus, wenn Ihr zusätzlich einen Mobilfunktarif abschließt.

MagentaTV die ersten sechs Monate gratis

Die Telekom bietet derzeit eine Aktion, bei der Ihr verschiedene MagentaTV-Angebote* die ersten sechs Monate komplett umsonst erhaltet. Dabei habt Ihr (fast) die freie Auswahl, ob mit Netflix oder Disney-Plus-Abo. Außerdem stehen Euch unzählige TV-Sender zur Verfügung und Ihr zahlt erst ab dem 7. Monat den normalen Preis. Gerade die Netflix-Smart-Option ist sehr spannend, da Ihr hier ab dem 7. Monat gerade einmal 13 Euro zahlt.

Außerdem gibt es derzeit eine Aktion, bei der Ihr Euch das ganze Angebot sogar bis zu 9 Monate mit einem passenden Netflix-Abonnement umsonst sichern könnt.

Internet-Tarife mit einem Monat Laufzeit

Gerade zahlt Ihr nur 19,95 Euro in den ersten sechs Monaten, wenn Ihr einen neuen Internet-Tarif bei der Telekom abschließt. Anschließend kosten Euch die Tarife dann wieder den Standardpreis. Doch wenn Ihr kurzfristig einen neuen Internet-Tarif sucht, könnt Ihr seit dem 07.09. auch monatlich kündbare Angebote bei der Telekom eingehen.

Bis zu 300 Euro Cashback

Eine der beliebtesten Aktionen der Deutschen Telekom ist zurück. Schließt Ihr einen neuen Mobilfunktarif bei der Telekom ab, könnt Ihr Euch bis zu 300 Euro direkt auf Euer Girokonto sichern. Ausgenommen sind hierbei allerdings die Young- und PlusKarten-Tarife. Außerdem könnt Ihr, je nach Art und Laufzeit Eures Tarifs, bis zu 10 GB zusätzliches Datenvolumen erhalten. Das Ganze läuft allerdings nur bis zum 30. Juni 2024.

Hierbei entfällt jedoch die reduzierte Tarifgrundgebühr, dafür behaltet Ihr den Online-Vorteil. Alle Infos zu den neuen Mindestlaufzeiten erhaltet Ihr etwas später in diesem Artikel.

Telekom: Alle Verträge für Neukunden

Das wohl bekannteste Magenta-Unternehmen der Welt hat verschiedenste Tarife für Neukunden in der Produktpalette. Dabei verfügen (fast) alle Vertragsoptionen über eine 5G-Option. Die nachfolgenden Links bringen Euch direkt zur passenden Stelle in diesem Artikel, wenn Ihr Euch für einen speziellen Tarif interessiert.

Allnet-Flats: Telefonie und SMS in alle dt. Netze; auch als Flex-Tarife möglich

PlusKarten: Volles Datenvolumen für Euch und Eure Partner

Young-Tarife: Speziell für Menschen unter 28; mehr Datenvolumen und geringere Kosten

Datentarife: Günstige mobile Internettarife ohne Telefonie-Option

DSL & Internet: Das Internetangebot der Telekom

MagentaEINS: Der Kombi-Tarif für Neu- und Bestandskunden

Telekom-Tarif: Allnet-Flats für jede Situation

Die Allnet-Flats der Telekom ermöglichen eine Telefonie-Flatrate in alle deutschen Netze. Dabei habt Ihr die Wahl von 5 GB bis hin zu unbegrenztem Datenvolumen für mobiles Internet. Alle Flats nutzen dabei das 5G-Netz des Anbieters. Wenn Ihr lieber ungebunden bleiben möchtet, könnt Ihr Euch anstelle einer Laufzeit von 24 Monaten auch für eine Version ohne feste Laufzeit entscheiden. In beiden Fällen zahlt Ihr einen Anschlusspreis und habt kostenloses EU-Roaming inklusive.

MagentaMobil XS MagentaMobil S MagentaMobil M MagentaMobil L MagentaMobil XL Datenvolumen 5 GB 10 GB 20 GB 40 GB Unbegrenzt 5G Ja Ja Ja Ja Ja Bandbreite Max. 50 Mbit/s Max. 300 Mbit/s Max. 300 Mbit/s Max. 300 Mbit/s Max. 300 Mbit/s Monatliche Gebühr 34,95 € 39,95 € 49,95 € 59,95 € 84,95 € Einmalkosten 39,95 € 39,95 € 39,95 € 39,95 € 39,95 € Cashback 300,00 € bei Rufnummernmitnahme 300,00 € bei Rufnummernmitnahme 300,00 € bei Rufnummernmitnahme 300,00 € bei Rufnummernmitnahme 300,00 € bei Rufnummernmitnahme Datenbonus Bis zu 10 GB im Monat extra Bis zu 10 GB im Monat extra Bis zu 10 GB im Monat extra Bis zu 10 GB im Monat extra Nein Zu den Tarifen*

Wie bereits erwähnt, könnt Ihr derzeit von zwei Aktionen profitieren. So bekommt Ihr einerseits bis zu 300 Euro Cashback direkt auf Euer Girokonto, wenn Ihr eine Rufnummer von einem anderen Anbieter mitbringt.

Solltet Ihr Euch für einen Zweijahresvertrag entscheiden, könnt Ihr ein Wunschgerät hinzubuchen. Dabei unterscheidet die Telekom in Standard-, Top- und Premium-Smartphones. Je nach Gerät, das Ihr hinzubucht, erhöhen sich die monatlichen Kosten Eures Vertrages. Wie viel Ihr im Endeffekt genau zahlen müsst, seht Ihr aber bereits bei der Auswahl des Tarifs.

Eine genaue Aufschlüsselung der Preise und des gesamten Flat-Angebots findet Ihr in der Preisliste für die MagentaMobil-Tarife (PDF).

Telekom Tarif: PlusKarten für Euch und Eure Familie

Bei den PlusKarten handelt es sich um klassische MagentaMobil-Tarife, die Ihr zusammen mit zusätzlichen SIM-Karten für Eure Familien bekommt. Dabei können Eure Familienmitglieder auf dasselbe Datenvolumen wie die Hauptkarte zugreifen und zahlen dafür nur einen Bruchteil des Gesamtpreises. Habt Ihr bereits einen Tarif beim Anbieter, könnt Ihr Euch die PlusKarten sichern. Beachtet zudem, dass Ihr je Karte eine Anschlussgebühr zahlen müsst. Diese sinkt allerdings, je mehr Karten Ihr Euch bestellt.

MagentaMobil XS MagentaMobil S MagentaMobil M MagentaMobil L MagentaMobil XL Datenvolumen 5 GB 10 GB 20 GB 40 GB Unbegrenzt 5G? Ja Ja Ja Ja Ja Bandbreite Max. 300 Mbit/s Max. 300 Mbit/s Max. 300 Mbit/s Max. 300 Mbit/s Max. 300 Mbit/s Monatliche Gebühr 34,95 € 39,95 € 49,95 € 59,95 € 84,95 € Einmalkosten 29,95 € pro Karte 29,95 € pro Karte 29,95 € pro Karte 29,95 € pro Karte 29,95 € pro Karte Allnet-Flat Ja Ja Ja Ja Ja Erste PlusKarte 19,95 € Weitere PlusKarten 9,95 € PlusKarte Kids & Teens 9,95 € Zu den Tarifen*

Wie Ihr seht, erhöht sich das verfügbare Datenvolumen gegenüber den "normalen" MagentaMobil-Tarifen. Je mehr Karten Ihr kauft, desto günstiger ist der durchschnittliche Preis pro Tarif und auch die Bereitstellungskosten sinken hier deutlich. Wie sich die Kosten für Euch zusammensetzen, findet Ihr auf der Website der Telekom.

Telekom Tarif: Young-Tarife für Studenten und Auszubildende

Diese Sparte richtet sich vor allem an die etwas jüngeren nextpit-Leser: Innen. Die Young-Tarife sind für alle Menschen unter 28 Jahren konzipiert. Ihr erhaltet die Vorteile der Allnet-Flats mit allerdings noch mehr Datenvolumen, zahlt gleichzeitig aber weniger. Außerdem laufen auch die Young-Tarife im 5G-Netz der Telekom laufen, und Ihr habt unterschiedliche Varianten zur Auswahl. Momentan profitiert Ihr zudem von einer Aktion, bei der Ihr für alle Young-Tarife das doppelte Datenvolumen erhaltet, ohne mehr zahlen zu müssen.

MagentaMobil Young S MagentaMobil Young M MagentaMobil Young L MagentaMobil Young XL Datenvolumen 20 GB 40 GB + 10 GB 80 GB Unbegrenzt 5G? Ja Ja Ja Ja Bandbreite Max. 300 Mbit/s Max. 300 Mbit/s Max. 300 Mbit/s Max. 300 Mbit/s Monatliche Gebühr 29,95 € 19,95 € 39,95 € 24,95 € 49,95 € 34,95 € 74,95 € 64,95 € Einmalkosten 39,95 € 39,95 € 39,95 € 39,95 € Allnet-Flat Ja Ja Ja Ja Besonderheiten Altersnachweis erforderlich Altersnachweis erforderlich Altersnachweis erforderlich Altersnachweis erforderlich Zu den Tarifen*

Hinweis: Solltet Ihr einen der günstigen Verträge abschließen wollen, ist zwingend ein Altersnachweis erforderlich. Wenn Ihr die Grenze von 28 Jahren also überschritten habt, dann sind die Allnet-Flats eventuell interessanter für Euch.

Bei den Young-Tarifen erhaltet Ihr mehr Datenvolumen und zahlt Ihr derzeit deutlich weniger als im Vergleich zu den Allnet-Flats. Für junge Menschen lohnen sich diese Verträge also gleich doppelt. Achtet allerdings darauf, dass Ihr ab dem 25. Monat die reguläre Tarifgrundgebühr zahlen müsst. Auch im Bereich der Internet-Tarife und von MagentaTV könnt Ihr somit noch einmal mehr sparen. Mehr dazu findet Ihr im entsprechenden Abschnitt des Artikels.

Über die Produktinformationsblätter der Tarife Young S (PDF), Young M (PDF), Young L (PDF) und Young XL (PDF) erhaltet Ihr alle nötigen Informationen rund um die Verträge.

Telekom-Tarif: Datenflatrate für Vielsurfer

Dieser Tarif ist etwas ganz Spezielles. Hier habt Ihr keine Telefonie-Flatrate, sondern lediglich das Datenvolumen zur Verfügung. Entsprechend sind diese Tarife deutlich günstiger als die Allnet-Flats. Allerdings ist das Telefonieren lediglich über VoIP möglich. Entsprechend sind diese Tarife speziell für Tablets ausgelegt – es sei denn, Ihr nutzt Euer Smartphone ausschließlich für Social Media & Co.

MagentaMobil Data S MagentaMobil Data M MagentaMobil Data L Datenvolumen 5 GB 10 GB 25 GB 5G? Ja Ja Ja Bandbreite Download Max. 300 Mbit/s Max. 300 Mbit/s Max. 300 Mbit/s Bandbreite Upload Max. 50 Mbit/s Max. 50 Mbit/s Max. 50 Mbit/s Drosselung 64 KBit/s (Download) und 16 KBit/s (Upload) 64 KBit/s (Download) und 16 KBit/s (Upload) 64 KBit/s (Download) und 16 KBit/s (Upload) Monatliche Gebühr 14,95 € 19,95 € 29,95 € Einmalkosten 39,95 € 39,95 € 39,95 € Besonderheiten Keine Telefonie/SMS; Nur VoIP Keine Telefonie/SMS; Nur VoIP Keine Telefonie/SMS; Nur VoIP Link zum Tarif Zu den Tarifen*

Die Datentarife der Telekom sind mit einem Tablet kombinierbar. So könnt Ihr Euch ein passendes Gerät direkt dazubuchen, was natürlich die monatlichen Gebühren erhöht. Außerdem sind die Datentarife mit MagentaEINS kombinierbar. Sollten Euch die Tarife zu teuer sein, schaut doch mal auf unsere O 2 -Tarifseite. Dort findet Ihr alle Infos zum großen Wettbewerber.

Alle Informationen zu den Datenflatrates findet Ihr wie gewohnt in den Produktinformationsblättern zur MagentaMobil Data S (PDF), Data M (PDF) und Data L (PDF).

Telekom-Tarif: DSL & Internet mit Glasfaser-Option

Neben den Mobilfunkangeboten ist die Telekom vor allem für eines der größten Internetangebote bekannt. Nicht nur klassische DSL-Tarife befinden sich im Repertoire des Unternehmens, sondern auch Glasfaserangebote. Im Bereich des Glasfaserausbaus ist die Telekom federführend und bemüht sich, immer mehr Haushalte mit dem superschnellen Internet zu versorgen. Entscheidet Ihr Euch für einen Vertrag bei der Telekom, handelt es sich stets um einen Kombi-Tarif aus Festnetz und Internet.

Hierbei habt Ihr die Auswahlmöglichkeit aus verschiedenen Bandbreiten zwischen 16 MBit/s und 250 MBit/s. Aktuell habt Ihr darüber hinaus ein besonderes Angebot für Neuverträge. So zahlt Ihr für fast alle Tarife in den ersten sechs Monate nur 19,95 Euro, erhaltet eine Router-Gutschrift und profitiert von einem Online-Vorteil, welcher Euch zusätzlich Geld einspart. Sobald Ihr Eure Adresse eingegeben habt, könnt Ihr die Angebote auf der Telekom-Website einsehen.

Seit einiger Zeit habt Ihr zudem die Möglichkeit, eine flexible Laufzeit zu wählen und müsst Euch somit keine 24 Monate mehr an den Anbieter binden. Dies gilt für alle Internet-Tarife, außer den Magenta Zuhause S. Dieser hat allerdings nach wie vor die Möglichkeit, auf 12 Monate abgeschlossen zu werden. Achtet allerdings darauf, dass Ihr bei einer monatlichen Kündigungsfrist einige Vorteile, wie die reduzierte monatliche Laufzeit verliert.

Magenta Zuhause S Magenta Zuhause M Magenta Zuhause L Magenta Zuhause XL Download-Bandbreite 16 MBit/s 50 MBit/s 100 MBit/s 250 MBit/s Upload-Bandbreite 1 MBit/s 10 MBit/s 40 MBit/s 50 MBit/s Monatliche Gebühr 19,95 €, ab 7. Monat 37,95 € 19,95 €, ab 7. Monat 42,95 € 19,95 €, ab 7. Monat 47,95 € 19,95 €, ab 7. Monat 54,95 € Bereitstellungspreis 69,95 € 69,95 € 69,95 € 69,95 € Vertragslaufzeit 24 Monate / 12 Monate 24 Monate / 1 Monat 24 Monate / 1 Monat 24 Monate / 1 Monat Besonderheit 70,00 € Routergutschrift Bis zu 170,00 € Gutschrift Bis zu 170,00 € Gutschrift Bis zu 170,00 € Gutschrift Link zum Tarif Zum Tarif* Zum Tarif* Zum Tarif* Zum Tarif*

Derzeit könnt Ihr bei Neuabschluss die ersten sechs Monate lang die Tarifgrundgebühr sparen. Denn Ihr zahlt hier im ersten Halbjahr nur 19,95 Euro. Entscheidet Ihr Euch für die Variante ohne Laufzeit, verliert Ihr diese Vorteile allerdings. Außerdem erhaltet Ihr bis zu 170 Euro Gutschrift bei Abschluss eines Neuvertrages über das Internet-Portal der Deutschen Telekom. Zusätzlich habt Ihr hier auch die Möglichkeit, von MagentaTV zu profitieren.

Telekom-Tarif: MagentaEINS für Telekom-Fans

Der MagentaEINS Tarif kombiniert einen Mobilfunkvertrag mit einem Festnetz- und Internettarif. Somit seid Ihr rundum versorgt mit den Angeboten der Telekom. Hierbei beschränkt sich die Download-Bandbreite bei den Internetangeboten auf 100 MByte/s. Die Mobilfunktarife nutzen – bis auf die kleinste Variante – den 5G-Standard. Außerdem erhaltet Ihr verschiedene Vergünstigungen, wenn Ihr Euch für eine solche Kombi-Variante entscheidet.

MagentaMobil XS + MagentaEINS MagentaEINS Kombi MagentaEINS Unlimited Kombi MagentaEINS Kombi Young Datenvolumen 10 GB 20 GB 40 GB Unbegrenzt 5G? Ja Ja Ja Ja Bandbreite Internet Download: 250 Mbit/s

Upload: 50 Mbit/s Download: 250 Mbit/s

Upload: 50 Mbit/s Download: 250 Mbit/s

Upload: 50 Mbit/s Download: 250 Mbit/s

Upload: 50 Mbit/s Allnet-Flat Ja Ja Ja Ja Cashback? - - - - Monatliche Gebühr 49,90 €; ab dem 4, Monat 84,90 € 54,90 €; ab dem 4, Monat 89,90 € 64,90 €; ab dem 4, Monat 99,90 € 74,90 €; ab dem 4, Monat 109,90 € Besonderheiten Zu den Tarifen*

Die Kombi-Tarife sind sowohl für Neu- als auch für Bestandskunden durchaus interessant. Habt Ihr bereits einen Vertrag bei der Telekom, könnt Ihr also einen MagentaEINS-Vertrag abschließen, um Euch die Vorteile zu sichern. Je nachdem, welchen Vertrag Ihr bereits besitzt, ändern sich natürlich die Preise. Als treue Telekom-Kunden könnt Ihr zudem gerade bis zu 500 Euro Treuebonus einheimsen.

Die Preise setzen sich aus den jeweiligen Verträgen zusammen. Um MagentaEINS nutzen zu können, müsst Ihr einen Mobilfunkvertrag besitzen oder abschließen, der mindestens 29,95 Euro monatlich kostet. Der kombinierte DSL-Vertrag muss darüber hinaus ebenfalls mindestens 19,95 Euro monatliche Gebühr berappen. Somit spart Ihr allerdings im Vergleich zu den Einzelverträgen deutlich.

Telekom: Prepaid-Angebote im Überblick

Bei der Telekom habt Ihr aktuell die Möglichkeit, aus sechs verschiedenen Prepaid-Tarifen auszuwählen. Besonders interessant ist hierbei der Jahrestarif. Denn hier zahlt Ihr jährlich 99,95 Euro und erhaltet insgesamt 3 GB Datenvolumen im 5G-Netz der Telekom. Der kleinste Tarif, Prepaid S, kommt sogar mit nur 1 GB Datenvolumen und lohnt sich eher für Menschen, die das Smartphone hauptsächlich für kurze Telefonate nutzen. Allerdings hat die Telekom das Inklusiv-Volumen in allen Angeboten deutlich erhöht und so gibt es im XL beispielsweise nun 18 GB.

Derzeit gibt es beim MagentaMobil M und L jeweils 1 GB Datenvolumen für 4 Wochen zusätzlich und beim MagentaMobil XL sind es 2 GB gratis für 4 Wochen.

MagentaMobil Prepaid S MagentaMobil Prepaid M MagentaMobil Prepaid L MagentaMobil Prepaid XL MagentaMobil Prepaid Max MagentaMobil Prepaid Jahrestarif Datenvolumen 1 GB 4 GB + 1 GB 8 GB + 2 GB 18 GB + 6 GB Unbegrenzt 4 GB 5G? Nein Ja Ja Ja Ja Ja Bandbreite Max. 300 Mbit/s Max. 300 Mbit/s Max. 300 Mbit/s Max. 300 Mbit/s Max. 300 Mbit/s Max. 300 Mbit/s Wiederkehrende Kosten (4 Wochen) 4,95 € 9,95 € 14,95 € 24,95 € 99,95 € 99,95 € (jährlich) Einmalkosten 9,95 € 9,95 € 14,95 € 24,95 € 99,95 € 99,95 € Startguthaben 10,00 € 10,00 € 15,00 € 25,00 € 100,00 € 100,00 € Allnet-Flat? Nur Telekom-Netz

50 Minuten in andere dt. Netze Ja Ja Ja Ja Ja Link zum Tarif Zu den Tarifen*

Derzeit könnt Ihr bei den Prepaid-Tarifen monatlich 500 MB (max. 10 GB) zusätzliches Datenvolumen erhalten. Hier zahlt sich Treue also aus.

Über die Produktinformationsblätter zu den MagentaMobil Prepaid S (PDF), Prepaid M (PDF), Prepaid L (PDF), Prepaid XL (PDF), Prepaid Max (PDF) und Jahrestarif (PDF) erhaltet Ihr alle nötigen Informationen. Die ausführliche Preisliste erscheint, wie gewohnt, ebenfalls im PDF-Format.

Telekom: Alle Angebote für Bestandskunden

Neben den Kombi-Angeboten des MagentaEINS-Tarifes hat die Telekom noch weitere Deals für Bestandskunden auf Lager. So erhaltet Ihr zusätzliche SIM-Karten für eure Familie zu einem günstigeren Preis und spart somit monatlich 10 Euro für die Zweitkarte. Habt Ihr bereits einen bestehenden 4G-Vertrag bei der Telekom, erhaltet Ihr einen 60-Euro-Wechselbonus, wenn Ihr zu einem 5G-Tarif wechselt. Außerdem könnt Ihr gerade bis zu 120 Euro sparen, wenn Ihr Euren bestehenden Vertrag verlängert.

Seid Ihr schon länger Kunden der Telekom, könnt Ihr zudem einen Treuebonus von bis zu 500 Euro* einheimsen.Hinzu kommen noch weitere Vergünstigungen, wie erhöhtes Datenvolumen und ein monatlicher Nachlass, sobald Ihr einen weiteren Vertrag beim Anbieter abschließt. Alle Informationen rund um die Angebote erhaltet Ihr über Euer "MeinMagenta"-Portal.

Telekom: Fragen & Antworten

Wie erreiche ich den Kundenservice der Telekom?

Ihr habt verschiedene Möglichkeiten, den Kundenservice* zu kontaktieren. Zum einen könnt Ihr Euch telefonisch an das Service-Zentrum wenden. Die Hotlines sind 24 Stunden täglich an sieben Tagen die Woche kostenlos für Telekom-Kunden erreichbar. Dabei habt Ihr die Möglichkeit, verschiedene Nummern anzuwählen:

Fragen zu Apple-Endgeräten: 0800 33 09414

Bestellhotline: 0800 33 03000

Kundenservice Festnetz: 0800 33 01000

Kundenservice Mobilfunk: 0800 33 02202

Ihr könnt Euch auch einen Rückruf einrichten lassen. Dazu gebt Ihr auf der Website Eure Rufnummer an und werdet direkt von der Telekom zurückgerufen, sobald ein Mitarbeiter verfügbar ist. Ihr seid kein Freund des Telefonierens? Dann nutzt am besten das Kontaktformular des Unternehmens. Hier habt Ihr die Möglichkeit, Euer Anliegen zu spezifizieren und eine schriftliche Anfrage zu stellen.

Ferner bietet die Telekom an, dass Ihr Störungen direkt via WhatsApp an die Telekom melden könnt. Achtet dabei darauf, dass es sich um den verifizierten Account des Unternehmens handelt. Außerdem gibt es einen Live-Chat, um kleinere Anliegen direkt zu behandeln. Zu guter Letzt bleibt Euch weiterhin die Möglichkeit, auf der offiziellen Facebook und Instagram-Seite Störungen zu melden und mit der Telekom in Kontakt zu treten. Eine gesamte Übersicht findet Ihr auf der Kontaktseite des Anbieters*.

Wie kann ich mein Prepaid-Guthaben aufladen?

Ihr möchtet Euer Prepaid-Guthaben aufladen? Dann gibt es hier viele Möglichkeiten, das zu tun. Ihr habt dabei die Auswahl zwischen manuellen Beträgen und den festgelegten 15 Euro, 25 Euro, 50 Euro und 100 Euro Aufladungen. Um das Guthaben zu erneuern, könnt Ihr Folgendes tun:

Direkt über die "Mein Magenta"-App. Dort könnt Ihr einen festen Betrag auswählen, der von Eurem Konto abgebucht wird.

Online-Aufladung. Hierbei wählt Ihr einen Anbieter und könnt wahlweise eine automatische oder manuelle Aufladung auswählen. Bei ersterem wird ein Wunschbetrag ab einer gewissen Grenze zu Eurem Prepaid-Konto hinzugefügt.

Eine direkte Aufladung über WhatsApp. Fügt dazu die Nummer 0170 582 99 54 zu Euren Kontakten hinzu und schickt eine Nachricht mit dem gewünschten Aufladebetrag.

An kompatiblen Bankautomaten könnt Ihr darüber hinaus die Option "Prepaid aufladen" auswählen und somit direkt Euer Telekom-Guthaben erneuern.

Durch Prepaid-Karten von Amazon, Paysafecard und weiteren Anbietern erhaltet Ihr einen Code, den Ihr ebenfalls zum Aufladen nutzen könnt. Dafür sendet Ihr eine SMS an *101*Aufladecode#.

Eine exakte Übersicht findet Ihr auf der entsprechenden Seite der Telekom.

Wie frage ich mein Prepaid-Guthaben ab?

Um Euer aktuelles Prepaid-Guthaben abzufragen, habt Ihr verschiedene Möglichkeiten:

Loggt Euch in Eure "Mein Magenta"-App ein. Dort wird Euch der aktuelle Kontostand angezeigt.

Eine SMS an *100#. Ihr erhaltet daraufhin eine kostenfreie Antwort mit Eurem aktuellen Guthaben.

Die telefonische Auskunft ist über die Nummer 2000 zu erreichen. Hier verrät Euch eine Stimme den genau verfügbaren Betrag.

Kann ich meinen Tarif als eSIM nutzen?

Die Antwort hier ist ganz simpel – Ja. In vielen Telekom-Geräten ist die eSIM bereits eingesetzt. Diese muss allerdings erst von Euch aktiviert werden. Dafür ruft Ihr lediglich bei der Telekom an, und schon könnt Ihr die eSIM nutzen. Über den Kundenservice könnt Ihr zudem eine elektronische SIM-Karte anfordern. Eine Anleitung dazu findet Ihr auf der Website der Telekom. Dort sind darüber hinaus FAQs zum Thema eSIM zu finden.

Gibt es Störungen bei der Telekom?

Ihr könnt herausfinden, ob Störungen vorliegen, indem Ihr auf der Website von allestörungen.de vorbeischaut. Die Telekom ermöglicht zudem, Störungen direkt über die Website des Unternehmens zu melden. Dort findet Ihr ebenfalls ein Tool, um eventuelle Störungen in der Leitung zu überprüfen.

Wie kann ich meinen Telekom-Tarif kündigen?

Solltet Ihr nicht zufrieden mit Eurem Telekom-Tarif sein, könnt Ihr die Verträge über ein Formular in Eurer "Mein Magenta"-App kündigen. Dabei erlaubt das Unternehmen, sich telefonisch über Möglichkeiten zu unterhalten. Die Hotline erreicht Ihr Montags-Freitags von 08:00 Uhr bis 21:00 Uhr und samstags von 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr unter der Nummer 0800 33 01032.

Wie funktioniert die Rufnummernmitnahme bei der Telekom?

Um Eure alte Rufnummer auf einen Telekom-Tarif zu importieren, gebt Ihr das bei Vertragsabschluss an. Daraufhin kümmert sich die Telekom um alles Weitere, und Ihr müsst lediglich einen Wunschtermin mitteilen. Möchtet Ihr Eure Rufnummer von der Telekom zu einem anderen Anbieter mitnehmen, teilt dies bei der Kündigung ebenfalls mit. Aktuell gibt es leider keine Aktion, die Euch den Nummernimport schmackhaft machen könnte.

Gibt es 5G bei der Telekom?

Die Telekom bietet eines der weitesten 5G-Netze in Deutschland. Fast alle neuen Verträge nutzen derzeit den schnellen Mobilfunkstandard.

Wie weit geht der Glasfaserausbau voran?

Durch neue Regulierungen und Verträge gibt es immer mehr Anschlüsse in Deutschland. Nach wie vor ist der Ausbau dennoch schleppend im direkten europäischen Vergleich. Allerdings bemüht sich die Telekom zunehmend darum, größere Städte zu versorgen. Bis 2024 soll beispielsweise Frankfurt am Main komplett versorgt sein. Interessiert Ihr Euch für Glasfaser-Internet, dann ist die Telekom also durchaus einen Blick wert.

Wie sieht es bei Euch aus?

Habt Ihr persönliche Erfahrungen mit der Telekom gemacht, die Ihr mit der nextpit-Community teilen möchtet? Habt Ihr besondere Angebote oder Tricks herausgefunden? Wir freuen uns auf Euer Feedback in den Kommentaren!