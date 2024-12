Nutzt Ihr Streaming-Anbieter wie Netflix oder Disney+, können die monatlichen Kosten schnell in die Höhe schnellen. Da ist es durchaus sinnvoll Kombi-Angebote, wie die der Telekom wahrzunehmen. Noch besser ist es, wenn Ihr hier die ersten sechs Monate keinen Cent bezahlt und Euch noch zusätzliches Cashback sichert. Genau ein solches Angebot hat LogiTel derzeit auf Lager und wir haben es für Euch unter die Lupe genommen!

Die meisten von Euch dürften zumindest einen Streaming-Anbieter nutzen. Leider neigen Netflix und Co. dazu, die Preise in regelmäßigen Abständen zu erhöhen. Möchtet Ihr nicht auf Eure Lieblingsserien verzichten, solltet Ihr jetzt schnell bei LogiTel vorbeischauen. Denn hier könnt Ihr derzeit verschiedene Kombi-Angebote von MagentaTV wahrnehmen und erhaltet zudem noch ein Cashback über 30 Euro direkt auf Euer Konto gutgeschrieben.

Affiliate Angebot MagentaTV bei LogiTel Sichert Euch MagentaTV mit verschiedenen Zusatz-Abonnements und Cashback!

LogiTel vs. Telekom: Hier liegen die Unterschiede

Im Endeffekt bietet Euch LogiTel genau dieselben Vorteile, wie die Deutsche Telekom (Tarifübersicht). Denn Ihr könnt aus drei verschiedenen Kombi-Tarifen auswählen und zahlt im ersten halben Jahr keinen Cent. Ab dem siebten Monat werdet Ihr dann zur Kasse gebeten. Ihr geht zudem in allen Fällen eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten ein, was jedoch auch bedeutet, dass Ihr in dieser Zeit keine erhöhten Kosten zahlen müsst – auch dann nicht, wenn Netflix die Gebühr mal wieder erhöht.

Vodafone, o2 oder Telekom: So findet Ihr den passenden Handyvertrag

Für die jeweiligen zusätzlichen Abonnements erhaltet Ihr neue Accounts, je nachdem für welches Streaming-Bundle Ihr Euch entscheidet. Der Unterschied zwischen dem LogiTel-Deal und MagentaTV bei der Telekom* liegt also einzig und alleine im Cashback. Während Euch der Provider aus Bonn sechs Monate Zugang zu Amazon Prime gewährt, gibt es bei LogiTel 30 Euro direkt auf Euer Konto. Wie viel Ihr tatsächlich zahlt und was Euch die Abonnements sonst noch bieten, findet Ihr in der nachfolgenden Tabelle.

MagentaTV Smart MagentaTV SmartStream 2.0 MagentaTV MegaStream 2.0 Vertragslaufzeit 24 Monate 24 Monate 24 Monate TV-Sender 180 180 180 HD-Sender Über 160 Über 160 Über 160 MagentaTV+-Zugang Ja Ja Ja Timeshift-Funktion Ja Ja Ja Parallele Streams 3 3 3 Aufnahmespeicher 100 Stunden 100 Stunden 100 Stunden Zusätzliche Abonnements (bereits enthalten) RTL+ Premium RTL+ Premium

Netflix Standard-Abo (mit Werbung)

Disney+ Standard-Abo (mit Werbung) RTL+ Premium

Netflix Standard-Abo

Disney+ Standard-Abo

Apple TV+ Monatliche Kosten 0,00 €; ab dem 7. Monat 10,00 € 0,00 €; ab dem 7. Monat 17,00 € 0,00 €; ab dem 7. Monat 25,00 € Zum Angebot* Zum Angebot* Zum Angebot*

Darum lohnt sich das MagentaTV-Angebot bei LogiTel

In allen Fällen bekommt Ihr 180 TV-Sender über MagentaTV. Diese könnt Ihr auf drei parallelen Streams schauen und habt zudem einen Aufnahmespeicher von 100 Stunden zur Verfügung. Auch RTL+ Premium ist in jedem Fall dabei. Die tatsächliche Ersparnis kommt dann zustande, wenn Ihr Euch für das MagentaTV SmartStream- oder MegaStream-Abo entscheidet.

Laut einer Studie von Netflix steigen weltweit nicht nur die Kosten, sondern auch die Abonnements / © Netflix / Statista

Zahlt Ihr die Abonnements einzeln, würdet Ihr derzeit bei der kostspieligsten Variante insgesamt 33,97 Euro nur für die zusätzlichen Streaming-Dienste zahlen. Hier kommt allerdings noch MagentaTV und RTL Premium hinzu, das ebenfalls 10 Euro im Monat kostet. Kumuliert auf zwei Jahre sind wir somit bei 1.055,28 Euro für alle Einzel-Abonnements. Beim LogiTel-Deal sind wir nach Ablauf der Mindestlaufzeit jedoch nur bei 420 Euro (nach Abzug des Cashbacks).

Lest auch: So schnell geht Euer TV kaputt

Man muss Mathe nicht studiert haben, um zu sehen, dass Ihr hier richtig Geld sparen könnt. Möchtet Ihr das Cashback wahrnehmen solltet Ihr allerdings noch eine Sache beachten: Ihr müsst die erste Abrechnung innerhalb von 12 Wochen unbedingt über den LogiTel-Prämienservice hochladen. Erst dann bekommt Ihr das Geld zurück. Möchtet Ihr monatlich also Geld sparen, schaut gerne die besten Serien auf Eurem SmartTV (Kaufberatung) oder seid die ständigen Preisanstiege leid, solltet Ihr Euch das Angebot unbedingt näher anschauen.

Affiliate Angebot MagentaTV bei LogiTel Sichert Euch MagentaTV mit verschiedenen Zusatz-Abonnements und Cashback!

Was haltet Ihr von dem Angebot? Nutzt Ihr solche Kombi-Angebote oder zahlt Ihr Eure Streaming-Abonnements einzeln? Lasst es uns wissen!