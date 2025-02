Tarif-Angebote mit starken Smartphones gibt es viele, doch die meisten sind auf den zweiten Blick gar nicht mehr so gut. Aber dieses hier ist wirklich ein Knaller: 20 GB im 5G-Telekom-Netz und dazu ein Samsung Galaxy S24 - und das auch noch richtig günstig.

Genauer gesagt gibt es das alles zu einem Effektivpreis von nur 82 Cent pro Monat! Klingt unglaublich? Wir haben den Deal unter die Lupe genommen und zeigen Euch, warum sich das Angebot so sehr lohnt.

Das steckt im Telekom-Tarif – und dieses Samsung-Handy gibt’s dazu

Bei diesem Deal bekommt Ihr in der MediaMarkt Tarifwelt die Telekom Allnet Flat 20GB. Der Name sagt eigentlich schon alles: 20 GB Datenvolumen im 5G-Netz der Deutschen Telekom, dazu eine Allnet-Flat für Telefonie sowie EU-Roaming – perfekt für Streaming, Social Media und mobiles Arbeiten. Die maximale Surfgeschwindigkeit beträgt 50 MBit/s, was für den Alltag völlig ausreicht.

Als Smartphone-Beigabe gibt’s das Samsung Galaxy S24, das auch nach dem Release des neuen S25 ein absolutes Top-Gerät bleibt. Ihr zahlt dafür einmalig 99 Euro – doch durch den 50-Euro-Wechselbonus lassen sich diese Kosten noch ordentlich senken!

So ergibt sich der Effektivpreis von 82 Cent

Wie kommt dieser verrückte Preis zustande? Wer auf die Angebotsseite klickt, sieht zunächst eine monatliche Grundgebühr von 19,99 Euro. Hinzu kommen die einmaligen Kosten für das Smartphone (99 Euro, abzüglich 50 Euro Bonus) sowie eine Anschlussgebühr von 39,99 Euro.

Rechnen wir das Ganze über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten, landet Ihr bei 568,75 Euro Gesamtkosten. Zum Vergleich: Das Galaxy S24 kostet allein im Handel aktuell mindestens 549 Euro. Zieht man diesen Betrag von den Gesamtkosten ab, bleiben Effektivkosten von nur 19,75 Euro – das sind umgerechnet 82 Cent pro Monat. Das ist irre gut! Beachtet allerdings, dass natürlich trotzdem 19,99 Euro im Monat von Eurem Konto abgebucht werden. Der Effektivpreis dient nur dazu, zu verdeutlichen, wie sehr sich das Angebot rechnerisch lohnen kann. Und das tut es auf jeden Fall.

Ein Angebot wie dieses kommt selten vor – und es gilt nur für kurze Zeit! Bis zum 24. Februar habt Ihr die Möglichkeit, Euch das Samsung Galaxy S24 samt 5G-Telekom-Tarif zum Sparpreis zu sichern. Achtet aber darauf, rechtzeitig zu kündigen, denn nach Ablauf der 24 Monate steigt die Grundgebühr auf 29,99 Euro. Wer einen starken 5G-Tarif im besten Netz Deutschlands sucht und gleichzeitig ein Samsung-Flaggschiff zum Mini-Preis mitnehmen will, sollte hier zuschlagen!

