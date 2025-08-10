Topthemen

Neuer Saugroboter-Preistipp: 3i P10 Ultra im Test

nextpit 3i P10 Ultra Station
© nextpit
Thomas Kern
Thomas Kern

Wer oder was ist 3i? Der Hersteller möchte den Saugroboter-Markt mit einem interessanten Ansatz aufmischen. Der 3i P10 Ultra bietet alles, was gestandene Saugroboter-Riesen wie Roborock und Dreame bieten, nur zu einem deutlich geringeren Preis. Geht das Konzept auf? Oder gibt es doch einen Haken am potenziellen neuen Saugroboter-Preistipp? Wir haben es für Euch herausgefunden, im Test des 3i P10 Ultra.

3i P10 Ultra

Pro

  • Solide Saugleistung
  • Gute App-Anbindung
  • Fehlerfreie Navigation und Hinderniserkennung
  • Viele Wartungsfunktionen

Contra

Design und Verarbeitung des 3i P10 Ultra

  Design
Höhe des Saugroboters
  • 10 cm
Besonderheiten
  • Ausfahrbare Seitenbürste
  • Ausfahrbares Wischpad
Funktionen der Basisstation
  • Absaugfunktion
  • Walzenwäsche
  • Mopptrocknung
  • Automatische Putzmittelzufuhr

Den 3i P10 Ultra gibt es nur in einer Farbvariante. Der Roboter hat einen zeitlosen Grauton. Er misst 10 cm und hat einen Navigationsturm. Im Vergleich zu anderen Saugrobotern ist das Modell von 3i deutlich höher. Zugutehalten muss man dem Roboter, dass er über eine ausfahrbare Seitenbürste und einen erweiterbaren Wischmopp verfügt. Die Station ist nicht die kompakteste. Sie kommt auf die Maße 31 x 46,8 x 59,4 cm. Im Dock stecken zwei Wasserbehälter. Außerdem versteckt sich hinter der Abdeckung ein 3-Liter-Staubbeutel.

Ein runder robotischer Staubsauger mit zwei Reinigungspads auf einem Holzboden.
Der 3i-Saugroboter ist gut ausgestattet / © nextpit

Die Einrichtung des Saugers erfolgt in der 3i-App. Sie ist im Apple App Store und Google Play Store erhältlich. Für die Nutzung benötigt Ihr eine E-Mail-Adresse. Nach der Registrierung folgt ein Firmware-Update, ehe Ihr den Roboter zum Mapping losschicken könnt. Beim Mapping zeigt er ein fragwürdiges Bild, denn der Sauger fährt buchstäblich gegen jedes Hindernis, das er im Test-Bereich findet. Die Rede ist nur von Tisch- oder Stuhlbeinen, sondern auch größeren Hindernissen.

3i-App im Detail

  3i-App
Saugstufen
  • 4
Wasserdurchflussraten
  • 3

Die App von 3i ist im Prinzip wie jede andere Software für Saugroboter. Ihr stellt die Reinigungsparameter ein, nehmt Anpassungen in der Karte vor und legt die Wartungsfunktionen nach Euren Belieben ein. Im Hauptmenü sind die Saug- und Wischleistung zu finden. Ihr wählt zwischen 4 Saugstufen und 3 Optionen für die Wasserdurchflussrate. Während des Putzvorgangs seht Ihr permanent den Live-Standort des Roboters.

Ein grauer Saugroboter auf holzfarbenem Boden.
Die App-Steuerung ist unkompliziert / © nextpit

In den zusätzlichen Einstellungen könnt Ihr die Wartungsfunktionen anpassen. Inbegriffen sind die Intensität beim Durchspülen der Wischausrüstung oder etwa, wie häufig die Absaugfunktion zum Einsatz kommen soll. Eine Matter-Anbindung bietet der Saugroboter von 3i nicht,

Saug- und Wischleistung des 3i P10 Ultra

  Saug- und Wischleistung
Saugkraft
  • 18.000 Pa
Navigationsart
  • LiDAR
  • KI-Kamera
Moppanhebung
  • 10,5 mm

In punkto Reinigung muss sich der 3i-Saugroboter nicht vor der Konkurrenz verstecken. Die Saugleistung ist auf solidem Niveau. Nur auf Teppichen nimmt die Leistung bei feinen Unreinheiten, wie Sand in unserem Fall, deutlich ab. Ungewöhnlich ist das zugegeben nicht, da sich viele Saugroboter auf Teppichen und feinen Verschmutzungen schwertun. Nichtsdestotrotz ist das Gesamtergebnis auch dank der vorhandenen 18.000 Pa grundsolide. 

  Testvolumen (g) Ansaugvolumen (g) Effizienz (%)
Haferflocken (Fliesen)
  • 10 g
  • 9,4 g
  • 94 %
Sand (Fliesen)
  • 10 g
  • 9,0 g
  • 90 %
Sand (Teppich)
  • 10 g
  • 8,3 g
  • 83 %

3i verspricht beim P10 Ultra eine lückenlose Reinigung. Damit bezieht sich der Hersteller auf die ausfahrbare Seitenbürste und den Wischmopp der insbesondere in Ecken ausschwenkt. Ein Highlight ist die Hauptbürste des Saugers. Dort wurden Klingen verbaut, die Haare nach der Reinigung zerschneiden. Im Endeffekt müsst Ihr Euch keine Gedanken um verhedderte Haare machen. In der Praxis haben wir tatsächlich keine Haare in der Bürste vorgefunden.

Beim Wischen zeigt der Roboter ein gutes Bild. Flecken werden nach einigen Durchläufen vollständig bereinigt. Auf Teppichen hebt der P10 Ultra die Wischausrüstung um 10,5 mm an. Selbst Schwellen sind für den Putzbot kein Problem. 20 mm hohe Schwellen erklimmt er problemlos.

Ein Roboterstaubsauger auf Holzfußboden, mit minimalistischer Gestaltung und einem kleinen Bedienfeld oben.
Die Saugleistung ist auf Top-Niveau / © nextpit

Bei der Navigation zeigt sich der Roboter überraschend stark. Nochmal, während des Mappings, hat der Roboter alles mitgenommen, was vor seiner Linse war. 3i verbaut LiDAR-Sensoren, eine KI-Kamera und ein 3D-Licht. Er verliert nie die Orientierung und erkennt Hindernisse frühzeitig, ohne Berührung. Selbst bei Kabeln und Tisch- oder Stuhlbeinen lässt er sich zu keinem Fehler mehr leiten. Das schafft so mancher Spitzen-Saugroboter für über 1.000 Euro nicht einmal. Zudem zeigt Euch die App erkannte Gegenstände an. Im Anschluss könnt Ihr so No-Go-Zonen einrichten.

Ein Roboterstaubsauger auf Holzboden neben einer Topfpflanze.
Bei der Navigation gibt es nichts zu meckern / © nextpit

Ist die Reinigungstour abgeschlossen, kommt die Basisstation ins Spiel. Sie saugt den Staub ab und kümmert sich um den Wasch- und Trocknungsvorgang der Wischausrüstung. Obendrein setzt die Putzmittelzufuhr ein. Die Lösung wird bei der Reinigung der Wischmopps automatisch hinzugegeben.

Lohnt sich der 3i P10 Ultra?

Definitiv, denn der Preis des 3i P10 Ultra ist verblüffend. Nach unverbindlicher Preisempfehlung zahlt Ihr bei Amazon 799,99 Euro für den Saugroboter. Zeitweise ist der Preis bei Amazon sogar auf 594,99 Euro gefallen. Für den Preis werdet Ihr keinen besseren Saugroboter finden.

Ein Saugroboter mit elegantem Design steht auf einem Holzboden in der Nähe einer Topfpflanze.
Der 3i P10 Ultra ist ein rundum solider Saugroboter / © nextpit

Im Prinzip macht der 3i P10 Ultra alles, was Top-Saugroboter (Bestenliste) für 1.500 Euro tun. Die Saugleistung ist solide und bei der Nassreinigung gibt es auch nichts zu meckern. In der Praxis schafft es der Roboter sogar, jegliche Hindernisse, die vor der Linse liegen, zu erkennen und zu umfahren. Alles in allem ist das der ideale Saug- und Wischroboter für alle, die nach einem günstigen Saugroboter mit Premium-Features suchen.

  Testsieger Beste Testsieger-Alternative Beste Wischfunktion Bester Saugroboter für Tierhaare Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
Modell
Roborock Saros Z70
Dreame X50 Ultra Complete
Ecovacs Deebot X9 Pro Omni
Eureka J15 Pro Ultra
Tapo RV30 Max Plus
Abbildung Dreame X50 Ultra Complete Product Image Dreame X40 Ultra Product Image Ecovacs Deebot X9 Pro Omni Product Image Eureka J15 Pro Ultra Product Image Tapo RV30 Max Plus Product Image
Bewertung
Test: Roborock Saros Z70
Test: Dreame X50 Ultra Complete
Test: Ecovacs Deebot X9 Pro Omni
Test: Eureka J15 Pro Ultra
Test: Tapo RV30 Max Plus
Angebot
 
Thomas Kern

Thomas Kern
Redakteur

Thomas ist seit 2023 im Team und begeistert sich für Smart-Home-Geräte und Haushaltsrobotik. Besonders haben es ihm Saugroboter und Smart Locks angetan, die er in Tests genauer unter die Lupe nimmt. In seiner Freizeit ist er regelmäßig im Fitnessstudio, interessiert sich für digitale Gesundheit und schwört auf den Whoop 4.0. Er ist tief im Apple-Ökosystem verankert und wäre ohne MacBook und iPhone im Alltag vollkommen aufgeschmissen.

Thomas Kern kennt sich mit folgenden Themengebieten aus: Smart Gardening, Saugroboter, Balkonkraftwerke & Energie, Powerstations, Smart Home.

