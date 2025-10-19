iPhone Air im Test: 5,64 mm, aber für welchen Preis?

Thinphone – so nenne ich die neue Marketing-Obsession der Handyhersteller nun einfach mal. Nachdem Samsung mit dem Galaxy Edge ein besonders dünnes Handy herausgebracht hat, lieferte Apple im September mit dem iPhone Air nach. Und ja, das iPhone Air ist mit einer Gehäusedicke von nur 5,64 mm wirklich dünner. Aber bringt das tatsächlich Vorteile im Alltag? Schauen wir im nextpit-Test!

Zusammenfassung Angebote Apple iPhone Air Pro Besonderes, hochwertiges Gehäuse

Tolles Display mit 6,5" und 120 Hz

Innovative neue Frontkamera

Solide Akkuleistung trotz Platzmangel Contra Nur eSIM

Nur eine Kamera auf der Rückseite

A19 Pro stark gedrosselt wegen Hitzeentwicklung

Keine RAW-Foto, kein RAW-Video Apple iPhone Air Apple iPhone Air: Alle Angebote

Design des iPhone Air Design und Verarbeitungsqualität Display 6,5-Zoll Super Retina XDR OLED

2736 × 1260 Pixel

ProMotion bis zu 120 Hz Abmessungen und Gewicht 156,2 × 74,7 × 5,6 mm, 165 g Widerstandsfähigkeit IP68 Wasser- und Staubschutz

Titanrahmen

Vorderseite aus Ceramic Shield 2, Rückseite aus Ceramic Shield Im Netz gab es viele Diskussionen um die auffälligste Eigenschaft des iPhone Air. Denn das "dünnste iPhone aller Zeiten" ist nur an der dünnsten Stelle des Gehäuses 5,64 mm dick. Apple verschiebt die meiste Elektronik sowie die einzelne (!) Kamera dafür in einen Balken an der Oberseite des Handys. Und diese verdoppelt die Dicke des iPhone Air ungefähr. Im Alltag bietet das dünne Gehäuse aber dennoch Mehrwerte. Denn Apple schafft es besser als bei den Pro-Modellen, das Gleichgewicht des Handys nicht zu sehr kopflastig werden zu lassen. Das iPhone Air liegt wirklich gut in der Hand und fühlt sich dann wirklich ein wenig besonders an. Es ist, als würde man nur ein Display in der Hand halten, das in einen besonders hochwertigen Rahmen aus Titan eingelassen ist. Apple nutzt ein 3D-Druckverfahren für den Ladeanschluss. Technisch beeindruckend, aber nicht weiter relevant. © nextpit Da lässt sich kaum drüber streiten: Mit nur einer Kamera fällt das iPhone Air hinter der Konkurrenz zurück. © nextpit Das Display ist mit 6,5" angenehm groß. Die dünnen Displayränder lassen das Handy besonders modern wirken. © nextpit 120 Hertz und eine hohe Pixeldichte – hier bleiben kaum Wünsche offen. © nextpit Der Rahmen ist aus Titan und glänzt ordentlich. Passt aber meiner Meinung nach zur Ästhetik des iPhone AIr. © nextpit Während man sich an die Gehäusedicke schnell gewöhnt, fiel mir ein anderer Aspekt immer wieder positiv auf: Das Handy wiegt nur 165 g und ist damit immerhin 12 g leichter als das iPhone 17 und beachtliche 39 g leichter als das diesjährige Pro-Modell. Ich nutze sonst das iPhone 16 Pro, das 199 g – 34 g mehr – wiegt und das geringe Gewicht ist mir immer wieder aufgefallen. Frei nach Bruno Latour nehmen schwere Gegenstände auch mehr Platz im Alltag ein. Und wegen dieses Vorteils hatte ich mir vor Jahren einmal das iPhone 13 mini (zum Test) gekauft. Davon abgesehen ist das iPhone Air mit seinem 6,5" großen Display ein wenig größer als das iPhone 17 (zum Test) und das diesjährige Pro-Modell. Es ist zudem jetzt das einzige iPhone, das mit einem polierten Rahmen aus Titan glänzt. Apple will zudem die Haltbarkeit des Ceramic Shields über dem Display verbessert haben, das nun eine dreimal bessere Kratzfestigkeit hat. Auf der gläsernen Rückseite kommt das herkömmliche Ceramic Shield zum Einsatz. Insgesamt gibt's eine IP68-Zertifizierung.

Display mit 6,5" Das iPhone Air fühlt sich häufig an, als würde man nur ein Display in der Hand halten. Und dazu auch noch ein sehr hochwertiges. Stolze 6,5" misst das Pro-Resolution-Display im aktuell dünnsten iPhone und liegt damit zwischen dem Pro mit 6,3" und dem Pro Max mit 6,9". Erfreulicherweise schafft das neue Display auch Bildwiederholraten von 120 Hz und erreicht Spitzen-Helligkeiten von bis zu 3.000 Nits in der Spitze. Das erreicht das iPhone Air dank des Supports für HDR10, die Pixeldichte ist dank 1.260 x 2.736 px zudem extrem hoch. Bei 460 ppi erkenne ich auch mit dem Makroobjektiv kaum Pixel. Die zum Teil echt hübschen Effekte in iOS 26 kommen dabei wirklich erstklassig rüber. Noch ein nettes Detail, was einem nur im direkten Vergleich auffällt: Die Dynamic-Island ist beim Air-Modell gespiegelt. Heißt, die Kamera sitzt links und nichts rechts, wie bei allen anderen iPhones. Sonst gibt's nur die antireflektierende Beschichtung zu erwähnen, die Apple in diesem Jahr allen iPhone-Modellen spendiert. Sie macht einen kleinen Unterschied, den man im Alltag aber nicht wirklich wahrnimmt.

Leistung des iPhone Air wird stark gedrosselt Leistung Prozessor Apple A19 Pro Bionic Chip Speicher 12 GB RAM

256 GB / 512 GB / 1 TB Speicher

Keine microSD-Erweiterung Konnektivität 5G, nur eSIM

Wi-Fi 7

Bluetooth 6

NFC (Apple Pay)

USB 2

Satellitenkonnektivität (Notfall-SOS)

Ultra Wideband (UWB) Chip "Dünnstes iPhone mit Pro-Performance" schreibt Apple über das iPhone Air. Und tatsächlich findet mit dem A19 Pro ausgestattet, der bis 6-CPU-Kernen und einer 5-Kern-GPU arbeitet. Das iPhone 17 Pro (zum Test) und das iPhone 17 Pro Max bieten einen zusätzlichen Grafikkern und sollten somit ein Quäntchen mehr Leistung bringen. Schauen wir uns gleich in den Benchmarks nochmal genauer an. Denn vorher will ich einmal auf die generelle Ausstattung des iPhone Air zu sprechen kommen. Denn einer der größten Kompromisse des dünnen Gehäuses ist der fehlende Stereoklang. Während alle anderen iPhones in diesem Jahr Musik und Filme sowohl am Ohrhörer als auch unten aus dem Gehäuse strahlen, funktioniert das beim iPhone Air nur am Ohrhörer. Der Sound ist dadurch weniger räumlich, vor allem bei horizontalem Videoschauen. Im Vergleich zu den sehr guten Speakern meines iPhone 16 Pro (zum Test) fiel mir das im Alltag immer wieder negativ auf. Bei der Datenübertragung orientiert sich Apple zudem am Standard-Modell. Heißt: wir profitieren nicht von USB-3, sondern finden mit USB-2 einen ziemlich veralteten Übertragungsstandard vor. Dass WiFi 7 und Bluetooth 5.6 unterstützt, werden ist hingegen positiv anzumerken. Ein weiteres Problem wird in den Benchmark-Ergebnissen deutlich: iPhone Air iPhone 17

(Apple A19 Bionic) iPhone 16

(Apple A18 Bionic) Galaxy S25 Ultra

(Snapdragon 8 Elite) AnTuTu 2.188.058 2.224.609 1.701.457 2.341.216 3DMark Wild Life Extreme

Stresstest Beste Schleife: 3.395

Schlechteste Schleife: 3.035

Stabilität: 89,4 % Beste Schleife: 5,010

Schlechteste Schleife: 3,141

Stabilität: 62,7% Bester Loop: 3,643

Schlechteste Schleife: 2,082

Stabilität: 57,1% Beste Schleife: 6,986

Schlechteste Schleife: 3,253

Stabilität: 46,6% 3DMark Steel Nomad Light

Stresstest Bester Loop: 1.793

Schlechteste Schleife: 1.520

Stabilität: 84,8 % Bester Loop: 2,173

Schlechteste Schleife: 1,111

Stabilität: 51,1% - Beste Schleife: 2,581

Schlechteste Schleife: 1,363

Stabilität: 52,8% Denn hier ist die Stabilität in den Stresstest-Benchmarks durch die Bank besser als beim iPhone 17, allerdings liegt das Leistungsniveau des SoCs auch deutlich unter dem Standard-Modell. Ein deutlicher Hinweis darauf, dass Apple recht aggressives Thermal-Throttling nutzt, damit das iPhone Air nicht überhitzt. Auf dem Papier bekommen wir also die bessere Hardware – in der Praxis können wir diese aber nicht ausnutzen. Natürlich muss Apple Abstriche machen, wenn sie ein derart dünnes Handy anbieten wollen. Im dünnen Gehäuse ist kein Platz für eine Vapor-Chamber, um Wärme abzuleiten und beim diesjährigen Pro-Modell ist man wieder auf ein Aluminiumgehäuse gewechselt, da Titan der schlechtere Wärmeleiter ist. Interessiert Ihr Euch für das iPhone Air, heißt das: Lasst Euch nicht vom Datenblatt und von den Leistungsvergleichen blenden – in der Praxis ist das iPhone Air in diesem Jahr laut Benchmarks das schwächste Modell trotz Pro-SoC. Das ist enttäuschend intransparent!

Wie sehr nervt die Single-Cam im iPhone Air? Kamera Hauptkamera 48 MP Fusion-Sensor, f/1.6, Sensor Shift OIS Ultra-Weitwinkelkamera keine Telekamera(s) keine Selfie-Kamera 18 MP, f/1.9, Multi-Aspect-Ratio Max. Videoauflösung 4K bei 60 fps (Dolby Vision HDR) Im Testzeitraum habe ich das iPhone Air mehreren Leuten in die Hand gedrückt und gefragt, was ihnen auffällt. Alle erwähnten dabei zunächst die geringe Dicke – und als nächstes die einzelne Kamera auf der Rückseite. Ja, wir kaufen mit dem iPhone Air zu Preisen ab 1.199 € ein Smartphone, das nur eine Kamera auf der Rückseite hat. Und da kann Apples Marketing-Coup einer "Fusion-Kamera" auch nix dran drehen. Dabei stimmt es natürlich, dass der rückseitige Sensor mit 48 MP auflöst und wir damit im Vergleich zu früheren iPhone-Modellen einen verlustfreieren Digitalzoom bekommen. Daran kann man sich aber nicht Jahre später noch aufhalten, wie Apple es ja auch bei der Leistung gerne macht. Dass eine zusätzliche Telelinse fehlt, ist zudem nicht das Problem beim Kamera-Setup des iPhone Air. Im Alltag habe ich eher den fehlenden Weitwinkel vermisst. Hauptkamera 2-fach-Zoom © nextpit Hauptkamera Tageslicht © nextpit Hauptkamera HDR © nextpit Hauptkamera HDR © nextpit Hauptkamera Tageslicht © nextpit Hauptkamera 2-fach-Zoom © nextpit Hauptkamera 10-fach-Zoom © nextpit Hauptkamera Abenddämmerung © nextpit Hauptkamera Tageslicht © nextpit Hauptkamera Tageslicht Belichtungskorrektur -1 © nextpit Nahaufnahme Hauptkamera © nextpit Hauptkamera bewölkt © nextpit Nachtaufnahme Hauptkamera © nextpit Nachtaufnahme Hauptkamera © nextpit Selfie-Kamera nah und vertikal © nextpit Selfie-Kamera nah horizontal © nextpit Selfie-Kamera weit und vertikal © nextpit Selfie-Kamera weit horizontal © nextpit Dass ich das im Jahr 2025 überhaupt schreiben muss, ist ein Wunder: Es ist wirklich praktisch, beim Fotografieren mit dem Handy eine Stufe herauszoomen zu können, wenn ich vor größeren Menschengruppen oder vor großen Gebäuden stehe. Selbst mit schlechten Ultraweitwinkelkameras, wie sie in allen Einsteiger-Smartphones zu finden sind, kann ich so Momente festhalten, die ich mit dem iPhone Air verpasse. Und das ist wirklich einfach nur nervig. Die Bildqualität der 48-MP-Fusion-Kamera geht insgesamt in Ordnung. Wir können die recht aggressive Nachbearbeitung mit den fotografischen Stilen ein wenig drosseln und den Look der Fotos an unsere eigenen Vorlieben anpassen. Wer mag, findet zudem auch die ein wenig kontroverse Kamerasteuerung vor, die Apple im letzten Jahr eingeführt hat. Was ich im Vergleich zu den Pro-Modellen schmerzlich vermisse, sind RAW-Aufnahmen. Zwei interessante Dinge gibt's dann doch am Kamera-Setup des iPhone Air. Zum einen hat Apple es irgendwie geschafft, eine Sensor-Shift-Stabilisierung in den Sensor der Hauptkamera einzubauen. Üblicherweise bewegen sich bei Smartphones die Linsenelemente, um Verwacklungen auszugleichen. Bei den neuen iPhones bewegt sich wie bei ausgewachsenen Kameras allerdings der Sensor. Und da dieser im Vergleich leichter ist, führt das zu einer besseren optischen Stabilisierung. Wirklich bemerkbar macht sich das aber bei den meisten Aufnahmen nicht. Ganz anders die neue Frontkamera. Denn die verfügt über einen 18 MP auflösenden, quadratischen Sensor und erlaubt so die Aufnahme von Bildern und Videos im Hochformat als auch im Querformat. Wir können also beim vertikalen Halten des Handys Selfies im Querformat aufnehmen – das ist wirklich genial. Selfie-Kamera nah und vertikal © nextpit Selfie-Kamera nah horizontal © nextpit Selfie-Kamera weit und vertikal © nextpit Selfie-Kamera weit horizontal © nextpit Videotechnisch kann das iPhone Air zu guter Letzt nicht mit dem Pro-Modell mithalten. So bekommen wir 4K bei maximal 60 Bildern pro Sekunde und kein 4K/120p. RAW-Video gibt's auch nicht, dafür unterstützt das iPhone Air die simultane Aufnahme von Selfie-Videos und klassischen Videos. Ein Feature, das es bei Android schon seit mehreren Jahren gibt!

Akkulaufzeit des iPhone Air Batterie Akku-Kapazität 3.149 mAh Kabelgebundene Ladegeschwindigkeit Bis zu 40 W (50% in ~20 Minuten mit Schnellladegerät) Kabellose Ladegeschwindigkeit Bis zu 20W mit MagSafe

Qi2-Unterstützung Der Akku im iPhone Air ist ein kleines Mysterium. Denn er ist nur 3.149 mAh groß und damit deutlich kleiner als der 4.252 mAh große Akku des iPhone 17 Pro – zumindest in den USA. Denn in Europa muss Apple das Pro-Modell in diesem Jahr noch mit einem SIM-Karten-Slot ausstatten. Und dadurch sinkt die Kapazität der europäischen iPhone-17-Pro-Akkus auf nur 3.998 mAh. Anders als im Pro-Modell konnte Apple die Hardware und die Leistungsaufnahme des iPhone Air allerdings auf den kleineren Akku optimieren. Und das führt zu einer überraschend zufriedenstellenden Akkulaufzeit im Alltag. Ich hatte eingangs damit gerechnet, den Zusatzakku immer irgendwie mitnehmen zu müssen. Im Endeffekt hielt das iPhone Air aber auch ohne Powerbank einen Tag lang durch. Zugegeben habe ich aber auch nicht allzu lange Bildschirmzeiten. Die längste betrug im Testzeitraum 6h 48m, wobei ich das Handy circa um 19 Uhr noch einmal aufladen musste. Schaut mal in Eure Bildschirmzeiten – ich würde sagen, wenn Ihr zwischen fünf und sechs Stunden liegt, hält der Akku des iPhone Air locker einen Tag lang. Allerdings ohne Mobile Games und sonstige intensive Anwendungen. Power-User:innen bekommen dann mit dem Zusatzakku noch einmal 65 % mehr Akkulaufzeit. Da Apple dabei einfach denselben Akku wie im iPhone Air nutzt, sehen wir hier einmal deutlich, wie ineffizient kabelloses Laden auch im Jahr 2025 noch ist. Stolze 35 % der Energie gehen einfach verloren. Doch auch kabelgebunden ist das iPhone Air nicht allzu effizient. Schauen wir uns mal die Ladezeiten beim Schnellladen an: Ladezeiten iPhone Air Prozent Zeit 5 % Start 31 % 0h 53m 50 % 0h 22m 70 % 0h 43m 100 % 1h 29m 45s