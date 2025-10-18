Topthemen
Apple Watch Series 11 im Test: Warum Apples sichere Wahl trotzdem überzeugt

9 Min Lesezeit
nextpit Apple Watch 11 Test
© nextpit
Camila Rinaldi
Camila Rinaldi

Die Apple Watch Series 11 befindet sich zwischen der erschwinglichen SE und der abenteuerlustigen Ultra 3. Sie ist schlank, leistungsfähig und vollgepackt mit Apples bewährten Funktionen zur Gesundheitsüberwachung, aber es fühlt sich so an, als ob die Marke dieses Mal etwas zu sehr auf Nummer sicher geht. Nachdem ich sie getestet habe, werde ich das Gefühl nicht los, dass Apple mehr hätte tun können, aber es gibt immer noch genug, was sie einen Blick wert macht.

Apple Watch Series 11

Pro

  • Erhältlich in verschiedenen Größen für unterschiedliche Handgelenke
  • Helles, farbenfrohes Display, das sich sowohl drinnen als auch draußen sehen lassen kann
  • Starke Integration mit Apple Health und Fitness+
  • Zuverlässige, konsistente Aufzeichnung der wichtigsten Gesundheitskennzahlen
  • Unterstützt schnelles Aufladen

Contra

  • Noch immer nur ein Tag Akkulaufzeit
  • Fragmentiertes Nutzererlebnis in Apps und Menüs
  Zum Angebot 433,99 € (Amazon - neu)
  • Auf eBay finden (eBay) *
Apple Watch Series 11: Alle Angebote

In verschiedenen Größen mit hellem Display erhältlich

Eines der besten Dinge an der Apple Watch Series 11 ist, dass sie so gut wie jedem passt. Ihr könnt zwischen den Größen 46 mm und 42 mm wählen, und beide fühlen sich bequem am Handgelenk an. Sie ist eine wirklich vielseitige Uhr, unabhängig von deiner Handgelenksgröße und deinem Stil. Apple gibt Euch außerdem viele Möglichkeiten, sie nach Euren Wünschen zu gestalten, von Gehäusefarben und -materialien bis hin zu einer großen Auswahl an Armbändern. Da sie eine der beliebtesten Smartwatches überhaupt ist, ist es einfacher denn je, ein Band von einem Drittanbieter zu finden.

Nahaufnahme einer Apple Watch, die Uhrzeit und Fitnessdaten am Handgelenk anzeigt.
Die Apple Watch Series 11 hat ein helles, farbenfrohes Display, das auch bei direkter Sonneneinstrahlung scharf und gut lesbar bleibt. © nextpit
Nahaufnahme einer Apple Watch an einem Handgelenk mit einem pinken Armband, die Uhrzeit und Fitnessmetriken anzeigend.
Die Seitenansicht zeigt die digitale Krone und die Seitentaste – taktile Bedienelemente, mit denen man Apps steuert, durch Listen scrollt und Kurzbefehle auslöst, ohne den Bildschirm zu berühren. © nextpit
Eine Nahaufnahme einer Apple Watch am Handgelenk, die farbenfrohe Gesundheitsstatistiken anzeigt.
Die Seitenansicht der Apple Watch Series 11 zeigt das Lautsprechergitter – essenziell für Anrufe, Töne und akustisches Feedback direkt am Handgelenk. © nextpit

Die Series 11 sieht fast genauso aus wie die Series 10, und das ist auch gut so. Apple hat den abgerundeten, quadratischen Look letztes Jahr auf den Punkt gebracht, als es alles verschlankte, und das neue Modell bleibt einfach bei diesem bewährten Design. Das neue Modell behält das bewährte Design bei. Ihr habt weiterhin die volle Kompatibilität mit Bändern und könnt zwischen Aluminium und Titan wählen, um ein hochwertigeres (und teureres) Gefühl zu bekommen.

Diesmal erhalten die Aluminium-Modelle Ion-X-Glas, das laut Apple doppelt so kratzfest ist wie bisher, während die Titan-Version ihr härteres Saphirglas behält. Die Uhr ist nach wie vor wasser- und staubdicht, was sie in puncto Widerstandsfähigkeit näher an die robuste Ultra-Linie bringt. Außerdem ist sie mit 9,7 mm immer noch dünn und fühlt sich unglaublich leicht an.

Und wenn es um den Tragekomfort geht, ist sie spitzenmäßig. Je nachdem, für welches Band Ihr Euch entscheidet, könnt Ihr leicht vergessen, dass Ihr sie tragt. Ich habe die 42-mm-Aluminiumversion mit dem Nike Sport Loop getestet, und sie fühlt sich fast so schwerelos an wie mein Whoop MG-Band (Testbericht).

Eine Nahaufnahme eines Handgelenks mit einem pinken Nike Apple Watch Armband.
Eine Nahaufnahme des Nike-Armbands der Series 11 zeigt seine Flexibilität, Passform und das nahtlose Zusammenspiel mit dem Gehäuse – für maximalen Tragekomfort und stilvolles Design. © nextpit

Starke Gesundheitsintegration, aber ein fragmentiertes Nutzererlebnis

Die Apple Watch Series 11 bietet eine tiefe Integration mit Apple Health, Fitness+ und dem weiteren Apple-Ökosystem, was ihre größte Stärke im Vergleich zu anderen Smartwatches auf dem Markt ist. Sie läuft mit watchOS 26, das die neue Liquid Glass Designsprache und lang erwartete Gesundheitsfunktionen wie die Benachrichtigung über Schlafwerte und Bluthochdruck einführt.

Da die Software-Konsistenz eines der Markenzeichen von Apple ist, werdet Ihr in der gesamten Produktpalette ein ähnliches Erlebnis vorfinden. Wenn Ihr Euch ein umfassenderes Bild davon machen wollt, was Apple bietet, empfehle ich Euch, auch unsere Testberichte zur Apple Watch SE 3 und Apple Watch Ultra 3 zu lesen.

Eine Apple Watch zeigt Uhrzeit und Fitnessdaten neben einem iPhone mit Gesundheits- und Fitness-Apps.
Die iPhone-Seite des Apple-Watch-Ökosystems ist auf drei Apps verteilt: Watch, Fitness und Health. © nextpit
Drei Smartphones zeigen Apple Watch-Zusammenfassungsbildschirme mit Aktivitäts- und Gesundheitsdaten.
Die Apple Watch Series 11 nutzt drei iPhone-Apps – Fitness, Health und Watch – und zeigt damit Apples leistungsstarkes, aber fragmentiertes Ökosystem. © nextpit

Was aber wirklich auffällt, ist die Tatsache, dass Ihr immer noch drei verschiedene Apps braucht, um Eure Smartwatch zu verwalten: eine für die Einrichtung, eine für das Training und eine weitere für die Gesundheitsdaten. Das sorgt für ein überraschend fragmentiertes Nutzererlebnis in einer Zeit, in der die meisten Konkurrenten alles in einer einzigen App zusammenfassen. Früher hat mich das kaum gestört, aber inzwischen denke ich, Apple könnte Gesundheits- und Fitnessdaten klarer und einheitlicher darstellen, damit Nutzer Zusammenhänge besser erkennen. Für ein Unternehmen, das für sein benutzerfreundliches Design bekannt ist, fühlt sich diese Trennung seltsam unpassend an.

Apropos Benutzerfreundlichkeit: Ich schätze die verbesserte Gestensteuerung, die im Jahr 2025 nützlicher denn je ist. Apple bietet jetzt zwei verschiedene Handgesten an, die das Navigieren in Apps und Menüs viel einfacher machen. Double Tap und Wrist Flick sind zu wirklich praktischen Werkzeugen geworden, mit denen ich die Uhr einhändig bedienen kann, und sie funktionieren besser, als ich erwartet hatte.

Apple Watch Series 11 bietet verlässliche Gesundheitsdaten

Die Apple Watch Series 11, Ultra 3 und SE 3 laufen alle mit demselben Chipsatz aus dem Jahr 2025, der auch in der Series 10 verwendet wird. Apple hat zwar ein paar Verbesserungen vorgenommen, um die Effizienz zu steigern, aber im Grunde ist es derselbe Chip, der alle drei Modelle antreibt. Das Gleiche gilt für den optischen Herzsensor in der Ultra 3 und der Series 11, die beide die gleiche Generation des PPG-Sensors verwenden.

Daher ist die Genauigkeit der Herzfrequenzmessung sehr ähnlich, und in meinen Tests waren die Werte sehr nah an den Werten, die mein Wahoo-Brustgurt während des Laufs aufgezeichnet hat. Beim Radfahren muss ich ihn noch gründlicher testen, aber bis jetzt sind die Ergebnisse sehr zufriedenstellend. Beim Krafttraining nimmt die Genauigkeit natürlich etwas ab, wie bei den meisten Geräten, die am Handgelenk getragen werden, aber der Series 11 gehört immer noch zu den besten seiner Klasse. Er ist nicht so präzise wie ein Oberarm-Fitnesstracker, aber durch das kleinere und leichtere Gehäuse fühlte er sich für mich stabiler und beständiger an als der 49 mm Ultra 3. Insgesamt ist der PPG-Sensor vertrauenswürdig.

Eine Nahaufnahme einer Apple Watch, die 'Outdoor Cycle' mit einem Wiedergabeknopf anzeigt.
Die Workout-Buddy-Oberfläche der Series 11 hält dich motiviert – mit Live-Tracking, Zielvorschlägen und Trainingsanleitungen. © nextpit

Was die Leistung des Zweifrequenz-GPS angeht, so hat die Series 11 bei meinen Läufen im Park hervorragende Arbeit geleistet, sogar unter Bäumen und bei Höhenunterschieden. Die Streckenkartierung ist detailliert und besonders gut gefallen hat mir die farbliche Darstellung der Pace auf der Strecke. Auch Pausen wurden präzise verarbeitet. Auf meinen täglichen Fahrradtouren funktionierte das GPS weiterhin zuverlässig, was mich zuversichtlich stimmt, dass es auch bei anderen Aktivitäten zuverlässig funktioniert.

In meinen Tests verwende ich oft die Apple Watches als Referenzgeräte, da ihre Leistung in der Regel am ehesten dem entspricht, was präzisere Geräte anzeigen. Vor kurzem bin ich jedoch zum Oura Ring 4 (Testbericht) als Referenzgerät für die Schlaferfassung gewechselt, nicht nur wegen seines Formfaktors, sondern auch, weil er Ergebnisse liefert, die denen der Apple Watch recht nahe kommen. Wenn es um Schlafdaten geht, ist die Apple Watch Series 11 dem Oura Ring ebenbürtig, auch wenn sie sich auf weniger Messwerte stützt.

Seit Apple jedoch die Funktion Sleep Score hinzugefügt hat, habe ich festgestellt, dass sie mir tendenziell etwas höhere Werte liefert. Ich glaube, das liegt daran, dass die Uhr Dinge wie die Schlaflatenz - also die Zeit zwischen dem Zubettgehen und dem tatsächlichen Einschlafen - nicht mit einbezieht. Trotzdem ist es eine nützliche Kennzahl, um Schlafmuster und Trends im Laufe der Zeit zu erkennen.

Eine Nahaufnahme einer Apple Watch, die eine Schlafbewertung von 85 am Handgelenk einer Person zeigt.
Der Schlafwert der Apple Watch Series 11 fasst Dauer, Regelmäßigkeit, Wachzeiten und Schlafphasen in einer intuitiven Kennzahl zusammen. © nextpit

Mit der Series 11 werden auch Hypertonie-Benachrichtigungen und die neue Workout Buddy Funktion eingeführt, zusammen mit allen Kernelementen der Apple Health und Fitness Erfahrung. Insgesamt ist dies die ausgewogenste Apple Watch in Apples aktueller Produktpalette.

Ein Tag Akkulaufzeit, aber schnelles Aufladen

Auf dem Papier springt die Apple Watch Series 11 von 18 auf 24 Stunden Akkulaufzeit, und das entspricht dem, was ich in meinen Tests erlebt habe. Je nachdem, wie Ihr sie nutzt - ob Ihr mehrere Workouts am Tag aufzeichnet, einen langen Lauf aufnehmt, Musik oder Podcasts streamt, mit Eurem iPhone verbunden bleibt oder sie im Standalone-Betrieb nutzt - könnt Ihr sie auch über Nacht tragen, wenn Ihr sie noch am selben Tag aufladet.

An leichteren oder erholsamen Tagen habe ich es geschafft, den Akku auf etwa eineinhalb Tage zu verlängern. Für Apple ist das ein Upgrade, aber es ist immer noch weit entfernt von ideal und bleibt hinter dem zurück, was Garmin, Amazfit und die meisten Smartwatches mit Wear OS von Google, Samsung oder OnePlus bieten.

Die gute Nachricht ist, dass das Schnellladen nach wie vor hervorragend funktioniert. Mit dem Apple Watch Magnetic Fast Charger auf USB-C-Kabel und dem 20-W-USB-C-Puck von Apple erreichte ich in nur 30 Minuten etwa 80 Prozent und eine vollständige Aufladung dauerte etwa 75 Minuten.

Eine pinkfarbene Apple Watch zeigt die Uhrzeit 16:30 auf ihrem Bildschirm.
Schnellladen in Aktion – die Apple Watch Series 11 erreicht rund 80 % in 30 Minuten mit dem magnetischen USB-C-Schnellladekabel. © nextpit

Apple Watch Series 11 Eckdaten

  2025 Modell
Gerät
Apple Watch Series 11
Bild Eine schwarze Apple Watch Series 11 mit sleek Design und sportlichem Armband.
Farben
  • Silber Aluminium
  • Space Grau Aluminium
  • Rose Gold Aluminium
  • Jet Black Aluminium
  • Titan (Natur, Schwarz)
Größe
  • 42 mm und 46 mm Gehäuse
  • Passend für Handgelenke von 125 mm bis 210 mm
Gewicht
  • Aluminium: 38,7 g (42 mm) / 42,3 g (46 mm)
  • Titan: 44,5 g (46 mm)
Display
  • Immer eingeschaltetes Retina LTPO OLED
  • Bis zu 2000 nits Spitzenhelligkeit
  • 1 Hz Bildwiederholung im Leerlauf
  • Ion-X verstärktes Glas (2× kratzfester)
  • Auflösung: 420 × 484 Pixel (42 mm) / 480 × 572 Pixel (46 mm)
Schutz
  • Wasserdicht bis 50 m
  • IP7X staubgeschützt
  • Bruchsicheres Frontglas
Prozessor
  • Apple S10 SiP mit Neural Engine
  • 64 GB Speicher
  • U2 Ultra Wideband Chip
Sensoren
  • Elektrischer Herzsensor (EKG)
  • Optischer Herzsensor (3. Generation)
  • Blutsauerstoff-Sensor
  • Temperatursensor
  • Beschleunigungsmesser und Gyroskop (hohe G)
  • Kompass und ständig aktiver Höhenmesser
  • Umgebungslichtsensor
  • Mikrofon und Lautsprecher (second-gen)
Sicherheit
  • Sturzerkennung und Fallerkennung
  • SOS-Notruf und internationale Notrufe
  • Benachrichtigung bei hoher/niedriger Herzfrequenz und unregelmäßigem Rhythmus
  • Bluthochdruck-Benachrichtigung (FDA-zugelassen)
  • Meine Integration finden
Akkulaufzeit
  • Bis zu 24 Stunden bei normaler Nutzung
  • Bis zu 38 Stunden im Energiesparmodus
  • Schnelles Aufladen: 30 min bis 80 Prozent
  • 15 Minuten Laden ≈ 8 Stunden Nutzung
  • Unterstützt Schlafüberwachung über Nacht
Konnektivität
  • LTE und 5G (RedCap)
  • Wi-Fi 4 (2,4 und 5 GHz)
  • Bluetooth 5.3
  • GPS mit zwei Frequenzen (L1 und L5)
  • NFC für Apple Pay
  • Internationales Roaming wird unterstützt

Wer sollte die Apple Watch Series 11 kaufen?

Die Apple Watch Series 11 ist Apples bisher ausgewogenste Smartwatch, die zuverlässige Gesundheitsdaten, ein raffiniertes Design und eine nahtlose Integration des Ökosystems vereint. Dennoch fühlt sie sich wie die sicherste Apple Watch seit Jahren an. Die Akkulaufzeit hinkt weiterhin hinter der Konkurrenz her und die Software könnte mehr Zusammenhalt vertragen.

Wenn Ihr die Apple Watch noch nicht kennt, ist sie ein großartiger Einstieg, der genau zeigt, warum Apple immer noch den Markt für Smartwatches dominiert (auch wenn es immer weniger wird). Wenn Ihr aber bereits eine Series 9 oder Series 10 besitzt, fühlt sich das Erlebnis fast identisch an. Eine etwas längere Akkulaufzeit allein reicht nicht aus, um sie wieder spannend zu machen.

Für diejenigen, die von einer Series 8 oder älter kommen, macht die Series 11 viel mehr Sinn. Sie bietet eine bessere Effizienz, verbesserte Ladefunktionen, 5G-Konnektivität und sollte mindestens die nächsten fünf Jahre lang Updates erhalten. Wenn Ihr jedoch keine Mobilfunkverbindung braucht und nur die Wi-Fi- und GPS-Version kaufen wollt, ist die Series 10 wahrscheinlich günstiger.

Und damit sind wir wieder bei der Frage angelangt: Kann Großes noch spannend sein? Die Apple Watch Series 11 erinnert mich daran, dass es nicht immer aufregend ist, großartig zu sein. Sie ist ausgefeilt, zuverlässig und brillant in ihrer Beständigkeit, vielleicht sogar ein bisschen zu sehr.

Wo Ihr die Apple Watch Series 11 kaufen könnt

Die Apple Watch Series 11 kostet in Deutschland ab 479 Euro für das 42‑mm‑GPS‑Modell (Apple Online). Händler wie MediaMarkt oder Saturn bieten sie oft ab ca. 449 Euro. Wenn Ihr kein 5G braucht, ist das reine GPS‑Modell preislich die beste Wahl.

Apple Watch Series 11

Apple Watch Series 11

Zur Geräte-Datenbank
