Die Apple Watch Series 11 befindet sich zwischen der erschwinglichen SE und der abenteuerlustigen Ultra 3. Sie ist schlank, leistungsfähig und vollgepackt mit Apples bewährten Funktionen zur Gesundheitsüberwachung, aber es fühlt sich so an, als ob die Marke dieses Mal etwas zu sehr auf Nummer sicher geht. Nachdem ich sie getestet habe, werde ich das Gefühl nicht los, dass Apple mehr hätte tun können, aber es gibt immer noch genug, was sie einen Blick wert macht.

In verschiedenen Größen mit hellem Display erhältlich Eines der besten Dinge an der Apple Watch Series 11 ist, dass sie so gut wie jedem passt. Ihr könnt zwischen den Größen 46 mm und 42 mm wählen, und beide fühlen sich bequem am Handgelenk an. Sie ist eine wirklich vielseitige Uhr, unabhängig von deiner Handgelenksgröße und deinem Stil. Apple gibt Euch außerdem viele Möglichkeiten, sie nach Euren Wünschen zu gestalten, von Gehäusefarben und -materialien bis hin zu einer großen Auswahl an Armbändern. Da sie eine der beliebtesten Smartwatches überhaupt ist, ist es einfacher denn je, ein Band von einem Drittanbieter zu finden. Die Apple Watch Series 11 hat ein helles, farbenfrohes Display, das auch bei direkter Sonneneinstrahlung scharf und gut lesbar bleibt. © nextpit Die Seitenansicht zeigt die digitale Krone und die Seitentaste – taktile Bedienelemente, mit denen man Apps steuert, durch Listen scrollt und Kurzbefehle auslöst, ohne den Bildschirm zu berühren. © nextpit Die Seitenansicht der Apple Watch Series 11 zeigt das Lautsprechergitter – essenziell für Anrufe, Töne und akustisches Feedback direkt am Handgelenk. © nextpit Die Series 11 sieht fast genauso aus wie die Series 10, und das ist auch gut so. Apple hat den abgerundeten, quadratischen Look letztes Jahr auf den Punkt gebracht, als es alles verschlankte, und das neue Modell bleibt einfach bei diesem bewährten Design. Das neue Modell behält das bewährte Design bei. Ihr habt weiterhin die volle Kompatibilität mit Bändern und könnt zwischen Aluminium und Titan wählen, um ein hochwertigeres (und teureres) Gefühl zu bekommen. Apple Watch Ultra 3 im Test Diesmal erhalten die Aluminium-Modelle Ion-X-Glas, das laut Apple doppelt so kratzfest ist wie bisher, während die Titan-Version ihr härteres Saphirglas behält. Die Uhr ist nach wie vor wasser- und staubdicht, was sie in puncto Widerstandsfähigkeit näher an die robuste Ultra-Linie bringt. Außerdem ist sie mit 9,7 mm immer noch dünn und fühlt sich unglaublich leicht an. Und wenn es um den Tragekomfort geht, ist sie spitzenmäßig. Je nachdem, für welches Band Ihr Euch entscheidet, könnt Ihr leicht vergessen, dass Ihr sie tragt. Ich habe die 42-mm-Aluminiumversion mit dem Nike Sport Loop getestet, und sie fühlt sich fast so schwerelos an wie mein Whoop MG-Band (Testbericht). Eine Nahaufnahme des Nike-Armbands der Series 11 zeigt seine Flexibilität, Passform und das nahtlose Zusammenspiel mit dem Gehäuse – für maximalen Tragekomfort und stilvolles Design. © nextpit

Starke Gesundheitsintegration, aber ein fragmentiertes Nutzererlebnis Die Apple Watch Series 11 bietet eine tiefe Integration mit Apple Health, Fitness+ und dem weiteren Apple-Ökosystem, was ihre größte Stärke im Vergleich zu anderen Smartwatches auf dem Markt ist. Sie läuft mit watchOS 26, das die neue Liquid Glass Designsprache und lang erwartete Gesundheitsfunktionen wie die Benachrichtigung über Schlafwerte und Bluthochdruck einführt. Da die Software-Konsistenz eines der Markenzeichen von Apple ist, werdet Ihr in der gesamten Produktpalette ein ähnliches Erlebnis vorfinden. Wenn Ihr Euch ein umfassenderes Bild davon machen wollt, was Apple bietet, empfehle ich Euch, auch unsere Testberichte zur Apple Watch SE 3 und Apple Watch Ultra 3 zu lesen. Die iPhone-Seite des Apple-Watch-Ökosystems ist auf drei Apps verteilt: Watch, Fitness und Health. © nextpit Die Apple Watch Series 11 nutzt drei iPhone-Apps – Fitness, Health und Watch – und zeigt damit Apples leistungsstarkes, aber fragmentiertes Ökosystem. © nextpit Was aber wirklich auffällt, ist die Tatsache, dass Ihr immer noch drei verschiedene Apps braucht, um Eure Smartwatch zu verwalten: eine für die Einrichtung, eine für das Training und eine weitere für die Gesundheitsdaten. Das sorgt für ein überraschend fragmentiertes Nutzererlebnis in einer Zeit, in der die meisten Konkurrenten alles in einer einzigen App zusammenfassen. Früher hat mich das kaum gestört, aber inzwischen denke ich, Apple könnte Gesundheits- und Fitnessdaten klarer und einheitlicher darstellen, damit Nutzer Zusammenhänge besser erkennen. Für ein Unternehmen, das für sein benutzerfreundliches Design bekannt ist, fühlt sich diese Trennung seltsam unpassend an. Eine Studie zeigt, welchen Marken es an Datenschutztransparenz mangelt, und hier ist Apple ganz vorne mit dabei Apropos Benutzerfreundlichkeit: Ich schätze die verbesserte Gestensteuerung, die im Jahr 2025 nützlicher denn je ist. Apple bietet jetzt zwei verschiedene Handgesten an, die das Navigieren in Apps und Menüs viel einfacher machen. Double Tap und Wrist Flick sind zu wirklich praktischen Werkzeugen geworden, mit denen ich die Uhr einhändig bedienen kann, und sie funktionieren besser, als ich erwartet hatte.

Apple Watch Series 11 bietet verlässliche Gesundheitsdaten Die Apple Watch Series 11, Ultra 3 und SE 3 laufen alle mit demselben Chipsatz aus dem Jahr 2025, der auch in der Series 10 verwendet wird. Apple hat zwar ein paar Verbesserungen vorgenommen, um die Effizienz zu steigern, aber im Grunde ist es derselbe Chip, der alle drei Modelle antreibt. Das Gleiche gilt für den optischen Herzsensor in der Ultra 3 und der Series 11, die beide die gleiche Generation des PPG-Sensors verwenden. Daher ist die Genauigkeit der Herzfrequenzmessung sehr ähnlich, und in meinen Tests waren die Werte sehr nah an den Werten, die mein Wahoo-Brustgurt während des Laufs aufgezeichnet hat. Beim Radfahren muss ich ihn noch gründlicher testen, aber bis jetzt sind die Ergebnisse sehr zufriedenstellend. Beim Krafttraining nimmt die Genauigkeit natürlich etwas ab, wie bei den meisten Geräten, die am Handgelenk getragen werden, aber der Series 11 gehört immer noch zu den besten seiner Klasse. Er ist nicht so präzise wie ein Oberarm-Fitnesstracker, aber durch das kleinere und leichtere Gehäuse fühlte er sich für mich stabiler und beständiger an als der 49 mm Ultra 3. Insgesamt ist der PPG-Sensor vertrauenswürdig. Die Workout-Buddy-Oberfläche der Series 11 hält dich motiviert – mit Live-Tracking, Zielvorschlägen und Trainingsanleitungen. © nextpit Was die Leistung des Zweifrequenz-GPS angeht, so hat die Series 11 bei meinen Läufen im Park hervorragende Arbeit geleistet, sogar unter Bäumen und bei Höhenunterschieden. Die Streckenkartierung ist detailliert und besonders gut gefallen hat mir die farbliche Darstellung der Pace auf der Strecke. Auch Pausen wurden präzise verarbeitet. Auf meinen täglichen Fahrradtouren funktionierte das GPS weiterhin zuverlässig, was mich zuversichtlich stimmt, dass es auch bei anderen Aktivitäten zuverlässig funktioniert. In meinen Tests verwende ich oft die Apple Watches als Referenzgeräte, da ihre Leistung in der Regel am ehesten dem entspricht, was präzisere Geräte anzeigen. Vor kurzem bin ich jedoch zum Oura Ring 4 (Testbericht) als Referenzgerät für die Schlaferfassung gewechselt, nicht nur wegen seines Formfaktors, sondern auch, weil er Ergebnisse liefert, die denen der Apple Watch recht nahe kommen. Wenn es um Schlafdaten geht, ist die Apple Watch Series 11 dem Oura Ring ebenbürtig, auch wenn sie sich auf weniger Messwerte stützt. Seit Apple jedoch die Funktion Sleep Score hinzugefügt hat, habe ich festgestellt, dass sie mir tendenziell etwas höhere Werte liefert. Ich glaube, das liegt daran, dass die Uhr Dinge wie die Schlaflatenz - also die Zeit zwischen dem Zubettgehen und dem tatsächlichen Einschlafen - nicht mit einbezieht. Trotzdem ist es eine nützliche Kennzahl, um Schlafmuster und Trends im Laufe der Zeit zu erkennen. Der Schlafwert der Apple Watch Series 11 fasst Dauer, Regelmäßigkeit, Wachzeiten und Schlafphasen in einer intuitiven Kennzahl zusammen. © nextpit Mit der Series 11 werden auch Hypertonie-Benachrichtigungen und die neue Workout Buddy Funktion eingeführt, zusammen mit allen Kernelementen der Apple Health und Fitness Erfahrung. Insgesamt ist dies die ausgewogenste Apple Watch in Apples aktueller Produktpalette.

Ein Tag Akkulaufzeit, aber schnelles Aufladen Auf dem Papier springt die Apple Watch Series 11 von 18 auf 24 Stunden Akkulaufzeit, und das entspricht dem, was ich in meinen Tests erlebt habe. Je nachdem, wie Ihr sie nutzt - ob Ihr mehrere Workouts am Tag aufzeichnet, einen langen Lauf aufnehmt, Musik oder Podcasts streamt, mit Eurem iPhone verbunden bleibt oder sie im Standalone-Betrieb nutzt - könnt Ihr sie auch über Nacht tragen, wenn Ihr sie noch am selben Tag aufladet. An leichteren oder erholsamen Tagen habe ich es geschafft, den Akku auf etwa eineinhalb Tage zu verlängern. Für Apple ist das ein Upgrade, aber es ist immer noch weit entfernt von ideal und bleibt hinter dem zurück, was Garmin, Amazfit und die meisten Smartwatches mit Wear OS von Google, Samsung oder OnePlus bieten. Die gute Nachricht ist, dass das Schnellladen nach wie vor hervorragend funktioniert. Mit dem Apple Watch Magnetic Fast Charger auf USB-C-Kabel und dem 20-W-USB-C-Puck von Apple erreichte ich in nur 30 Minuten etwa 80 Prozent und eine vollständige Aufladung dauerte etwa 75 Minuten. Schnellladen in Aktion – die Apple Watch Series 11 erreicht rund 80 % in 30 Minuten mit dem magnetischen USB-C-Schnellladekabel. © nextpit

Apple Watch Series 11 Eckdaten 2025 Modell Gerät Apple Watch Series 11 Bild Farben Silber Aluminium

Space Grau Aluminium

Rose Gold Aluminium

Jet Black Aluminium

Titan (Natur, Schwarz) Größe 42 mm und 46 mm Gehäuse

Passend für Handgelenke von 125 mm bis 210 mm Gewicht Aluminium: 38,7 g (42 mm) / 42,3 g (46 mm)

Titan: 44,5 g (46 mm) Display Immer eingeschaltetes Retina LTPO OLED

Bis zu 2000 nits Spitzenhelligkeit

1 Hz Bildwiederholung im Leerlauf

Ion-X verstärktes Glas (2× kratzfester)

Auflösung: 420 × 484 Pixel (42 mm) / 480 × 572 Pixel (46 mm) Schutz Wasserdicht bis 50 m

IP7X staubgeschützt

Bruchsicheres Frontglas Prozessor Apple S10 SiP mit Neural Engine

64 GB Speicher

U2 Ultra Wideband Chip Sensoren Elektrischer Herzsensor (EKG)

Optischer Herzsensor (3. Generation)

Blutsauerstoff-Sensor

Temperatursensor

Beschleunigungsmesser und Gyroskop (hohe G)

Kompass und ständig aktiver Höhenmesser

Umgebungslichtsensor

Mikrofon und Lautsprecher (second-gen) Sicherheit Sturzerkennung und Fallerkennung

SOS-Notruf und internationale Notrufe

Benachrichtigung bei hoher/niedriger Herzfrequenz und unregelmäßigem Rhythmus

Bluthochdruck-Benachrichtigung (FDA-zugelassen)

Meine Integration finden Akkulaufzeit Bis zu 24 Stunden bei normaler Nutzung

Bis zu 38 Stunden im Energiesparmodus

Schnelles Aufladen: 30 min bis 80 Prozent

15 Minuten Laden ≈ 8 Stunden Nutzung

Unterstützt Schlafüberwachung über Nacht Konnektivität LTE und 5G (RedCap)

Wi-Fi 4 (2,4 und 5 GHz)

Bluetooth 5.3

GPS mit zwei Frequenzen (L1 und L5)

NFC für Apple Pay

Internationales Roaming wird unterstützt

Wer sollte die Apple Watch Series 11 kaufen? Die Apple Watch Series 11 ist Apples bisher ausgewogenste Smartwatch, die zuverlässige Gesundheitsdaten, ein raffiniertes Design und eine nahtlose Integration des Ökosystems vereint. Dennoch fühlt sie sich wie die sicherste Apple Watch seit Jahren an. Die Akkulaufzeit hinkt weiterhin hinter der Konkurrenz her und die Software könnte mehr Zusammenhalt vertragen. Wenn Ihr die Apple Watch noch nicht kennt, ist sie ein großartiger Einstieg, der genau zeigt, warum Apple immer noch den Markt für Smartwatches dominiert (auch wenn es immer weniger wird). Wenn Ihr aber bereits eine Series 9 oder Series 10 besitzt, fühlt sich das Erlebnis fast identisch an. Eine etwas längere Akkulaufzeit allein reicht nicht aus, um sie wieder spannend zu machen. Für diejenigen, die von einer Series 8 oder älter kommen, macht die Series 11 viel mehr Sinn. Sie bietet eine bessere Effizienz, verbesserte Ladefunktionen, 5G-Konnektivität und sollte mindestens die nächsten fünf Jahre lang Updates erhalten. Wenn Ihr jedoch keine Mobilfunkverbindung braucht und nur die Wi-Fi- und GPS-Version kaufen wollt, ist die Series 10 wahrscheinlich günstiger. Und damit sind wir wieder bei der Frage angelangt: Kann Großes noch spannend sein? Die Apple Watch Series 11 erinnert mich daran, dass es nicht immer aufregend ist, großartig zu sein. Sie ist ausgefeilt, zuverlässig und brillant in ihrer Beständigkeit, vielleicht sogar ein bisschen zu sehr.

