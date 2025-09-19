Huawei Watch GT 6 Pro im Test: Ist das die beste Outdoor‑Uhr?

Um die ohnehin schon sehr leistungsfähige Smartwatch noch weiter zu verbessern, hat Huawei die Watch GT 6 Pro mit einer Reihe praktischer Upgrades ausgestattet. Sie ist ein vielseitiges Wearable, das ein raffiniertes, kantiges Design mit einer soliden Auswahl an Fitness- und Gesundheitsfunktionen kombiniert. Huawei richtet sich eindeutig an Amateur- und Anfängersportler und bietet gleichzeitig nützliche Funktionen für leistungsorientierte Nutzer. Spoiler-Alarm: Die GT 6 Pro hat mir insgesamt gut gefallen, aber sie ist noch keine vollständige Smartwatch.

Zusammenfassung Angebote Huawei Watch GT 6 Pro Pro Ausgezeichnete Akkulaufzeit

Multiband-GPS mit genauer Routenverfolgung

Virtual Power & FTP-Funktionen für Radfahrer

Hochwertiges Design aus Titan und Saphiren Contra Begrenztes App-Ökosystem

Keine LTE-Unterstützung

Reflektierendes Display

Anhaltende Bedenken hinsichtlich der Privatsphäre Huawei Watch GT 6 Pro Huawei Watch GT 6 Pro: Alle Angebote

Huawei Watch GT 6 Pro: Robustes Design, helles Display Design Gehäuse Titanlegierung in Luft- und Raumfahrtqualität Material des Bildschirms Saphirglas Bildschirm 1,47" AMOLED, 466×466

Spitzenhelligkeit: 3000 nits Die Huawei Watch GT 6 Pro ist eine scharf designte Smartwatch mit einem achteckigen Gehäuse und einem runden Display. Mit ihrem Titangehäuse und dem Saphirglas-Display ist sie besonders widerstandsfähig. Die Uhr ist nur in einer Größe von 46 mm erhältlich, verfügt über einen belegbaren Shortcut-Button und nutzt eine drehbare Krone zur Navigation. Seitenansicht der Huawei Watch GT 6 Pro mit Fokus auf Titan-Gehäuse und Saphirglas. © nextpit Seitenprofil der Huawei Watch GT 6 Pro mit schlankem Titangehäuse und austauschbarem Armband. © nextpit Nahaufnahme der Krone und des Druckknopfs der Huawei Watch GT 6 Pro. © nextpit Detailansicht der Huawei Watch GT 6 Pro mit frei belegbarem Shortcut-Button und geriffelter Oberfläche. © nextpit Detailansicht der Sensoren auf der Unterseite der Huawei Watch GT 6 Pro – optische Herzfrequenz-, SpO₂- und Hautkontaktsensoren. © nextpit Nahaufnahme des Armbands der Huawei Watch GT 6 Pro – zeigt Struktur, Verarbeitung und Schnellwechselmechanismus. © nextpit Das AMOLED-Panel von Huawei erreicht eine Spitzenhelligkeit von 3000 nits, wodurch es auch bei direktem Sonnenlicht gut lesbar bleibt. Allerdings sind die Reflexionen deutlicher zu erkennen als bei einigen Konkurrenzgeräten. Das kann an der spiegelnden Beschaffenheit des Saphirglases oder einer weniger aggressiven Antireflexionsbeschichtung liegen. Wir haben das gleiche Problem bei der Huawei Watch 4 Pro Space Edition (Testbericht) festgestellt, was darauf hindeutet, dass dies in der gesamten Premium-Reihe von Huawei der Fall ist. Die Ränder sind schlanker als zuvor, und die Option des Always-on-Displays ist verfügbar, obwohl sie die ansonsten bemerkenswerte Akkulaufzeit der Uhr verringert. Reflexionen auf dem Saphirglas der Huawei Watch GT 6 Pro, die das Hochglanz-Finish und das Spiel des Lichts auf dem Display zeigen. © nextpit Mit 46 mm ist dies eine große Uhr, die sich an kleineren Handgelenken sperrig anfühlen kann. Diejenigen, die Sichtbarkeit und Haltbarkeit einem flachen Design vorziehen, werden die GT 6 Pro zu schätzen wissen.

Software und Kompatibilität Kompatibilität OS HarmonyOS 6 OS-Unterstützung Kompatibel mit iOS & Android Obwohl die Navigation auf der Watch GT 6 Pro dank HarmonyOS von Huawei reibungslos funktioniert, ist die Software noch nicht so reich an Apps wie Wear OS 6 oder watchOS 26. Ich habe die Uhr zusammen mit einem iPhone 16 (Testbericht) getestet. Da ich nicht das Huawei-Ökosystem nutze, überschnitten sich einige Dienste oder funktionierten nicht richtig. Das GT 6 Pro verfügt zwar über NFC, aber Huawei verlässt sich auf eine App eines Drittanbieters, Quicko Wallet, anstatt einer nativen Zahlungslösung für Android oder iOS. Das bedeutet, dass Ihr eine separate App für kontaktlose Zahlungen einrichten und Ihr vertrauen müsst, was sich im Vergleich zu integrierten Lösungen wie Apple Wallet umständlich anfühlt. Die Benutzeroberfläche der Uhr ist übersichtlich und verfügt über schnell zugängliche Kacheln für Training, Herzfrequenz, Wetter und Schlaf. Huawei bietet außerdem verschiedene Smartwatch-Faces an, die nützliche Informationen auf einen Blick anzeigen und die ihr individuell anpassen könnt, um persönliche Verknüpfungen zu erstellen. Die Huawei Health Companion App ist eine der stärksten Komponenten des Erlebnisses. Sie lässt sich mit Apple HealthKit und Google Health Connect verbinden und unterstützt Drittanbieter-Integrationen wie Komoot für die Navigation und Strava für die Synchronisierung von Trainingsdaten. Die Trainingsdiagramme sind allgemein gehalten und leicht verständlich, was für Anfänger/innen ideal ist. Beim Wellness-Coaching geht Huawei jedoch zu weit: Die ständigen Erinnerungen, Herausforderungen und Aufforderungen, die Ringe zu schließen, wirken eher aufdringlich und überwältigend als motivierend. Dieser plumpe Ansatz ist mein größter Kritikpunkt am Erlebnis der App. Da es keine LTE-Version gibt, müsst Ihr Euer Handy für Benachrichtigungen und Musikstreaming in der Nähe haben, es sei denn, Ihr ladet die Titel vorab auf die Uhr. All das führt zu einem Smartwatch-Erlebnis, das sich in einigen Bereichen ausgefeilt, in anderen aber eingeschränkt anfühlt. Trotz aller Probleme mit der iOS-Kompatibilität und wahrscheinlich auch mit Android, ist die Entscheidung für eine Huawei-Uhr immer noch ein guter Kompromiss. Ihr erhaltet hervorragende Hardware, müsst aber auf das nahtlose App-Ökosystem und die Integration verzichten, die Ihr mit Wear OS oder watchOS erhalten würdet.

Huawei Watch GT 6 Pro: Gesundheits- und Wellness-Funktionen Gesundheitsfunktionen Sensoren & Einblicke EKG

Sturzerkennung 2.0

Pulswellenanalyse (medizinisch zertifiziert in der EU)

Überwachung der Schlafatmung

Einblicke in die Gesundheit

Emotionales Wohlbefinden 2.0 Während die Gesundheitsüberwachung für die meisten Smartwatch-Hersteller zu einem Kernthema geworden ist, scheint Huawei in diesem Bereich noch aufzuholen und stattdessen Fitness- und Trainingsfunktionen in den Vordergrund zu stellen. Das GT 6 Pro bietet EKG-Unterstützung, Sturzerkennung 2.0, Analyse von Pulswellen-Arrhythmie und Überwachung der Schlafatmung. Auch die Überwachung des Menstruationszyklus ist verfügbar, aber im Vergleich zu den Angeboten der Mitbewerber ist sie recht einfach. Screenshot der Huawei Watch GT 6 Pro mit App-Dashboard – Gesundheit, Workouts und Metriken auf einen Blick. © nextpit Die Schlaferfassung ist jedoch ein Bereich, der noch verbessert werden muss. Im Vergleich zu meinem Referenzgerät, dem Oura Ring 4 (Testbericht), fällt es dem GT 6 Pro schwer, genau zwischen der Zeit im Bett und dem tatsächlichen Schlaf zu unterscheiden. Die Tiefschlaf- und REM-Phasen werden durchweg überschätzt, manchmal sind die Werte mehr als doppelt so hoch wie die von Oura angegebenen. Wollt Ihr bessere Ergebnisse bei der Schlaferfassung? Macht täglich diese 10-minütige Gewohnheit Das führt dazu, dass die Schlafbewertung der Uhr im Vergleich zu dem, wie ausgeruht ich mich tatsächlich fühlte, übermäßig positiv ausfällt. Auch wenn Huawei keine tägliche Bereitschaftsbewertung anbietet, fließen die Schlafdaten in die Funktion Health Insights ein, die Eure Wellness- und Aktivitätsdaten in einer Übersicht zusammenfasst. Schlaftracking-Bildschirm der Huawei Watch GT 6 Pro mit Schlafphasen und Erholungswerten. © nextpit

Workout-Funktionen und Gesamtleistung der Uhr Sport, Outdoor & Leistung GPS & Navigation Sunflower Positioning System 2.0 (Multiband) für hochpräzise Ortung

Routenimport/-export mit Brotkrümelnavigation und "Zurück zum Start"

Schnelle Tipps zur Satellitenerfassung über Assisted GNSS-Updates (über Huawei Health) Leistung beim Radfahren Virtuelle Radfahrleistung (kein externer Zähler erforderlich)

FTP-Berechnung bei Kopplung mit einem externen Leistungsmesser

Steigung, Durchschnittssteigung, Steigungsbereich, Gesamtanstieg/-abstieg in Echtzeit

Automatische Aktivitätserkennung und automatisches Anhalten/Fortsetzen

Fahrten auf Strava / Komoot teilen Trail Running Höhentrend und Steigung in Echtzeit

Geschätzte Ankunftszeit an Kontrollpunkten pro Segment

Route importieren/exportieren & Zurück zum Start Golf Über 17.000 unterstützte Golfplatzkarten

Vektorkarten mit stufenlosem Zoom (Ziehen/Scrollen, Prüfung der Hindernisentfernung) Freitauchen Freitauchunterstützung bis zu 40 m Skifahren Schwierigkeitsgrad der Erstabfahrt und Gesamtabfahrt

Erkennung des Lift-/Laufzustands und detaillierte Sitzungsstatistiken Insgesamt bietet das GT 6 Pro über 100 Trainingsmodi, Multiband-GPS und Unterstützung für den Import/Export von Routen mit Breadcrumb-Navigation und "Zurück zum Start". Bei dieser Generation hat sich Huawei auf die Verbesserung von vier wichtigen Trainingsmodi konzentriert: Radfahren, Trailrunning, Golf und Skifahren. Mich hat vor allem der Fahrradmodus interessiert, da ich eine 525 km lange Radtour durch die Alpen gemacht habe, die sich perfekt für einen Praxistest eignete. Für das Radfahren hat Huawei einige bemerkenswerte Verbesserungen eingeführt. Die Uhr unterstützt jetzt die Anzeige von Steigungen in Echtzeit, die Berechnung der funktionalen Schwellenleistung (FTP), wenn sie mit einem externen Leistungsmesser gekoppelt ist, und die nahtlose Integration von Strava und Komoot. Die wichtigste Neuerung ist jedoch die neue Funktion Virtual Cycling Power von Huawei. Obwohl ich am ersten Tag meiner Reise einige Probleme mit dem Tracking hatte, zeichnete das GT 6 Pro in sechs Tagen mehr als 400 km auf. Zwei Dinge fielen auf: Die GPS-Erfassung war zu Beginn jeder Fahrt konstant schnell und die automatische Erkennung mit automatischer Pause funktionierte zuverlässig. Das Wichtigste war jedoch, dass die Uhr eine Fahrt nie von selbst beendete. Ich musste sie immer manuell stoppen, was bedeutete, dass ich eine Pause von 30 Minuten oder mehr einlegen konnte und die Strecke trotzdem als eine durchgehende Fahrt aufgezeichnet wurde. Huawei Watch Fit 4 Pro im Test: Diese Smartwatch hat mein Laufen verbessert Mir ist klar, dass sich die Virtual Power an Hobbyradler und Anfänger richtet, die keinen Leistungsmesser besitzen. Sie schätzt die Wattleistung anhand deines Fahrergewichts, des Fahrradgewichts, der Herzfrequenz und der GPS-Daten, die Ihr vor Eurer ersten Fahrt einmal in der Huawei Health App eingebt. Je besser Eure Eingaben sind, desto näher kommen die Schätzungen an einen echten Leistungsmesser heran. Diese Funktion macht Spaß und ist leicht zugänglich. Mit einer 20-minütigen Fahrt im Freien könnt Ihr einen Grundwert ermitteln und diesen Wert dann zur Steuerung Eures Trainings und Eurer Erholung nutzen. Analyse des Huawei Watch GT 6 Pro beim Radfahren–Leistungsdaten und Streckendiagramm im Blick. © nextpit Für fortgeschrittene Radfahrer bietet Huawei weiterhin eine FTP-Berechnung an, wenn ein externer Leistungsmesser angeschlossen ist, was das GT 6 Pro sowohl für Gelegenheitsfahrer als auch für datenorientierte Fahrer vielseitig einsetzbar macht. Ihr könnt Euch die virtuelle Leistung während der Fahrt in Echtzeit auf der Uhr anzeigen lassen und später in der Huawei Health App eine detaillierte Analyse durchführen. Sie ersetzt zwar keinen vollständigen FTP-Test oder spezielle Radsport-Hardware, aber sie hat mir meine Leistungstrends deutlicher vor Augen geführt. Und das allein ist schon ein Gewinn im Vergleich zu den meisten Mainstream-Smartwatches. Was die GPS-Genauigkeit angeht, arbeite ich noch an einem vollständigen Vergleich mit anderen Geräten, aber das Sunflower Positioning System 2.0 von Huawei hat insgesamt gut abgeschnitten. Besonders beeindruckend war die Höhenanpassung, bei der die aufgezeichneten Routen genau mit den Referenzdaten von Komoot übereinstimmten.

Batterielebensdauer und Aufladen Batterie Kapazität 867 mAh Lebensdauer des Akkus bis zu 21 Tage (max) | 12-14 Tage typisch | 40h GPS-Modus

Unterstützt kabelloses Schnellladen Huawei hat das Innenleben der Watch GT 6 Pro überarbeitet, um die Akkukapazität zu maximieren. Dabei wurde eine neue, mit hohem Siliziumanteil gestapelte Zelle verwendet, die fast alle verfügbaren Ecken des Gehäuses ausfüllt. Das Unternehmen behauptet, dass sich dadurch in Kombination mit Software-Optimierungen die Ausdauer im Vergleich zur Vorgängergeneration fast verdoppelt. Huawei gibt für das GT 6 Pro eine Akkulaufzeit von bis zu 21 Tagen an (12 bis 14 Tage bei typischer Nutzung) und etwa 40 Stunden ununterbrochenes GPS-Tracking. Es gibt hier keinen speziellen ultralangen Akkumodus, sondern die Überarbeitung der Hardware ermöglicht diese Leistung. Das letzte Mal, dass ich die Watch GT 6 Pro aufgeladen habe, war beispielsweise vor sechs Tagen. Seitdem habe ich alle Gesundheitsfunktionen aktiviert und das Always-on-Display verwendet, und der Akku ist immer noch bei 65 Prozent. Das ist beeindruckend, selbst wenn man bedenkt, dass dies eine relativ leichte Trainingswoche war. Noch bemerkenswerter ist, dass ich mit dem GT 6 Pro eine 525 km lange Radtour durch die Alpen gemacht habe, bei der ich jede Etappe mit kontinuierlichem GPS verfolgt habe. Ich habe die Uhr über Nacht ausgeschaltet, sie von morgens bis abends benutzt und das Always-on-Display die meiste Zeit über ausgeschaltet gelassen. Die Uhr hatte nur 15 km vor dem Ziel keine Batterie mehr, nachdem ich fast sechs volle Tage unterwegs war. Für Outdoor-Abenteurer ist dieses Maß an Ausdauer eine herausragende Eigenschaft. Die Ladeschale der Huawei Watch GT 6 Pro – kompakter magnetischer Anschluss auf der Rückseite und USB-A-Stecker zur Stromversorgung. © nextpit Das Aufladen geht schnell und kabellos, es dauert etwa eine Stunde für eine volle Ladung. Mein einziger Kritikpunkt ist das Ladegerät selbst: Trotz des hochwertigen Designs der Uhr verwendet der Puck immer noch einen klobigen USB-A-Anschluss und fühlt sich auf Reisen klobig an. Ich würde mir eine modernere Lösung mit USB-C und einem schlankeren, flexibleren Design wünschen, ähnlich wie es Amazfit anbietet. Insgesamt ist die Akkulaufzeit einer der stärksten Gründe, sich für das GT 6 Pro zu entscheiden.

Solltet Ihr die Huawei Watch GT 6 Pro kaufen? Die Huawei Watch GT 6 Pro bietet wirklich interessante Funktionen für Outdoor-Enthusiasten, eine Akkulaufzeit, die die meisten Konkurrenten übertrifft, und ein vielseitiges, hochwertiges Design. Mit einem Preis von 379 Euro ist sie für das, was sie bietet, wettbewerbsfähig. Jüngsten Untersuchungen zufolge ist Huawei jedoch nach wie vor eines der am wenigsten transparenten Unternehmen, wenn es um den Datenschutz geht. Die Konnektivität ist ein weiterer Bereich, den es zu beobachten gilt. Da Google, Garmin und Apple mit LTE, 5G und sogar Satellitenkommunikation vorpreschen, könnte Huawei's Mangel an Mobilfunkoptionen zu einem größeren Nachteil für Outdoor-Sportler werden, die eine völlig unabhängige Uhr wollen. Am Ende des Tages stellt sich die Frage, ob eine lange Akkulaufzeit, präzises GPS und ein robustes Design für Euch ausreichen. Das GT 6 Pro ist eine überzeugende Wahl für Radfahrer, Wanderer und Outdoor-Sportler, die Wert auf Leistungsdaten, Routennavigation und Ausdauer legen. Dennoch hinkt Huawei bei der Unterstützung von Drittanbieter-Apps hinterher: Google Maps, YouTube Music oder das reichhaltige App-Ökosystem von Wear OS werdet Ihr hier nicht finden. Trotz dieser Einschränkungen ist die GT 6 Pro eine raffinierte und leistungsfähige Smartwatch für Outdoor-Sportler. Wenn Ihr aber Wert auf Datenschutz und die Unterstützung des App-Ökosystems legt, solltet Ihr es Euch zweimal überlegen, bevor Ihr sie kauft.

Wo Ihr die Huawei Watch GT 6 Pro kaufen könnt Die Huawei Watch GT 6 Pro ist im offiziellen Online-Shop von Huawei und bei den großen Einzelhändlern in Europa erhältlich. Die Preise beginnen bei 379 Euro für das 46-mm-Modell mit schwarzem Fluorelastomer- oder braunem Woven-Armband und 499 Euro für die Version mit Titanium-Armband. Huawei bietet in seinem Online-Store oft Einführungsaktionen an, wie z. B. Rabatte auf Zubehör oder Bundles. Es lohnt sich also, vor dem Kauf nach Sonderangeboten zu suchen.