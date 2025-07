Lenovo Legion Pro 7i im Test: Ist das der ultimative Gamer-Traum?

Die Legion-Serie von Lenovo soll Gamer bereits seit vielen Jahren vom chinesischen Notebook-Marktführer überzeugen. Das Legion Pro 7i hat bereits die neunte Neuauflage erfahren. Doch was machen die Gaming-Laptops so besonders?

Die Hardware des Lenovo Legion Pro 7i: High End überall

Bei der Hardware setzt Lenovo bei seinem Spitzenmodell auf die aktuell leistungsfähigsten Komponenten. Das beginnt beim Prozessor. Der Intel Core Ultra 9 275HX verfügt über insgesamt 24 Kerne, von denen acht mit einer Geschwindigkeit von bis zu 5,4 GHz zu Werke gehen können. Die weiteren 16 sollen mit einer maximalen Taktgeschwindigkeit von 4,6 GHz den Energiehunger des Chips zumindest etwas in Grenzen halten. In den Benchmarks zeigt sich die Leistungsfähigkeit. Im Geekbench werden im Test des einzelnen Kerns knapp 3.200 Punkte erreicht, im Verbund erreichen die Kerne einen Wert von etwas mehr als 21.100 Punkten.

Dabei steht dem Prozessor viel Arbeitsspeicher zur Seite, der auf zwei Speicherbänke verteilt wird. Das von Lenovo bereitgestellte Testmodell wurde mit einem 64 GB großen Arbeitsspeicher ausgeliefert. Der kann überdies mit seiner Geschwindigkeit von 6.400 MT/s überzeugen.

Auch die Grafikkarte, die in dem Lenovo-Laptop steckt, ist die aktuell schnellste auf dem Markt für Gamer. Das zeigt sich schon an Kennzahlen wie 10.496 Cuda-Kernen oder dem 24 GB großen GDDR7-Grafikspeicher. Dementsprechend fallen die Ergebnisse in Benchmarks aus. Mit fast 230.000 Punkten bewegt sich das Notebook in etwa auf dem Niveau des ASUS ROG Strix Scar 16 und stellt eine Leistung bereit, die nur mit viel Mühe ausgeschöpft werden kann. Darstellungen auf dem Notebook-Display sind für die GPU selbst in den höchsten Einstellungen kein Problem. Erst ein zweiter Bildschirm mit einer hohen Auflösung und einer hohen Bildwiederholrate setzt die Karte stärker unter Druck.