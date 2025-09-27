Verrückt! Das Galaxy Tab S11 Ultra 5G ist nur einen Hauch dicker dicker als das Display meines MacBook Pro im 14-Zoll-Format. Das Tablet verspricht dabei trotzdem ein ähnliches Leistungsniveau wie viele Laptops und mit einem 11.600-mAh-Akku soll das Tablet einen ganzen Tag lang durchhalten. Ist das 1.339 € teure Tablet also ein guter Notebook-Ersatz? Finden wir es im nextpit-Test heraus!

Design & Verarbeitung Samsung hält am Design des Vorgängermodells fest – schafft es aber, das Gehäuse noch einmal dünner zu gestalten. Heißt: das Tab S11 Ultra ist nun nur 5,1 mm dick und unterbietet damit sogar das aktuelle iPad Pro um 0,2 mm. Das ist durchaus beeindruckend, wäre aber womöglich nicht unbedingt nötig gewesen. Trotz der geringen Gehäusedicke wirkt das Galaxy Tab S11 Ultra 5G stabil und zeigt sich beim ersten Herausnehmen aus dem Karton als besonders hochwertig. Samsung fertigt das Unibody-Gehäuse aus Aluminium und lässt Antennenkabel darin ein. Dank einer IP68-Zertifizierung ist das Tablet zudem gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Hier ergibt sich ein Vorteil gegenüber den meisten Notebooks, die keinen Staub- und Wasserschutz bieten. Das Display ist erstklassig – weist aber Farbverschiebungen beim Ändern des Blickwinkels auf. © nextpit Aufgrund der geringen Dicke ist das Gehäuse am USB-C-Anschluss äußerst dünn. © nextpit Auf der Rückseite gibt es gleich zwei Kameras. Die Qualität geht in Ordnung. © nextpit Samsung stellt seit Jahren hochwertige Android-Tablets her, die als beste Alternative zum iPad gelten. © nextpit Hier seht Ihr die Dicke im Vergleich zum Galaxy Tab S11 – relevant ist der Unterschied im Alltag nicht. © nextpit Das 14,6" große Display im Vergleich zur 11-Zoll-Version. © nextpit Schreiben funktioniert fantastisch auf dem Tablet. Der S-Pen liegt bequem in der Hand, ist aber ein bisschen leicht. © nextpit Hier nochmal der Vergleich zur 11-Zoll-Variante. © nextpit Die Displayränder sind wirklich winzig und tragen zum hochwertigen Gefühl bei. © nextpit Hier seht Ihr die rückseitige Kamera, die wir optional ... © nextpit Dennoch würde ich das Galaxy Tab S11 Ultra mit seinem 14,6" großem Display ungern fallen lassen. Auch bei der Nutzung flach auf dem Tisch war ich vorsichtig, keine Gegenstände auf das Display fallen zu lassen. Ein derart großes Display ist schlichtweg anfällig für Kratzer und Sprünge, auch wenn Samsung das Display gegen Kratzer und Brüche schützt. Mit einem Gewicht von 695 g ist die 5G-Variante auf Dauer ein wenig schwer. Man neigt dann schnell dazu, das Tablet auf Tischkanten oder auf den Knien abzustützen. Persönlich würde ich das Tablet nicht ohne Zubehör wie eine Tastaturhülle oder zumindest ein Cover mit integriertem Ständer nutzen wollen. Samsung bietet hier verschiedene Optionen an, lieferte uns für unseren Test allerdings nur die blanken Tablets mit beiliegendem S-Pen. Apropos!

Display und Bedienstift Ich halte mich beim Design des S11 Ultra bewusst ein wenig kürzer. Denn das 14,6" große Dynamic-AMOLED-2X-Display ist mit seinen 1.600 Nits in der Spitze der selbstbewusste Star der Show. Auf den ersten Blick fällt allerdings erst einmal auf, dass Samsung die Notch deutlich verkleinern konnte. War diese im Vorgängermodell noch im Stile der älteren iPhone-Modelle rechteckig, finden wir hier nun eher eine Wassertropfen-Notch vor. So bleibt mehr Platz für Bildschirminhalte, was erst einmal positiv ist. Attraktiv finde ich die Notch aber nicht – ich frage mich, ob die Frontkamera nicht auch ins Gehäuse passen würde. Aber zurück zum Display. Es ist wirklich beeindruckend, ein 14,6" großes Display in einem 5,1 mm großen Gehäuse in den Händen zu haben. Hier ergibt sich ein Sci-Fi-Gefühl, das Techies sicherlich erfreuen wird. Davon abgesehen kann Samsung bei der Anzeige wie gewohnt seine Muskeln spielen lassen. Bei maximaler Helligkeit blendet das Display, Pixel sind dank der hohen Pixeldichte von 239 ppi (die Auflösung beträgt 1.848 x 2.960 px) nur bei sehr genauem Hinsehen zu erkennen und Eingaben erfolgen verzögerungsfrei. Leider konnte ich keine Touch-Wiederholrate für das Display im Netz finden. Die 120 Hz in der Bildwiederholrate sind wie bei den Vorgängermodellen aber wieder angenehm flüssig. Wäre ja aber auch ein wenig albern, wenn ein Hersteller DAS erst im Jahr 2025 in ein Gerät integriert. *zwinker* Die Notch im Display ist kleiner geworden. / © nextpit Was mich beim Display des Galaxy Tab S11 Ultra 5G allerdings überrascht: Änderungen des Blickwinkels führen zu wahrnehmbaren Veränderungen der Farbtemperatur des Displays. Einfach ausgedrückt: Weiße Flächen sehen ein wenig rötlich aus, wenn man seitlich auf das Display schaut. Das hätte ich bei einem OLED-Panel von Samsung nicht erwartet. Auffällig finde ich bei Samsung, dass sie noch immer keine matten Displays anbieten. Mit diesen Punkten die iPad-Pro-Modelle inzwischen seit mehreren Generationen. Und auch das MatePad 11,5S von Huawei punktete im Test mit einer PaperMatte-Version. Bei Samsung kann man einen solchen Effekt nur über Folien von Drittherstellern realisieren. Das mindert allerdings die Qualität der Anzeige. Interessant im Vergleich zu Apple finde ich zu guter Letzt den S-Pen genannten Eingabestift, den Samsung erfreulicherweise jedem Modell beilegt. Er ist 14,5 cm lang und mit ungefähr 8 g sehr leicht – erfreulicherweise funktioniert er komplett ohne Batterie und kann dadurch niemals leer werden. Als Neuerung ist die Spitze nun kegelförmig und die Form des Bedienstifts sechseckig. Finde ich sehr gelungen, der Komfort beim Schreiben war dauerhaft angenehm. Anders als bei der Konkurrenz aus Cupertino kann er allerdings keine Tippgesten erkennen und interessiert sich auch nicht für Drehbewegungen. Wie das Pendant von Huawei, das wir beim MatePad 11,5 S mit mattem Display ausprobieren konnten, gibt's hier aber einen Knopf. Die Qualität der Eingabe ist wirklich auf Top-Niveau und wir sehen beim "Hovern" des Stifts über dem Display, wo die Eingabe erfolgt. Insgesamt ist der S-Pen zufriedenstellend und ein wirkliches Alleinstellungsmerkmal im Lieferumfang. Samsung integriert zudem noch einen Fingerabdrucksensor unter das Display des Tablets. Im Test funktionierte er zuverlässig und erkannte unsere Fingerabdrücke innerhalb von unter einer Sekunde.

Software und KI-Funktionen Samsungs Auftritt auf der IFA stand ganz im Zeichen der Künstlichen Intelligenz. Auf dem Galaxy Tab S11 Ultra finden nun gleich zwei KI-Sprachassistenten Platz. Einerseits die eigene Galaxy AI, die zu gewissen Teilen auf Google Gemini basiert. Und dann eben Google Gemini selbst, das Google auf seinem eigens trainierten Sprachmodell Gemini 2.5 basiert. Die sprachbasierte Live-Version von Gemini erreichen wir dabei jetzt voreingestellt über langes Drücken des Anschalters an der Oberseite des Tablets. Und das soll laut Samsung verändern, wie wir mit dem Tablet arbeiten. Denn dank der Bildschirmfreigabe kann Gemini in Echtzeit auf Bildschirminhalte reagieren und soll so zu einem noch intelligenteren Assistenten werden. Zugegeben habe ich die Funktion nicht ausprobiert, da ich einem Tool, das dafür gemacht ist, möglichst viele Daten zu verarbeiten, keinen Vollzugriff auf meinen Bildschirm geben möchte. Nutzt Ihr Gemini, ist das aber sicher eine praktische Sache. Genauso wie der Zeichen- und Schreibassistent, der wiederum auf Samsungs angepasster Galaxy AI basiert. Hier haben wir die Möglichkeit, generative KI dazu zu nutzen, grobe Skizzen in etwas ausgefeiltere KI-Bilder zu verwandeln. Oder wir verwenden generative KI dazu, unsere unausgereiften Texte durch Googles Gemini-Sprachmodell zu optimieren. Samsung integriert diese Funktionen stärker in das eigene Betriebssystem, was angesichts des stärkeren KI-Fokusses sinnvoll scheint. Als Betriebssystem kommt auf den aktuellen Samsung-Tablets übrigens OneUI 8.0 zum Einsatz, das wiederum auf Android 16 basiert. Samsung optimiert dabei Multitasking-Funktionen und bietet mit dem Dex-Mode tatsächlich eine taugliche Desktop-Umgebung zur Verfügung. Beispielsweise kann ich meinen USB-C-Monitor mit dem Tablet verbinden und Multitasking über schwebende Fenster nutzen. Neu ist dabei, dass ich das 14,6" große Tablet dabei als sekundären Monitor nutzen kann und es sich nicht abschaltet. Das ist ein großer Gewinn für den Einsatz als Notebook-Ersatz! Mehr Infos über die neuen Funktionen in OneUI 8.0 sowie über Neuerungen in Android 16 gibt's in den verlinkten Artikeln.

Leistung und Funktionsumfang Kein Snapdragon, kein Exynos: Samsung vertraut im Galaxy Tab S11 Ultra auf ein MediaTek-SoC. Dabei handelt es sich um das Dimensity 9400+, das im 3-nm-Verfahren gefertigt wird. Der Achtkern-Prozessor wird dabei mit der Immortalis-G952-GPU gepaart. Die Kombination überzeugt in Benchmarks sehr und kommt erfreulicherweise auch im günstigeren Tab S11 zum Einsatz. Speichertechnisch können wir das Tab S11 mit mindestens 256 GB und mit maximal 1 TB Speicherplatz ausstatten. Wer sich für das 5G-Modell entscheidet, bekommt zudem noch eine Speichererweiterung via MicroSD. Letztere Version ist dann auch mit satten 16 GB Arbeitsspeicher ausgestattet, alle anderen Varianten müssen mit 12 GB Arbeitsspeicher arbeiten. Die Benchmark-Ergebnisse in diesem Test sind mit der 5G-Variante mit 256 GB Speicherplatz und 12 GB RAM entstanden. Und wo wir gerade dabei sind: Benchmark-Tabelle Test Galaxy Tab S11 Ultra 5G Galaxy Tab S11 5G Xiaomi Pad 7 iPad Pro 2024 M4 iPad Air 2024 M2 Geekbench 6 CPU (Single / Multi) 2.801 / 9.006 2.719 / 8.761 1.846 / 5.131 3.647 / 14.254 2.592 / 10.066 Geekbench 6 GPU 20.810 20.336 7.859 53.307 42.101 3D Mark Wild Life Extreme 6.534 bei 39,13 fps 6.314 bei 37,81 fps nicht möglich 8.725 bei 52,2 fps 6.116 bei 36,6 fps 3D Mark Wild Life Extreme Stresstest Bester Loop: 6.567 Schlechtester Loop: 5.158 Stabilität: 78,5 % Bester Loop: 6.644 Schlechtester Loop: 4.451 Stabilität: 68,8 % nicht möglich Bester Loop: 8.411 Schlechtester Loop: 6.609 Stabilität: 78,6 % Bester Loop: 5.060 Schlechtester Loop: 4.326 Stabilität: 85,5 % Neben den Ergebnissen des Tab S11 Ultra habe ich Euch auch die Benchmarks des Xiaomi Pad 7 und der aktuellen iPad-Generation in die Tabelle gepackt. Dabei sind die aktuellen iPad-Modelle mit dem iPad Air aus 2024 am ehesten mit M2-SoC vergleichbar. Mit dem iPad-Pro-Modell mit M4-SoC können sie allerdings nicht mithalten. Der Vergleich zum Xiaomi Pad 7 (zum Test) bestätigt aber den Verdacht, dass die Samsung-Tablets zu den aktuell leistungsstärksten Android-Tablets gehören. Samsung kann diese Leistung bei Videospielen und bei aufwändigen Anwendungen, etwa beim Videoschnitt oder bei der Bildbearbeitung via Adobe Lightroom, auch tatsächlich abrufen. Gerade das Bearbeiten von Fotos macht zusammen mit dem S-Pen und dem großen Display Spaß. Dank der soliden Stabilität von knapp 80 Prozent im Benchmark lässt die Leistung auch bei längerem Arbeiten nicht allzu stark nach. Mit dem Dimensity 9400+ hat Samsung auf das richtige Pferd gesetzt – auch wenn die Spitzenwerte des iPad Pro noch lange nicht erreicht werden. Das 14,6" große Display im Vergleich zur 11-Zoll-Version. / © nextpit Wie flüssig ein Betriebssystem wirkt, liegt natürlich auch an weiteren Faktoren. Das Galaxy Tab S11 Ultra profitiert dabei vom schnellen 120-Hz-Display, leidet aber ein wenig unter Stotterern im Betriebssystem. Schon bei der Einrichtung des Tablets kommt es immer wieder zu Rucklern, die das sonst recht hochwertige Unboxing und die komfortable Einrichtung schmälern. Wenn ich ein Tablet für fast 1.500 € kaufe, ist das ein etwas enttäuschender erster Eindruck. Gar nicht enttäuschend sind die Anschlüsse des Galaxy Tab S11 Ultra. Wir können Zubehör wie externe Festplatten über USB 3.2 via USB‑C anschließen. Dank Thunderbolt-Support lassen sich so auch externe Displays anschließen, um das Tablet als vollwertigen Desktop-Ersatz zu verwenden. Drahtlos finden wir WiFi 7 und Bluetooth 5.4 vor. Dadurch hebt sich das Ultra-Modell nochmal vom kleineren Tablet ab, das nur WiFi 6E bietet. Das Modell mit 5G-Modem kommt zudem mit GPS zur Positionsbestimmung. Technisch beeindruckend finde ich zu guter Letzt die Lautsprecher im Galaxy Tab S11 Ultra. Die Quad-Lautsprecher sind erstaunlich laut und schaffen es, Bässe einigermaßen natürlich herüberzubringen. Wieder im Vergleich zum iPad Pro oder zum MacBook Pro fehlt es zwar an Tiefe, für das Filmeschauen oder gelegentliches Abspielen von Musik reichen die Lautsprecher aber auf jeden Fall aus.

Kameras Auf der Rückseite des Galaxy Tab S11 Ultra 5G finden wir eine Dual-Kamera – in der Wassertropfen-Notch auf der Vorderseite gibt's eine 12-Megapixel-Kamera mit 120-Grad-Sichtfeld. Die Hauptkamera auf der Rückseite löst mit 13 Megapixeln auf und verfügt über einen Autofokus. Bei der Ultraweitwinkelkamera fehlt dieser, sie löst zudem nur mit 8 Megapixeln auf. Hier seht Ihr die rückseitige Kamera, die wir optional ... © nextpit ... auf eine Ultraweitwinkelkamera umschalten können. © nextpit Die Qualtität der Frontkamera geht in Ordnung. © nextpit Die Selfie-Kamera bietet jetzt ein weiteres Sichtfeld. © nextpit Die Frontkamera deckt nun ein großes Sichtfeld von 120° ab. Dabei löst sie mit 12 Megapixeln auf. Die Qualität der Kameras gehen insgesamt in Ordnung und erfüllen ihren Zweck. Halten wir uns nicht weiter mit ihnen auf!

Akku & Aufladen Im Galaxy Tab S11 Ultra sitzt ein Akku mit 11.600 mAh. Dieser soll eine Videowiedergabe von bis zu 23 Stunden ermöglichen, vorausgesetzt wir schauen offline Videos mit einer Auflösung von maximal 720p. Das sind eher unrealistische und vor allem sehr stromsparsame Szenarien – in der Praxis hängt die Laufzeit natürlich vom jeweiligen Nutzungsszenario ab. Üblicherweise nutzen wir das Batterie-Benchmark von PC Mark, um eine andauernde Leistung zu simulieren und so eine praxisnahe Akkulaufzeit anzugeben. Leider ist die App aber nicht kompatibel mit den neuen Samsung-Tablets. Erst mussten wir PC Mark über eine APK installieren, da der Play Store die App als inkompatibel mit den Geräten anzeigte. Anschließend blieb der Batterietest immer wieder stehen, sodass wir ihn abbrechen mussten. Somit ist es schwierig, allgemeingültige Aussagen zur Ausdauer des Galaxy S11 Ultra zu machen. Wir werden die Benchmarks noch nachliefern sobald die Apps wieder kompatibel sind. Unsere Einschätzung aus der Praxis ist allerdings: Das Galaxy S11 Ultra 5G kann sehr ausdauernd sein und Euch durch anderthalb Tage begleiten. Allerding sollte man dabei vorsichtig mit der Helligkeit und der Bildwiederholrate des Displays umgehen. Denn bei maximaler Helligkeit und anspruchsvollen Aufgaben wie Mobile Games sank die Batterianzeige in einer Stunde um 18 %. Das ist nicht ordentlich für ein leistungsstarkes Tablet mit 14,6-Zoll-Display – Samsungs versprochene 23 Stunden werden so aber nicht erreicht. Zuverlässiger testen können wir die Ladezeiten des Tablets. Leider legte uns Samsung für den Test jedoch ein Netzteil mit 25 W mit in den Karton. Standardmäßig ist weder ein Ladekabel noch ein Netzteil im Lieferumfang enthalten. Mit einem Drittanbieter-Netzteil, das die maximalen 45 W für die Schnellladung liefert, sehen die Ladezeiten wie folgt aus: Ladezeiten Galaxy Tab S11 Ultra 5G (45 W Schnellladung) Dauer Akkustand 0 m 0 % 7 m 30 s 10 % 14 m 25 s 30 % 38 m 09 s 50 % 58 m 16 s 75 % 1h 34 m 02 s 100 %

Abschließendes Fazit Ziehen wir endlich ein Fazit! Mit seinem 14,6" großen Display, der 5G-Konnektivität und dem komfortablen und präzisen Bedienstift bietet das Galaxy Tab S11 Ultra 5G einige spannende Alleinstellungsmerkmale. Die geringe Gehäusedicke und der Wechsel auf eine kleinere Notch, den Samsung gerne im Marketing voranstellt, sind dabei zwar nett, verheimlichen aber die eigentlichen Stärken des Tablets. Denn zusammen mit einer Tastaturhülle bekommen wir hier aufgrund des großen Displays eine wirklich sinnvolle Notebook-Konkurrenz. Der erweiterte Dex-Modus, der das Display nun beim Anschließen eines externen Monitors aktiviert lässt, sorgt dabei für noch besseres Multitasking. Generell kann Samsungs Betriebssystem mit zahlreichen KI-Funktionen sowie frei schwebenden Fenstern in diesem Jahr wieder sehr überzeugen. Somit sind es am Ende eigentlich nur die Kosten, die beim Galaxy Tab S11 Ultra 5G abschrecken. Wer unterwegs mit zweiter SIM-Karte surfen will, der muss fast 1.500 € einplanen. Dafür gibt's schon sehr leistungsstarke Notebooks, die sich dann aber nicht als Riesen-Tablet einsetzen lassen. Gut gemacht, Samsung!