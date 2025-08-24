Samsung hat sein robustes "Pro"-Telefon nach drei Jahren aktualisiert und das Galaxy XCover 7 Pro auf den Markt gebracht. Wir sagen Euch, ob das Handy aufgrund seiner Funktionen, Softwareunterstützung, Leistung und mehr das Richtige für Euch ist. Die südkoreanische Marke ist in diesem Marktsegment fast allein, mit der Konkurrenz von Motorola/Lenovo und zahlreichen relativ unbekannten chinesischen Marken. Das erklärt zum Teil, warum es so lange gedauert hat, bis Samsung die XCover Pro-Reihe aktualisiert hat. Ein sehr nüchterner Look, trotz der roten Akzente, eine Tradition der XCover-Serie. / © nextpit Der andere Grund ist die Tatsache, dass es auf den Unternehmensmarkt abzielt, der nicht nur langfristige Softwareunterstützung, sondern auch Verfügbarkeit und sogar ein Ökosystem von Zubehör erfordert, aber dazu später mehr.

Zusammenfassung Angebote Samsung Galaxy Xcover 7 Pro Pro Lange Software-Unterstützung

Herausnehmbarer Akku

microSD-Erweiterung

Anpassbare Shortcut-Tasten

Zubehör-Ökosystem Contra Teuer

Mittelmäßige Kamera

Durchschnittliche Leistung

Kurze Akkulaufzeit Samsung Galaxy Xcover 7 Pro Samsung Galaxy Xcover 7 Pro: Alle Angebote

XCover 7 Pro: Widerstandsfähig und gummiert Design und Verarbeitungsqualität Display 6,6-Zoll-LCD

2408 x 1080 Pixel

120 Hz Bildwiederholfrequenz Abmessungen und Gewicht 169 x 80 x 10,2 mm, 240 g Widerstandsfähigkeit IP68

Gorilla Glass Victus+ Das Samsung Galaxy XCover 7 Pro hat ein vertrautes Design, wenn Ihr schon andere Modelle der XCover-Familie gesehen habt: Eine gummierte Oberfläche mit Bumpern an den Ecken und einem erhöhten Rand um das Display, um Stöße zu absorbieren. Auch die roten Details um die Kameramodule und die Shortcut-Tasten sind wieder dabei. Die Textur auf der (abnehmbaren) Rückseite hilft Rechtshändern, das Handy zu halten. / © nextpit Auf beiden Seiten befinden sich außerdem kleine Aussparungen, die zusammen mit dem Gummi dafür sorgen, dass man das Handy auch mit Arbeitshandschuhen gut halten kann. Auf der rechten Seite befinden sich die Lautstärkewippe und die Einschalttaste, letztere mit dem Fingerabdruckleser, auf der linken Seite eine große, leicht erreichbare programmierbare Taste und eine kleinere Taste oben neben der Benachrichtigungs-LED. An der Unterseite befinden sich der USB-C-Anschluss (mit 2.0-Geschwindigkeit) und ein Paar Pogo-Pins. Auf der Rückseite sind die Kamerainseln im Verhältnis zur texturierten Hauptoberfläche leicht vertieft, um das Risiko von Sturzschäden zu verringern. Und die Rückseite ist abnehmbar, ganz so, als wäre es das neue Jahr 2010. Wenn Ihr sie öffnet, seht Ihr den herausnehmbaren Akku EB-BG766GBY und die Steckplätze für eine microSD-Karte und eine Nano-SIM-Karte. Wenn Ihr die Rückseite abnehmt, wird der NFC-kompatible Akku sichtbar. / © nextpit Es ist zu beachten, dass der Akku herausgenommen werden muss, bevor eine SIM-Karte eingelegt/ausgetauscht werden kann. Alternativ ist das Galaxy XCover 7 Pro auch mit eSIM kompatibel. Trotz der abnehmbaren Rückseite ist das XCover 7 Pro nach IP68 wasser- und staubdicht sowie nach MIL-STD-810H stoß-, vibrations- und temperaturbeständig. Das Display verwendet ein herkömmliches LCD-Panel, das mit 120 Hz aktualisiert wird. Es hat die gleiche Diagonale von 6,6 Zoll und die gleiche Full-HD-Auflösung wie das Display des Vorgängermodells. Die Farben sind nicht so lebendig wie bei OLED-Telefonen, aber sie sind nicht weit davon entfernt. Die Helligkeit wurde mit 580 nits gemessen, was für das Jahr 2025 ziemlich niedrig ist. Trotzdem ist der Bildschirm im Allgemeinen im Freien gut zu erkennen, außer in extremen Situationen direkt unter der Sonne. Bei robusten Handys werden dicke Ränder um das Display erwartet. / © nextpit Gorilla Glass Victus+ schützt den Bildschirm zusammen mit den dicken Rändern um ihn herum. Es gibt eine kleine Lücke zwischen dem Panel und dem Glas, nichts, was uns gestört hätte. Und schließlich ist die Selfie-Kamera in einer V-förmigen Aussparung untergebracht.

Sieben Jahre Software-Support Software Betriebssystem Android 15, One UI 7.0

7 Jahre Sicherheitsupdates

7 Jahre Versions-Upgrades Das Galaxy XCover 7 wurde mit Android 15 und One UI 7 ausgeliefert und kam mit dem damals neuesten Betriebssystem auf den Markt, das kürzlich durch die neue Version Android 16 ersetzt wurde. Die One UI 7-Oberfläche ist dieselbe, die bereits 2025 mit der Galaxy S25-Familie eingeführt wurde. Allerdings fehlen dem XCover 7 Pro einige der KI-Funktionen was wahrscheinlich auf den bescheideneren Prozessor und den kleineren Arbeitsspeicher zurückzuführen ist. Auf dem Handy sind Tools wie "Object eraser" für Bilder und "AI select" verfügbar, mit denen Ihr Vorschläge für Aktionen erhaltet, die auf dem von Euch ausgewählten Bildschirminhalt basieren. Standard-Startbildschirm des Samsung Galaxy XCover 7 Pro © nextpit Installierte Apps auf Samsung Galaxy XCover 7 Pro © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro Software-Information © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro Speicherverwaltung © nextpit Eines der Verkaufsargumente der XCover-Familie ist der von Samsung versprochene langfristige Support für den Unternehmensmarkt: Sieben Jahre lang gibt es Funktionen und Sicherheitsupdates. In der Praxis bedeutet das eine Unterstützung bis April 2032. Eine Sache, die in dem Update-Versprechen nicht erwähnt wird, ist die Häufigkeit, mit der Samsung Sicherheitspatches für das Galaxy XCover 7 Pro verteilen wird, insbesondere gegen Ende des Supportzeitraums. Nach der Aktualisierung der Standardinstallation des XCover 7 Pro fanden wir sechs Drittanbieter-Apps und eine genutzte Speicherkapazität von 28,3 GB. Samsung Galaxy XCover 7 Pro Tastenkombinationen © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro XCover-Tasten Einstellungen © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro Funktionen der oberen Taste © nextpit In der Einstellungs-App finden wir die Option, die zusätzlichen Tasten auf der linken und oberen Seite des Telefons anzupassen. Jede Taste kann für zwei verschiedene Apps oder Aktionen verwendet werden, z. B. zum Einschalten der Taschenlampe, zum Zurückgehen in der Benutzeroberfläche oder als Starttaste. Auf den ersten Blick ist die Funktion nützlich, aber die verfügbaren Optionen sind etwas begrenzt. Es gab zum Beispiel keine Option, um einen Screenshot zu machen oder eine App in einem bestimmten Zustand zu öffnen (eine Webseite im Browser, ein neuer E-Mail-Bildschirm usw.).

Nur durchschnittliche Leistung mit dem XCover 7 Pro Leistung Prozessor Snapdragon 7s Gen 3 Speicher 6 GB LPDDR4x RAM

128 GB UFS-Speicher

microSD-Erweiterung Konnektivität 5G, eSIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC Angetrieben vom Snapdragon 7s Gen 3, verhält sich das Galaxy XCover 7 Pro wie ein Mittelklasse-Smartphone. Im täglichen Gebrauch ist die Leistung mehr als ausreichend für typische Aufgaben wie Messaging, Doomscrolling in sozialen Medien und GPS-Navigation. Multitasking ist jedoch nicht so flott, was wahrscheinlich an den begrenzten 6 GB RAM liegt, die zur Verfügung stehen. Galaxy XCover 7 Pro

(Snapdragon 7s Gen 3) Pixel 9a

(Snapdragon 8 Elite) Galaxy S24 FE

(Exynos 2400e) AnTuTu 713,097 1,267,177 1,620,641 3DMark Wild Life Extreme

Stresstest Bester Loop: 1094

Schlechtester Loop: 1087

Stabilität: 99,4% Bester Loop: 2640

Schlechtester Loop: 1952

Stabilität: 73.94% Bester Loop: 3968

Schlechtester Loop: 2615

Stabilität: 65,9% Geekbench 6 Einzel: 1169

Mehrfach: 3353 Einzel: 1699

Multi: 4367 Einzeln: 2145

Multi: 6606 Bei den Leistungstests erzielte das XCover 7 fast die gleichen Ergebnisse wie das Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G+ mit demselben Chip. Im Galaxy-Lager liegt das robuste Samsung zwischen dem Galaxy A56 und dem Galaxy A36, das wir Anfang des Jahres getestet haben. Die Unterschiede sind so gering, dass die meisten Leute sie wahrscheinlich nicht bemerken werden. Da das Galaxy XCover 7 Pro auf den Unternehmensmarkt ausgerichtet ist, erwarten wir nicht, dass viele Leute mit ihm spielen. Trotzdem kann das Handy die meisten Spiele auch bei niedrigeren Qualitätseinstellungen ausführen, solange Ihr nicht die beste Leistung erwartet. Samsung Galaxy XCover 7 Pro AnTuTu Benchmark Ergebnisse © nextpit Benchmark-Ergebnisse des Samsung Galaxy XCover 7 Pro © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro Benchmark-Ergebnisse © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: 11h 5min Akkulaufzeit Benchmark © nextpit Eine Sache, die Ihr beachten solltet, ist, dass die 6 GB RAM auf lange Sicht nicht nur die Leistung, sondern auch die neuen Funktionen des Telefons einschränken können. Ressourcenintensive Tools wie KI, bei denen große Datensätze in den Speicher geladen werden müssen, werden möglicherweise auf solche beschränkt, die außerhalb des Geräts verarbeitet werden können.

Schwache Kamera des XCover 7 Pro Kamera Hauptkamera 50 MP, f/1.8 Ultra-Weitwinkel-Kamera 8 MP, f/2.2 Selfie-Kamera 12 MP, f1/2.2 Max. Videoauflösung 4K30 Da die Kamerakonfiguration im Vergleich zum Vorgängermodell nicht verändert wurde, waren unsere Erwartungen an die fotografischen Fähigkeiten des XCover 7 Pro ziemlich niedrig, und das Handy hat die Erwartungen erfüllt. Die Kamera ist wieder einmal der schwächste Punkt in einem XCover-Handy, vor allem bei schlechten Lichtverhältnissen. Die 50 + 8 Megapixel-Kameras sind im Wesentlichen die gleichen wie im XCover 6 Pro. / © nextpit Die Fotos bei Tageslicht sind mit denen der meisten Mittelklasse-Handys vergleichbar und bieten einen guten Detailgrad, aber etwas gedämpfte Farben. Die Fotos sind zwar nicht ideal für große Ausdrucke, aber zum Teilen mit Freunden und Familie sind sie gut geeignet. Ohne Teleobjektiv muss das XCover 7 Pro den 50-Megapixel-Hauptsensor zuschneiden oder digital zoomen, um "näher" an das Motiv heranzukommen. Fotos mit 2-facher Vergrößerung sind noch brauchbar, aber wenn man noch weiter geht, fügen sich dem Bild Artefakte hinzu. Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Ultraweitwinkelkamera (0,5x) © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Hauptkamera © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Hauptkamera (4x Digitalzoom) © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Hauptkamera (10x Digitalzoom) © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Ultraweitwinkelkamera (0,5x) © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Hauptkamera © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Hauptkamera (4x Digitalzoom) © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Hauptkamera (10x Digitalzoom) © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Ultraweitwinkelkamera (0,5x) © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Hauptkamera © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Ultraweitwinkelkamera (0,5x) © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Hauptkamera © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Hauptkamera (4x Digitalzoom) © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Hauptkamera (10x Digitalzoom) © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Ultraweitwinkelkamera (0,5x) © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Hauptkamera © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Ultraweitwinkelkamera (0,5x) © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Ultraweitwinkelkamera (0,5x) - Nachtmodus an © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Hauptkamera © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Hauptkamera - Nachtmodus an © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Hauptkamera (4x Digitalzoom) © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Hauptkamera (10x Digitalzoom) © nextpit Die Ultraweitwinkel-Kamera hat eine niedrige Auflösung von 8 Megapixeln, und obwohl sie bei der Schärfe große Abstriche macht, bietet sie zumindest ein deutlich größeres Sichtfeld für Landschaftsaufnahmen. Ein weiterer Unterschied zwischen den beiden Kameras auf der Rückseite ist die Farbwiedergabe, die nie einheitlich war. Nachtaufnahmen waren meist enttäuschend, da Lichtquellen zu hell wurden und dunkle Bereiche verdeckten. Der Nachtmodus half ein wenig dabei, dunklere Bereiche zu erkennen, aber die resultierenden Fotos sehen überbelichtet und unnatürlich aus. Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Ultraweitwinkelkamera (0,5x) © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Ultraweitwinkelkamera (0,5x) - Nachtmodus an © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Hauptkamera © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Hauptkamera - Nachtmodus an © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Hauptkamera (4x Digitalzoom) © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Hauptkamera (10x Digitalzoom) © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Selfie © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Ultraweitwinkelselfie © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Selfie - Porträtmodus an © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Ultraweitwinkelselfie - Porträtmodus an © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Selfie © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Ultraweitwinkelselfie © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Selfie - Porträtmodus an © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Ultraweitwinkelselfie - Porträtmodus an © nextpit Selfies mit dem Samsung Galaxy XCover 7 Pro waren viel besser, besonders bei Tageslicht, mit einem guten Detailgrad und einer natürlichen Hautwiedergabe. Der Porträtmodus sieht etwas künstlich aus, mit einer ungleichmäßigen Trennung zwischen dem Motiv und dem Hintergrund.

Herausnehmbare Batterie und durchschnittliche Batterielebensdauer Batterie Akku-Kapazität 4050 mAh, herausnehmbar Kabelgebundene Ladegeschwindigkeit 15 W Mit einem einigermaßen modernen Prozessor könnte das XCover 7 Pro eine gute Option in Sachen Energieeffizienz sein, aber die Vorteile des 4nm-Chips von TSMC werden durch die geringe Akkukapazität wieder zunichtegemacht. Andererseits ermöglicht die abnehmbare Rückseite des XCover 7 Pro den Austausch des Akkus, der in Europa zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Berichts etwa 40 € kostet. Es gibt sogar maßgeschneiderte Akku-Optionen, die die Pogo-Pins des Telefons nutzen, um Schnellwechsel-Lösungen mit Multi-Geräte-Ladestationen zu ermöglichen. Aufladen Galaxy XCover 7 Pro

(Samsung 45W Ladegerät) Galaxy A26

(Samsung 45W Ladegerät) Pixel 9a

( 5100 mAh) 10 Minuten 12% 18% - 30 Minuten 36% 54% - 1 Stunde 70% 89% - Volle Ladung 100 min ~90 min - PC Mark Batterietest 11h05

13676 Punkte 11h31

13457 22h26

10866 Auch wenn das Telefon bei intensiver Nutzung keine beeindruckende Akkulaufzeit zu bieten scheint, kann es eine ganze Arbeitsschicht lang aufgeladen werden. Das Aufladen ist eher konservativ, aber die Pogo-Pins machen es vielseitig einsetzbar. / © nextpit Das Aufladen ist sehr konservativ, um es vorsichtig auszudrücken. Das XCover 7 Pro kann mit einer Leistung von bis zu 15 W aufgeladen werden, was zumindest in der Theorie dazu beiträgt, dass der Akku länger hält. Eine volle Ladung dauert etwa 1h40min, eine 30-minütige Ladung reicht für 36 Prozent. Es gibt keine kabellose Ladeoption oder die Möglichkeit, das Telefon ohne den internen Akku zu verwenden (eine Funktion, die das Galaxy Tab Active für Arbeitsumgebungen mit einer Akkuhülle oder einem Dock bietet).

Lohnt es sich, das XCover 7 Pro zu kaufen? Für die meisten Leser: nein. Das Galaxy XCover 7 Pro hat einen sehr spezifischen Zielmarkt: Außendiensteinsätze von Unternehmen, in der Regel mit vielen Geräten als Teil eines Systems für einen bestimmten Einsatzzweck (Bestandskontrolle, Auftragsabwicklung usw.). Samsung scheint den Markt für robuste Unternehmenstelefone zu beherrschen. / © nextpit Es gibt ein Ökosystem von Unternehmen, die eine Vielzahl von Zubehör wie Ladestationen, externe Akkus, Barcode-Scanner und vieles mehr anbieten, das an das Telefon angeschlossen werden kann. Für diese Unternehmen kann es sich lohnen, das neue Modell wegen der Kompatibilität und der verlängerten Supportdauer zu kaufen. Für den privaten Gebrauch ist es zwar beruhigend, ein Telefon ohne Hülle zu benutzen, aber viele Mittelklassemodelle sind auch nach IP68 gegen Wasser und Staub geschützt und einige sind sogar sturzsicher. Affiliate Angebot Samsung Galaxy Xcover 7 Pro Im Vergleich zu einem ähnlich teuren Mittelklassemodell ist es schwer, den Kauf des Galaxy XCover 7 Pro zu empfehlen. Aber wenn Ihr ein Unternehmen seid, das ein Android-Handy für den professionellen Einsatz im Außendienst einführen möchte, gibt es einfach keine bessere Option als das robuste Samsung-Handy. Nicht einmal das ThinkPhone von Lenovo bietet die gleiche "ThinkPad-ähnliche" Unterstützung, die die Galaxy XCover-Reihe auf den Markt bringt.