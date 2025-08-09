Samsung Galaxy Z Flip 7 im Test: Endlich ein gutes Flip-Handy

Topthemen

© nextpit
Rubens Eishima
Rubens Eishima

Da alle Aufmerksamkeit auf das dünne Fold 7 gerichtet ist, sollte das Samsung Galaxy Z Flip 7 nicht ignoriert werden, vor allem, wenn Ihr im Jahr 2025 nach einem kompakten Handy sucht. Von einem größeren Display bis hin zu einem verbesserten Akku haben wir das Handy getestet, um herauszufinden, für wen es sich lohnt, es zu kaufen.

Samsung Galaxy Z Flip 7

Pro

  • Kompaktes Design
  • Ausreichend lange Akkulaufzeit
  • Anständige Leistung

Contra

  • Äußeres Display noch nicht voll ausgenutzt
  • Kamera nicht auf Augenhöhe mit Flaggschiffen
Galaxy Flip 7: Größeres Display und dünner

  Design und Verarbeitungsqualität
Anzeigen
  • Intern
  • 6,9-Zoll-LTPO-OLED
  • 2520 x 1080 Pixel
  • 1~120 Hz Bildwiederholrate
  • Extern
  • 4,1-Zoll-OLED
  • 1048 x 948 Pixel
  • 120 Hz Bildwiederholrate
Abmessungen und Gewicht
  • Geöffnet
  • 166,7 x 75,2 x 6,5 mm
  • 6,6 x 2,9 x 0,25 Zoll
  • 188 g 
  • Geschlossen
  • 85,5 x 75,2 x 13,7 mm
  • 3,4 x 2,9 x 0,54 Zoll
  • 188 g
Widerstandsfähigkeit
  • IP48
  • Gorilla Glass Victus 2 (externes Display)

Wie beim Fold 7 hat Samsung das Galaxy Z Flip 7 dünner gemacht als seinen Vorgänger, aber nicht so sehr. Im aufgeklappten Zustand ist das Handy mit 6,5 mm weniger als einen halben Millimeter dünner. Im geschlossenen Zustand misst das Handy 13,7 mm.

Ein Samsung Galaxy Z Flip7 Smartphone auf einer Holzoberfläche, das die Uhrzeit und das Datum zeigt.
Das externe Display ermöglicht einen schnellen Zugriff auf Benachrichtigungen und kann dabei helfen, die Bildschirmzeit zu reduzieren. © nextpit
Samsung Galaxy Z Flip7 Smartphone mit Dual-Kameras und blauer Oberfläche auf einem Holzuntergrund.
Das Widget „Now Brief“ soll dabei helfen, das Telefon nicht öffnen zu müssen. © nextpit
Ein blauer Samsung Galaxy Z Flip7-Smartphone auf einer Holzoberfläche, die die Uhrzeit 04:43 anzeigt.
Der Zeltmodus des kompakten Flip 7 kann verwendet werden, um Videos auf einem sehr kleinen Display anzusehen. © nextpit

Trotz der geringen Dicke fühlt sich das Handy dank seiner hochwertigen Verarbeitung immer noch solide an. Es ist dank der IP48-Zertifizierung gegen Wasserspritzer geschützt. Das Galaxy Z Flip 7 ist breiter und höher als das Flip 6. Die Lautstärkewippe sitzt beim Öffnen des Telefons etwas höher als üblich und muss eventuell neu positioniert werden, um sie zu bedienen.

Ein gefaltetes Samsung Galaxy Z Flip 7 Smartphone auf einer Holzoberfläche.
Der Fingerabdruckleser am Netzschalter funktionierte in unseren Tests einwandfrei. © nextpit
Ein Samsung Galaxy Z Flip7 Smartphone in Blau, teilweise geöffnet auf einer Holzoberfläche mit Büromaterialien in der Nähe.
Die Rückseite des Flip 7 ist wie der Bildschirm mit Gorilla Glass Victus 2 beschichtet. © nextpit

Wie bereits erwähnt, hat das Display des Galaxy Z Flip 7 ein Upgrade erhalten. Das LTPO OLED-Panel ist 6,9 Zoll groß (gegenüber 6,7 Zoll beim Flip 6) und bietet dank seiner 120 Hz Bildwiederholfrequenz flüssige Animationen.

Die beworbene Spitzenhelligkeit beträgt 2500 nits, aber wir haben mit 1340 nits fast die Hälfte davon gemessen. Trotzdem ist der Bildschirm unter den meisten Bedingungen im Freien gut lesbar. Das externe Display ist auch im Freien nutzbar und bietet jetzt eine flüssige Bildwiederholfrequenz von 120 Hz (gegenüber 60 Hz beim Flip 6).

Samsung Galaxy Z Flip7 Smartphone auf einer Holzoberfläche mit angezeigten App-Symbolen auf dem Bildschirm.
Wenn es geöffnet ist, funktioniert das Galaxy Z Flip 7 wie ein normales Smartphone. © nextpit
Ein blauer Samsung Galaxy Z Flip 7 Smartphone in gefaltetem Zustand auf einem Holztisch.
Die Materialien und die Verarbeitung des Flip 7 verleihen ihm ein hochwertiges Aussehen. © nextpit

Apropos externes Display (von Samsung verwirrenderweise sowohl Cover Screen als auch FlexWindow genannt): Es passt endlich zu seinem Konkurrenten, dem Razr Ultra, und umhüllt auch die Kameramodule. Der Bereich um die Kamera herum ist praktisch nutzlos, aber der erweiterte nutzbare Bereich im Allgemeinen ist ein willkommenes Upgrade, selbst bei einer geringeren Auflösung im Vergleich zum Motorola-Rivalen. Allerdings gibt es immer noch eine Einschränkung der Nutzbarkeit, die wir im Abschnitt über die Software behandeln werden.

Galaxy Z Flip 7 mit Android 16

  Software
Betriebssystem
  • Android 16, One UI 8
  • 7 Jahre Sicherheitsupdates
  • 7 Jahre Versions-Upgrades

Ein Bereich, in dem das Samsung-Foldable seinen Motorola-Rivalen leicht übertrifft, ist die Software-Support-Politik. Während das Razr nur drei Android-Upgrades und vier Jahre lang Sicherheitsupdates erhält, verspricht Samsung sieben Jahre lang Support für Sicherheits- und Funktionsupdates. Noch besser: Das Galaxy Z Flip 7 wird mit Android 16, der neuesten Version des Google-Betriebssystems, ausgeliefert.

Samsung Galaxy Z Flip 7 Startbildschirm mit Wetter, Uhrzeit und App-Symbolen.
Der Startbildschirm von One UI 8 ist im Wesentlichen derselbe wie in der Vorgängerversion. © nextpit
Samsung Galaxy Z Flip 7-Oberfläche mit verschiedenen App-Icons und Uhrzeit oben.
Wir haben 8 vorinstallierte Apps von Drittanbietern auf dem Galaxy Z Flip 7 gezählt. © nextpit
Samsung Galaxy Z Flip 7 Benutzeroberfläche mit zwei App-Symbolen: Global Goals und Samsung Free, darunter eine Suchleiste.
Wir haben 8 vorinstallierte Apps von Drittanbietern auf dem Galaxy Z Flip 7 gezählt. © nextpit

Wie beim Fold 7 ist die Erfahrung mit One UI 8 über Android 16 größtenteils dieselbe wie bei den Galaxy S25-Handys, die wir mit der vorherigen Systemversion getestet haben.

Einen ärgerlichen Unterschied gab es jedoch bei der Ersteinrichtung, die ohne Internetverbindung nicht möglich war. Die gleiche Einschränkung hatten wir beim Galaxy XCover 7 Pro, aber seltsamerweise nicht beim Fold 7. Nach dem Einrichten und Aktualisieren des Galaxy Z Flip 7 fanden wir 8 vorinstallierte Apps von Drittanbietern und 37,1 GB genutzten Speicherplatz.

Samsung Galaxy Z Flip 7 Einstellungen für erlaubte Apps auf dem Cover-Bildschirm mit Optionen für Karten, Nachrichten, Netflix, WhatsApp, YouTube.
Eine experimentelle Funktion ermöglicht die Verwendung einer begrenzten Anzahl von Apps auf dem externen Display. © nextpit
Samsung Galaxy Store-Schnittstelle, die die MultiStar-App von Good Lock Labs mit 4,0 Sternen anzeigt.
Mit MultiStar können Benutzer (auf eigenes Risiko) jede beliebige App auf dem externen Display anzeigen lassen. © nextpit

Die schlechte Nachricht ist, dass für das größere Cover-Display die gleichen Einschränkungen gelten wie für die vorherigen Flip-Telefone. Das Display unterstützt offiziell nur eine begrenzte Anzahl von Funktionen und funktioniert im Wesentlichen wie ein Widget-Display.

Einige der Widgets fordern Euch auf, das Telefon zu öffnen, wenn Ihr mit ihnen interagieren wollt - eine verständliche, aber ärgerliche Einschränkung. Das ist zwar verständlich, aber auch ärgerlich. Positiv ist, dass Ihr Euch das Flip 7 dank seiner begrenzten Funktionen als "digitale Entgiftungsfunktion" vorstellen könnt.

Samsung Galaxy Z Flip 7-Oberfläche mit Widgets für Wetter, Kalender, Gesundheit, Alarm und Taschenrechner.
Standardmäßig finden Sie Widgets nur auf dem externen Display. © nextpit
Samsung Galaxy Z Flip 7-Oberfläche mit Apps wie Maps, WhatsApp und Launcher.
MultiStar (unten) hebt die Beschränkung auf 5 Apps auf dem externen Display auf. © nextpit
Zwei Samsung Galaxy Z Flip 7-Oberflächen, die die Spotify-App mit der Playlist Release Radar anzeigen.
Die mittlere Taste unten schaltet zwischen drei verschiedenen Bildmodi um. © nextpit
Samsung Galaxy Z Flip 7 zeigt einen Browser mit einem Artikel über den Verkauf von MediaMarkt und Saturn nach China.
Das Surfen auf dem externen Display funktioniert gut, während das Tippen schwierig sein kann. © nextpit

Um vollständige Apps auf dem kleinen Display zu öffnen, muss eine experimentelle Funktion in den Labs-Einstellungen aktiviert werden, die aber nur ein paar ausgewählte Apps (Maps, Messages, Netflix, WhatsApp und YouTube) unterstützt. Um andere Apps auszuführen, muss Samsung wie beim zwei Jahre alten Galaxy Z Flip 5 die MultiStar-App installieren.

Die Verwendung von Apps, die nicht für den Titelbildschirm entwickelt wurden, ist aufgrund des kleinen nutzbaren Platzes immer noch problematisch. Das Tippen kann zu einer Herausforderung werden, wenn Ihr zum Beispiel das Textfeld nicht sehen könnt. Samsung versucht zu helfen, indem es eine Schaltfläche zum Anpassen des Seitenverhältnisses anbietet, aber das ist nur eine Notlösung, bis Google eine bessere Unterstützung für Displays mit großen, nicht nutzbaren Flächen anbietet.

Gute Leistung des Exynos 2500 auf dem Flip 7

  Leistung
Prozessor
  • Samsung Exynos 2500
Speicher
  • 12 GB LPDDR5x RAM
  • 256 / 512 GB UFS 4.0 Speicher
  • Keine Speichererweiterung
Konnektivität
  • 5G, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC

Als Gerüchte aufkamen, dass der Samsung Exynos 2500 das Flip 7 antreiben würde, waren Fans besorgt, dass die Leistung nicht mit dem Snapdragon 8 Elite mithalten könnte. Obwohl die Benchmark-Zahlen diesen Verdacht bestätigen, können wir sagen, dass sich beide Chips im täglichen Gebrauch ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern.

  Galaxy Z Flip 7
(Exynos 2500)		 Galaxy S25 Ultra
(Snapdragon 8 Elite)		 Galaxy Z Flip 6
(Snapdragon 8 Gen 3)		 OnePlus 13
(Snapdragon 8 Elite)		 Xiaomi 14T Pro
(Dimensity 9300)
AnTuTu 1,673,636 2,341,216 1,456,322 2,695,676 2,013,101
3DMark Wild Life Extreme
Stresstest		 Bester Loop: 5573
Schlechtester Loop: 2393
Stabilität: 42,9%		 Bester Loop: 6986
Schlechtester Loop: 3253
Stabilität: 46,6%		 Bester Loop: 4735
Schlechtester Loop: 1815
Stabilität: 38,3%		 Bester Loop: 8751
Schlechtester Loop: 4410
Stabilität: 50,4%		 Bester Loop: 2983
Schlechtester Loop: 2633
Stabilität: 88.3%
3DMark Steel Nomad Light
Stresstest		 Bester Loop: 2557
Schlechtester Loop: 1115
Stabilität: 43,6%		 Bester Loop: 2581
Schlechtester Loop: 1363
Stabilität: 52,8%		   - Bester Loop: 1132
Schlechtester Loop: 1086
Stabilität: 95,4%
Geekbench 6 Einzel: 3105
Mehrfach: 9562		 Einzel: 3187
Multi: 9947		 Einzeln: 2259
Mehrfach: 6915		 Einzeln: 3125
Mehrfach: 9697		 Einzeln: 2188
Multi: 7158

Mit Hilfe der schnellsten verfügbaren Speicherstandards war der Exynos-Chip bei normaler Nutzung, dem Öffnen von Apps, Multitasking, Videoanrufen, GPS-Navigation usw. sehr flott. Es gab einige Momente, in denen das Flip 7 etwas heiß wurde, aber nichts, was sich unangenehm anfühlte.

Samsung Galaxy Z Flip 7 Geekbench-Benchmark-Ergebnisse mit verschiedenen Einzel- und Mehrkernwerten.
Die Geekbench-Ergebnisse des Exynos 2500 lagen nahe an denen des Snapdragon 8 Elite-Chips. © nextpit
3DMark Wild Life Extreme Stress Test-Ergebnisse für Samsung Galaxy Z Flip 7, einschließlich Punktzahlen und Stabilität.
Samsung Galaxy Z Flip 7 Wild Life Benchmark-Ergebnisse © nextpit
Benchmark-Ergebnisse für Samsung Galaxy Z Flip 7, die Ergebnisse des Steel Nomad Light Stress Tests zeigen.
Samsung Galaxy Z Flip 7 Steel Nomad Benchmark Ergebnisse © nextpit
Ergebnisse des Solar Bay Benchmarks für das Samsung Galaxy Z Flip 7 mit Punktzahlen und Stabilitätsmetriken.
Samsung Galaxy Z Flip 7 Solar Bay Benchmark-Ergebnisse © nextpit

Bei den Leistungstests zeigte sich, dass der Exynos-Chip des Flip 7 deutlich langsamer ist als Android-Telefone mit dem Snapdragon 8 Elite, insbesondere bei den Tests AnTuTu und 3DMark Wild Life. Im GeekBench und in den anderen 3DMark-Tests, Steel Nomad und Solar Bay, erzielte das Flip 7 hingegen konkurrenzfähige Ergebnisse.

Im Allgemeinen unterscheidet sich das Flip 7 beim Spielen nicht von anderen Android-Flaggschiffen und bietet eine gute Leistung und Kompatibilität, was zum Teil der AMD Radeon GPU auf dem SoC zu verdanken ist. Allerdings wird das Telefon bei längeren Spielesessions heiß und die Leistung wird reduziert, um eine Überhitzung zu vermeiden.

Flip 7 mit einigen Kamera-Kompromissen

  Kamera
Hauptkamera
  • 50 MP, f1.8, OIS
Ultra-Weitwinkel-Kamera
  • 12 MP, f2.2
Selfie-Kamera
  • 10 MP, f2.2
Max. Videoauflösung
  • 4K60, 1080p60
  • Zeitlupe: 1080p240

Die Kameraabteilung des Samsung Galaxy Z Flip 7 ist im Wesentlichen unverändert zum Vorgängermodell: Eine 50-Megapixel-Hauptkamera, eine 12-MP-Ultraweitwinkelkamera und eine 10-MP-Selfiekamera. Das Fehlen eines Zoomobjektivs unterscheidet es von den Flaggschiff-Handys, aber das ist ein typischer Kompromiss bei Flip-Phones.

Nahaufnahme eines Samsung Galaxy Z Flip7 Smartphones mit zwei Kameras und einem teilweise sichtbaren Bildschirm.
Das Dual-Kamerasystem liefert gute Fotos, aber es fehlt ihm die Vielseitigkeit eines echten Flaggschiff-Smartphones. © nextpit
Samsung Galaxy Z Flip7 Smartphone zeigt ein Farbverlauf-Wallpaper und App-Symbole auf einer Holzoberfläche.
Die Selfie-Kamera befindet sich in der mittlerweile traditionellen Lochblende. © nextpit

Die Fotos der Hauptkamera waren gut, mit einer guten Detail- und Farbwiedergabe, sowohl bei Tageslicht als auch bei Nachtaufnahmen. Und der relativ große Sensor (zumindest für ein Flip-Phone) führte selbst bei 2x Digitalzoom zu guten Ergebnissen. Das Galaxy Z Flip 7 bietet einen Digitalzoom mit bis zu 10-facher Vergrößerung, aber die Bilder bei maximalem Zoom sind stark digital nachgeschärft und sehen bei näherem Hinsehen künstlich aus.

Die Ultra-Weitwinkel-Kamera funktioniert gut, aber mit deutlich weniger Details und einigen Verzerrungsproblemen. Die Einschränkungen der Ultra-Weitwinkel-Kamera machen sich vor allem bei Nacht bemerkbar, da der kleine Sensor nicht in der Lage ist, Details einzufangen. Der Nachtmodus hilft der Ultra-Weitwinkel-Kamera sehr und liefert gute Bilder, wenn Ihr es schafft, das Flip 7 ruhig zu halten.

Samsung Galaxy Z Flip 7: Ultraweitwinkelkamera (0,6x)
Samsung Galaxy Z Flip 7: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) © nextpit
Samsung Galaxy Z Flip 7: Hauptkamera
Samsung Galaxy Z Flip 7: Hauptkamera © nextpit
Samsung Galaxy Z Flip 7: Hauptkamera (2x Digitalzoom)
Samsung Galaxy Z Flip 7: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit
Samsung Galaxy Z Flip 7: Hauptkamera (10x Digitalzoom)
Samsung Galaxy Z Flip 7: Hauptkamera (10x Digitalzoom) © nextpit
Samsung Galaxy Z Flip 7: Ultraweitwinkelkamera (0,6x)
Samsung Galaxy Z Flip 7: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) © nextpit
Samsung Galaxy Z Flip 7: Hauptkamera
Samsung Galaxy Z Flip 7: Hauptkamera © nextpit
Samsung Galaxy Z Flip 7: Hauptkamera (2x Digitalzoom)
Samsung Galaxy Z Flip 7: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit
Samsung Galaxy Z Flip 7: Hauptkamera (10x Digitalzoom)
Samsung Galaxy Z Flip 7: Hauptkamera (10x Digitalzoom) © nextpit
Samsung Galaxy Z Flip 7: Hauptkamera
Samsung Galaxy Z Flip 7: Hauptkamera © nextpit
Samsung Galaxy Z Flip 7: Hauptkamera - Nachtmodus an
Samsung Galaxy Z Flip 7: Hauptkamera - Nachtmodus an © nextpit
Samsung Galaxy Z Flip 7: Ultraweitwinkelkamera (0,6x)
Samsung Galaxy Z Flip 7: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) © nextpit
Samsung Galaxy Z Flip 7: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) - Nachtmodus an
Samsung Galaxy Z Flip 7: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) - Nachtmodus an © nextpit
Samsung Galaxy Z Flip 7: Hauptkamera (2x Digitalzoom)
Samsung Galaxy Z Flip 7: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit
Samsung Galaxy Z Flip 7: Hauptkamera (2x Digitalzoom) - Nachtmodus an
Samsung Galaxy Z Flip 7: Hauptkamera (2x Digitalzoom) - Nachtmodus an © nextpit
Samsung Galaxy Z Flip 7: Hauptkamera (4x Digitalzoom)
Samsung Galaxy Z Flip 7: Hauptkamera (4x Digitalzoom) © nextpit
Samsung Galaxy Z Flip 7: Hauptkamera (10x Digitalzoom)
Samsung Galaxy Z Flip 7: Hauptkamera (10x Digitalzoom) © nextpit
Samsung Galaxy Z Flip 7: Hauptkamera
Samsung Galaxy Z Flip 7: Hauptkamera © nextpit
Samsung Galaxy Z Flip 7: Hauptkamera - Nachtmodus an
Samsung Galaxy Z Flip 7: Hauptkamera - Nachtmodus an © nextpit
Samsung Galaxy Z Flip 7: Ultraweitwinkelkamera (0,6x)
Samsung Galaxy Z Flip 7: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) © nextpit
Samsung Galaxy Z Flip 7: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) - Nachtmodus an
Samsung Galaxy Z Flip 7: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) - Nachtmodus an © nextpit

Selfies mit dem Samsung Galaxy Z Flip 7 sind sehr gut, wenn Ihr die Hauptkamera benutzt. Der größere externe Sensor liefert viel bessere Ergebnisse als die typische Lochkamera, aber das Einrahmen der Aufnahmen kann etwas knifflig sein. Trotzdem liefern die optische Bildstabilisierung und die Schärfe der Hauptkamera bessere Bilder und sorgen sogar für eine natürlichere Tiefenschärfe.

Mit der internen Selfie-Kamera sind die Fotos in Ordnung, allerdings mit weniger Details und Farben als mit der externen Kamera. Die Farben waren leicht verwaschen, aber das fiel nur auf, wenn man sie mit den Bildern der Hauptkamera verglich; ansonsten waren sie für ein Smartphone-Selfie völlig in Ordnung.

Samsung Galaxy Z Flip 7: Selfie mit der Hauptkamera
Samsung Galaxy Z Flip 7: Selfie mit der Hauptkamera © nextpit
Samsung Galaxy Z Flip 7: Selfie mit der Hauptkamera - Porträtmodus an
Samsung Galaxy Z Flip 7: Selfie mit der Hauptkamera - Porträtmodus an © nextpit
Samsung Galaxy Z Flip 7: Interne Selfie-Cam
Samsung Galaxy Z Flip 7: Interne Selfie-Cam © nextpit
Samsung Galaxy Z Flip 7: Interne Selfie-Cam - Porträtmodus an
Samsung Galaxy Z Flip 7: Interne Selfie-Cam - Porträtmodus an © nextpit
Samsung Galaxy Z Flip 7: Ultraweitwinkelselfie
Samsung Galaxy Z Flip 7: Ultraweitwinkelselfie © nextpit
Samsung Galaxy Z Flip 7: Ultraweitwinkelselfie - Porträtmodus an
Samsung Galaxy Z Flip 7: Ultraweitwinkelselfie - Porträtmodus an © nextpit
Samsung Galaxy Z Flip 7: Selfie
Samsung Galaxy Z Flip 7: Selfie © nextpit
Samsung Galaxy Z Flip 7: Selfie - Nachtmodus an
Samsung Galaxy Z Flip 7: Selfie - Nachtmodus an © nextpit
Samsung Galaxy Z Flip 7: Selfie - Porträtmodus an
Samsung Galaxy Z Flip 7: Selfie - Porträtmodus an © nextpit
Samsung Galaxy Z Flip 7: Ultraweitwinkelselfie
Samsung Galaxy Z Flip 7: Ultraweitwinkelselfie © nextpit
Samsung Galaxy Z Flip 7: Ultraweitwinkelselfie - Nachtmodus an
Samsung Galaxy Z Flip 7: Ultraweitwinkelselfie - Nachtmodus an © nextpit
Samsung Galaxy Z Flip 7: Ultraweitwinkelselfie - Porträtmodus an
Samsung Galaxy Z Flip 7: Ultraweitwinkelselfie - Porträtmodus an © nextpit
Samsung Galaxy Z Flip 7: Selfie mit der Hauptkamera
Samsung Galaxy Z Flip 7: Selfie mit der Hauptkamera © nextpit
Samsung Galaxy Z Flip 7: Selfie mit der Hauptkamera - Porträtmodus an
Samsung Galaxy Z Flip 7: Selfie mit der Hauptkamera - Porträtmodus an © nextpit
Samsung Galaxy Z Flip 7:Selfie mit der Ultraweitwinkel-Kamera
Samsung Galaxy Z Flip 7:Selfie mit der Ultraweitwinkel-Kamera © nextpit

Der Flip-Formfaktor bietet nicht nur die Möglichkeit, die schärfere Hauptkamera für Selfies zu nutzen, sondern auch die Ultraweitwinkel-Linse, die einen größeren Blickwinkel abdeckt als die interne Kamera. Denkt daran, den Nachtmodus für Ultraweitwinkel-Fotos bei schlechten Lichtverhältnissen zu verwenden, da die oben genannten Einschränkungen für Selfies weiterhin gelten.

Genügend Akkulaufzeit auf dem Galaxy Z Flip 7

  Batterie
Akku-Kapazität
  • 4300 mAh
Kabelgebundene Ladegeschwindigkeit
  • 25 W
Kabellose Ladegeschwindigkeit
  • 15 W

Technikbegeisterte waren verständlicherweise besorgt über den Exynos 2500 im Galaxy Z Flip 7, da die Chips in der Vergangenheit eine geringe Energieeffizienz aufwiesen. In unserem Test mit dem Samsung Foldable konnten wir jedoch keine Probleme mit der Akkulaufzeit feststellen, und das Handy hielt bei regelmäßiger Nutzung mehr als einen ganzen Tag durch.

Unser üblicher Test der Akkulaufzeit konnte nicht durchgeführt werden, aber bei typischer Nutzung (Kartennutzung, Musikstreaming, Fotos, schnelle Hotspot-Nutzung und etwas Messaging) zeigte das Telefon nach einem Tag noch fast die Hälfte seiner Akku-Kapazität.

Aufladen Galaxy Z Flip 7
(4300 mAh | mit 45W-Ladegerät)		 Galaxy Z Flip 6
(4000 mAh | Apple 61W Ladegerät)		 Galaxy S25 Ultra
(5000 mAh | Samsung 45 W PD)		 Pixel 9 Pro XL
(5060 mAh | 140 W USB-PD)
10 Minuten
  • 22%
  • 15%
  • 27%
  • 24%
30 Minuten
  • 56%
  • 34%
  • 73%
  • 57%
1 Stunde
  • 94%
  • 57%
  • 99%
  • 91%
Volle Ladung
  • 75 min
  • 127 min
  • 61 min
  • 1h20
PC Mark Batterietest
  • k.A.
  • 14h18
  • 17h06
    21028 Leistungsbewertung
  • 15h39
    12986

Die erhöhte Akku-Kapazität von 4300 mAh (im Vergleich zu 4000 mAh beim Flip 6) hat geholfen, und der neue 3nm-Chip hat sich wahrscheinlich auch ausgewirkt. Samsung bietet die üblichen Energiesparfunktionen an, darunter die Begrenzung der CPU- und Display-Leistung und das Whitelisting von Hintergrund-Apps für weitere Einsparungen.

Zum Aufladen ist wie üblich kein Adapter im Lieferumfang enthalten, aber mit einem Samsung-Ladegerät, das mit der maximalen Eingangsleistung von 25 W kompatibel ist, dauerte eine volle Ladung 75 Minuten, wobei eine halbe Stunde für eine 56%ige Ladung ausreichte. Darüber hinaus bietet das Samsung Galaxy Z Flip 7 auch kabelloses Laden und kabelloses Rückwärtsladen.

Ein blauer Samsung Galaxy Z Flip7 Smartphone liegt flach auf einer Holzoberfläche.
Das Galaxy Z Flip 7 lädt mit einem Kabel mit bis zu 25 W oder kabellos mit bis zu 15 W. © nextpit
Ein Samsung Galaxy Z Flip7 Smartphone in blauer Farbe, das auf einer Holzoberfläche liegt.
Das Galaxy Z Flip 7 ist nicht so dünn wie das Fold 7, aber dennoch sehr gut in die Tasche zu stecken. © nextpit

Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, bietet das Galaxy Z Flip 7 eine umfassende Liste von Optionen, darunter das Ausschalten des Schnellladens, die Begrenzung des Ladevorgangs auf 80/85/90/95 % und das Anhalten bei 80 % in der Nacht, um den Ladevorgang zum Zeitpunkt des Weckers abzuschließen.

Ist das Galaxy Z Flip 7 ein guter Kauf?

Wenn Ihr auf der Suche nach einem leistungsstarken und kompakten Smartphone seid, ist das Samsung Galaxy Z Flip 7 wahrscheinlich die beste Wahl für Euch. Es bietet vielleicht nicht die beste Leistung oder Kamera im Vergleich zu einem ähnlich teuren Barren-Smartphone, aber das ist ein Kompromiss, an den wir uns gewöhnt haben, auch nachdem Xiaomi, Motorola und andere auf den Markt gekommen sind.

Samsung bietet immer noch den besten Software-Support in der Flip-Kategorie. Das Flip 7 übertrifft seine direkten Konkurrenten um mindestens zwei weitere Jahre an Updates. Wenn Ihr das Handy gut behandelt, könnt Ihr es getrost an einen Verwandten verschenken oder es als (immer noch brauchbares) Backup-Handy bis Anfang 2032 behalten.

Allerdings ist das Galaxy Z Flip 7 immer noch ein sehr teures Handy, und es ist schwer zu rechtfertigen, es zu kaufen, wenn Ihr ein aktuelles Flaggschiff-Handy habt, vor allem, wenn es um Kamera und Leistung geht. Ein Upgrade von einem früheren Galaxy Flip ist ebenfalls schwer zu empfehlen, es sei denn, Ihr habt ein wirklich gutes Angebot zum Umtausch. Das größere Display ist auf jeden Fall willkommen, aber die One UI schränkt seine Nützlichkeit immer noch ein.

Dennoch ist das Galaxy Z Flip 7 ein vielseitiges und kompaktes Handy, das das Flip-Rezept weiter verfeinert. Fünf Jahre nach der Veröffentlichung des ursprünglichen Flips fühlt es sich immer noch wie die Zukunft an, aber Samsung muss daran arbeiten, dass mehr Apps auf dem Titelbildschirm funktionieren.

 

Samsung Galaxy Z Flip 7

Samsung Galaxy Z Flip 7

Zur Geräte-Datenbank

Rubens Eishima

Rubens Eishima
Writer

Seit 2008 habe ich für zahlreiche Webseiten in Brasilien, Spanien, Deutschland und Dänemark geschrieben. Mein Fachgebiet sind Smartphone-Ökosysteme inklusive der Hardware, Komponenten und Apps. Mir sind dabei nicht nur die Leistung und die technischen Daten wichtig, sondern auch Reparierbarkeit, Haltbarkeit und Support der Hersteller. Trotz Tech-Brille auf der Nase arbeite ich immer hart daran, die Sicht der Endverbraucher nicht aus den Augen zu verlieren.

Zum Autorenprofil
