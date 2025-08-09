Samsung Galaxy Z Flip 7 im Test: Endlich ein gutes Flip-Handy

Da alle Aufmerksamkeit auf das dünne Fold 7 gerichtet ist, sollte das Samsung Galaxy Z Flip 7 nicht ignoriert werden, vor allem, wenn Ihr im Jahr 2025 nach einem kompakten Handy sucht. Von einem größeren Display bis hin zu einem verbesserten Akku haben wir das Handy getestet, um herauszufinden, für wen es sich lohnt, es zu kaufen.

Zusammenfassung Angebote Samsung Galaxy Z Flip 7 Pro Kompaktes Design

Ausreichend lange Akkulaufzeit

Anständige Leistung Contra Äußeres Display noch nicht voll ausgenutzt

Kamera nicht auf Augenhöhe mit Flaggschiffen Samsung Galaxy Z Flip 7 Samsung Galaxy Z Flip 7: Alle Angebote

Galaxy Flip 7: Größeres Display und dünner Design und Verarbeitungsqualität Anzeigen Intern

6,9-Zoll-LTPO-OLED

2520 x 1080 Pixel

1~120 Hz Bildwiederholrate Extern

4,1-Zoll-OLED

1048 x 948 Pixel

120 Hz Bildwiederholrate Abmessungen und Gewicht Geöffnet

166,7 x 75,2 x 6,5 mm

6,6 x 2,9 x 0,25 Zoll

188 g Geschlossen

85,5 x 75,2 x 13,7 mm

3,4 x 2,9 x 0,54 Zoll

188 g Widerstandsfähigkeit IP48

Gorilla Glass Victus 2 (externes Display) Wie beim Fold 7 hat Samsung das Galaxy Z Flip 7 dünner gemacht als seinen Vorgänger, aber nicht so sehr. Im aufgeklappten Zustand ist das Handy mit 6,5 mm weniger als einen halben Millimeter dünner. Im geschlossenen Zustand misst das Handy 13,7 mm. Das externe Display ermöglicht einen schnellen Zugriff auf Benachrichtigungen und kann dabei helfen, die Bildschirmzeit zu reduzieren. © nextpit Das Widget „Now Brief“ soll dabei helfen, das Telefon nicht öffnen zu müssen. © nextpit Der Zeltmodus des kompakten Flip 7 kann verwendet werden, um Videos auf einem sehr kleinen Display anzusehen. © nextpit Trotz der geringen Dicke fühlt sich das Handy dank seiner hochwertigen Verarbeitung immer noch solide an. Es ist dank der IP48-Zertifizierung gegen Wasserspritzer geschützt. Das Galaxy Z Flip 7 ist breiter und höher als das Flip 6. Die Lautstärkewippe sitzt beim Öffnen des Telefons etwas höher als üblich und muss eventuell neu positioniert werden, um sie zu bedienen. Der Fingerabdruckleser am Netzschalter funktionierte in unseren Tests einwandfrei. © nextpit Die Rückseite des Flip 7 ist wie der Bildschirm mit Gorilla Glass Victus 2 beschichtet. © nextpit Wie bereits erwähnt, hat das Display des Galaxy Z Flip 7 ein Upgrade erhalten. Das LTPO OLED-Panel ist 6,9 Zoll groß (gegenüber 6,7 Zoll beim Flip 6) und bietet dank seiner 120 Hz Bildwiederholfrequenz flüssige Animationen. Die beworbene Spitzenhelligkeit beträgt 2500 nits, aber wir haben mit 1340 nits fast die Hälfte davon gemessen. Trotzdem ist der Bildschirm unter den meisten Bedingungen im Freien gut lesbar. Das externe Display ist auch im Freien nutzbar und bietet jetzt eine flüssige Bildwiederholfrequenz von 120 Hz (gegenüber 60 Hz beim Flip 6). Wenn es geöffnet ist, funktioniert das Galaxy Z Flip 7 wie ein normales Smartphone. © nextpit Die Materialien und die Verarbeitung des Flip 7 verleihen ihm ein hochwertiges Aussehen. © nextpit Apropos externes Display (von Samsung verwirrenderweise sowohl Cover Screen als auch FlexWindow genannt): Es passt endlich zu seinem Konkurrenten, dem Razr Ultra, und umhüllt auch die Kameramodule. Der Bereich um die Kamera herum ist praktisch nutzlos, aber der erweiterte nutzbare Bereich im Allgemeinen ist ein willkommenes Upgrade, selbst bei einer geringeren Auflösung im Vergleich zum Motorola-Rivalen. Allerdings gibt es immer noch eine Einschränkung der Nutzbarkeit, die wir im Abschnitt über die Software behandeln werden.

Galaxy Z Flip 7 mit Android 16 Software Betriebssystem Android 16, One UI 8

7 Jahre Sicherheitsupdates

7 Jahre Versions-Upgrades Ein Bereich, in dem das Samsung-Foldable seinen Motorola-Rivalen leicht übertrifft, ist die Software-Support-Politik. Während das Razr nur drei Android-Upgrades und vier Jahre lang Sicherheitsupdates erhält, verspricht Samsung sieben Jahre lang Support für Sicherheits- und Funktionsupdates. Noch besser: Das Galaxy Z Flip 7 wird mit Android 16, der neuesten Version des Google-Betriebssystems, ausgeliefert. Der Startbildschirm von One UI 8 ist im Wesentlichen derselbe wie in der Vorgängerversion. © nextpit Wir haben 8 vorinstallierte Apps von Drittanbietern auf dem Galaxy Z Flip 7 gezählt. © nextpit Wir haben 8 vorinstallierte Apps von Drittanbietern auf dem Galaxy Z Flip 7 gezählt. © nextpit Wie beim Fold 7 ist die Erfahrung mit One UI 8 über Android 16 größtenteils dieselbe wie bei den Galaxy S25-Handys, die wir mit der vorherigen Systemversion getestet haben. Einen ärgerlichen Unterschied gab es jedoch bei der Ersteinrichtung, die ohne Internetverbindung nicht möglich war. Die gleiche Einschränkung hatten wir beim Galaxy XCover 7 Pro, aber seltsamerweise nicht beim Fold 7. Nach dem Einrichten und Aktualisieren des Galaxy Z Flip 7 fanden wir 8 vorinstallierte Apps von Drittanbietern und 37,1 GB genutzten Speicherplatz. Eine experimentelle Funktion ermöglicht die Verwendung einer begrenzten Anzahl von Apps auf dem externen Display. © nextpit Mit MultiStar können Benutzer (auf eigenes Risiko) jede beliebige App auf dem externen Display anzeigen lassen. © nextpit Die schlechte Nachricht ist, dass für das größere Cover-Display die gleichen Einschränkungen gelten wie für die vorherigen Flip-Telefone. Das Display unterstützt offiziell nur eine begrenzte Anzahl von Funktionen und funktioniert im Wesentlichen wie ein Widget-Display. Einige der Widgets fordern Euch auf, das Telefon zu öffnen, wenn Ihr mit ihnen interagieren wollt - eine verständliche, aber ärgerliche Einschränkung. Das ist zwar verständlich, aber auch ärgerlich. Positiv ist, dass Ihr Euch das Flip 7 dank seiner begrenzten Funktionen als "digitale Entgiftungsfunktion" vorstellen könnt. Standardmäßig finden Sie Widgets nur auf dem externen Display. © nextpit MultiStar (unten) hebt die Beschränkung auf 5 Apps auf dem externen Display auf. © nextpit Die mittlere Taste unten schaltet zwischen drei verschiedenen Bildmodi um. © nextpit Das Surfen auf dem externen Display funktioniert gut, während das Tippen schwierig sein kann. © nextpit Um vollständige Apps auf dem kleinen Display zu öffnen, muss eine experimentelle Funktion in den Labs-Einstellungen aktiviert werden, die aber nur ein paar ausgewählte Apps (Maps, Messages, Netflix, WhatsApp und YouTube) unterstützt. Um andere Apps auszuführen, muss Samsung wie beim zwei Jahre alten Galaxy Z Flip 5 die MultiStar-App installieren. Die Verwendung von Apps, die nicht für den Titelbildschirm entwickelt wurden, ist aufgrund des kleinen nutzbaren Platzes immer noch problematisch. Das Tippen kann zu einer Herausforderung werden, wenn Ihr zum Beispiel das Textfeld nicht sehen könnt. Samsung versucht zu helfen, indem es eine Schaltfläche zum Anpassen des Seitenverhältnisses anbietet, aber das ist nur eine Notlösung, bis Google eine bessere Unterstützung für Displays mit großen, nicht nutzbaren Flächen anbietet.

Gute Leistung des Exynos 2500 auf dem Flip 7 Leistung Prozessor Samsung Exynos 2500 Speicher 12 GB LPDDR5x RAM

256 / 512 GB UFS 4.0 Speicher

Keine Speichererweiterung Konnektivität 5G, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC Als Gerüchte aufkamen, dass der Samsung Exynos 2500 das Flip 7 antreiben würde, waren Fans besorgt, dass die Leistung nicht mit dem Snapdragon 8 Elite mithalten könnte. Obwohl die Benchmark-Zahlen diesen Verdacht bestätigen, können wir sagen, dass sich beide Chips im täglichen Gebrauch ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. Galaxy Z Flip 7

(Exynos 2500) Galaxy S25 Ultra

(Snapdragon 8 Elite) Galaxy Z Flip 6

(Snapdragon 8 Gen 3) OnePlus 13

(Snapdragon 8 Elite) Xiaomi 14T Pro

(Dimensity 9300) AnTuTu 1,673,636 2,341,216 1,456,322 2,695,676 2,013,101 3DMark Wild Life Extreme

Stresstest Bester Loop: 5573

Schlechtester Loop: 2393

Stabilität: 42,9% Bester Loop: 6986

Schlechtester Loop: 3253

Stabilität: 46,6% Bester Loop: 4735

Schlechtester Loop: 1815

Stabilität: 38,3% Bester Loop: 8751

Schlechtester Loop: 4410

Stabilität: 50,4% Bester Loop: 2983

Schlechtester Loop: 2633

Stabilität: 88.3% 3DMark Steel Nomad Light

Stresstest Bester Loop: 2557

Schlechtester Loop: 1115

Stabilität: 43,6% Bester Loop: 2581

Schlechtester Loop: 1363

Stabilität: 52,8% - Bester Loop: 1132

Schlechtester Loop: 1086

Stabilität: 95,4% Geekbench 6 Einzel: 3105

Mehrfach: 9562 Einzel: 3187

Multi: 9947 Einzeln: 2259

Mehrfach: 6915 Einzeln: 3125

Mehrfach: 9697 Einzeln: 2188

Multi: 7158 Mit Hilfe der schnellsten verfügbaren Speicherstandards war der Exynos-Chip bei normaler Nutzung, dem Öffnen von Apps, Multitasking, Videoanrufen, GPS-Navigation usw. sehr flott. Es gab einige Momente, in denen das Flip 7 etwas heiß wurde, aber nichts, was sich unangenehm anfühlte. Die Geekbench-Ergebnisse des Exynos 2500 lagen nahe an denen des Snapdragon 8 Elite-Chips. © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7 Wild Life Benchmark-Ergebnisse © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7 Steel Nomad Benchmark Ergebnisse © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7 Solar Bay Benchmark-Ergebnisse © nextpit Bei den Leistungstests zeigte sich, dass der Exynos-Chip des Flip 7 deutlich langsamer ist als Android-Telefone mit dem Snapdragon 8 Elite, insbesondere bei den Tests AnTuTu und 3DMark Wild Life. Im GeekBench und in den anderen 3DMark-Tests, Steel Nomad und Solar Bay, erzielte das Flip 7 hingegen konkurrenzfähige Ergebnisse. Im Allgemeinen unterscheidet sich das Flip 7 beim Spielen nicht von anderen Android-Flaggschiffen und bietet eine gute Leistung und Kompatibilität, was zum Teil der AMD Radeon GPU auf dem SoC zu verdanken ist. Allerdings wird das Telefon bei längeren Spielesessions heiß und die Leistung wird reduziert, um eine Überhitzung zu vermeiden.

Flip 7 mit einigen Kamera-Kompromissen Kamera Hauptkamera 50 MP, f1.8, OIS Ultra-Weitwinkel-Kamera 12 MP, f2.2 Selfie-Kamera 10 MP, f2.2 Max. Videoauflösung 4K60, 1080p60

Zeitlupe: 1080p240 Die Kameraabteilung des Samsung Galaxy Z Flip 7 ist im Wesentlichen unverändert zum Vorgängermodell: Eine 50-Megapixel-Hauptkamera, eine 12-MP-Ultraweitwinkelkamera und eine 10-MP-Selfiekamera. Das Fehlen eines Zoomobjektivs unterscheidet es von den Flaggschiff-Handys, aber das ist ein typischer Kompromiss bei Flip-Phones. Das Dual-Kamerasystem liefert gute Fotos, aber es fehlt ihm die Vielseitigkeit eines echten Flaggschiff-Smartphones. © nextpit Die Selfie-Kamera befindet sich in der mittlerweile traditionellen Lochblende. © nextpit Die Fotos der Hauptkamera waren gut, mit einer guten Detail- und Farbwiedergabe, sowohl bei Tageslicht als auch bei Nachtaufnahmen. Und der relativ große Sensor (zumindest für ein Flip-Phone) führte selbst bei 2x Digitalzoom zu guten Ergebnissen. Das Galaxy Z Flip 7 bietet einen Digitalzoom mit bis zu 10-facher Vergrößerung, aber die Bilder bei maximalem Zoom sind stark digital nachgeschärft und sehen bei näherem Hinsehen künstlich aus. Die Ultra-Weitwinkel-Kamera funktioniert gut, aber mit deutlich weniger Details und einigen Verzerrungsproblemen. Die Einschränkungen der Ultra-Weitwinkel-Kamera machen sich vor allem bei Nacht bemerkbar, da der kleine Sensor nicht in der Lage ist, Details einzufangen. Der Nachtmodus hilft der Ultra-Weitwinkel-Kamera sehr und liefert gute Bilder, wenn Ihr es schafft, das Flip 7 ruhig zu halten. Samsung Galaxy Z Flip 7: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7: Hauptkamera © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7: Hauptkamera (10x Digitalzoom) © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7: Hauptkamera © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7: Hauptkamera (10x Digitalzoom) © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7: Hauptkamera © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7: Hauptkamera - Nachtmodus an © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) - Nachtmodus an © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7: Hauptkamera (2x Digitalzoom) - Nachtmodus an © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7: Hauptkamera (4x Digitalzoom) © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7: Hauptkamera (10x Digitalzoom) © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7: Hauptkamera © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7: Hauptkamera - Nachtmodus an © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) - Nachtmodus an © nextpit Selfies mit dem Samsung Galaxy Z Flip 7 sind sehr gut, wenn Ihr die Hauptkamera benutzt. Der größere externe Sensor liefert viel bessere Ergebnisse als die typische Lochkamera, aber das Einrahmen der Aufnahmen kann etwas knifflig sein. Trotzdem liefern die optische Bildstabilisierung und die Schärfe der Hauptkamera bessere Bilder und sorgen sogar für eine natürlichere Tiefenschärfe. Mit der internen Selfie-Kamera sind die Fotos in Ordnung, allerdings mit weniger Details und Farben als mit der externen Kamera. Die Farben waren leicht verwaschen, aber das fiel nur auf, wenn man sie mit den Bildern der Hauptkamera verglich; ansonsten waren sie für ein Smartphone-Selfie völlig in Ordnung. Samsung Galaxy Z Flip 7: Selfie mit der Hauptkamera © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7: Selfie mit der Hauptkamera - Porträtmodus an © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7: Interne Selfie-Cam © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7: Interne Selfie-Cam - Porträtmodus an © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7: Ultraweitwinkelselfie © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7: Ultraweitwinkelselfie - Porträtmodus an © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7: Selfie © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7: Selfie - Nachtmodus an © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7: Selfie - Porträtmodus an © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7: Ultraweitwinkelselfie © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7: Ultraweitwinkelselfie - Nachtmodus an © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7: Ultraweitwinkelselfie - Porträtmodus an © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7: Selfie mit der Hauptkamera © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7: Selfie mit der Hauptkamera - Porträtmodus an © nextpit Samsung Galaxy Z Flip 7:Selfie mit der Ultraweitwinkel-Kamera © nextpit Der Flip-Formfaktor bietet nicht nur die Möglichkeit, die schärfere Hauptkamera für Selfies zu nutzen, sondern auch die Ultraweitwinkel-Linse, die einen größeren Blickwinkel abdeckt als die interne Kamera. Denkt daran, den Nachtmodus für Ultraweitwinkel-Fotos bei schlechten Lichtverhältnissen zu verwenden, da die oben genannten Einschränkungen für Selfies weiterhin gelten.

Genügend Akkulaufzeit auf dem Galaxy Z Flip 7 Batterie Akku-Kapazität 4300 mAh Kabelgebundene Ladegeschwindigkeit 25 W Kabellose Ladegeschwindigkeit 15 W Technikbegeisterte waren verständlicherweise besorgt über den Exynos 2500 im Galaxy Z Flip 7, da die Chips in der Vergangenheit eine geringe Energieeffizienz aufwiesen. In unserem Test mit dem Samsung Foldable konnten wir jedoch keine Probleme mit der Akkulaufzeit feststellen, und das Handy hielt bei regelmäßiger Nutzung mehr als einen ganzen Tag durch. Unser üblicher Test der Akkulaufzeit konnte nicht durchgeführt werden, aber bei typischer Nutzung (Kartennutzung, Musikstreaming, Fotos, schnelle Hotspot-Nutzung und etwas Messaging) zeigte das Telefon nach einem Tag noch fast die Hälfte seiner Akku-Kapazität. Aufladen Galaxy Z Flip 7

(4300 mAh | mit 45W-Ladegerät) Galaxy Z Flip 6

(4000 mAh | Apple 61W Ladegerät) Galaxy S25 Ultra

(5000 mAh | Samsung 45 W PD) Pixel 9 Pro XL

( 5060 mAh | 140 W USB-PD) 10 Minuten 22% 15% 27% 24% 30 Minuten 56% 34% 73% 57% 1 Stunde 94% 57% 99% 91% Volle Ladung 75 min 127 min 61 min 1h20 PC Mark Batterietest k.A. 14h18 17h06

21028 Leistungsbewertung 15h39

12986 Die erhöhte Akku-Kapazität von 4300 mAh (im Vergleich zu 4000 mAh beim Flip 6) hat geholfen, und der neue 3nm-Chip hat sich wahrscheinlich auch ausgewirkt. Samsung bietet die üblichen Energiesparfunktionen an, darunter die Begrenzung der CPU- und Display-Leistung und das Whitelisting von Hintergrund-Apps für weitere Einsparungen. Zum Aufladen ist wie üblich kein Adapter im Lieferumfang enthalten, aber mit einem Samsung-Ladegerät, das mit der maximalen Eingangsleistung von 25 W kompatibel ist, dauerte eine volle Ladung 75 Minuten, wobei eine halbe Stunde für eine 56%ige Ladung ausreichte. Darüber hinaus bietet das Samsung Galaxy Z Flip 7 auch kabelloses Laden und kabelloses Rückwärtsladen. Das Galaxy Z Flip 7 lädt mit einem Kabel mit bis zu 25 W oder kabellos mit bis zu 15 W. © nextpit Das Galaxy Z Flip 7 ist nicht so dünn wie das Fold 7, aber dennoch sehr gut in die Tasche zu stecken. © nextpit Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, bietet das Galaxy Z Flip 7 eine umfassende Liste von Optionen, darunter das Ausschalten des Schnellladens, die Begrenzung des Ladevorgangs auf 80/85/90/95 % und das Anhalten bei 80 % in der Nacht, um den Ladevorgang zum Zeitpunkt des Weckers abzuschließen.

Ist das Galaxy Z Flip 7 ein guter Kauf? Wenn Ihr auf der Suche nach einem leistungsstarken und kompakten Smartphone seid, ist das Samsung Galaxy Z Flip 7 wahrscheinlich die beste Wahl für Euch. Es bietet vielleicht nicht die beste Leistung oder Kamera im Vergleich zu einem ähnlich teuren Barren-Smartphone, aber das ist ein Kompromiss, an den wir uns gewöhnt haben, auch nachdem Xiaomi, Motorola und andere auf den Markt gekommen sind. Samsung bietet immer noch den besten Software-Support in der Flip-Kategorie. Das Flip 7 übertrifft seine direkten Konkurrenten um mindestens zwei weitere Jahre an Updates. Wenn Ihr das Handy gut behandelt, könnt Ihr es getrost an einen Verwandten verschenken oder es als (immer noch brauchbares) Backup-Handy bis Anfang 2032 behalten. Allerdings ist das Galaxy Z Flip 7 immer noch ein sehr teures Handy, und es ist schwer zu rechtfertigen, es zu kaufen, wenn Ihr ein aktuelles Flaggschiff-Handy habt, vor allem, wenn es um Kamera und Leistung geht. Ein Upgrade von einem früheren Galaxy Flip ist ebenfalls schwer zu empfehlen, es sei denn, Ihr habt ein wirklich gutes Angebot zum Umtausch. Das größere Display ist auf jeden Fall willkommen, aber die One UI schränkt seine Nützlichkeit immer noch ein. Dennoch ist das Galaxy Z Flip 7 ein vielseitiges und kompaktes Handy, das das Flip-Rezept weiter verfeinert. Fünf Jahre nach der Veröffentlichung des ursprünglichen Flips fühlt es sich immer noch wie die Zukunft an, aber Samsung muss daran arbeiten, dass mehr Apps auf dem Titelbildschirm funktionieren. Affiliate Angebot Samsung Galaxy Z Flip 7