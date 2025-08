Samsung Galaxy Z Fold 7 im Test: Erstaunlich gut, aber erstaunlich teuer

In anderen Sprachen lesen:

Samsung hat 2025 endlich ein umfassendes Upgrade seiner faltbaren Produktlinie auf den Markt gebracht. Das neue Galaxy Z Fold 7 zeichnet sich durch eine dünne und leichte Bauweise aus, nachdem es in den letzten drei Generationen nur geringfügige Änderungen gab. Das neue Flaggschiff der Marke ist sehr teuer, aber bietet es auch ein Erlebnis, das seinem Preis entspricht? Lass es uns herausfinden! Das Galaxy Fold 6 (Test) aus dem letzten Jahr unterschied sich kaum von dem Fold 5 oder 4, die wir zuvor getestet hatten. Aber nach einer Lawine interessanter chinesischer Modelle wie dem OnePlus Open, Honor Magic V3 und sogar Huawei hat die koreanische Marke ihrem Foldable endlich ein bedeutendes Update verpasst. Das Design der Rückseite entspricht dem Design der Galaxy-Familie von Samsung. © nextpit Das Highlight ist sein dünnes Design, das das Fold 7 im geschlossenen Zustand fast so dünn macht wie ein normales Smartphone. Auch das Gewicht ist mit 215 g fast so hoch wie bei einem normalen Modell. Darüber hinaus hat Samsung die üblichen Verbesserungen bei der Verarbeitung, der Software und sogar bei der Kamera vorgenommen.

Zusammenfassung Angebote Samsung Galaxy Z Fold 7 Pro Sehr dünn und leicht

Flaggschiff-Leistung

Ausgezeichnete Displays

Die beste Software-Unterstützung Contra Sehr teuer

Keine S Pen-Unterstützung

Immer noch einige Kompromisse bei der Kamera Samsung Galaxy Z Fold 7 Samsung Galaxy Z Fold 7: Alle Angebote

Galaxy Z Fold 7: Ultradünnes Scmartphone Design und Verarbeitungsqualität Anzeigen Intern

8-Zoll-LTPO-OLED

2184 x 1968 Pixel

1~120 Hz Bildwiederholrate Extern

6,5-Zoll-LTPO-OLED

2520 x 1080 Pixel

1~120 Hz Bildwiederholrate Abmessungen und Gewicht Geöffnet

158,4 x 143,2 x 4,2 mm

62,4 x 56,4 x 1,65 Zoll

215 g | 7.58 oz Geschlossen

158,4 x 72,8 x 8,9 mm

62,4 x 28,7 x 3,5 Zoll

215 g | 7.58 oz Widerstandsfähigkeit IP48

Gorilla Glass Victus Ceramic 2 (externes Display) Kaum dicker als ein normales Galaxy S25 Ultra (und gleichzeitig leichter), ist das Fold 7 beeindruckend dünn. Einfach ausgedrückt ist es das dünnste faltbare Handy auf dem Markt, gleichauf mit dem Oppo Find N5, das nur in wenigen Ländern verkauft wird. Honor beansprucht diesen Titel für sein kommendes Magic V5, aber Vergleiche in der Realität widerlegen das. Das externe Display funktioniert wie ein normales (wenn auch großes) Smartphone. © nextpit Samsung hat das Premiumgefühl seines teuersten Handys beibehalten, mit Metallseiten und einem Scharnier sowie einer guten Ergonomie. Das Galaxy Z Fold 7 hat ein hohes Seitenverhältnis und ist etwas schmaler als ein normales Handy (ähnlich wie viele Sony-Xperia-Modelle). Trotz des dünnen Profils ist das Fold 7 nach IP48 wasserdicht und schützt vor größeren Partikeln (aber nicht vor Staub). Was die Farben angeht, so bietet Samsung das Handy in vier Varianten an: Schwarz, Silber/Grau, Blau (wie getestet) und das online-exklusive Mint. Das schlanke Design zwingt dazu, dass auch die Lautstärkewippe und der Ein-/Aus-Schalter sehr dünn ausfallen müssen. © nextpit Trotz seiner geringen Dicke funktionierte der Fingerabdruckleser am Power-Knopf einwandfrei. © nextpit Ein unerwartetes Problem, das wir beim Testen festgestellt haben, ist die Tatsache, dass das dünne Profil das Öffnen des Telefons etwas schwierig macht. Es gibt einen kleinen Spalt zwischen den beiden Hälften, um sie aufzuhebeln, und das Scharnier ist etwas schwergängig. Die Displays weisen die üblichen OLED-Eigenschaften auf: Lebendige Farben, gute Blickwinkel und flüssige Animationen, letzteres dank der 120 Hz Bildwiederholrate. Die Helligkeit ist nicht auf dem Niveau eines normalen Smartphones, aber wir haben 1300 nits auf dem internen Display und 1200 nits auf dem externen Bildschirm gemessen. Das ist zwar alles andere als rekordverdächtig, aber für den Außeneinsatz immer noch geeignet.

Android 16 mit One UI 8 auf dem Fold 7 Software Betriebssystem Android 16, One UI 8

7 Jahre Sicherheitsupdates

7 Jahre Versions-Upgrades Samsung liefert das Galaxy Z Fold 7 mit der neuesten Android-Version aus und feiert damit kurz nach der Einführung der Vorgängerversion das Debüt von One UI 8. Das Handy soll sieben Jahre lang sowohl Funktions- als auch Sicherheitsupdates erhalten und damit seine Konkurrenten in puncto Software-Support übertreffen. Um ehrlich zu sein, unterscheidet sich One UI 8 kaum von One UI 7, genau wie das grundlegende Android-Betriebssystem. Das Benutzererlebnis im Allgemeinen ist ähnlich wie bei den vorherigen Fold-Modellen, die auf One UI 7/Android 15 aktualisiert wurden, einschließlich der Multitasking-Optionen, der Seitenleiste usw. Übersicht zur Speicherverwaltung des Samsung Galaxy Z Fold 7 © nextpit Samsung Galaxy Z Fold 7 One UI 8 Software-Update © nextpit Samsung Galaxy Z Fold 7 DeX-Modus App-Drawer Screenshot © nextpit Screenshot im DeX-Modus des Samsung Galaxy Z Fold 7 © nextpit Es gibt jedoch eine große Ausnahme. Durch die fehlende S Pen-Unterstützung des Galaxy Fold 7 fallen auch einige praktische Funktionen weg, die beim vorherigen Foldable verfügbar waren. Das wird eine kleine, aber sehr lautstarke Anzahl von Samsung-Fans enttäuschen, von denen einige der Galaxy Note-Serie treu geblieben sind. Eine weitere Änderung, die eine begrenzte, aber treue Gruppe von Nutzern betrifft, ist der neue DeX-Modus, der Googles native Desktop-Modus-Funktion in Android 16 mit einigen Samsung-spezifischen Funktionen übernommen hat. Trotz des auf den ersten Blick ähnlichen Designs fehlen dem neuen DeX-Modus einige Funktionen, an die Nutzer/innen vielleicht gewöhnt sind, darunter eine vereinfachte Taskleiste und ein Fenstersystem. Samsung Galaxy Z Fold 7 DeX-Modus App-Drawer Screenshot © nextpit Screenshot im DeX-Modus des Samsung Galaxy Z Fold 7 © nextpit

Galaxy Fold 7: Top Snapdragon-Leistung Leistung Prozessor Snapdragon 8 Elite Speicher 12 GB LPDDR5 RAM

256 / 512 / 1024 GB UFS 4.0 Speicher

Keine Speichererweiterung Konnektivität 5G, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, UWB Was die Leistung angeht, hat Samsung das Galaxy Fold 7 mit den leistungsstärksten Komponenten ausgestattet, die es gibt: der Snapdragon 8 Elite, gepaart mit den neuesten und schnellsten RAM- und Speicherstandards. Das Ergebnis ist eine flüssige Leistung in allen Szenarien, mit Ausnahme der wenigen Funktionen, die auf serverseitige Verarbeitung angewiesen sind, wie z. B. einige KI-Tools. Galaxy Z Fold 7

(Snapdragon 8 Elite) Galaxy S25 Ultra

(Snapdragon 8 Elite) OnePlus 13

(Snapdragon 8 Elite) Xiaomi 14T Pro

(Dimensity 9300) AnTuTu 2,047,763 2,341,216 2,695,676 2,013,101 3DMark Wild Life Extreme

Stresstest Bester Loop: 6662

Schlechtester Loop: 2988

Stabilität: 44.8% Bester Loop: 6986

Schlechtester Loop: 3253

Stabilität: 46,6% Bester Loop: 8751

Schlechtester Loop: 4410

Stabilität: 50,4% Bester Loop: 2983

Schlechtester Loop: 2633

Stabilität: 88.3% 3DMark Steel Nomad Light

Stresstest Bester Loop: 2508

Schlechtester Loop: 1284

Stabilität: 51.2% Bester Loop: 2581

Schlechtester Loop: 1363

Stabilität: 52,8% - Bester Loop: 1132

Schlechtester Loop: 1086

Stabilität: 95,4% Geekbench 6 Einzel: 2960

Mehrfach: 9268 Einzel: 3187

Multi: 9947 Einzeln: 3125

Mehrfach: 9697 Einzeln: 2188

Multi: 7158 Während die Leistung im täglichen Gebrauch einwandfrei war, zeigten Benchmark-Tests, dass das Fold 7 etwas schlechter abschnitt als das S25 Ultra. Wenn das faltbare Gerät im geöffneten Zustand getestet wird, verbessert sich die Kühlung, was zu weniger thermischer Drosselung führt. Samsung Galaxy Z Fold 7 AnTuTu-Benchmark-Ergebnisse © nextpit Samsung Galaxy Z Fold 7 Geekbench-Benchmark-Ergebnisse © nextpit Samsung Galaxy Z Fold 7 Wild Life Benchmark-Ergebnisse © nextpit Samsung Galaxy Z Fold 7 Steel-Nomad-Belastungstest-Ergebnisse © nextpit Samsung Galaxy Z Fold 7 Solar-Bay-Stress-Test-Ergebnisse © nextpit Wenn es ums Spielen geht, sollte das Galaxy Z Fold 7 keine Probleme haben, alle aktuellen Spiele zu spielen. Bei längeren Spielsessions könnte das Handy jedoch gezwungen sein, die Leistung zu reduzieren, um eine Überhitzung zu vermeiden. Wir haben nicht bemerkt, dass sich das Handy beim Spielen zu heiß anfühlt, aber es besteht immer das Risiko der thermischen Drosselung, wie bei den Benchmarks.

Fold 7-Kameras im Detail: Nicht ganz "Ultra" Kamera Hauptkamera 200 MP, f/1.7, OIS Ultra-Weitwinkel-Kamera 12 MP, f/2.2 Telekamera 10 MP, f/2.4, OIS, 3x Zoom Selfie-Kamera Extern: 10 MP, f/2.2

Intern: 10 MP, f/2.2 Max. Videoauflösung 8K30, 4K60, 1080p60

Zeitlupe: 4k120, 1080p240 Samsung hat in den Teasern vor dem Start des Galaxy Z Fold 7 angedeutet, dass man sich auf "Ultra" vorbereiten soll, und damit angedeutet, dass die Kamera nicht die gleichen Abstriche wie bei früheren Foldables machen wird. Und während der Hauptsensor eine große Verbesserung darstellt, ist der Rest des Kamerasystems der Bezeichnung Ultra nicht ganz würdig. Samsung hebt das echte Teleobjektiv des Galaxy Fold hervor, aber es ist nicht so vielseitig wie ein richtiges „Ultra“-Objektiv. © nextpit Das Kameramodul sorgt aufgrund des dünnen Gehäuses für eine noch größere Ausbuchtung. © nextpit Dieser Blickwinkel zeigt, dass das Kameramodul fast halb so hoch ist wie das Smartphone selbst. © nextpit Die gute Nachricht zuerst: Die Hauptkamera verwendet denselben 200-Megapixel-Sensor wie im Galaxy S25 Ultra. Er liefert scharfe, detailreiche Bilder und nutzt Pixel-Binning, um Dateien mit 12 Megapixeln zu speichern. Die Technologie kombiniert die Lichtinformationen von 16 "Sensorpixeln" in 1 "Dateipixel". Samsung bietet auch die Möglichkeit, Dateien in der nativen Sensorauflösung oder in 50 Megapixeln (mit 4 Pixel Binning) zu speichern, was besser sein kann, wenn ihr große Abzüge von euren Fotos machen wollt. Für fortgeschrittene Kamerasteuerungen gibt es die Expert RAW App, die eine separate Installation erfordert. Samsung Galaxy Z fold 7: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) © nextpit Samsung Galaxy Z fold 7: Hauptkamera © nextpit Samsung Galaxy Z fold 7: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Samsung Galaxy Z fold 7: Telekamera (3x) © nextpit Samsung Galaxy Z fold 7: Telekamera (10x Digitalzoom) © nextpit Samsung Galaxy Z fold 7: Telekamera (20x Digitalzoom) © nextpit Samsung Galaxy Z fold 7: Telekamera (30x Digitalzoom) © nextpit Samsung Galaxy Z fold 7: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) © nextpit Samsung Galaxy Z fold 7: Hauptkamera © nextpit Samsung Galaxy Z fold 7: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Samsung Galaxy Z fold 7: Telekamera (3x) © nextpit Samsung Galaxy Z fold 7: Telekamera (10x Digitalzoom) © nextpit Samsung Galaxy Z fold 7: Telekamera (30x Digitalzoom) © nextpit Samsung Galaxy Z fold 7: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) © nextpit Samsung Galaxy Z fold 7: Hauptkamera © nextpit Samsung Galaxy Z fold 7: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Samsung Galaxy Z fold 7: Telekamera (3x) © nextpit Samsung Galaxy Z fold 7: Telekamera (10x Digitalzoom) © nextpit Samsung Galaxy Z fold 7: Telekamera (30x Digitalzoom) © nextpit Die Ultra-Weitwinkel-Kamera war nicht so scharf wie die Hauptkamera, lieferte aber dennoch gute Fotos mit ähnlichen Farben, aber mit etwas weichen Kanten. Die Telekamera bietet einen 3-fachen optischen Zoom, der gute Details und Farben liefert und den 2-fachen Zoom (der einfach den mittleren Teil der Aufnahme der Hauptkamera beschneidet) deutlich übertrifft. Was beim Fold 7 jedoch nicht so "Ultra" ist, ist das Fehlen eines längeren Teleobjektivs, das normalerweise bei Flaggschiff-Smartphones und sogar bei einigen faltbaren Konkurrenten aus China zu finden ist. Wir vermissen zwar die Möglichkeit, Aufnahmen mit 10-fachem optischem Zoom zu machen, aber wir verstehen, dass dafür eine noch größere Kamera erforderlich wäre und das ist ein Kompromiss, den wir akzeptieren können. Samsung Galaxy Z fold 7: Hauptkamera © nextpit Samsung Galaxy Z fold 7: Hauptkamera - Nachtmodus an © nextpit Samsung Galaxy Z fold 7: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) © nextpit Samsung Galaxy Z fold 7: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) - Nachtmodus an © nextpit Samsung Galaxy Z fold 7: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Samsung Galaxy Z fold 7: Hauptkamera (2x Digitalzoom) - Nachtmodus an © nextpit Samsung Galaxy Z fold 7: Telekamera (3x) © nextpit Samsung Galaxy Z fold 7: Telekamera (3x) - Nachtmodus an © nextpit Samsung Galaxy Z fold 7: Telekamera (10x Digitalzoom) © nextpit Samsung Galaxy Z fold 7: Telekamera (30x Digitalzoom) © nextpit Samsung Galaxy Z fold 7: Hauptkamera © nextpit Samsung Galaxy Z fold 7: Telekamera (3x) © nextpit Samsung Galaxy Z fold 7: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) © nextpit Samsung Galaxy Z fold 7: Hauptkamera © nextpit Samsung Galaxy Z fold 7: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Samsung Galaxy Z fold 7: Telekamera (3x) © nextpit Samsung Galaxy Z fold 7: Telekamera (10x Digitalzoom) © nextpit Die Ergebnisse bei Nacht waren auf dem Niveau der meisten Flaggschiffkameras auf dem Markt, aber nicht ganz die besten. Die Aufnahmen der Hauptkamera schnitten aufgrund des größeren Sensors und der besseren Optik besser ab, aber die Fotos der Tele- und Ultra-Weitwinkel-Kamera waren meist dunkel und weich. Der Nachtmodus verhilft den drei Kameras zu angenehmeren Ergebnissen. Er löst das Dunkelheitsproblem der Zusatzkameras, behebt aber nicht ganz das Problem der Weichheit. Der Nachtmodus der Hauptkamera hingegen funktionierte einwandfrei, mit ausgezeichneten Farben und Details, und hielt Lichtquellen unter Kontrolle. Samsung Galaxy Z fold 7: Externe Selfie-Cam © nextpit Samsung Galaxy Z fold 7: Externe Selfie-Cam - Porträtmodus an © nextpit Samsung Galaxy Z fold 7: Ultraweitwinkelselfie © nextpit Samsung Galaxy Z fold 7: Ultraweitwinkelselfie - Porträtmodus an © nextpit Samsung Galaxy Z fold 7: Interne Selfie-Cam © nextpit Samsung Galaxy Z fold 7: Interne Selfie-Cam - Porträtmodus an © nextpit Samsung Galaxy Z fold 7:Selfie mit der Ultraweitwinkel-Kamera © nextpit Samsung Galaxy Z fold 7: Selfie mit der Hauptkamera © nextpit Auch die Selfies waren gut, mit realistischen Hauttönen und Texturen in den Standardeinstellungen sowohl mit der externen (oder Cover) als auch mit der internen Kamera. Der Porträtmodus hatte ein paar Probleme mit losen Haaren, aber das war ein extremes Szenario, das die meisten Telefone ohnehin aus dem Konzept bringen würde. Wie andere faltbare Smartphones bietet auch das Galaxy Z Fold 7 die Möglichkeit, die leistungsstärkeren Hauptkameras für Selfies zu verwenden, aber es war eine Herausforderung, die Aufnahmen mit Blick auf den Bildschirm zu machen. Die resultierenden Aufnahmen hatten einen besseren Detailgrad und wärmere (angenehmere) Farben, und die Ultrawide-Kamera kann viel mehr Personen auf dem Foto einschließen.

Genügend Akkulaufzeit Batterie Akku-Kapazität 4400 mAh Kabelgebundene Ladegeschwindigkeit 25 W Kabellose Ladegeschwindigkeit 15 W Trotz des dünneren Designs hat das Galaxy Z Fold 7 mit 4400 mAh die gleiche Akkukapazität wie sein Vorgänger. Das mag im Vergleich zu den chinesischen Konkurrenten, die SiC-Akkus (Silizium-Kohlenstoff-Akkus) einsetzen, niedrig erscheinen, aber es ist nicht überraschend, dass Samsung konservativ ist (schließlich ist das Galaxy Note 7 immer noch auf Flügen verboten). Der USB-C-Anschluss bestimmt im Wesentlichen die Dicke des Telefons. © nextpit In der Praxis war die Akkulaufzeit für einen normalen Tag in Ordnung, solange Ihr das Handy nicht sehr oft öffnet. Bei der Aufnahme von Fotos, dem Streaming von Musik und der sparsamen Nutzung der Navigation reichte der Akku für einen ganzen Tag. Sobald wir jedoch anfingen, Videos auf dem größeren Bildschirm anzuschauen, wurde klar, dass eine Aufladung am Nachmittag notwendig sein würde. Aufladen Galaxy Z Fold 7

(4400 mAh | mit 45 W PD-Ladegerät) Galaxy S25 Ultra

(5000 mAh | Samsung 45 W PD) Pixel 9 Pro XL

( 5060 mAh | 140 W USB-PD) 10 Minuten 19% 27% 24% 30 Minuten 55% 73% 57% 1 Stunde 90% 99% 91% Volle Ladung 82 min 61 min 80 min PC Mark Batterietest k.A. 17h06

21028 15h39

12986 Wir konnten den PCMark-Akkutest auf dem Galaxy Z Fold 7 nicht zuverlässig durchführen, aber wir haben gemessen, wie lange es dauerte, das Handy aufzuladen. Mit einem 45W-Ladegerät von Samsung, das mit dem 25W-Limit des Fold kompatibel ist, dauerte es 82 Minuten für eine volle Ladung und eine halbe Stunde für eine 55%ige Ladung. Der Ladevorgang ist bei weitem nicht der schnellste, aber in Anbetracht des dünnen Designs und der thermischen Bedenken war er gut genug.

Lohnt sich der Kauf des Samsung Galaxy Z Fold 7? Wenn Ihr auf dem Markt für ein faltbares Handy seid und das nötige Budget habt, dann ja. Vor allem, wenn Ihr von den vorherigen Generationen der Fold-Reihe nicht überzeugt wart. Das Galaxy Z Fold 7 ist ein lohnenswertes Upgrade für alle, die ein älteres Fold besitzen, auch wenn es keinen S Pen unterstützt. Das Fold 7 ist auch eine interessante Option für alle, die ein normales Smartphone besitzen und sich für Foldables interessieren, aber die Nachteile von Größe und Gewicht der Foldables nie mochten. Der Preis ist allerdings immer noch hoch und könnte für diese Personen ein Problem darstellen. Affiliate Angebot Samsung Galaxy Z Fold 7 Das Galaxy Z Fold 7 ist der Höhepunkt eines langen, schwierigen Weges, den Samsung mit der Investition in faltbare Geräte eingeschlagen hat, und kann ein Flaggschiffmodell fast perfekt ersetzen, mit nur einem kleinen Kompromiss bei der Vielseitigkeit der Kamera. Die Möglichkeiten, die der große Bildschirm bietet, machen das jedoch mehr als wett und es ist immer noch eine beeindruckende technische Meisterleistung.