Auf der CES 2026 stellt Roborock gleich drei neue Saugroboter vor. Mit dem Qrevo Curv 2 Flow feiert einer von ihnen bald seinen Marktstart. Wir hatten vorab die Möglichkeit, den ersten Roborock-Saugroboter mit einer Wischwalze zu testen.

Eine überraschend geringe Saugkraft, dafür aber eine neue Wischfunktion. Roborock geht mit dem Qrevo Curv 2 Flow einen speziellen Weg. Schnell wird eindeutig, dass besonders die Wischfunktion besondere Priorität hat. Kann der Roborock Qrevo Curv 2 Flow in der Praxis überzeugen?

Design und Verarbeitung des Roborock Qrevo Curv 2 Flow

Der Roborock Qrevo Curv 2 Flow sieht dem Qrevo Curv 2 Pro (Test) zum Verwechseln ähnlich. Im Vergleich zu anderen Top-Saugern, ist er mit 11,9 cm deutlich höher. Somit ist er etwas eingeschränkt, was die Reinigung unter Möbeln angeht. Dafür gelingt dem Roboter die Eckenreinigung umso besser, da hier die schwenkbare Seitenbürste hilft. Neu ist hingegen die Wischwalze. Die neue Wischfunktion kommt mit einem höheren Anpressdruck daher als bei herkömmlichen Wischpads. Zusätzlich kann auch die Wischwalze nach außen ausschwenken.

Roborock Qrevo Curv 2 Flow Bildquelle: nextpit / Thomas Kern

Die Station sieht fast genauso aus wie die des Vorgängers. Sie leert den Staubbehälter und übernimmt sowohl das Reinigen als auch das Trocknen der Wischpads. Ein kleiner Tank mit Putzmittel, ist bei diesem Modell nicht vorhanden.

Roborock Qrevo Curv 2 Flow Bildquelle: nextpit / Thomas Kern

Die Einrichtung ist bei Roborock wie gewohnt sehr einfach. Ihr braucht dafür die Roborock-App, Eure E-Mail-Adresse und das Passwort für Euer WLAN. Den QR-Code unter der Abdeckung scannt Ihr mit der App und werdet Schritt für Schritt durch die Einrichtung geführt. Zum Schluss fährt der Roboter einmal durch Eure Wohnung und erstellt eine Karte in der App. In unserem Test hat das problemlos funktioniert.

Roborock-App im Detail

Die Roborock-App zählt zu den umfangreichsten Apps, die aktuell für Saugroboter verfügbar sind. Lediglich Dreame (Bestenliste) kann mit einem ähnlich großen Umfang an Funktionen mithalten. Anwender haben die Möglichkeit, sowohl den Saug- als auch den Wischvorgang individuell zu konfigurieren.

Auch im Bereich der Wartung bietet die App zahlreiche Optionen: So könnt Ihr festlegen, wie intensiv die Wischkomponenten gereinigt werden oder wie oft der gesammelte Staub entleert werden soll. Zusätzlich informiert die App transparent darüber, wie viel Zeit der Trocknungsprozess der Wischausrüstung noch in Anspruch nimmt.

Ein besonderes Merkmal der Roborock-Saugroboter ist ihre Unterstützung des Matter-Standards. Dadurch lässt sich der Saros 20 nahtlos in bestehende Smart-Home-Umgebungen integrieren. Auf diese Weise kann er beispielsweise in Automationen eingebunden werden, die mit Philips-Hue-Leuchten oder einem smarten Türschloss (Bestenliste) zusammenarbeiten.

Saug- und Wischleistung des Roborock Qrevo Curv 2 Flow

Wie schon erwähnt geht Roborock einen ungewöhnlichen Weg beim Qrevo Curv 2 Flow. Denn der Sauger hat eine vergleichsweise geringe Saugkraft von 20.000 Pa. Zum Vergleich: Der andere neue Roborock-Saugroboter (Test) hat mit 35.000 Pa die derzeit höchste Saugkraft auf dem Markt. Auch wenn es auf dem Papier so aussieht, als würde der Qrevo Curv 2 Flow nicht mit der Konkurrenz mithalten können, bewahrheitet sich das nicht im Alltag. Im Gegenteil – die Saugleistung ist gut.

Roborock Qrevo Curv 2 Flow Bildquelle: nextpit / Thomas Kern

Besonders auf Hartböden zeigt sich der Qrevo Curv 2 Flow stark. Allerdings müsst Ihr auf Teppichen mit Abstrichen rechnen. Hier erzielt der Sauger bei feinen Partikeln, wie Sand, nicht das Ergebnis wie andere Top-Modelle. Dafür hinterlässt der Roboter Ecken blitzblank. Hierbei hilft die ausfahrbare Seitenbürste.

Die Wischfunktion, besser die Wischwalze, ist das Highlight des Qrevo Curv 2 Flow. Damit zeigt er die beste Wischleistung aller Roborock-Saugroboter, die wir bislang im Test hatten. Denn anders als bei herkömmlichen Wischpads ist der Anpressdruck höher. Somit schrubbt er auch fest eingetrocknete Flecken weg. Genial ist zudem die Abdeckung, die herauffährt, sobald er auf Teppiche fährt. Damit sollen Eure Teppiche nicht befeuchtet werden. Und auch das klappt im Test wunderbar.

Roborock Qrevo Curv 2 Flow Bildquelle: nextpit / Thomas Kern

Dabei ist die Navigation solide. Das geht schon bei der Kartierung los, die präzise ist. Im Laufe der Arbeit aktualisiert der Roboter die gescannte Karte. Hinsichtlich der Hinderniserkennung zeigt er sich ebenfalls stark. Aber das ist auch die Kerndisziplin von Roborock. Denn der Qrevo Curv 2 Flow fährt gegen keine Hindernisse und erkennt sogar Kabel frühzeitig.

Roborock Qrevo Curv 2 Flow Bildquelle: nextpit / Thomas Kern

Trotz der guten Saug- und Wischleistung ist die Akkulaufzeit des Saugroboters hervorragend. Eine Akkuladung reicht problemlos für über 100 m² große Wohnflächen. Zu guter Letzt gibt es die Wartungsstation, die den Staub absaugt und im Anschluss die Wischwalze durchspült und mit Heißluft trocknet.

Fazit: Lohnt sich der Kauf des Roborock Qrevo Curv 2 Flow?

Ja, wenn Ihr viel Wert auf die Wischfunktion legt. Aber auch bezüglich der Saugleistung hinterlässt der Qrevo Curv 2 Flow einen ordentlichen Eindruck. Einzig auf Teppichen werdet Ihr den Roborock-Sauger eine zweite Runde drehen lassen müssen. Ansonsten ist es ein gelungenes Gesamtpaket, denn auch hinsichtlich der Navigation und Hinderniserkennung zeigt sich der Roboter stark. Einen Preis und den genauen Marktstart hat Roborock offiziell noch nicht kommuniziert.