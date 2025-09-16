Sony Xperia 1 VII im Test: Eine Mischung aus Alt und Neu

Topthemen
Ein weiteres Jahr, ein weiteres Sony Xperia. Für 2025 hat das japanische Unternehmen das Xperia 1 VII (oder Xperia 1 Mark 7) herausgebracht. Das neue Sony-Handy stützt sich wieder einmal auf das Know-how der Kamera-, Audio- und Display-Abteilung des Unternehmens. Ist es ein echtes Kreativwerkzeug? Das finden wir in diesem Test heraus.

Sony Xperia 1 VII

Pro

  • microSD-Erweiterung
  • Kopfhörerbuchse

Contra

  • Sehr teuer
  • Mittelmäßige Update-Politik
Sony Xperia 1 VII
Sony Xperia 1 VII: Design und Display

  Design und Verarbeitungsqualität
Display
  • 6,5-Zoll-LTPO-OLED
  • 1080 x 2340 Pixel
  • 1~120 Hz Bildwiederholrate
Abmessungen und Gewicht
  • 162 x 74 x 8,2 mm, 197 g
  • 6,38 x 2,91 x 0,32 Zoll, 6,95 Unzen
Widerstandsfähigkeit
  • IPX68
  • Gorilla Glass Victus 2 (Vorderseite)
  • Gorilla Glass Victus (Rückseite)

Das Xperia 1 VII behält sein traditionelles Design ohne Aussparung bei und bietet einen vertrauten Stil, ähnlich wie sein Vorgänger, der ein traditionelleres 19,5:9-Seitenverhältnis hatte (anstelle des hohen 21:9-Seitenverhältnisses früherer Xperias). Trotz seiner Größe ist das Handy mit seiner strukturierten Rückseite und den gestreiften Seiten sehr handlich und leicht zu bedienen.

Ein Sony Xperia 1 VIII Smartphone, schwarz, auf einer Holzoberfläche.
Die strukturierte Rückseite ist schlicht und dennoch elegant. © Ezequiel Exstein/nextpit

Die Rückseite ist mit Gorilla Glass Victus geschützt, während die Vorderseite mit Victus 2 geschützt ist. Außerdem ist das Xperia 1 VII nach IP68 wasser- und staubgeschützt.

Sony stattet sein Flaggschiff-Smartphone nicht nur mit einem Kopfhöreranschluss, sondern auch mit einer microSD-Speichererweiterung aus. In einer Zeit, in der selbst Mittelklasse-Handys darauf verzichten, ist es schön zu sehen, dass Sony auf diese Funktionen besteht.

Ein Sony Xperia 1 VIII Smartphone liegt auf einer Holzoberfläche und zeigt seine Seitentasten und Kameralinsen.
Auf der rechten Seite befinden sich die Lautstärkewippe, der Ein-/Aus-Schalter und der Auslöser für die Kamera. © Ezequiel Exstein/nextpit

Eine weitere Xperia-Tradition ist die zweistufige Auslösetaste, die jederzeit, auch auf dem Sperrbildschirm, lang gedrückt werden kann, um die Kamera-App schnell zu öffnen. Der Auslöser hat keine ausgefallenen Tricks wie bei den aktuellen iPhone-Modellen, aber er bietet Sonys Funktionen für den Autofokus, auf die wir später eingehen werden.

Das Display ist ein Widescreen-OLED-Panel mit guter Farbwiedergabe und ausreichender Helligkeit für den Außeneinsatz. Sony rahmt das Display oben und unten ein und verzichtet darauf, die Selfie-Kamera in eine Aussparung zu integrieren.

Nahaufnahme eines Sony Xperia 1 VIII Smartphones, das die Uhrzeit 12:06 und das Datum Dienstag, 2. September anzeigt.
Anstelle einer Kerbe verwendet Sony weiterhin einen oberen Rahmen, um die Selfie-Kamera unterzubringen. © Ezequiel Exstein/nextpit

Die Zeiten, in denen superhohe Displays mit "4K"-Auflösung verwendet wurden, sind längst vorbei. Das Xperia 1 VII verwendet eine herkömmliche Auflösung von 1080 x 2340 mit einem Seitenverhältnis von 19,5:9, aber durch die Ränder drumherum fühlt es sich größer an als die meisten Handys auf dem Markt.

Xperia 1 VII: Verbesserte Software-Unterstützung

  Software
Betriebssystem
  • Android 15
  • 6 Jahre Sicherheitsupdates
  • 4 Jahre Versions-Upgrades

Das Sony Xperia 1 VII wird mit Android 15 ausgeliefert und das Unternehmen verspricht 4 Versions-Upgrades und 6 Jahre lang Sicherheitsupdates. Das ist zwar eine deutliche Verbesserung gegenüber früheren Xperia-Flaggschiffen, aber die Update-Politik ist immer noch schlechter als bei fast allen Konkurrenten in der gleichen Preisklasse.

Standard-Startbildschirm des Sony Xperia 1 VII, zeigt Uhrzeit, Datum und verschiedene App-Icons.
Screenshot des Standard-Startbildschirms Sony Xperia 1 VII © nextpit
Standard-Startbildschirm des Sony Xperia 1 VII, zeigt Uhrzeit, Datum und verschiedene App-Icons.
Screenshot des Standard-Startbildschirms Sony Xperia 1 VII © nextpit
Screenshot des App-Drawers auf Sony Xperia 1 VII mit verschiedenen App-Symbolen.
Nach einer sauberen Installation haben wir zwei Apps von Drittanbietern gezählt. © nextpit
Screenshot der Android-Version auf dem Sony Xperia 1 VII, zeigt Version 15, Updates und Build-Nummer.
Sony Xperia 1 VII Android-Version 15 Screenshot © nextpit
Speicher Einstellungen zeigen 33 GB verwendet von insgesamt 256 GB auf einem Sony Xperia 1 VII.
Nach der Aktualisierung einer sauberen Installation waren auf dem Xperia 1 VII 33 GB Speicherplatz belegt. © nextpit
Optionen der Game Enhancer-App auf Sony Xperia 1 VII, die Leistungsmetriken und anpassbare Einstellungen anzeigen.
Mit Game Enhancer könnt Ihr zwischen Leistung und Akkulaufzeit priorisieren. © nextpit
Schnelleinstellungen auf einem Sony Xperia 1 VII mit verschiedenen Umschaltern und Optionen.
Das Menü „Schnelleinstellungen“ ist dichter als beim Standard-Pixel-Launcher. © nextpit

Auf dem Handy sind nur 2 Apps von Drittanbietern vorinstalliert, so dass der Speicherplatz nach dem Update insgesamt 31 GB beträgt. Während des Einrichtungsprozesses haben Sony und Google jedoch mehr als ein Dutzend anderer Apps empfohlen.

Sonys angepasste Android-Oberfläche ist eine Mischung aus alt und neu, wobei einige Apps und Einstellungen noch das Design von vor zehn Jahren tragen. Die auffälligste Änderung ist, dass das Menü für die Schnelleinstellungen neu gestaltet wurde und nun 8 statt der für modernes Android typischen 4 Symbole anzeigt - eine willkommene Abwechslung.

Musik-App-Oberfläche zeigt die Wiedergabeliste und neu hinzugefügte Titel auf Sony Xperia 1 VII.
Sony hat wie früher eine Musik-App integriert. © nextpit
Screenshot der Sony Xperia 1 VII Video Creator-App, die eine Videozeitleiste und den Text 'mustermann' zeigt.
Der Video Creator verwendet eine ähnliche Benutzeroberfläche wie die meisten nichtlinearen Videobearbeitungsprogramme. © nextpit
Screenshot der Music Pro-App auf Sony Xperia 1 VII mit Spuren und Aufnahmefunktionen.
Die Music Pro App unterstützt mehrere Titel aus verschiedenen Quellen. © nextpit
Screenshot der Sony Xperia 1 VII Kamera-App im Fotomodus mit einem grünen 'IFA Paper' und einem schwarzen Becher.
Der Standard-Kameramodus ähnelt dem der meisten Smartphones und ist einfach zu bedienen. © nextpit
Screenshot der Sony Xperia 1 VII Kamera-App im Pro-Modus mit Einstellungen und einer grünen 'IFA Paper'-Karte.
Der Pro-Fotomodus richtet sich mit seinen erweiterten Steuerungsfunktionen an professionelle Fotografen. © nextpit

Sony hat das Xperia 1 VII als "Kreativtelefon" beworben und versucht, es mit seinen Alpha-Kameras, Walkman-Audioplayern und seinen Film- und Aufnahmestudios in Verbindung zu bringen. Dementsprechend verfügt das Handy über vielseitige Video- und Audio-Editoren mit Mehrspur-Funktionen. Außerdem gibt es die Creators' App, mit der Ihr ganz einfach eine Sony-Kamera koppeln und Fotos und Videos schnell auf das Handy importieren könnt.

Auch die profitabelste Sparte von Sony wurde nicht verschont: Die PlayStation App ist für PSN-Chats, Spielnachrichten und die Fernverwaltung von Konsolen und Aufnahmen vorinstalliert. Das Xperia 1 VII verfügt außerdem über ein funktionsreiches Gaming-Overlay, mit dem Ihr die Leistung oder Akkulaufzeit priorisieren, die Temperatur des Telefons, den Stromverbrauch und die Bilder pro Sekunde überprüfen und ganz einfach Bildschirmaufnahmen machen könnt.

Sony Xperia 1 VII: Performance

  Leistung
Prozessor
  • Snapdragon 8 Elite
Speicher
  • 12 GB LPDDR5x RAM
  • 256 / 512 GB UFS 4.0 Speicher
  • microSD-Speichererweiterung
Konnektivität
  • 5G, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC

Angetrieben vom schnellsten Prozessor auf dem Markt, bietet das Xperia 1 VII jede Menge Leistung. Alltägliche Aufgaben laufen schnell und flüssig ab, und es gibt genug Power für die Produktivitäts- und Multimedia-Apps, die für Kreative interessant sein könnten.

  Sony Xperia 1 VII
(Snapdragon 8 Elite)		 Galaxy S25 Ultra
(Snapdragon 8 Elite)		 OnePlus 13
(Snapdragon 8 Elite)		 Xiaomi 14T Pro
(Dimensity 9300)
AnTuTu 1,659,498 2,341,216 2,695,676 2,013,101
3DMark Wild Life Extreme
Stresstest		 Bester Loop: 5998
Schlechtester Loop: 3443
Stabilität: 57.4%		 Bester Loop: 6986
Schlechtester Loop: 3253
Stabilität: 46,6%		 Bester Loop: 8751
Schlechtester Loop: 4410
Stabilität: 50,4%		 Bester Loop: 2983
Schlechtester Loop: 2633
Stabilität: 88.3%
3DMark Steel Nomad Light
Stresstest		 Bester Loop: 2056
Schlechtester Loop: 1292
Stabilität: 62,8%		 Bester Loop: 2581
Schlechtester Loop: 1363
Stabilität: 52,8%		 - Bester Loop: 1132
Schlechtester Loop: 1086
Stabilität: 95,4%
Geekbench 6 Einzel: 3011
Mehrfach: 8718		 Einzel: 3187
Mehrfach: 9947		 Einzeln: 3125
Mehrfach: 9697		 Einzeln: 2188
Multi: 7158

Bei längerer Auslastung, z. B. bei der Videobearbeitung und vor allem bei Spielen, wird das Sony-Handy jedoch ziemlich schnell warm. Das wiederum zwingt das Handy dazu, seine Leistung zu verringern, wie die Zahlen des 3D Mark Stresstests oben zeigen.

Während dieser Tests erreichte das Handy fast 50 Grad Celsius, was sich nicht nur unangenehm anfühlt, sondern auch nicht gut für die Langlebigkeit des Akkus ist.

AnTuTu-Benchmark-Ergebnisse für Sony Xperia 1 VII, Punktzahl: 1659498. CPU: 244412, GPU: 888790, MEM: 262846, UX: 263450.
Sony Xperia 1 VII AnTuTu-Benchmark-Ergebnisse © nextpit
Geekbench-Benchmark-Ergebnisse für Sony Xperia 1 VII mit verschiedenen Ein-Kern- und Mehrkern-Ergebnissen.
Sony Xperia 1 VII Geekbench Benchmark Ergebnisse © nextpit
Ergebnisse des Wild Life Extreme-Stresstests auf Sony Xperia 1 VII; beste Punktzahl 5998, niedrigste 3443, Stabilität 57,4%.
Sony Xperia 1 VII 3D Mark Wild Life Extreme Benchmark © nextpit
Benchmark-Ergebnisse für Sony Xperia 1 VII: Solar Bay, Steel Nomad Light und Wild Life Extreme-Stresstests.
Sony Xperia 1 VII 3D-Mark-Benchmark-Ergebnisse © nextpit

Abgesehen von den Überhitzungsproblemen sollte die Spieleleistung ziemlich gut sein, und das Xperia 1 VII ist mit allen aktuellen Spielen im Play Store kompatibel.

Wie bereits im Abschnitt über die Software erwähnt, können die Nutzer/innen Spiele in der Game Enhancer App mit einer niedrigeren Leistungseinstellung laufen lassen, um stabilere Frameraten und eine geringere Hitzeentwicklung zu erreichen. Das wiederum kann auch zu einer längeren Akkulaufzeit führen, was immer willkommen ist.

Sony Xperia 1 VII: Kamera

  Kamera
Hauptkamera
  • 48 MP, F1.9, 1/1.35'' Sensor, OIS
Ultra-Weitwinkel-Kamera
  • 48 MP, F2.0, 1/1,56''-Sensor
Tele-Kamera(s)
  • 12 MP, F2.3~3.5, OIS, 3.5~7.1x Zoom, 1/3.5'' Sensor
Selfie-Kamera
  • 12 MP, F2.0
Max. Videoauflösung
  • 4K120

Sonys Know-how in der Kamerabranche ist weithin bekannt, nicht nur durch seine professionellen Kameras, sondern auch durch seine Kamerasensoren, die in Geräten der Konkurrenz verwendet und beworben werden. Das Xperia positioniert sich als Kreativtelefon, und das zeigt sich auch in der Kameraabteilung.

Das Xperia 1 VII ist mit einem großen 1/1,35''-Exmor-Hauptsensor ausgestattet, der viel Licht einfangen kann. Der Sensor hat 48 Megapixel, aber das Handy speichert Fotos standardmäßig mit 12 MP, indem es mehrere Pixel kombiniert.

Sony Xperia 1 VII: Ultraweitwinkelkamera (0,7x)
Sony Xperia 1 VII: Ultraweitwinkelkamera (0,7x) © Rubens Eishima/nextpit
Sony Xperia 1 VII: Hauptkamera
Sony Xperia 1 VII: Hauptkamera © Rubens Eishima/nextpit
Sony Xperia 1 VII: Hauptkamera (2x Digitalzoom)
Sony Xperia 1 VII: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © Rubens Eishima/nextpit
Sony Xperia 1 VII: Telekamera (3,5x)
Sony Xperia 1 VII: Telekamera (3,5x) © Rubens Eishima/nextpit
Sony Xperia 1 VII: Telekamera (7,1x zoom)
Sony Xperia 1 VII: Telekamera (7,1x zoom) © Rubens Eishima/nextpit
Sony Xperia 1 VII: Ultraweitwinkelkamera (0,7x)
Sony Xperia 1 VII: Ultraweitwinkelkamera (0,7x) © Rubens Eishima/nextpit
Sony Xperia 1 VII: Hauptkamera
Sony Xperia 1 VII: Hauptkamera © Rubens Eishima/nextpit
Sony Xperia 1 VII: Hauptkamera (2x Digitalzoom)
Sony Xperia 1 VII: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © Rubens Eishima/nextpit
Sony Xperia 1 VII: Telekamera (3,5x)
Sony Xperia 1 VII: Telekamera (3,5x) © Rubens Eishima/nextpit
Sony Xperia 1 VII: Telekamera (7,1x zoom)
Sony Xperia 1 VII: Telekamera (7,1x zoom) © Rubens Eishima/nextpit
Sony Xperia 1 VII: Telekamera (10x Digitalzoom)
Sony Xperia 1 VII: Telekamera (10x Digitalzoom) © Rubens Eishima/nextpit
Sony Xperia 1 VII: Ultraweitwinkelkamera (0,7x)
Sony Xperia 1 VII: Ultraweitwinkelkamera (0,7x) © Rubens Eishima/nextpit
Sony Xperia 1 VII: Hauptkamera
Sony Xperia 1 VII: Hauptkamera © Rubens Eishima/nextpit
Sony Xperia 1 VII: Hauptkamera (2x Digitalzoom)
Sony Xperia 1 VII: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © Rubens Eishima/nextpit
Sony Xperia 1 VII: Telekamera (3,5x)
Sony Xperia 1 VII: Telekamera (3,5x) © Rubens Eishima/nextpit
Sony Xperia 1 VII: Telekamera (7,1x zoom)
Sony Xperia 1 VII: Telekamera (7,1x zoom) © Rubens Eishima/nextpit
Sony Xperia 1 VII: Telekamera (20x Digitalzoom)
Sony Xperia 1 VII: Telekamera (20x Digitalzoom) © Rubens Eishima/nextpit
Sony Xperia 1 VII: Ultraweitwinkelkamera (0,7x)
Sony Xperia 1 VII: Ultraweitwinkelkamera (0,7x) © Rubens Eishima/nextpit
Sony Xperia 1 VII: Hauptkamera
Sony Xperia 1 VII: Hauptkamera © Rubens Eishima/nextpit
Sony Xperia 1 VII: Hauptkamera (2x Digitalzoom)
Sony Xperia 1 VII: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © Rubens Eishima/nextpit
Sony Xperia 1 VII: Telekamera (3,5x)
Sony Xperia 1 VII: Telekamera (3,5x) © Rubens Eishima/nextpit
Sony Xperia 1 VII: Telekamera (7,1x zoom)
Sony Xperia 1 VII: Telekamera (7,1x zoom) © Rubens Eishima/nextpit
Sony Xperia 1 VII: Hauptkamera
Sony Xperia 1 VII: Hauptkamera © Rubens Eishima/nextpit
Sony Xperia 1 VII: Hauptkamera - Nachtmodus an
Sony Xperia 1 VII: Hauptkamera - Nachtmodus an © Rubens Eishima/nextpit
Sony Xperia 1 VII: Ultraweitwinkelkamera (0,7x)
Sony Xperia 1 VII: Ultraweitwinkelkamera (0,7x) © Rubens Eishima/nextpit
Sony Xperia 1 VII: Ultraweitwinkelkamera (0,7x) - Nachtmodus an
Sony Xperia 1 VII: Ultraweitwinkelkamera (0,7x) - Nachtmodus an © Rubens Eishima/nextpit
Sony Xperia 1 VII: Hauptkamera (2x Digitalzoom)
Sony Xperia 1 VII: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © Rubens Eishima/nextpit
Sony Xperia 1 VII: Telekamera (3,5x)
Sony Xperia 1 VII: Telekamera (3,5x) © Rubens Eishima/nextpit
Sony Xperia 1 VII: Telekamera (7,1x zoom)
Sony Xperia 1 VII: Telekamera (7,1x zoom) © Rubens Eishima/nextpit
Sony Xperia 1 VII: Telekamera (10x Digitalzoom)
Sony Xperia 1 VII: Telekamera (10x Digitalzoom) © Rubens Eishima/nextpit

Die Fotos der Hauptkamera waren sehr ansprechend, mit einem guten Detailgrad und einer schönen Farbwiedergabe. Sony setzt bekanntlich auf eine natürliche Farbwiedergabe, ohne die Farben künstlich zu verstärken, wie einige seiner Konkurrenten in der Flaggschiffklasse.

Die Kamera-App bietet unter der Option "Pro Photo" erweiterte Steuerungsmöglichkeiten für Verschlusszeit, Belichtung und ISO. Und um noch mehr Kontrolle über deine Bilder zu haben, könnt Ihr sie im RAW-Format speichern und professionell bearbeiten.

Nahaufnahme der Rückseite eines Sony Xperia 1 VIII Smartphones mit drei Kameralinsen auf einer Holzoberfläche.
Das Kameramodul verwendet das traditionelle Design von Sony. © Ezequiel Exstein/nextpit

Die Aufnahmen der Hauptkamera waren dank des großen Sensors auch bei Nacht gut, wobei sich der Nachtmodus kaum verändert hat. Die Ultraweitwinkelkamera hingegen profitierte vom Nachtmodus und verbesserte die Bildschärfe, während sie Lichtquellen unter Kontrolle hielt. Bei Tagesaufnahmen waren die Ultraweitwinkel-Fotos des Xperia 1 VII gut, mit einem leichten Verlust bei der Farbwiedergabe.

Beim Zoom bietet das Periskop-Objektiv einen Zoombereich zwischen 3,5 und 7,1x. Die Ergebnisse am unteren Ende sind sehr gut, wobei die Schärfe beim maximalen optischen Zoom leicht abnimmt. Die Aufnahmen mit dem Nachtzoom waren nicht so konsistent, es gab sowohl gute als auch schlechte Ergebnisse.

Sony Xperia 1 VII: Selfie
Sony Xperia 1 VII: Selfie © Rubens Eishima/nextpit
Sony Xperia 1 VII: Selfie - Porträtmodus an
Sony Xperia 1 VII: Selfie - Porträtmodus an © Rubens Eishima/nextpit
Sony Xperia 1 VII: Selfie
Sony Xperia 1 VII: Selfie © Rubens Eishima/nextpit

Selfies mit dem Xperia 1 VII waren sehr gut, mit realistischen Hauttönen und einer hervorragenden Motivtrennung im Porträtmodus. Bei Nacht waren die Ergebnisse durchschnittlich, mit einem leichten Rückgang der Schärfe.

Wie schon bei den Vorgängermodellen hat Sony einige seiner Technologien aus den Alpha-Kameras in das Xperia 1 VII integriert. Diese waren zwar auf drei verschiedene Apps verteilt, aber sie sind bequem in die Standard-Kamera-App integriert, ohne den Nutzer mit Optionen zu überfordern.

Erweiterte Video- und Fotoeinstellungen sind in den Modi Photo Pro und Video Pro zu finden, und spezielle Funktionen für Fokus, rechnerische Verarbeitung, RAW und mehr finden sich in den Kameraeinstellungen.

Sony Xperia 1 VII: Akku

  Batterie
Akku-Kapazität
  • 5000 mAh
Kabelgebundene Ladegeschwindigkeit
  • 30 W
Kabellose Ladegeschwindigkeit
  • 15 W
  • Drahtlos rückwärts

Trotz des 5000-mAh-Akkus schnitt das Xperia 1 VII bei der Akkulaufzeit besser ab als erwartet. Bei regelmäßiger Nutzung, einschließlich Musikstreaming, Pendeln mit kurzen Navigationsabschnitten und einer leichten Hotspot-Nutzung, hielt das Handy mehr als zwei Tage durch.

Natürlich würde eine intensive Videonutzung den Akku schneller entleeren, aber unsere Ergebnisse aus der Praxis wurden größtenteils durch den PCMark-Akkutest bestätigt, der nicht nur längere Laufzeiten als die der konkurrierenden Flaggschiffe von Xiaomi und Samsung zeigte, sondern auch eine bessere Energieeffizienz, wenn man die Leistungspunkte in der folgenden Tabelle betrachtet.

Aufladen Sony Xperia 1 VII
(5000 mAh | mit 65W Ladegerät)		 Xiaomi 15 Ultra
(5410 mAh | mit 120W Ladegerät)		 Galaxy S25 Ultra
(5000 mAh | Samsung 45 W PD)		 Pixel 9 Pro XL
(5060 mAh | 140 W USB-PD)
10 Minuten
  • 19%
  • 29%
  • 27%
  • 24%
30 Minuten
  • 54%
  • 74%
  • 73%
  • 57%
1 Stunde
  • 88%
  
  • 99%
  • 91%
Volle Ladung
  • ~80 min
  • 55 min
  • 61 min
  • 1h20
PC Mark Batterietest
  • 20h26
    19481 Punkte
  • 16h19
    20170
  • 17h06
    21028
  • 15h39
    12986

Was das Aufladen angeht, so bietet das Xperia 1 VII eine konservative maximale kabelgebundene Ladeleistung von 30 W und eine drahtlose Ladeleistung von 15 W. Eine Ladezeit von 30 Minuten reicht für eine halbe Ladung, während eine volle Ladung etwa 80 Minuten dauert.

Nahaufnahme des Bodens eines Sony Xperia 1 VIII Smartphones, das den Ladeanschluss und die Tasten zeigt.
Das SIM-Kartenfach kann auch eine microSD-Karte zur Speichererweiterung aufnehmen. © Ezequiel Exstein/nextpit

Das Xperia 1 VII ist nicht mit der magnetischen Qi2-Ausrichtung kompatibel, aber es bietet die umgekehrte kabellose Aufladung, die Sony Battery Share nennt.

Abschließendes Urteil

An dieser Stelle muss euch wahrscheinlich nicht mehr gesagt werden, ob das Xperia 1 VII ein guter Kauf ist oder nicht. Eingefleischte Sony-Fans werden den Ansatz des Unternehmens verteidigen und den hohen Preis mit dem Mangel an Apps von Drittanbietern und den hervorragenden technischen Eigenschaften des Telefons entschuldigen.

Für die meisten Menschen ist es jedoch schwer zu rechtfertigen, 1500 € auszugeben, wenn ein vergleichbares Flaggschiff-Handy für ein Drittel weniger zu haben ist. Wenn Features wie die Kopfhörerbuchse, der microSD-Steckplatz, die Auslösetaste und das Display ohne Kerbe nicht wirklich 500 € wert sind, könnt Ihr anderswo ein besseres Angebot finden.

Dennoch erkennen wir die Bemühungen von Sony an, Funktionen, die andere Unternehmen schon vor langer Zeit aufgegeben haben, am Leben zu erhalten. Auch der verbesserte Software-Support, der zwar immer noch hinter der Konkurrenz zurückbleibt, ist wahrscheinlich das Beste, was wir von einer Nischenmarke erwarten können. Aber das reicht nicht aus, um sich darüber Gedanken zu machen, wie überlebensfähig Sony Mobile in der heutigen Zeit ist.

