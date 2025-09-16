Sony Xperia 1 VII im Test: Eine Mischung aus Alt und Neu

Ein weiteres Jahr, ein weiteres Sony Xperia. Für 2025 hat das japanische Unternehmen das Xperia 1 VII (oder Xperia 1 Mark 7) herausgebracht. Das neue Sony-Handy stützt sich wieder einmal auf das Know-how der Kamera-, Audio- und Display-Abteilung des Unternehmens. Ist es ein echtes Kreativwerkzeug? Das finden wir in diesem Test heraus.

Sony Xperia 1 VII: Design und Display Design und Verarbeitungsqualität Display 6,5-Zoll-LTPO-OLED

1080 x 2340 Pixel

1~120 Hz Bildwiederholrate Abmessungen und Gewicht 162 x 74 x 8,2 mm, 197 g

6,38 x 2,91 x 0,32 Zoll, 6,95 Unzen Widerstandsfähigkeit IPX68

Gorilla Glass Victus 2 (Vorderseite)

Gorilla Glass Victus (Rückseite) Das Xperia 1 VII behält sein traditionelles Design ohne Aussparung bei und bietet einen vertrauten Stil, ähnlich wie sein Vorgänger, der ein traditionelleres 19,5:9-Seitenverhältnis hatte (anstelle des hohen 21:9-Seitenverhältnisses früherer Xperias). Trotz seiner Größe ist das Handy mit seiner strukturierten Rückseite und den gestreiften Seiten sehr handlich und leicht zu bedienen. Die strukturierte Rückseite ist schlicht und dennoch elegant. © Ezequiel Exstein/nextpit Die Rückseite ist mit Gorilla Glass Victus geschützt, während die Vorderseite mit Victus 2 geschützt ist. Außerdem ist das Xperia 1 VII nach IP68 wasser- und staubgeschützt. Sony stattet sein Flaggschiff-Smartphone nicht nur mit einem Kopfhöreranschluss, sondern auch mit einer microSD-Speichererweiterung aus. In einer Zeit, in der selbst Mittelklasse-Handys darauf verzichten, ist es schön zu sehen, dass Sony auf diese Funktionen besteht. Auf der rechten Seite befinden sich die Lautstärkewippe, der Ein-/Aus-Schalter und der Auslöser für die Kamera. © Ezequiel Exstein/nextpit Eine weitere Xperia-Tradition ist die zweistufige Auslösetaste, die jederzeit, auch auf dem Sperrbildschirm, lang gedrückt werden kann, um die Kamera-App schnell zu öffnen. Der Auslöser hat keine ausgefallenen Tricks wie bei den aktuellen iPhone-Modellen, aber er bietet Sonys Funktionen für den Autofokus, auf die wir später eingehen werden. Das Display ist ein Widescreen-OLED-Panel mit guter Farbwiedergabe und ausreichender Helligkeit für den Außeneinsatz. Sony rahmt das Display oben und unten ein und verzichtet darauf, die Selfie-Kamera in eine Aussparung zu integrieren. Anstelle einer Kerbe verwendet Sony weiterhin einen oberen Rahmen, um die Selfie-Kamera unterzubringen. © Ezequiel Exstein/nextpit Die Zeiten, in denen superhohe Displays mit "4K"-Auflösung verwendet wurden, sind längst vorbei. Das Xperia 1 VII verwendet eine herkömmliche Auflösung von 1080 x 2340 mit einem Seitenverhältnis von 19,5:9, aber durch die Ränder drumherum fühlt es sich größer an als die meisten Handys auf dem Markt.

Xperia 1 VII: Verbesserte Software-Unterstützung Software Betriebssystem Android 15

6 Jahre Sicherheitsupdates

4 Jahre Versions-Upgrades Das Sony Xperia 1 VII wird mit Android 15 ausgeliefert und das Unternehmen verspricht 4 Versions-Upgrades und 6 Jahre lang Sicherheitsupdates. Das ist zwar eine deutliche Verbesserung gegenüber früheren Xperia-Flaggschiffen, aber die Update-Politik ist immer noch schlechter als bei fast allen Konkurrenten in der gleichen Preisklasse. Screenshot des Standard-Startbildschirms Sony Xperia 1 VII © nextpit Screenshot des Standard-Startbildschirms Sony Xperia 1 VII © nextpit Nach einer sauberen Installation haben wir zwei Apps von Drittanbietern gezählt. © nextpit Sony Xperia 1 VII Android-Version 15 Screenshot © nextpit Nach der Aktualisierung einer sauberen Installation waren auf dem Xperia 1 VII 33 GB Speicherplatz belegt. © nextpit Mit Game Enhancer könnt Ihr zwischen Leistung und Akkulaufzeit priorisieren. © nextpit Das Menü „Schnelleinstellungen“ ist dichter als beim Standard-Pixel-Launcher. © nextpit Auf dem Handy sind nur 2 Apps von Drittanbietern vorinstalliert, so dass der Speicherplatz nach dem Update insgesamt 31 GB beträgt. Während des Einrichtungsprozesses haben Sony und Google jedoch mehr als ein Dutzend anderer Apps empfohlen. Sonys angepasste Android-Oberfläche ist eine Mischung aus alt und neu, wobei einige Apps und Einstellungen noch das Design von vor zehn Jahren tragen. Die auffälligste Änderung ist, dass das Menü für die Schnelleinstellungen neu gestaltet wurde und nun 8 statt der für modernes Android typischen 4 Symbole anzeigt - eine willkommene Abwechslung. Sony hat wie früher eine Musik-App integriert. © nextpit Der Video Creator verwendet eine ähnliche Benutzeroberfläche wie die meisten nichtlinearen Videobearbeitungsprogramme. © nextpit Die Music Pro App unterstützt mehrere Titel aus verschiedenen Quellen. © nextpit Der Standard-Kameramodus ähnelt dem der meisten Smartphones und ist einfach zu bedienen. © nextpit Der Pro-Fotomodus richtet sich mit seinen erweiterten Steuerungsfunktionen an professionelle Fotografen. © nextpit Sony hat das Xperia 1 VII als "Kreativtelefon" beworben und versucht, es mit seinen Alpha-Kameras, Walkman-Audioplayern und seinen Film- und Aufnahmestudios in Verbindung zu bringen. Dementsprechend verfügt das Handy über vielseitige Video- und Audio-Editoren mit Mehrspur-Funktionen. Außerdem gibt es die Creators' App, mit der Ihr ganz einfach eine Sony-Kamera koppeln und Fotos und Videos schnell auf das Handy importieren könnt. Auch die profitabelste Sparte von Sony wurde nicht verschont: Die PlayStation App ist für PSN-Chats, Spielnachrichten und die Fernverwaltung von Konsolen und Aufnahmen vorinstalliert. Das Xperia 1 VII verfügt außerdem über ein funktionsreiches Gaming-Overlay, mit dem Ihr die Leistung oder Akkulaufzeit priorisieren, die Temperatur des Telefons, den Stromverbrauch und die Bilder pro Sekunde überprüfen und ganz einfach Bildschirmaufnahmen machen könnt.

Sony Xperia 1 VII: Performance Leistung Prozessor Snapdragon 8 Elite Speicher 12 GB LPDDR5x RAM

256 / 512 GB UFS 4.0 Speicher

microSD-Speichererweiterung Konnektivität 5G, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC Angetrieben vom schnellsten Prozessor auf dem Markt, bietet das Xperia 1 VII jede Menge Leistung. Alltägliche Aufgaben laufen schnell und flüssig ab, und es gibt genug Power für die Produktivitäts- und Multimedia-Apps, die für Kreative interessant sein könnten. Sony Xperia 1 VII

(Snapdragon 8 Elite) Galaxy S25 Ultra

(Snapdragon 8 Elite) OnePlus 13

(Snapdragon 8 Elite) Xiaomi 14T Pro

(Dimensity 9300) AnTuTu 1,659,498 2,341,216 2,695,676 2,013,101 3DMark Wild Life Extreme

Stresstest Bester Loop: 5998

Schlechtester Loop: 3443

Stabilität: 57.4% Bester Loop: 6986

Schlechtester Loop: 3253

Stabilität: 46,6% Bester Loop: 8751

Schlechtester Loop: 4410

Stabilität: 50,4% Bester Loop: 2983

Schlechtester Loop: 2633

Stabilität: 88.3% 3DMark Steel Nomad Light

Stresstest Bester Loop: 2056

Schlechtester Loop: 1292

Stabilität: 62,8% Bester Loop: 2581

Schlechtester Loop: 1363

Stabilität: 52,8% - Bester Loop: 1132

Schlechtester Loop: 1086

Stabilität: 95,4% Geekbench 6 Einzel: 3011

Mehrfach: 8718 Einzel: 3187

Mehrfach: 9947 Einzeln: 3125

Mehrfach: 9697 Einzeln: 2188

Multi: 7158 Bei längerer Auslastung, z. B. bei der Videobearbeitung und vor allem bei Spielen, wird das Sony-Handy jedoch ziemlich schnell warm. Das wiederum zwingt das Handy dazu, seine Leistung zu verringern, wie die Zahlen des 3D Mark Stresstests oben zeigen. Während dieser Tests erreichte das Handy fast 50 Grad Celsius, was sich nicht nur unangenehm anfühlt, sondern auch nicht gut für die Langlebigkeit des Akkus ist. Sony Xperia 1 VII AnTuTu-Benchmark-Ergebnisse © nextpit Sony Xperia 1 VII Geekbench Benchmark Ergebnisse © nextpit Sony Xperia 1 VII 3D Mark Wild Life Extreme Benchmark © nextpit Sony Xperia 1 VII 3D-Mark-Benchmark-Ergebnisse © nextpit Abgesehen von den Überhitzungsproblemen sollte die Spieleleistung ziemlich gut sein, und das Xperia 1 VII ist mit allen aktuellen Spielen im Play Store kompatibel. Wie bereits im Abschnitt über die Software erwähnt, können die Nutzer/innen Spiele in der Game Enhancer App mit einer niedrigeren Leistungseinstellung laufen lassen, um stabilere Frameraten und eine geringere Hitzeentwicklung zu erreichen. Das wiederum kann auch zu einer längeren Akkulaufzeit führen, was immer willkommen ist.

Sony Xperia 1 VII: Kamera Kamera Hauptkamera 48 MP, F1.9, 1/1.35'' Sensor, OIS Ultra-Weitwinkel-Kamera 48 MP, F2.0, 1/1,56''-Sensor Tele-Kamera(s) 12 MP, F2.3~3.5, OIS, 3.5~7.1x Zoom, 1/3.5'' Sensor Selfie-Kamera 12 MP, F2.0 Max. Videoauflösung 4K120 Sonys Know-how in der Kamerabranche ist weithin bekannt, nicht nur durch seine professionellen Kameras, sondern auch durch seine Kamerasensoren, die in Geräten der Konkurrenz verwendet und beworben werden. Das Xperia positioniert sich als Kreativtelefon, und das zeigt sich auch in der Kameraabteilung. Das Xperia 1 VII ist mit einem großen 1/1,35''-Exmor-Hauptsensor ausgestattet, der viel Licht einfangen kann. Der Sensor hat 48 Megapixel, aber das Handy speichert Fotos standardmäßig mit 12 MP, indem es mehrere Pixel kombiniert. Sony Xperia 1 VII: Ultraweitwinkelkamera (0,7x) © Rubens Eishima/nextpit Sony Xperia 1 VII: Hauptkamera © Rubens Eishima/nextpit Sony Xperia 1 VII: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © Rubens Eishima/nextpit Sony Xperia 1 VII: Telekamera (3,5x) © Rubens Eishima/nextpit Sony Xperia 1 VII: Telekamera (7,1x zoom) © Rubens Eishima/nextpit Sony Xperia 1 VII: Ultraweitwinkelkamera (0,7x) © Rubens Eishima/nextpit Sony Xperia 1 VII: Hauptkamera © Rubens Eishima/nextpit Sony Xperia 1 VII: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © Rubens Eishima/nextpit Sony Xperia 1 VII: Telekamera (3,5x) © Rubens Eishima/nextpit Sony Xperia 1 VII: Telekamera (7,1x zoom) © Rubens Eishima/nextpit Sony Xperia 1 VII: Telekamera (10x Digitalzoom) © Rubens Eishima/nextpit Sony Xperia 1 VII: Ultraweitwinkelkamera (0,7x) © Rubens Eishima/nextpit Sony Xperia 1 VII: Hauptkamera © Rubens Eishima/nextpit Sony Xperia 1 VII: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © Rubens Eishima/nextpit Sony Xperia 1 VII: Telekamera (3,5x) © Rubens Eishima/nextpit Sony Xperia 1 VII: Telekamera (7,1x zoom) © Rubens Eishima/nextpit Sony Xperia 1 VII: Telekamera (20x Digitalzoom) © Rubens Eishima/nextpit Sony Xperia 1 VII: Ultraweitwinkelkamera (0,7x) © Rubens Eishima/nextpit Sony Xperia 1 VII: Hauptkamera © Rubens Eishima/nextpit Sony Xperia 1 VII: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © Rubens Eishima/nextpit Sony Xperia 1 VII: Telekamera (3,5x) © Rubens Eishima/nextpit Sony Xperia 1 VII: Telekamera (7,1x zoom) © Rubens Eishima/nextpit Sony Xperia 1 VII: Hauptkamera © Rubens Eishima/nextpit Sony Xperia 1 VII: Hauptkamera - Nachtmodus an © Rubens Eishima/nextpit Sony Xperia 1 VII: Ultraweitwinkelkamera (0,7x) © Rubens Eishima/nextpit Sony Xperia 1 VII: Ultraweitwinkelkamera (0,7x) - Nachtmodus an © Rubens Eishima/nextpit Sony Xperia 1 VII: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © Rubens Eishima/nextpit Sony Xperia 1 VII: Telekamera (3,5x) © Rubens Eishima/nextpit Sony Xperia 1 VII: Telekamera (7,1x zoom) © Rubens Eishima/nextpit Sony Xperia 1 VII: Telekamera (10x Digitalzoom) © Rubens Eishima/nextpit Die Fotos der Hauptkamera waren sehr ansprechend, mit einem guten Detailgrad und einer schönen Farbwiedergabe. Sony setzt bekanntlich auf eine natürliche Farbwiedergabe, ohne die Farben künstlich zu verstärken, wie einige seiner Konkurrenten in der Flaggschiffklasse. Die Kamera-App bietet unter der Option "Pro Photo" erweiterte Steuerungsmöglichkeiten für Verschlusszeit, Belichtung und ISO. Und um noch mehr Kontrolle über deine Bilder zu haben, könnt Ihr sie im RAW-Format speichern und professionell bearbeiten. Das Kameramodul verwendet das traditionelle Design von Sony. © Ezequiel Exstein/nextpit Die Aufnahmen der Hauptkamera waren dank des großen Sensors auch bei Nacht gut, wobei sich der Nachtmodus kaum verändert hat. Die Ultraweitwinkelkamera hingegen profitierte vom Nachtmodus und verbesserte die Bildschärfe, während sie Lichtquellen unter Kontrolle hielt. Bei Tagesaufnahmen waren die Ultraweitwinkel-Fotos des Xperia 1 VII gut, mit einem leichten Verlust bei der Farbwiedergabe. Beim Zoom bietet das Periskop-Objektiv einen Zoombereich zwischen 3,5 und 7,1x. Die Ergebnisse am unteren Ende sind sehr gut, wobei die Schärfe beim maximalen optischen Zoom leicht abnimmt. Die Aufnahmen mit dem Nachtzoom waren nicht so konsistent, es gab sowohl gute als auch schlechte Ergebnisse. Sony Xperia 1 VII: Selfie © Rubens Eishima/nextpit Sony Xperia 1 VII: Selfie - Porträtmodus an © Rubens Eishima/nextpit Sony Xperia 1 VII: Selfie © Rubens Eishima/nextpit Selfies mit dem Xperia 1 VII waren sehr gut, mit realistischen Hauttönen und einer hervorragenden Motivtrennung im Porträtmodus. Bei Nacht waren die Ergebnisse durchschnittlich, mit einem leichten Rückgang der Schärfe. Wie schon bei den Vorgängermodellen hat Sony einige seiner Technologien aus den Alpha-Kameras in das Xperia 1 VII integriert. Diese waren zwar auf drei verschiedene Apps verteilt, aber sie sind bequem in die Standard-Kamera-App integriert, ohne den Nutzer mit Optionen zu überfordern. Erweiterte Video- und Fotoeinstellungen sind in den Modi Photo Pro und Video Pro zu finden, und spezielle Funktionen für Fokus, rechnerische Verarbeitung, RAW und mehr finden sich in den Kameraeinstellungen.

Sony Xperia 1 VII: Akku Batterie Akku-Kapazität 5000 mAh Kabelgebundene Ladegeschwindigkeit 30 W Kabellose Ladegeschwindigkeit 15 W

Drahtlos rückwärts Trotz des 5000-mAh-Akkus schnitt das Xperia 1 VII bei der Akkulaufzeit besser ab als erwartet. Bei regelmäßiger Nutzung, einschließlich Musikstreaming, Pendeln mit kurzen Navigationsabschnitten und einer leichten Hotspot-Nutzung, hielt das Handy mehr als zwei Tage durch. Natürlich würde eine intensive Videonutzung den Akku schneller entleeren, aber unsere Ergebnisse aus der Praxis wurden größtenteils durch den PCMark-Akkutest bestätigt, der nicht nur längere Laufzeiten als die der konkurrierenden Flaggschiffe von Xiaomi und Samsung zeigte, sondern auch eine bessere Energieeffizienz, wenn man die Leistungspunkte in der folgenden Tabelle betrachtet. Aufladen Sony Xperia 1 VII

(5000 mAh | mit 65W Ladegerät) Xiaomi 15 Ultra

(5410 mAh | mit 120W Ladegerät) Galaxy S25 Ultra

(5000 mAh | Samsung 45 W PD) Pixel 9 Pro XL

( 5060 mAh | 140 W USB-PD) 10 Minuten 19% 29% 27% 24% 30 Minuten 54% 74% 73% 57% 1 Stunde 88% 99% 91% Volle Ladung ~80 min 55 min 61 min 1h20 PC Mark Batterietest 20h26

19481 Punkte 16h19

20170 17h06

21028 15h39

12986 Was das Aufladen angeht, so bietet das Xperia 1 VII eine konservative maximale kabelgebundene Ladeleistung von 30 W und eine drahtlose Ladeleistung von 15 W. Eine Ladezeit von 30 Minuten reicht für eine halbe Ladung, während eine volle Ladung etwa 80 Minuten dauert. Das SIM-Kartenfach kann auch eine microSD-Karte zur Speichererweiterung aufnehmen. © Ezequiel Exstein/nextpit Das Xperia 1 VII ist nicht mit der magnetischen Qi2-Ausrichtung kompatibel, aber es bietet die umgekehrte kabellose Aufladung, die Sony Battery Share nennt.