SwitchBot macht mit der neuen Video Doorbell vieles richtig. Die Video-Türklingel verfügt über eine umfangreiche Smart-Home-Konnektivität – und das zu einem geringeren Preis, als das bei der Konkurrenz der Fall ist.

Eine 2K-Kameraauflösung, ein Zusatzmonitor und vor allem: keine Abo-Kosten. SwitchBot greift mit der Video Doorbell richtig an und will der Konkurrenz zeigen, wie es ohne Zusatzkosten funktionieren kann. Was die SwitchBot Video Doorbell alles kann und wo die Schwächen liegen, lest Ihr im ausführlichen Testbericht.

Pro:

Abo ist nicht notwendig

Solide Bildqualität

Geniale Kompatibilität mit SwitchBot-Smart-Lock

Auch ohne Cloud nutzbar, microSD-Karte bleibt sicher im Haus

Contra:

–

Die SwitchBot Video Doorbell ist bereits im Handel erhältlich und kostet nach unverbindlicher Preisempfehlung 159,99 Euro. Der Preis ist bei Amazon bereits auf 99,99 Euro gefallen.

SwitchBot Video Doorbell: Design & Einrichtung

Die SwitchBot Video Doorbell besteht nicht nur aus einem Gerät. Bei der Einrichtung wird die Türklingel ins 2,4-GHz-WLAN eingebunden. Sie lässt sich per Schrauben oder klebend anbringen. Gut gefällt, dass sie sowohl als reines Akkugerät als auch kabelgebunden genutzt werden kann. Der integrierte 5.000-mAh-Akku hält laut SwitchBot bis zu 570 Tage durch. In der Realität hängt das natürlich von der Häufigkeit der Nutzung ab. Außerdem finden wir auch einen microSD-Kartenslot, auf dem wir Videos speichern können. Somit bleiben die Videos immer sicher in der Wohnung.

SwitchBot Video Doorbell Image source: nextpit / Ezequiel Exstein

Eine Besonderheit, die im Alltag wirklich überzeugt, ist der Add-On-Monitor. Während viele smarte Türklingeln ausschließlich aufs Smartphone setzen, bietet SwitchBot eine Art Hausmonitor, der sofort aufpoppt, wenn jemand klingelt. Gerade im Homeoffice oder für Haushalte, in denen nicht jeder ein Smartphone parat hat, erweist sich das als ein echter Mehrwert. Gleichzeitig dient der Monitor als WLAN-Relay, was die Verbindung stabil halten soll.

Genau das ist aber einer der Punkte, bei denen die SwitchBot Doorbell schwächelt: Die WLAN-Verbindung ist nicht immer perfekt. Im Praxistest kam es vereinzelt zu Verzögerungen beim Livebild oder beim Starten einer Aufnahme. Dann ist da noch die Beschränkung auf das 2,4 GHz-WLAN, was in modernen Haushalten nicht ideal ist. Neben einer HomeKit-Integration könnt Ihr das Modell in Alexa und Home Assistant integrieren.

SwitchBot Video Doorbell Image source: nextpit / Ezequiel Exstein

Die Klingeleinheit wird wahlweise über den Akku betrieben werden oder fest mit dem Stromnetz verbunden. SwitchBot stattet die Türklingeleinheit mit einer abnehmbaren Rückenplatte aus, die wir fest anschrauben oder ankleben können.

Videoqualität, Erkennungsfunktionen und 2-Wege-Audio

Im Test zeigt sich schnell, dass SwitchBot hier vieles richtig macht: Die 2K-Kamera liefert bei Tageslicht ein scharfes, detailreiches Bild, und der große Weitwinkel deckt den gesamten Eingangsbereich zuverlässig ab. Wenn’s draußen dunkel wird, ist diese Video-Türklingel aufgrund einer fehlenden Funktion eingeschränkt: Es gibt keinen eingebauten Scheinwerfer, der Einbrecher abschrecken oder Besucher erleuchten könnte.

SwitchBot Video Doorbell Image source: nextpit / Ezequiel Exstein

In der Nacht schaltet die Klingel aber immerhin auf eine überraschend solide IR-Nachtsicht um. Bei Bedarf sorgen weiße LEDs sogar für farbige Aufnahmen auf kurze Distanz. Damit bewegt sich die Bildqualität klar auf dem Niveau der etablierten Konkurrenz – ohne deren teils teure Cloudpflicht.

SwitchBot Video Doorbell App-Einstellungen Image source: nextpit / Thomas Kern

Die Kommunikation über den integrierten Lautsprecher funktioniert gut, auch wenn die Qualität eher funktional als brillant ist. Für kurze Haustürdialoge erfüllt sie aber ihren Zweck. Darüber hinaus bietet die SwitchBot Video Doorbell ein absolut geniales Feature. Sie ist nämlich mit dem SwitchBot Lock Ultra (Test) koppelbar. Heißt: Ihr könnt die Tür via Monitor öffnen.

SwitchBot Video Doorbell Image source: nextpit / Ezequiel Exstein

Richtig stark zeigt sich die Türklingel beim Thema Datenschutz. Statt Cloud-Zwang setzt SwitchBot auf lokalen Speicher per microSD-Karte, die direkt im Chime/Monitor steckt. Das spart nicht nur laufende Kosten, sondern sorgt auch dafür, dass sensible Videodaten das Haus nicht verlassen. Die mitgelieferte microSD reicht für die Basics, lässt sich aber bis 512 GB erweitern – ein seltener Vorteil im Marktvergleich. Alternativ gibt es ein Abo-Modell, bei dem Ihr weitere Erkennungsfunktionen sowie KI-Features erhaltet. Aber die sind aus meiner Sicht nicht notwendig.

Fazit: Lohnt sich der Kauf der SwitchBot Video Doorbell?

Unterm Strich bietet die SwitchBot Video Doorbell ein rundes Gesamtpaket mit klarem Fokus: einfache Installation, starke Bildqualität, guter Datenschutz und vor allem keine notwendigen Abo-Kosten. Sie eignet sich insbesondere für Nutzer, die Wert auf lokale Speicherung legen, bereits im SwitchBot-Ökosystem unterwegs sind oder eine praktische Lösung mit Zusatzmonitor suchen.

SwitchBot Video Doorbell Image source: nextpit / Ezequiel Exstein

Einzig die Schwächen in Form von gelegentlicher WLAN-Anfälligkeit und der Verzicht auf 5 GHz-WLAN müssen jedoch einkalkuliert werden. Mit einem Kaufpreis von 160 Euro – mit häufigen Angeboten wohlgemerkt – ist die SwitchBot Video Doorbell dennoch lohnenswert.

