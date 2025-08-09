Fensterputzen im Easy Mode: Vorwerk Kobold VG100+ im Test
Seien wir mal ehrlich: Niemand von uns putzt gerne die Fenster. Vor allem dann nicht, wenn diese besonders schwer zu erreichen sind. Auch für mich zählt das nicht unbedingt zu den Dingen, die mir den Tag versüßen. Vorwerk hat mit dem Kobold VG100+ jetzt allerdings ein Gerät auf Lager, welches die lästige Arbeit zum Kinderspiel werden lassen soll. Wir haben den Test gemacht.
Pro
- Gute Verarbeitung
- Hervorragendes Reinigungsergebnis
- Sehr zeitsparend
- Relativ leicht
- Große Flächen lassen sich schnell säubern
- Umfangreicher Lieferumfang
- Reinigungstücher lassen sich in der Waschmaschine reinigen
Contra
- Kommt nicht bis an den (Fenster-)Rand und in verwinkelte Ecken
- Akku könnte bei größerem Putzvorhaben schlapp machen
- Teleskopstiel nur teilweise hilfreich
Vorwerk Kobold VG100+: Preis und Verfügbarkeit
Mit dem VG100 Fensterreiniger hat der Wuppertaler Hersteller Vorwerk bereits zuvor einen speziellen Reiniger fürs lästige Fensterputzen auf den Markt gebracht. Im Test der Kollegen von inside digital konnte dieser durchaus überzeugen, dort hat er immerhin das Prädikat als "ultimative Zeitersparnis" erhalten. Und mit dem Nachfolger – dem VG100+ – erweitert Vorwerk jetzt den Anwendungsbereich sogar nochmal gewaltig. Hiermit reinigt Ihr nämlich nicht nur Fenster im Handumdrehen, sondern auch Spiegel und andere Glasflächen werden blitzschnell streifenfrei. So zumindest das Versprechen.
Den Vorwerk Kobold VG100+ gibt es aktuell für 269 Euro im Online-Shop von Vorwerk. Möchtet Ihr Euch direkt das gesamte Set schnappen, werden 319 Euro fällig. Hier bekommt Ihr neben dem Teleskopstiel auch noch ein Ladegerät, eine Abstellschale, zwei Kobold MF100 Mikrofasertücher, ein Kobold MF100 Softfasertuch sowie ein Kobold GC100 Glasreinigungs-Konzentrat mitgeliefert.
Die ersten Schritte mit dem Kobold VG100+
Ich könnte sagen, dass ich meine Fenster speziell für diesen Test über mehrere Monate hinweg nicht gereinigt habe. Allerdings wäre das nicht ganz richtig. Tatsächlich zähle ich zu denjenigen, die das Fensterputzen gerne so lange hinauszögern, bis ich das Gefühl habe, dass eine Nebelwand meine Wohnung verschluckt. Daher waren meine Fenster vor dem Test in einem eher bescheidenen Zustand. Die Erwartungen an den Kobold VG100+ waren entsprechend groß. Lasst uns aber von vorne beginnen.
Bevor der Kobold VG100+ seine Arbeit aufnehmen kann, muss er zuerst an eine Steckdose angeschlossen werden. Innerhalb von etwa sechs Stunden ist der Akku dann vollständig aufgeladen. Vor der Nutzung empfiehlt es sich zudem, das Reinigungstuch einmal bei bis zu 60 Grad in der Waschmaschine zu reinigen, um die maximale Saugfähigkeit zu gewährleisten. Logischerweise solltet Ihr das Tuch vor der Nutzung trocknen lassen, damit hier nicht übermäßig viel Wasser haftet und Pfützen entstehen.
Je nach Art der Oberfläche solltet Ihr außerdem verschiedene Reinigungstücher verwenden. Vorwerk liefert Euch zwei Mikrofasertücher sowie ein Softfasertuch direkt mit, damit Ihr gewappnet seid. Während das Mikrofasertuch für nahezu alle Oberflächen geeignet ist, empfiehlt sich das Softfasertuch für besonders empfindliche Materialien.
Sobald es losgehen kann wird der Frischwassertank mit Wasser sowie mitgelieferter Reinigungslösung befüllt und das jeweilige Tuch per Klettverschluss befestigt. Tipp: Schaut, dass der Tank auch wirklich gut verschlossen ist und Ihr den Flächenreiniger nicht zu sehr neigt – sonst kann Wasser austreten. Für 15 Sekunden in die Abstellschale gestellt, damit sich das Reinigungstuch durchtränkt, und schon kann es losgehen.
Der VG100+ Flächenreiniger wird am oberen Fensterrand angesetzt, eingeschaltet und gerade heruntergezogen. Mit wenig Druck lassen sich so verschiedenste Oberflächen zeitsparend säubern. Sowohl das Befeuchten, als auch das Reinigen und Absaugen erledigt der Flächenreiniger in einem Rutsch. Cool ist: Das schmutzige Wasser landet dabei in einem zweiten Tank. So putzt Ihr permanent mit frischem Wasser.
Der Flächenreiniger in der Praxis
Habt Ihr die Fenster länger nicht mehr gereinigt, wie es bei mir der Fall war, dann kommt einiges im Schmutzwassertank zusammen. Umso überraschter war ich, dass selbst die hartnäckigsten Rückstände spätestens beim zweiten Drüberwischen entfernt wurden. Selbst Streifen entstehen hier nicht wirklich. Die Reinigung selbst geht deutlich schneller, als mit einem klassischen Abzieher und Eimer. Sollte die Verschmutzung überhand nehmen, solltet Ihr dennoch einen Lappen zur Hand nehmen, um die Fensterränder abschließend nachzuwischen. Auch die Gummilippe solltet Ihr regelmäßig reinigen.
Nach ein paar Fenstern oder anderen Oberflächen kann das Reinigungstuch zudem relativ schmutzig aussehen. Da Vorwerk aber gleich mehrere Tücher mitschickt, lässt es sich nach ein paar Minuten einfach tauschen. So müsst Ihr nicht ständig die Tücher reinigen, sondern könnt alles in einem Wisch erledigen.
Mit dem Reinigungsergebnis bin ich sehr zufrieden. Es entstehen kaum Streifen auf der Oberfläche und selbst festsitzender Schmutz ließ sich mit einer Extra-Wischrunde gut entfernen. Lediglich am oberen und unteren Ende der Fenster blieb ein wenig Schmutz zurück. Das kennt Ihr sicherlich von herkömmlichen Fensterwischern, hier solltet Ihr also am besten mit einem Lappen vorarbeiten. Durch die Gummilippe des Flächenreinigers kommt der VG100+ nämlich nicht bis ganz oben an den Rand. Bei Spiegeln und Co. ohne Rand gibt es das Problem nicht – sie wurden im Handumdrehen sauber und glänzen wieder richtig schön.
Vorwerk hat uns den Kobold VG100+ im Set mit dem optional erhältlichen Teleskopstiel* geliefert. Dieser lässt sich per Klick ganz schnell und einfach am Flächenreiniger befestigen und sorgt so für eine quasi Verlängerung der Arme. Da sich der Teleskopstiel auf bis zu 120 Zentimeter ausfahren lässt, könnt Ihr problemlos hohe Fliesen oder Fenster erreichen. Im Test funktionierte das wirklich gut, lediglich am unteren Ende von Fliesen oder Fenstern solltet Ihr etwas mitgehen
Fazit zum Kobold VG100+ Flächenreiniger
Der Kobold VG100+ Flächenreiniger konnte meine Erwartungen absolut erfüllen. Ich habe mir jede Menge Zeit gespart und das Fenster- bzw. Oberflächenreinigen macht sogar etwas Spaß. Aufgrund des geringen Gewichts von knapp einem Kilogramm ließ es sich problemlos mit nur einer Hand putzen. Lediglich beim Einsatz des Telekopstabes wurde mein Arm nach einiger Zeit etwas müde, da der Schwerpunkt hier am Ende des Stabes liegt. Das Reinigungsergebnis war absolut überzeugend und selbst eingetrocknete Flecken konnte cih entfernen.
Wer vor allem Zeit sparen und streifenfreie Oberflächen haben möchte, hat hiermit also ein richtig gutes Tool für den Haushalt zur Hand. Der Akku hält übrigens rund 30 Minuten mit einer Aufladung. Das sollte in der Regel für alle Fenster in einer Wohnung ausreichen, da die Reinigung wirklich schnell geht. Wer allerdings zusätzlich zu den Fenstern auch sämtliche Oberflächen in einem ganzen Haus in einem Durchgang putzen möchte, könnte hier an seine Grenzen kommen. Da der Flächenreiniger außerdem relativ groß ist, lassen sich verwinkelte Bereiche, wie eine Dusche, nur bedingt reinigen. Andererseits sind große Oberflächen dadurch besonders schnell sauber.