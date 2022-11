Teufel Real Blue TWS 2: In-Ear-Kopfhörer mit ANC für knapp 150 Euro offiziell

Teufel, der 1979 in Berlin gegründete Hersteller von Audioprodukten, hat sich unter audiophilen Nutzern einen Namen im Lautsprecherbau gemacht. Aber auch In- und Over-Ear-Kopfhörer befinden sich im Portfolio. Nun hat das Unternehmen die Active Noise Cancellation (ANC) tauglichen Teufel Real Blue TWS 2 In-Ear-Kopfhörer vorgestellt.

Teufel stellt kabellose In-Ear-Kopfhörer Real Blue TWS 2 vor

Teufel gibt auf seine Lautsprecher 12 Jahre Garantie. Soweit ist man bei seinen Kopfhörern noch nicht, doch auch hier zeigt man sich mit gewissen Besonderheiten. Dazu gehört unter anderem, dass bei In-Ear-Kopfhörern das Lade-Case, als auch der rechte oder linke Kopfhörer einzeln nachgekauft werden kann. Diese hat der Berliner Hersteller für sein neuestes Produkt, den Teufel Real Blue TWS 2 In-Ear-Kopfhörer noch nicht in seinem Online-Shop, sollten aber auch in Kürze folgen.

Die nach IPX3 Spritzwasser geschützten In-Ears sind mit jeweils 12 Millimeter großen Membranen ausgestattet, welche für besten Sound mit präzise Höhen, warme Mitten und ein starkes Bassfundament brillieren. Wie die von mir getesteten Oppo Enco X2 (zum Testbericht), bieten auch die Teufel Real Blue TWS 2 das Google Fast Pairing bei öffnen des Lade-Cases mit Android-Smartphones. Natürlich verbinden die Teufel sich auch mit Eurem iPhone und zeigt entsprechend den Akkuzustand an.

Apropos Akku: Mit den neuesten Teufel-In-Ears könnt Ihr mit einer Akku-Ladung 8 Stunden lang kontinuierlich Musik hören. Nutzt ihr Active Noise Cancelling, sind es nur 6 Stunden. Mit Hilfe des Lade-Case habt ihr 24 Stunden Musik in der Tasche, ohne einmal das Case mit einem USB-Class-C-Kabel aufladen zu müssen. Zusätzlich zum ANC bieten die Teufel-In-Ears auch einen Transparenzmodus, der euch Außengeräusche wie den Straßenverkehr realitätsnah aufs Trommelfell transportiert, ohne das Ihr die Hörer aus dem Ohr nehmen müsst.

Teufel Real Blue TWS 2 mit Touch- und Sprachsteuerung. / © Teufel / NextPit

Die Teufel Real Blue TWS 2 lassen sich wahlweise über die smarte Touch-Bedienung oder den Google- und Siri-Sprachassistenten steuern. Auch hier lassen sich in der kostenlosen "Teufel Headphone"-App weitere Einstellungen vornehmen. Teufel packt den Kopfhörern insgesamt fünf Größen der antibakteriellen Mushroom-Ear-Tips mit in den Lieferumfang. Die TWS 2 sind in den Farben Night Black und Pure White zum Preis von 149,99 Euro ab sofort im Teufel-Webshop und allen Teufel Stores erhältlich

Habt Ihr gerade einen Kopfhörer-Favoriten? Egal ob In- oder Over-Ear – berichtet uns gern in den Kommentaren warum gerade dieses Modell Euer Daily-Driver ist.