Withings Waage, smarte Klimasteuerung und mehr bei tink entdecken!

Auch in dieser Woche haben wir wieder zwei Angebote von tink für Euch herausgesucht, die durchaus interessant sind. Hierbei handelt es sich zum einen um die Withings Body Comp, die neueste WLAN-Waage des Herstellers, sowie die smarte Klimaanlagensteuerung von Netatmo. Doch auch Smart-Home-Fans kommen derzeit bei tink voll auf Ihre Kosten. Wir haben den Deal-Check für Euch und verraten Euch alle Details.

Im Online-Shop von tink gibt es zahlreiche Deals rund um Euer smartes Zuhause und so könnt Ihr Euch hier häufig ordentliche Rabatte sichern, wie etwa den Mähroboter Bosch Indego S+ 500 für 679,95 Euro* statt der üblichen 1.240,98 Euro. Doch auch neue Produkte finden direkt einen Weg in das große Portfolio des Anbieters und so habt Ihr die Möglichkeit Euch bereits jetzt das neueste Modell der Withings-WLAN-Waage zu guten Konditionen zu sichern und auch den Netatmo Smart AC Controller gibt es zum günstigen Preis.

Affiliate Angebot Withings Body Comp Ganzheitliche Körperanalyse | Withings+ | Withings-App | Pulswellengeschwindigkeit | Herzfrequenzmessung

Affiliate Angebot Netatmo Smarte Klimaanlagensteuerung Netatmo Weather App | Sprachsteuerung | Individuelle Zeitpläne | Apple Home Kit kompatibel

Wir haben uns die beiden Gadgets einmal genauer angeschaut und verraten Euch nachfolgend, was Ihr von den Angeboten erwarten könnt und für wen sich das Ganze lohnt.

Der Sommer kann kommen: Diese Mähroboter gibt es bei tink günstiger!

Withings Body Comp – WLAN-Waage mit Ganzkörperanalyse

Die Withings Body Comp ist das neueste Modell des Herstellers und Ihr bekommt hier eine WLAN-Personenwaage, die noch viel mehr auf dem Kasten hat, als bloß Euer Gewicht anzuzeigen. Dank verschiedener Sensoren gibt Euch die Waage zusätzliche Informationen rund um Euren BMI, Eure Ganzkörperzusammensetzung oder Eure Fett- und Muskelmasse. Zusätzlich erhaltet Ihr einen Einblick in Eure Herz- und Nervengesundheit, indem die Withings Body Comp Pulswellengeschwindigkeit, Gefäßalter, Herzfrequenz im Stehen und Viszeralfett-Werte misst.

Auf dem 7,2 Zoll großen Display erhaltet Ihr Informationen über Eure Körperzusammensetzung und Euer Gewicht / © tink.de

Natürlich misst die Waage auch Euer Gewicht und ist hier auf bis zu 50 Gramm genau. Um Eure Werte und auch Eure Trainingsergebnisse besser nachvollziehen zu können, verbindet Ihr die WLAN-Waage mit der Withings-App und das Gerät synchronisiert Eure Werte direkt mit dem Smartphone.

Affiliate Angebot Withings Body Comp Ganzheitliche Körperanalyse | Withings+ | Withings-App | Pulswellengeschwindigkeit | Herzfrequenzmessung

Die Waage kostet Euch 199,95 Euro und ist erst seit Kurzem im Online-Store erhältlich. Im tink-Shop könnt Ihr Euch zudem von einem Experten beraten lassen, wenn Ihr Euch unsicher seid. Möchtet Ihr also Euer Training optimieren und ein umfassendes Gesundheitsbild Eures Körpers erhalten, solltet Ihr hier zuschlagen.

Netatmo Smart AC Controller – Klimaanlagensteuerung mit Sprachsteuerung

Der Netatmo Smart AC Controller ist ebenfalls seit Kurzem bei tink erhältlich. Hierbei handelt es sich um eine smarte Klimaanlagensteuerung, die mit smarten Funktionen wie einem Temperatur- und Feuchtigkeitssensor gespickt ist. Dadurch könnt Ihr effektiv Strom sparen und könnt mit Hilfe der individuellen Zeitpläne selbst bestimmen, wie kalt Ihr es im Sommer haben möchtet.

Der Netatmo Smart AC Controller lässt sich problemlos an der Wand befestigen. / © tink.de

Nach der Installation des Gadgets könnt Ihr über die Netatmo Weather App die Konfiguration der Klimaanlage vornehmen und auch einsehen, zu welchen Zeiten sie läuft. Zusätzlich ist die Klimaanlagensteuerung mit Amazon Alexa, dem Google Sprachassistenten und Apple HomeKit kompatibel, wodurch sie sich nahtlos in Euer Smart Home einbindet. Natürlich könnt Ihr dadurch auch Sprachbefehle nutzen, um den smarten Controller zu steuern.

Affiliate Angebot Netatmo Smarte Klimaanlagensteuerung Netatmo Weather App | Sprachsteuerung | Individuelle Zeitpläne | Apple Home Kit kompatibel

Bei tink zahlt Ihr 119,99 Euro für die smarte Fernbedienung. und seid somit noch einmal etwas unter dem nächstbesten Preis von 124,90 Euro. Habt Ihr also eine Klimaanlage zu Hause und möchtet sie mit Eurem Smart Home verbinden, könnt Ihr hier getrost zuschlagen.

Weitere Top-Deals bei tink

Bei tink habt Ihr zudem weiterhin die Möglichkeit auf zahlreiche weitere Deals zuzugreifen. Eine große Auswahl findet Ihr unter anderem in unserer großen tink-Übersicht. Um Euch das hin- und herklicken zu ersparen, haben wir nachfolgend eine kleine Auswahl für Euch, die sich derzeit richtig lohnt:

Was haltet Ihr von den tink-Deals? Ist etwas Interessantes für Euch dabei oder verzichtet Ihr derzeit noch auf ein Smart Home? Lasst es uns wissen!