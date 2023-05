Nie wieder Rasen mähen: verpasst diese Mähroboter-Deals bei tink nicht

Solltet Ihr in den letzten Tagen die Deals von NextPit verfolgt haben, dann sind Euch sicherlich bereits die zahlreichen Angebote von tink aufgefallen. Der Smart-Home-Anbieter hat mit der Garden-Deals-Aktion viele Gadgets deutlich reduziert und bietet Euch so unter anderem den Bosch Indego S+ 500 und den Bosch Indego M+ 700 Mähroboter mit Gutschein und gratis Garage zum Top-Preis an. Wir haben uns den Deal angeschaut und verraten Euch alle Details.

Bosch-Mähroboter bei tink im Angebot

Mit Gutschein und gratis Garage

Begrenzte Stückzahl verfügbar