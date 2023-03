Tipps: Bluetti-Powerstation richtig als Solar-Speicher nutzen

Wir hatten in den vergangenen Wochen und Monaten etliche Powerstations und Heimbatterien von Bluetti im Test. Bei den größeren Modellen, die für Solaranlagen ausgelegt sind, ist dabei immer ein Interface zur Konfiguration des Lade- und Entladeverhaltens aufgefallen, das wir Euch in diesem Artikel einmal näherbringen möchten.

Die großen Bluetti-Powerstations der 300er oder darüber bieten einen Touchscreen sowie Bluetooth und WLAN. Insbesondere letzteres ist praktisch, um auch von Unterwegs den Zustand der Powerstation zu sehen und diese zu bedienen. So seht Ihr von jedem Ort der Erde aus, wie viel Energie in den Akkuzellen noch steckt oder mit wie viel Solarstrom diese gerade geladen werden.

Im Wesentlichen gibt es bei den großen Bluetti-Powerstations mit WLAN vier Betriebsmodi:

In den folgenden Abschnitten erklären wir Euch die Unterschiede zwischen den einzelnen Betriebsmodi und erklären, in welchem Szenario sich welcher Modus am meisten lohnt.

Bei der Bluetti EP500 oder AC500 beispielsweise könnt Ihr zwischen vier verschiedenen Betriebsmodi wählen. / © NextPit

Im Standard-USV-Modus dient die Bluetti-Powerstation als unterbrechungsfreie Stromversorgung. Das bedeutet, dass Ihr sie zwischen das Netz und Eure Verbraucher hängt und sie den Strom direkt an diese weitergibt. Parallel dazu kümmert sich die Powerstation darum, ihren eigenen Akku aufzuladen.

Im werksseitig eingestellten Standard-Modus lädt sich die Bluetti EP500 auf und lässt den Strom zu den angeschlossenen Verbrauchern durch. Fällt der Netzstrom aus, übernimmt die Powerstation nahtlos. / © NextPit

Sobald jetzt der Netzstrom unterbrochen wird, versorgt die Powerstation die angeschlossenen Verbraucher mit Strom aus den integrierten Akkus. Im Test mit der Bluetti EP500 dauert es nur wenige Millisekunden, bis die Powerstation umgeschaltet hat. Ein angeschlossener PC lief unterbrechungsfrei weiter.

Zeitgesteuerter USV-Modus

Der nächste Modus ist interessanter für all diejenigen mit einem Stromtarif, der zu bestimmten Zeiten variable Preise bietet. Nachtstrom ist im Durchschnitt (Quelle: Bundesnetzagentur, 2021) in entsprechenden Tarifen etwa 7 Cent günstiger als Tagstrom. Macht Ihr jede Nacht beispielsweise die EP500 mit ihren 5,12 Wh komplett voll, kann sich das durchaus lohnen.

Selbst wenn wir noch 10 % Restkapazität abziehen und 10 % Leistungsverlust einrechnen, kommen wir bei 1513 durch den Akku geschleusten Kilowattstunden auf immerhin gut 100 Euro Ersparnis im Jahr. Klar, die 4.500 Euro teure Powerstation amortisiert sich so erst nach sehr langer Zeit. Aber es senkt die effektiven Kosten, zumal die Haltbarkeit der von Bluetti verwendeten LiFePO4-Zellen enorm ist. Selbst bei einem vollständigen Ladezyklus pro Tag dauert es rund 30 Jahre, bis die Kapazität des Akkus auf 80 Prozent abgenommen hat.

Im zeitgesteuerten Modus könnt Ihr bei der EP500 und anderen Bluetti-Powerstations genau festlegen, wann sich der Akku laden und wann entladen soll. / © NextPit

Im "Zeitgesteuerten USV-Modus" könnt Ihr bei entsprechend ausgestatteten Bluetti-Powerstations bis zu sechs Zeiträume festlegen, zu denen sich der Akku aufladen beziehungsweise entladen soll. Ihr könnt hier jeweils auch eine Maximalkapazität beziehungsweise eine Restkapazität festlegen, um ausreichend Platz für Solarstrom und genug Reserve für einen Stromausfall zu lassen.

An dieser Stelle auch noch der Hinweis: Es gibt je nach Stromanbieter unterschiedliche Bedingungen, was Ihr mit dem Nachtstrom machen dürft und was nicht. Manche Anbieter halten beispielsweise vertraglich fest, dass der günstige Strom nur für Nachtspeicherheizungen genutzt werden darf. Bei anderen Anbietern hingegen könnt Ihr mit dem Strom anstellen, was Ihr wollt, also auch Euer E-Auto laden oder die Powerstation befüllen.

Der "PV-Vorrang USV-Modus" setzt nicht auf bestimmte Lade- und Entladezeiten, sondern erlaubt es Euch, eine bestimmte Kapazität der Powerstation für Solarstrom zu reservieren. Stellt Ihr hier beispielsweise 40 Prozent bei der Bluetti EP500 Pro (Test) ein, dann lädt sich die Powerstation per Netzstrom auf maximal 60 Prozent Ihrer Kapazität auf. Die restlichen 2048 Wh reserviert die Powerstation für Solarstrom.

Wie viel Akkukapazität soll die Powerstation für Solarstrom bereithalten? Und wie viel für Notfälle? Das könnt Ihr in diesem Dialog einstellen. / © NextPit

Dieser Modus ergibt dann Sinn, wenn Ihr eine Photovoltaik-Anlage habt, gleichzeitig aber immer eine gewisse Kapazität als Notfallreserve behalten wollt. Wie viel Puffer hier Sinn ergibt? Am besten zählt Ihr dazu all Eure im Falle eines Blackouts kritischen Verbraucher# zusammen, ermittelt deren Grundlast und überlegt, welchen Zeitraum Ihr überbrücken wollt. Multipliziert Ihr die Leistung mit der Zeit, erhaltet Ihr die Wattstunden, die Ihr als Kapazität mindestens zurückhalten solltet.

Individueller USV-Modus

Zu guter Letzt bietet Bluetti in seinen größeren Powerstations noch den "Individuellen USV-Modus", in dem Ihr sämtliche Parameter aus allen obengenannten Modi an Eure eigenen Bedürfnisse anpassen könnt.

Im individuellen Modus könnt Ihr bei vielen Bluetti-Powerstations das Lade- und Entladeverhalten sehr flexibel anpassen. / © NextPit

Auf der einen Seite habt Ihr hier die Möglichkeit, wie beim "Zeitgesteuerten USV-Modus" bestimmte Zeiten fürs Laden und Entladen festzulegen. Auch hier gibt es sechs verschiedene Zeiträume, für die Ihr jeweils das Verhalten einstellen könnt.

Parallel dazu könnt Ihr auch festlegen, wie weit sich die Powerstation über Netzstrom laden und wie viel Platz für Solarenergie freibleiben soll. Und schließlich gibt es auch eine Einstellung für die maximale Entladung – respektive eine Restkapazität, die Ihr stets für Notfälle zurückhalten wollt.