Tisch mit integriertem Luftreiniger: LG Puricare Aero Furniture vorgestellt

Wir wissen nicht ganz, was sich LG's Designer gedacht haben, als sie die neuen Aero-Möbel des Hersteller entworfen haben. Aber die Aero-Möbel aus der PuriCare-Object-Kollektion sind Luftreiniger, die nicht nur als Tisch dienen, sondern auch als kabelloses Ladepad. Seltsamerweise handelt es sich dabei um ein Update des PuriCare AeroTower, der Anfang des Jahres als eigenständiger smarter Luftreiniger vorgestellt wurde.

LGs neuer intelligenter Luftreiniger in Tischform haben ein 3-in-1-Design.

Der LG Aero Furniture Luftreiniger verfügt über eine UV-Reinigung.

LG hat die Preise für den neuen Aero Furniture Luftreiniger nicht bekannt gegeben.

Das koreanische Unternehmen stellt eines seiner kommenden Geräte vor, die ab dem 2. September auf der IFA zu sehen sein werden. Das LG Aero Furniture ist ein intelligenter Luftreiniger in Form eines Tisches, der mit LG ThinQ ausgestattet ist und die wichtigsten Smart-Home-Plattformen wie Amazon Alexa, Google Assistant und Apples Homekit unterstützt. Überraschenderweise ist das Möbelstück über den Tradfri Gateway Hub mit dem intelligenten Ökosystem von Ikea kompatibel. Es wird jedoch nicht erwähnt, dass der Matter-Standard hinzugefügt wird.

Zusätzliche UV-Entkeimung und kabelloses Ladepad bei den Aero-Möbeln von LG

Was die Reinigungsfunktionen angeht, so verfügt das PuriCare Aero Furniture über ein 360-Grad-Luftreinigungssystem, das Schadstoffe und Viren in der Luft filtert. Neben der Desodorierungsfunktion filtert der Luftreiniger auch größere Partikel und Allergene wie Staub und Pollen heraus. Wie die Tone Free T90 verfügt er über die UVnano-Sterilisationstechnologie von LG, die mithilfe ultravioletten Lichts Bakterien um die Ventilatorflügel herum beseitigt.

Das Besondere am LG Aero Furniture ist das integrierte Ladepad. Es nutzt den kabellosen Qi-Standard und hat eine Geschwindigkeit von bis zu 10 Watt für Android-Geräte und Kopfhörer, aber eine etwas langsamere Geschwindigkeit von 7,5 Watt für Apples iPhones. Noch wichtiger ist, dass LG eine LED-Stimmungsbeleuchtung eingebaut hat, die von den Nutzern über die App angepasst werden kann.

Preis und Erscheinungsdatum des LG Aero Furniture

Preise und Verfügbarkeit des intelligenten Luftreinigers LG PuriCare Aero Furniture wurden noch nicht bekannt gegeben. Es wird erwartet, dass LG die restlichen Details im nächsten Monat bekannt gibt. Erhältlich ist der Luftreiniger in den Farben Rot, Gelb und Grau, wobei es bald auch limitierte Auflagen geben wird. Außerdem gibt es die Möglichkeit, den Luftreiniger in ovaler oder kreisförmiger Form auf den Tisch zu stellen.