Top 5 der Woche: Probiert unbedingt diese Android- und iOS-Apps aus

Sonst kümmert sich Kollege Antoine darum, Euch die bestmöglichen Apps oder Mobile Games anzubieten, die weder Data-Mining-Fallen noch Mikrotransaktionsfallen sind. Heute kümmere ich mich um diese fünf Apps und hoffe, Ihr könnt mit meiner Auswahl was anfangen. Lasst uns jetzt keine weitere Zeit verlieren und direkt loslegen. Hier sind meine fünf App-Vorschläge an Euch für diese Woche:

Erase.bg (Android & iOS)

Erase.bg ist eine einfach zu bedienende Web-App für Android und iPhones, mit der Ihr ganz einfach Hintergrundelemente aus Euren Bildern entfernen könnt. Dieser Vorschlag kam von Luna aus der französischen Community(merci!) und hätte mir bei der Bearbeitung des obigen Artikelbilds Zeit gespart, wenn ich es vorher entdeckt hätte.

Ihr könnt Dateien aus der Galerie Eures Telefons hochladen oder mit der Kamera ein neues Bild knipsen. Nach einem kurzen Upload und einer Analyse zeigt die App das resultierende Bild mit einem Link zum Herunterladen der transparenten PNG-Datei an, ohne Wasserzeichen, Werbung, Captchas oder künstlich auferlegte Wartezeiten.

Preis: Kostenlos / Werbeanzeigen: Nein / In-App-Käufe: Nein / Konto: Nicht erforderlich

Die Ergebnisse waren besser, als ich erwartet hatte. Bens Bild war schwierig, da die Schuhe unscharf waren / © NextPit

Ladet Erase.bg aus dem Google Play Store oder dem Apple AppStore herunter.

Bathtimer (iOS & Android)

Ok, hier schummle ich ein bisschen. Bathtimer wurde schon vor ein paar Wochen vorgeschlagen, aber jetzt ist es auch bei iOS angekommen. Ist das nicht eine gute Ausrede, um die App erneut vorzustellen? Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Energiepreise überall auf der Welt steigen.

Legt (realistische) Ziele für jeden Schritt Eures Bades fest und gebt ein, wie viel Zeit Ihr derzeit in der Dusche verbringt. Bath Time schlägt Euch einen Zeitplan vor, indem es Teile Eurer Duschroutine um einige Sekunden verkürzt und einen Timer anbietet, um Eure Fortschritte zu verfolgen. Der Play Store informiert darüber, dass die App Werbung enthält, aber wir haben während des Tests keine gesehen.

Preis: Kostenlos / Werbeanzeigen: Nein (Ja, laut Play Store)/ In-App-Käufe: Nein / Konto: Nicht erforderlich.

Das Interface hat sich seit dem ersten Vorschlag von Antoine ein wenig verändert / © NextPit

Ladet Bath Time aus dem Google Play Store oder dem Apple AppStore herunter.

Chameleon (Android)

Chameleon, ein weiterer Tipp aus den französischen Foren, ist eine einfache App für Android, die auf der Grundlage einer von Euch gewählten Farbe Paletten vorschlägt. Zu den Kombinationen gehören Komplementärfarben, Farben mit Abstand, Analogfarben, Schattierungen oder Töne.

Ihr könnt Eure Lieblingsfarben speichern, um sie später wieder aufzurufen, und auch zufällige Paletten erstellen, die als Bild exportiert werden können. Es gibt keine Werbung oder In-App-Käufe. Ich wünschte nur, es gäbe ein Exporttool, um die vorgeschlagenen Kombinationen – die nur in Hexadezimalzahlen angezeigt werden – in verschiedenen Formaten zu speichern.

Preis: Kostenlos / Werbeanzeigen: Nein / In-App-Käufe: Nein / Konto: Nicht erforderlich.

Eine weitere App, die das Titelbild möglicherweise hätte verbessern können. Erkenne ich hier ein Muster? / © NextPit

Ladet Chameleon aus dem Google Play Store herunter.

Wake On Lan (Android)

Dieser Vorschlag ist zugegebenermaßen ein Nischenthema. Aber da Antoine in ein paar Wochen von den Bahamas zurück sein wird, ist die Zeit hoffentlich zu kurz, um diese Kolumne mit weiteren Apps wie dieser zu ruinieren. Und wer weiß: Vielleicht findet jemand von Euch Wake on Lan ja auch nützlich ... Kurz zusammengefasst ermöglicht Euch diese App, kompatible Geräte im lokalen Netzwerk mit einem kurzen Tippen auf das Telefon einzuschalten.

Die Einstellung der App ist nicht ganz so einfach, obwohl sie einen Netzwerkscanner bietet, der verfügbare IPs erkennt: Ihr müsst die MAC-Adresse des Geräts mitteilen, einen Namen und die Broadcast-Adresse eingeben (die Standardadresse sollte funktionieren). Danach tippt Ihr einfach auf die Schaltfläche, um das Gerät einzuschalten. Außerdem könnt Ihr in den Schnelleinstellungen eine Verknüpfung festlegen.

Preis: Kostenlos / Werbeanzeigen: Nein / In-App-Käufe: Nein / Konto: Nicht erforderlich.

Xbox und C64 nur zu Illustrationszwecken / © NextPit

Ladet Wake On Lan aus dem Google Play Store herunter.

Up Left Out (Android & iOS)

Dieses Spiel ist nicht besonders neu und wurde schon vor Monaten in der Liste der kostenlosen Apps der Woche von NextPit aufgeführt. Trotzdem bin ich ein Fan von minimalistischen Puzzlespielen wie Andrey Spencer, Hamster on Coke und Rainbow Train.

Mit einer (WIRKLICH) einfachen Mechanik müsst Ihr in Up Left Out Blöcke vom Spielfeld befreien. Die einzige Herausforderung besteht also darin, die neuen Möglichkeiten zu entdecken, die sich im Laufe des Spiels eröffnen – und zu versuchen, die Etappen mit möglichst wenigen Zügen oder schneller abzuschließen. Es gibt einen beruhigenden (optionalen) Soundtrack und lediglich die Möglichkeit, frühere Etappen zu wiederholen.

Preis: 0,99 Euro / Werbeeinblendungen: Keine / In-App-Käufe: Nein / Konto: Nicht erforderlich.