5 Apps, die auf Euer Handy gehören: Die Top-Downloads für iOS & Android

Genau wie mein Kollege Antoine Engels biete ich Euch jede Woche die bestmöglichen Apps an, die keine Data-Mining-Fallen oder Kostenfallen sind. Zusätzlich zu unseren eigenen Funden habe ich auch Apps aufgenommen, die von der NextPit-Community empfohlen und in unserem Forum geteilt wurden.

Von Mobile Games bis hin zu Produktivitäts-Apps - hier sind die 5 kostenlosen und kostenpflichtigen Android/iOS-Apps von NextPit dieser Woche. Wir veröffentlichen diese Auswahl jede Woche, und Ihr könnt Euch Antoines Empfehlungen für die 5 Apps der letzten Woche unter diesem Link ansehen.

Mimo (Android & iOS)

Mimo wurde von meinem Kollegen Casi empfohlen und es ist eine interessante App, die Euch die Grundlagen des Programmierens vermitteln soll. Sie ist der Sprachlern-App Duolingo sehr ähnlich, mit Schritt-für-Schritt-Lektionen, die versuchen, vereinfachte Szenarien aus der realen Welt zu simulieren.

Neben den grundlegenden Lektionen bietet die App auch Herausforderungen, Projekte und einige kostenpflichtige Inhalte, für die man sogar ein Zertifikat erhalten kann. Das alles ist ein wenig "gamifiziert", einschließlich einer Bestenliste für Eure Freunde auf Facebook. Mimo bietet derzeit Lektionen in HTML, CSS, JavaScript (JS), Python und SQL (Datenbank) an.

Preis: Kostenlos / Werbeanzeigen: Nein / In-App-Käufe: Ja / Konto: Erforderlich

Mimo ist im Grunde Duolingo für Computersprachen / © NextPit

Ladet Euch Mimo aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store herunter.

Pure Wallpaper Generator (Android)

Der zweite Vorschlag in dieser Woche kommt aus dem französischen NextPit-Forum. Pure Wallpaper Generator tut, was der Name verspricht. Wählt zwischen vier Optionen: einer Farbe, einem Farbverlauf, vier Farben oder einem verschwommenen Bild. Wählt dann die Optionen aus und passt sie an, um schnell ein strukturiertes Hintergrundbild für Euer Smartphone zu erhalten.

Wenn Ihr die perfekte Kombination für Eure Stimmung gefunden habt, speichert das Bild einfach oder legt es direkt auf der Benutzeroberfläche der App als Hintergrundbild fest. Super simpel und super einfach.

Preis: Kostenlos / Werbeanzeigen: Nein (Ja, laut Play Store) / In-App-Käufe: Nein / Konto: Nicht erforderlich.

Die Bildkomprimierung hat ein wenig von der Bildqualität oben genommen / © NextPit

Pure Wallpaper Generator aus dem Google Play Store herunterladen

Emojimix (Android & Web)

Für die nächste App musste ich erst einen Spamware-Klon herunterladen und deinstallieren, um sie Euch zu zeigen. Emojimix von Studio Tikolu ist eine Web-App, die verschiedene Kombinationen von Emoji anzeigt und ähnlich wie ein "Kochbuch" für Googles Emoji Kitchen-Funktion funktioniert.

Kombiniert die Emojis, verwendet die Suchfunktion, um schnell das gewünschte Bild zu finden – ja, wir wissen, welches Ihr zuerst kombinieren werdet – kopiert das neue Emoji in die Zwischenablage Eures Smartphones, um es in Messaging-Apps einzufügen, und speichert Eure Lieblingsemojis einfach ab.

Preis: Kostenlos / Werbeanzeigen: Ja / In-App-Käufe: Nein / Konto: Nicht erforderlich.

Hütet Euch vor betrügerischen Klonen im Google Play Store! / © NextPit

Laden Sie Emojimix aus dem Google Play Store.

NewPipe (Android)

Dieser Vorschlag kommt kurz nach der Einstellung der beliebten App Vanced - "Advance without ad" – versteht Ihr's?

Während es sich bei dieser App um eine Modifikation der offiziellen YouTube-App für Android handelte, ist NewPipe ein kostenloser, quelloffener Alternativ-Client für YouTube. NewPipe ist mehr als nur eine Drittanbieter-App für Googles Streaming-Riesen, sondern funktioniert auch mit anderen Plattformen wie SoundCloud, Bandcamp, PeetTube und media.ccc.de.

NewPipe ist leichter als die offizielle App, verfügt über Optionen zum Herunterladen von Videos, erfordert kein Benutzerprofil, sammelt nur so wenig Informationen wie nötig, kann Videos im Hintergrund abspielen, bietet einen Pop-up-Player, ignoriert Stories Shorts und zwingt einem nicht den Algorithmus auf. Der einzige Nachteil – zumindest für einige Leute – ist, dass sie die APK außerhalb des Google Play Store installieren müssen.

Preis: Kostenlos / Werbeanzeigen: Nein / In-App-Käufe: Nein / Konto: Nicht erforderlich.

NewPipe bietet nicht alle Funktionen von YT Vanced, ist dafür aber superleicht. / © NextPit

Ladet Euch NewPipe von F-Droid oder Newpipe.net herunter.

Astral Light (Android & iOS)

Da meine letzte Empfehlung für eine kostenlose App auf NextPit nicht so erfolgreich war, werde ich das Thema wieder aufgreifen und Astral Light als Spieletipp für diese Woche vorschlagen!

Mit einem beruhigenden Soundtrack fordert Astral Light Euch auf, den Nachthimmel (eigentlich eine Ansammlung glänzender Punkte) so lange zu drehen, bis Ihr eine Konstellation auf dem Bildschirm findet – real oder fiktiv. Auch, wenn es auf den ersten Blick einfach aussieht, kann das Spiel ziemlich knifflig sein. Vor allem, wenn Ihr ungeduldig seid oder nicht wisst, wie man mit simulierten 3D-Räumen umgeht.