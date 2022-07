Top 5 der Woche: Diese Apps für Android & iOS solltet Ihr Euch ansehen

Wir befinden uns am Ende einer stressigen Prime-Day-Woche. Da haben wir es uns verdient, gechillt auf der Couch oder im Biergarten unseres Vertrauens zu hocken und ein paar neue Apps auszuprobieren Zu den Downloads, die wir selbst erspähen gesellen sich die Apps, die von der NextPit-Community aufgespürt und in unserem Forum geteilt wurden. Alle Apps habe ich selbst ausprobiert und weise Euch auch darauf hin, wenn ich über einen Haken stolpere, oder wenn Kosten für Euch anfallen.

Von Mobile Games bis hin zu Produktivitätsanwendungen, hier sind die 5 kostenlosen und kostenpflichtigen Android/iOS-Apps von NextPit für Kalenderwoche 27. Habt Ihr die letzte Ausgabe verpasst, könnt Ihr Euch unter folgendem Link auch die fünf Apps der letzten Woche ansehen.

Linktree (Android & iOS)

Linktree ist eine Art digitale, erweiterte Visitenkarte für Online-Inhaltsschöpfer und -schöpferinnen. Im Grunde genommen ist es eine Möglichkeit für jeden, der Inhalte schreibt, zeichnet, komponiert oder filmt, alle sozialen Netzwerke zusammenzuführen, um die eigenen Inhalte hervorzuheben.

Die App bietet kostenpflichtige Abonnements an, um mehr Optionen zur visuellen Anpassung freizuschalten, aber die kostenlose Version ist völlig ausreichend. Ich empfehle Euch, nur Eure "öffentlichen" oder professionellen Netzwerke zu verknüpfen, da die App sehr viele Daten sammelt. Die Benutzeroberfläche ist sehr sauber und Linktree enthält keine Werbung.

Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: ja (3,99 € bis 21,99 € pro Monat) / Konto: erforderlich / Deutsche Sprache: nein

Linktree sammelt eine große Menge an persönlichen Daten, behaltet das im Hinterkopf. / © NextPit

RandomWalking (Android)

Bei dieser App geht es darum, beim Gehen einfach blind einem Cursor zu folgen, um zufällig Orte oder Sehenswürdigkeiten zu entdecken.

Die Grundidee ist interessant. Aber der App fehlt es ein wenig an Raffinesse. Der Cursor sollte präziser sein, ebenso wie die Karte, auf der man wirklich nicht sehen kann, wohin man geht – was ziemlich gefährlich werden kann, wenn man nur auf den Bildschirm starrt.

Aber ich habe Lust, das Experiment am Wochenende auszuprobieren und einen Spaziergang nach Lust und Laune zu machen. Ich bin gespannt, wie die App die verschiedenen Sehenswürdigkeiten findet und vor allem, wie sie sie Euch präsentiert. Die App ist kostenlos, ohne Werbung oder In-App-Käufe.

Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: nein / Konto: nicht erforderlich / Deutsche Sprache: nein

Würdet Ihr dieser Art App vertrauen? / © NextPit

Ladet Euch RandomWalking aus dem Google Play Store herunter.

Aquafy (Android)

Aquafy ist eine Wellness-App, mit der Ihr Euren Wasserhaushalt überwacht und Euch bei Bedarf ans Trinken erinnern lasst. Ihr könnt es jedes Mal aufzeichnen, wenn Ihr etwas trinkt und die Menge sowie die Art der aufgenommenen Flüssigkeit angeben.

Ihr könnt Euer eigenes Trinkprofil erstellen, Erinnerungen an die Flüssigkeitszufuhr einstellen und auf einen umfangreichen Statistikbereich zugreifen. Die App ist kostenlos, enthält aber sehr selten Werbung, die Ihr mit einem Jahresabonnement für 6,99 Euro loswerden könnt.

Ich weiß nicht, wie es Euch geht, aber ich ... *gluckgluck* ... Ahhh. Ich liebe Wasser, aber in 20, 30 Jahren wird es kein Wasser mehr geben. Also, bleibt hydrier!

Preis: kostenlos / Werbung: ja / In-App-Käufe: ja (6,99 € pro Monat) / Konto: nicht erforderlich / Deutsche Sprache: nein.

Die Benutzeroberfläche ist sehr umfangreich. / © NextPit

Ladet Euch Aquafy aus dem Google Play Store herunter.

Birthday Reminder & Calendar (Android)

Mit dieser App könnt Ihr Erinnerungen an die Geburtstage Eurer Lieben erstellen. Ja, ja, ich weiß. Man kann genau das Gleiche, was diese App anbietet, direkt in seinem Google Calendar machen.

Aber mit dieser App kann man auch für jeden Geburtstag ein Profil erstellen, Geschenkideen eintragen und sogar die betreffende Person am Tag selbst anrufen oder ihr eine Karte direkt aus der App heraus schicken.

Ich finde die Benutzeroberfläche sehr schön und obwohl der Entwickler darauf hinweist, dass es Werbung gibt, und Euch anbietet, diese mit einer Pro-Version für 4,79 Euro (einmaliger Kauf) loszuwerden, habe ich während meiner sehr kurzen Nutzungsdauer keine Werbung bemerkt.

Preis: kostenlos / Werbung: ja / In-App-Käufe: ja (4,79 €) / Konto: nicht erforderlich / Deutsche Sprache: nein

Ihr könnt persönliche Karten und Glückwünsche über die App versenden. / © NextPit

Ladet Euch Birthday Reminder & Calendar aus dem Google Play Store herunter.

GWENT: Rogue Mage (Android & iOS)

In The Witcher 3 ist Gwynt (oder Gwent) ein strategisches Kartenspiel, das an Yu-Gi-Oh! oder Magic the Gathering erinnert und in dem Ihr Karten mit Kriegern, Bestien und anderen Elementen aus der Fantasywelt von The Witcher aneinanderreihen müsst, um das Kartendeck Eures Gegners zu zerstören.

Es ist ursprünglich ein Minispiel im Spiel, aber es ist bei den Spielern so beliebt geworden, dass sich eine richtige Community um Gwynt gebildet hat.

Und ich weiß, dass ich Puristen in Rage bringen werde, aber so sehr ich The Witcher 3 auch liebe und Hunderte von Stunden damit verbracht habe: Ich habe Gwynt immer gehasst. Mangelnde Geduld, Krämpfe im Gehirn, diese Art von Spielen ist nichts für mich. Und ich muss sagen, dass das erste Gwynt-Handyspiel, das vor ein paar Jahren als PvP-Spiel herauskam, ein giftiges Nest für Mikrotransaktionen war.

Aber vielleicht wird GWENT: Rogue Mage mich wieder mit Gwynt versöhnen. Dieses Premiumspiel kostet 10,99 Euro, hat aber den Vorteil, dass es sich um ein Einzelspieler-Game handelt, das einen Storymodus und damit eine Handlung hat. Die Geschichte spielt lange vor der Zeit von Geralt de Riv, dem Helden aus The Witcher. Und das Gameplay basiert auf den guten alten Gwynt-Mechaniken, die den Fans bekannt sind.