Top 5 Android- und iOS-Apps der Woche

Vielleicht fällt Euch auf, dass die Auswahl hier viel kleiner ist als bei unseren kostenlosen Apps der Woche, denn letztere werden zweimal pro Woche veröffentlicht. Hier laden wir fünf ausgewählte Apps herunter, installieren sie und stellen persönlich sicher, dass keine von ihnen unerwünschte In-App-Käufe enthält (das gilt nicht für wichtige Funktionen). Natürlich stellen wir auch sicher, dass keine von ihnen Eure Daten oder persönlichen Informationen mutwillig ausspäht, denn auch wir wollen unsere Privatsphäre auf sichere Weise wahren!

Jede Woche wird es eine neue Ausgabe dieses Artikels geben. Schau Euch also unsere Top 5 Apps von letzter Woche an, falls Ihr sie aus anderen Gründen verpasst habt. Und nun folgen auch schon die fünf Apps, die es diese Woche auf unsere Liste geschafft haben!

Neeva (iOS & Android)

Webbrowser sind unverzichtbare Werkzeuge für den modernen Smartphone-Nutzer. Eigentlich hätten sich die meisten von uns für Chrome oder Safari entschieden, je nachdem, für welches mobile Betriebssystem Ihr Euch entschieden habt. Aber habt Ihr im Laufe der Zeit die verschiedenen Arten von Werbung bemerkt, die immer wieder auftauchen? Neeva versucht genau das in Eurem Surfalltag zu verhindern.

Neeva blockiert auch Tracker von Drittanbietern und stellt so sicher, dass Eure Surf- und Suchdaten sicher bleiben und niemandem zum Kauf angeboten werden. Mit der Inkognito-Suche könnt Ihr außerdem in aller Ruhe anonym suchen. Ihr könnt Euch sogar dafür entscheiden, noch produktiver zu sein, indem Ihr Eure E-Mails, Euren Kalender und Eure Dokumente synchronisiert, um alles was Ihr braucht über eine einzige Suchleiste zu finden.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto: Nicht erforderlich

Neeva bietet ein interessantes werbefreies Browsing-Erlebnis, das Euch vielleicht von Chrome wegbringt / © NextPit

Lade Neeva aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

To-Do Blocks (Android)

Das Leben ist so viel einfacher, wenn es gut organisiert ist, findet Ihr nicht auch? Wenn Ihr jemand seid, der das Leben gerne auf die Schnelle lebt und erwartet, dass ständig zufällige Dinge passieren, dann ist diese App nicht die richtige für Euch. Wenn Ihr jedoch die Aktivitäten Eures Lebens in einem Fluss organisieren wollt, dann ist "To-Do Blocks" perfekt. Ihr könnt Euer Leben mit einer Abfolge von Blöcken organisieren und es auf eine andere Art und Weise angehen. Termine und Zeitpläne gehören der Vergangenheit an, denn Ihr konzentriert Euch jeweils auf eine einzige Aktivität.

Im Grunde müsst Ihr nur auf den Block schauen, um herauszufinden, was als Nächstes auf der Liste steht. So könnt Ihr Euch immer nur auf eine Sache konzentrieren, und wenn diese erledigt ist, ist es an der Zeit, einen Schritt nach unten zu gehen und Eure Aufgaben in geordneter Weise zu erledigen. Bei dieser Methode gibt es keine Eile, denn Ihr könnt Euch alle Zeit nehmen, die Ihr dafür braucht. Wenn Ihr das Gefühl habt, dass der aktuelle Block im Moment zu schwierig zu erledigen ist, verschiebt ihn einfach, indem Ihr ihn in der Liste nach unten sortiert. Schwupp, ist der nächste Block an der Reihe.

Alle Blöcke können benannt und nach Farbe, Notizen und Symbolen unterteilt werden. Ihr könnt Blöcke auch archivieren, wenn Ihr mit ihnen fertig seid oder sie gegebenenfalls wiederherstellen, wenn sie versehentlich archiviert wurden. Es fühlt sich ein wenig an wie Tetris!

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto: Nicht erforderlich

Erledige Eure Aufgaben in aller Ruhe und auf geordnete Weise. / © NextPit

Lade To-Do Blocks aus dem Google Play Store herunter.

Yonder (iOS & Android)

Euer Smartphone ist auch Euer persönliches Unterhaltungsgerät, und wenn Ihr die Nase voll habt von all dem billigen Nervenkitzel den Ihr auf TikTok und Instagram seht, ja dann ist es vielleicht an der Zeit etwas "Fleischigeres" und intellektuell Anregendes zu Euch zu nehmen. Das ist Yonder, eine Webcomic- und Webtoon-Plattform für Euer Handy. Mit Yonder könnt Ihr eine Liste von Webcomics durchstöbern, die auf dem von Euch eingestellten Genre basieren. Diese könnt Ihr dann auswählen und Euch in einer Welt der Fantasie verlieren. Die Benutzeroberfläche ist einfach genug und funktioniert gut mit dem dunklen Modus Eures Handys, so dass es für die Augen einfacher ist und Ihr auch noch Energie spart.

Für ausgewählte Artikel wird es auch kostenpflichtige Inhalte geben, aber die kosten nicht die Welt. Ihr braucht allerdings ein Konto, um die verschiedenen Bücher zu abonnieren und Eure Bibliothek entsprechend einzusehen. Es bleibt abzuwarten ob Yonder gut genug ist, um sich in den kommenden Jahren zu behaupten. Aber wenn sich genug Nutzer:innen anmelden, kann vielleicht eine kritische Masse erreicht werden und es könnte zum Kulthit werden.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto: Nicht erforderlich (aber empfohlen)

Geh nach Yonder und erweitere deinen Horizont durch Lesen. / © NextPit

Lade Yonder aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Sketchbook (iOS & Android)

Du liebst es zu skizzieren? Ihr findet keinen Stift und kein Papier, wenn Ihr ein ideales Motiv skizzieren möchtet? Dann ist Sketchbook genau das Richtige für Euch, eine App mit einer Vielzahl von Pinseln und Farben, mit der Ihr unterwegs digitale Meisterwerke erstellen könnt. Sicherlich ist das ein schlechter Ersatz für ein digitales Zeichentablett, aber mit dem richtigen Stift könnt Ihr wirklich beeindruckende Bilder erstellen! Künstler:innen und Illustrator:innen werden die professionellen Funktionen und die hochgradig anpassbaren Werkzeuge im Vergleich zu anderen Apps auf dem Markt definitiv als akzeptabel empfinden. Die Benutzeroberfläche ist elegant und bietet ein natürliches Zeichenerlebnis, welches Euch von allen Ablenkungen befreit, sodass Ihr Euch voll und ganz darauf konzentrieren könnt, Eure innersten Ideen festzuhalten oder auszudrücken.

Zu den Werkzeugen gehören Stifte, Marker, Airbrushes und Wischtechniken, die sich so echt anfühlen, dass Ihr sie fast riechen könnt. Die Pinsel sind außerdem sehr anpassungsfähig, so dass Ihr den perfekten Look nach Euren Vorlieben kreieren könnt. Kommt Ihr vom Kurs ab? Es gibt Anleitungen und Lineale, die Euch helfen noch präziser zu werden.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto: Nicht erforderlich

Erschaffe Meisterwerke ohne Papier mit Sketchbook / © NextPit

Lade Sketchbook aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Vampire Survivors (iOS & Android)

Du wirst in dieses "Schurken-Lite-Time-Survival-Rollenspiel" geworfen, das ein minimalistisches Gameplay hat, aber einen hohen Wert an Spielfreude an den Tag legt. Vielleicht merkt Ihr gar nicht wie viel Zeit vergangen ist, seit Ihr das letzte Mal geschlafen oder gegessen habt! Wie das Spiel sagt: "Be the bullet hell!" Die Hölle hat sich geleert und Ihr steht allen Arten des unaussprechlich Bösen gegenüber. Die Prämisse des Spiels ist ziemlich einfach – überlebe so lange wie möglich – bis der Tod Euch holt und Ihr die ewige Ruhe habt. Bei jedem Lauf sammelt Ihr Gold ein, mit dem Ihr Upgrades kaufen könnt, damit der nächste Überlebende eine bessere Chance hat es bis zum Ende zu schaffen.

Es gibt endlose Wellen von Feinden, soviel ist sicher. Ihr musst diese fiesen Kreaturen der Nacht niedermähen und versuchen bis zum Morgengrauen zu überleben, wenn das überhaupt möglich ist. Es ist von Anfang bis zum bitteren Ende ein spannendes Erlebnis und Ihr solltet Euch verschiedene Überlebensstrategien überlegen, wenn Ihr es auf Dauer schaffen wollt.