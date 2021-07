Die Top 5 Android- und iOS-Apps der Woche: Tagebuch und Anmachsprüche

Jede Woche suche ich für Euch nach Apps, die keine Datenfallen oder voller Mikrotransaktionen sind! Dabei schaue ich mich natürlich selbst im Google Play Store und im AppStore um. Habt Ihr zudem Tipps für mich, sind diese immer herzlich willkommen! Schreibt sie einfach in die Kommentare unter diesem Artikel.

Von Mobile Games bis hin zu Produktivitäts-Apps: Hier habt Ihr die 5 kostenlosen und kostenpflichtigen Android/iOS-Apps von NextPit für diese Woche.

AppDash

AppDash ist ein App-Manager, mit dem Ihr all Eure Apps sortiert, mit Tags verseht und Stapelverarbeitungen durchführt (z. B. beim Teilen von App-Listen oder beim Löschen vieler Dateien auf einmal). Ebenso könnt Ihr aber auch Backups erstellen und Wiederherstellungen durchführen.

Mit AppDash könnt Ihr auch APK-, APKS-, XAPK- und APKM-Dateien analysieren, extrahieren und installieren. Weiter erhaltet Ihr viele Informationen sowie Statistiken über die Nutzung Eurer Anwendungen (die am meisten oder am wenigsten genutzten, Screen-Time, usw). AppDash kann sogar noch mehr und gibt Euch Auskünfte über App-Berechtigungen, App-Komponenten und lässt Euch Notizen zu den jeweiligen Apps machen.

Ich finde die farbenfrohe Oberfläche sehr schön, der Funktionsumfang ist übersichtlich und leicht zu verstehen. Für die Anwendung ist kein Konto erforderlich, sie ist jedoch nicht kostenlos. Nach einer 7-tägigen Testphase müsst Ihr einem Abonnement von 0,75 € pro Monat, 7,99 € pro Jahr oder einem einmaligen Kauf von 15,99 € zustimmen.

Preis: kostenlos (7 Tage Testzeitraum) / Werbung: keine / In-App-Käufe: 0,75 € pro Monat oder 7,99 € pro Jahr oder 15,99 € einmaliger Kauf / Konto: nicht erforderlich

AppDash ist eine ordentliche und komplette Anwendung, für die Ihr allerdings zahlen müsst / © NextPit

Ihr könnt AppDash aus dem Google Play Store herunterladen.

Do'Em

Was tut Ihr, wenn Ihr Schwierigkeiten habt, originelle Apps zu finden? Gebt einfach "ToDo" in den Play Store ein und taucht kopfüber in das Meer von Produktivitäts-Apps und Aufgabenplanern ein.

Obwohl Do'Em in seinem Konzept nicht originell ist, ist es eine ziemlich umfassende App für Notizen, Aufgabenlisten und Sprachnotizen. Ich finde den Notiz-Editor leistungsstark, obwohl ihm die Möglichkeit fehlt, Fotos/Videos hinzuzufügen.

Ich persönlich vermisse einen Dark-Mode und Nextcloud-Synchronisation, um vollständig von der App überzeugt zu sein. Abgesehen davon ist die Oberfläche sehr aufgeräumt und übersichtlich. Do'Em benötigt allerdings ein Google-Konto, um zu funktionieren.

Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: nein / Konto: Google

Do'Em ist eine gute Produktivitäts-App, aber es fehlt ein Dunkelmodus / © NextPit

Ihr könnt Do'Em aus dem Google Play Store herunterladen.

Pick:-P

Diese Woche habe ich über einige ziemlich seltsame Apps gesprochen. Erst hatten wir eine App für Angelknoten, dann einen Aufgabenplaner, der gleichzeitig ein Shoot 'em up ist. Um diese Reihe fortzusetzen, möchte ich Euch jetzt "Pick:-P" vorstellen.

Diese App präsentiert Euch Sprüche, um das Eis zu brechen, also Anmachsprüche. Natürlich sind die Vorscchläge nur in Englisch. Aber ich persönlich habe, seit ich nach Berlin gezogen bin, eh mehr Englisch als Französisch gesprochen, gelesen und gehört.

Ich würde mich wohl nicht trauen, die meisten dieser vorgeschlagenen Sprüche bei Tinder oder sonst wo zu verwenden. Dennoch habe ich einen guten Teil meines Abends damit verbracht, über die von den Nutzer:innen gemachten Sprüche zu lachen. Diese App ist sicher nicht lebensnotwendig, sie wird Euch vermutlich auch nicht helfen, die große Liebe zu finden – aber sie hat diesen Hauch Leichtigkeit, den wir am Wochenende gut vertragen können.

So schön das mit dem Daten und der Liebe auch ist: Liebe bezahlt keine Rechnungen, also werdet Ihr bei dieser App leider mit lästiger Werbung leben müssen.

Preis: kostenlos / Werbung: ja / In-App-Käufe: nein / Konto: nicht erforderlich

Du bist der Richtige für mich, genial / © NextPit

Ihr könnt Pick:-P aus dem Google Play Store herunterladen.

MindBook

MindBook ist eine App, die ich durch die Community in unserem Forum entdeckt habe. Es ist eine minimalistische Tagebuch-App, mit der Ihr Eure Einträge in einem Rutsch mit einem sehr leistungsfähigen Texteditor erstellen könnt. Das Hinzufügen von Fotos und Sprachnotizen ist ebenfalls möglich.

Die App erfordert kein Konto, hat keine Werbung und keine In-App-Käufe. Kurzum, es ist einfach, unkompliziert und unverbindlich.

Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: nein / Konto: nicht erforderlich

MindBook ist eine sehr einfache, aber vollständige Tagebuchanwendung / © NextPit

Ihr könnt MindBook aus dem Google Play Store herunterladen.

Duck Souls

Duck Souls ist ein Plattformspiel, in dem Ihr als Ente spielen und durch das Level kommen müsst und Hindernissen ausweicht. Der Titel bezieht sich eindeutig auf Dark Souls, wobei "Souls" eine Reihe von Action-RPG-Spielen ist, die für ihren Schwierigkeitsgrad und das anspruchsvolle Kampfsystem bekannt sind.

Die Spiele der Souls-Reihe wollen uns fertigmachen, uns durch seinen Schwierigkeitsgrad dazu bringen, aufzugeben. Nur die hartnäckigsten Spieler bleiben am Ball und können diese Games zu Ende führen. Wieso ich Euch das erzähle? Weil Duck Souls eben kein niedlicher Plattformer ist. Vielmehr ist sein ultimatives Ziel, das letzte bisschen Hoffnung und Freude in Euch zu eliminieren!

Davon ab ist die Pixel-Art-Grafik sehr schön und farbenfroh, die Levels sehen gut gestaltet aus (ich habe bisher nur 2 von 100 geschafft) und das Gameplay erfordert viel Geschwindigkeit, schnelle Reflexe und Präzision.