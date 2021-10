Top 5 Apps der Woche: Dark-Souls-Klon und Live-Text für Android!

Welches sind die besten Apps der Woche? Da wir bei NextPit ohnehin ständig am Handy hängen, küren wir jeden Sonntag die fünf besten Apps! In dieser Woche stellen wir Euch einen digitalen Motivator zur Seite, machen Euch produktiver und entführen Euch in die Welt von Animus: Reverant!