Top 5 Apps der Woche: Endlich Übersicht in der Streaming-Flut!

Von Handyspielen bis hin zu Produktivitätsanwendungen - hier sind die 5 kostenlosen und kostenpflichtigen Android/iOS-Anwendungen, die uns diese Woche bei NextPit ausgezeichnet haben.

Listalk zum Erstellen von Sprachlisten

Die Feiertage stehen vor der Tür. Wenn Ihr, im Gegensatz zu mir, Familie und Freunden viele Geschenke machen wollt, ist die Erstellung einer Einkaufsliste fast schon Pflicht! Listalk ist praktisch, bietet aber im Grunde genommen genau das, was der Google Assistant kann.

Ein deutlicher Vorteil sind allerdings das Design und die Schnelligkeit, mit der eine Liste erstellt werden kann. Es sind keine Sprachbefehle erforderlich, aktiviert einfach das Mikrofon und listet die Elemente auf, die auf die List gehören. Die App erstellt dann automatisch eine Aufzählung mit Ankreuzfeldern.

Ihr könnt die Liste auch freigeben und die unterstützte Sprache ändern. Die App ist kostenlos und enthält Werbung. Der einzige Nachteil ist, dass Ihr immer nur eine Liste auf einmal erstellen könnt.

Listalk bietet nicht mehr als Google Assistant, abgesehen davon, dass es einfach zu bedienen ist. / © NextPit

Ihr könnt die Anwendung Listalk aus dem Google Play Store herunterladen.

Schuhgrößenmesser, um Eure Fußgröße zu messen

Als ich noch Jurastudent war, überzeugt davon, dass die Kappe den Mönch machte, war der Kauf eines neuen Paares Lederschuhe die Hölle für mich. Da ich an Turnschuhe gewöhnt bin, habe ich meine Schuhe damals nie anprobiert. Das Zeigen meiner hässlichen Socken und das Zeigen meiner stinkenden Füße in der Öffentlichkeit war mir zu unbequem.

Aber bei Lederschuhen, echten Erwachsenentretern wie Oxfords oder Brogues, ist die Wahl der richtigen Größe entscheidend. Shoe Size Meter ist eine Anwendung, die sich von Messapplikationen und der Planerstellung inspirieren lässt, wie z.B. solche, die Tof- und Lidar-Sensoren zur Messung von Wandabschnitten verwenden.

Ihr stellt Eure Füße an eine Wand, rückt dabei die Fersen an die Wand, legt ein A4-Blatt in die Mitte und schon wird Eure Schuhgröße angezeigt. Natürlich könnt Ihr das Messfeld durch Verschieben der Regler an den Schlüsselpunkten des fotografierten Bildes (Fußspitze, Fußbreite, etc...) anpassen.

Ich trage eine Größe 45, was einer US-Größe von 11,5 Zoll für Herrenschuhe entspricht. Der Antrag gab mir eine Größe von 10,8 Zoll für den linken Fuß und 10,9 Zoll für den rechten Fuß. Ich gestehe, dass es mir schwer fiel, meine Fersen an die Wand zu kleben, ohne das Gleichgewicht zu verlieren. Und vielleicht waren meine Anpassungen nicht präzise genug. Aber Tatsache ist, dass die App nicht 100% zuverlässig ist.

Der Schuhgrößenmesser ist eine Anwendung mit einem vielversprechenden Konzept, das jedoch noch perfektioniert werden muss. / © NextPit

Ihr könnt die Anwendung Schuhgrößenmesser aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store herunterladen.

Note it - der Name ist selbsterklärend

"Note it" ist eine Anwendung für ... ... Notizen! Die Benutzeroberfläche ist sehr schlicht und minimalistisch, aber ich finde die Darstellung jeder Notiz als farbenfrohes Widget sehr schön und ergonomisch.

Ihr könnt klassische Notizen oder Aufzählungslisten mit "abhakbaren" Zielen und Aufgaben erstellen. Lediglich eine Funktion, um bestimmte Aktionen mit einer Notiz zu verknüpfen, vermisste ich beim Ausprobieren. Aber die App hat dennoch den Vorzug, dass sie klar, visuell ansprechend und einfach zu bedienen ist.

Ihr könnt auch zu jeder Notiz Bilder und Weblinks hinzufügen. Die Anwendung ist kostenlos und kommt ganz ohne Anzeigen oder In-App-Käufe.

Notiz Es ermöglicht Euch, Eure Notizen auf visuelle, ästhetische und ergonomische Weise zu gruppieren / © NextPit

Ihr könnt die Anwendung "Note It" aus dem Google Play Store herunterladen.

zipNship, um Eure großen Dateien einfacher mit freunden zu teilen

Ihr möchtet Fotos versenden, scheitert aber an der 25MB-Grenze bei Google Mail für Anhänge? Oder Ihr wollt tunlichst auf Freigabedienste wie WeTransfer, Dropbox oder das Hochladen Eurer freigegebenen Fotoalben auf Google Fotos oder Drive verzichten?

Mit der zipNship-Anwendung könnt Ihr Zip-Ordner erstellen, indem Ihr Dateien in Eurem Dateimanager oder Eurer Galerie-Anwendung auswählt und diese ohne Qualitätsverlust komprimiert. Ihr können Eure Fotos in einer einzigen Datei zusammenfassen und von jeder Anwendung aus versenden.

Besonders praktisch: Ihr braucht der App keine Lese- und Schreibberechtigungen für Zip-Dateien aus Eurem Speicher zu erteilen. Denn zipNship benötigt keine Berechtigungen, um zu funktionieren. Die App ist zudem vollkommen kostenlos, auch Anzeigen oder In-App-Käufe konnte ich nicht finden.

zipNship ist eine praktische Anwendung zum Senden und Öffnen von Zip-Dateien, was die meisten nativen Dateimanager auf Android nicht können. / © NextPit

Sie können die zipNship-Anwendung aus dem Google Play Store herunterladen.

Cinexplore, um endlich Ordnung ins Binge Watching zu bringen

Cinexplore bringt dank anpassbaren Streaming-Inhalten, die sich an Euren Vorlieben orientieren, endlich Ordnung in Netflix und Co. Gleichzeitig gibt es erweiterte Funktionen zum Entdecken von Filmen und Fernsehsendungen.

Die Anwendung, für die Ihr kein Konto erstellen müsst, ermöglicht es Euch, die Filme und Serien, die Ihr auf Eurem Startbildschirm anzeigen möchtet, über eine Auswahl nach Thema, Genre oder Streaming-Plattform auszuwählen. Ihr könnt Eure Lieblingsinhalte priorisieren und die Registerkarte "Mein Programm" nutzen, um den bevorstehenden Sendeplan Eurer Lieblingstitel zu verfolgen.

Das Prinzip ist recht einfach, aber ich fand die Oberfläche echt schick und fand es gut, dass ich kein Konto verknüpfen musste und dass es weder Anzeigen noch In-App-Käufe gab.

Cinexplore ist eine gute, kostenlose und nicht-invasive Lösung, um Eure Streaming-Inhalte über mehrere Plattformen hinweg zu organisieren / © NextPit

Sie können die Cinexplore-Anwendung aus dem Google Play Store herunterladen.

Was halten Sie von dieser Auswahl? Habt Ihr bereits einige der Anwendungen auf dieser Liste getestet? Was wären Eure Apps der Woche? Teilt uns Eure Meinungen in den Kommentaren mit!

Weiterlesen auf NextPit: