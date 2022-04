Top-Angebot bei Sparhandy: Galaxy S21 FE + Galaxy Buds 2 zum Sparpreis!

NEXT PIT TV

Solltet Ihr auf der Suche nach einem neuen Mobilfunkvertrag sein, stolpert Ihr sicherlich über Sparhandy.de. Die Website kombiniert aktuelle Smartphones mit Tarifen der großen Anbieter und bietet sie Euch zu einem vermeintlich günstigen Preis an. So auch in diesem Fall. Ihr bekommt das Samsung Galaxy S21 FE mit den Galaxy Buds 2 für gerade einmal 19,99 Euro monatlich und einer einmaligen Zahlung von 99 Euro. Dabei schenkt Euch der Anbieter sogar noch die Anschlussgebühr.

Das Galaxy S21 FE ergänzt die Flaggschiffreihe aus dem Jahr 2021 und vereint die besten Features der S21-Reihe. Dadurch erhaltet Ihr einen 6,4 Zoll Dynamic AMOLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hertz. Als Prozessor dient hierbei ein Qualcomm Snapdragon 888 mit 6 GB RAM und einer Speicherkapazität von 128 GB. Das Triple-Kamerasystem setzt sich aus einer 12 Megapixel Hauptkamera, einem 12 Megapixel Ultraweitwinkelsensor und einer 8 Megapixel Telekamera zusammen. Dadurch seid Ihr definitiv für die nächsten Jahre gerüstet.

Lohnt sich der Samsung-Deal bei Sparhandy?

Ihr erhaltet neben dem Smartphone und den passenden Kopfhörern noch den Otelo Allnet-Flat Classic Tarif. Dabei handelt es sich um einen Mobilfunkvertrag mit 5 GB Datenvolumen, das der Anbieter aktuell auf 15 GB erhöht. Allerdings surft Ihr mit gerade einmal 21,6 MBit/s im Download durch das Netz. Sollte Euch die Bandbreite nicht ausreichen, könnt Ihr Euch für zusätzlich 5 Euro im Monat das "Speed Upgrade" sichern, was die Downloadrate auf bis zu 100 MBit/s erhöht. Ihr seid Euch unsicher? Dann schaut Euch unseren Test zum Galaxy S21 FE an.

Samsung Galaxy S21 FE mit Otelo-Vertrag Eigenschaft Samsung Galaxy S21 FE mit Otelo Allnet-Flat Classic Datenvolumen 5 GB 15 GB Bandbreite Download 21,6 MBit/s Monatliche Kosten 19,99 Euro Einmalzahlung Smartphone 99,00 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro Wird zurückerstattet Laufzeit 24 Monate Wechselbonus 10,00 Euro Gesamtkosten 608,75 Euro Gerätekosten (regulär) 499 Euro (Smartphone) + 77,95 Euro (Galaxy Buds 2) Ersparnis 447,96 Euro Direkt zum Angebot!

Entscheidet Ihr Euch für das Angebot bei Sparhandy, könnt Ihr richtig Geld sparen. Die Gesamtkosten betragen 608,75 Euro. Hierbei ist die Anschlussgebühr noch mit einberechnet, da Ihr diese erst erstatten lassen müsst. Dafür ladet Ihr Euch die Otelo-App herunter und beantragt die Erstattung. Allerdings könnt Ihr mit diesem Deal über einen Zeitraum von 24 Monaten somit 447,96 Euro sparen im Vergleich zum Kauf der einzelnen Produkte.

Solltet Ihr über die geringe Bandbreite des Vertrages hinwegsehen können oder sogar 5 Euro im Monat übrig haben um diese zu erhöhen, ist das Angebot wirklich interessant.

