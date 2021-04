Unsere 5 Top-Apps der Woche: Produktivität und Pflanzen

A Way To Smash ist ein Kampfspiel, das rundenbasierte, Strategie- und Rätselelemente mischt. Konkret spielt Ihr als eine Figur, die gegen mehrere Gegner gleichzeitig kämpft.

Proday bietet auch eine Historie allerr erledigten Aufgaben nach dem jeweiligen Typ. So könnt Ihr sehen, ob ein Ungleichgewicht besteht (z. B. zu wenig körperliche Aktivität) und möglicherweise Euren Zeitplan korrigieren. Die App sendet Euch außerdem eine tägliche Benachrichtigung.

Das Ziel ist es, mindestens eine Aktivität jedes Typs zu absolvieren. Die App schlägt Euch vor, farbcodierte Aufgaben zu wählen. Nachdem Ihr Eure drei Aufgaben ausgewählt habt, werden diese in Form eines Tortendiagramms dargestellt.

Proday ist eine App für Produktivität und persönliche Entwicklung, die Euch dazu anregt, Euren Zeitplan in drei Arten von Aktivitäten zu unterteilen: körperliche, geistige und soziale.

Unter uns: Ich würde es eigentlich vermeiden, zu viel über eine App nachzudenken, die einfach nur genau das tut, was sie da eben tut. Aber irgendwie macht sie das zumindest nicht schlecht. Offensichtlich kostet Year Progress Widget 1,09 Euro (statt 1,99 €), ohne Werbung oder In-App-Käufe oder Konto und bietet 3 Arten von Kacheln

Nun, die Idee hinter der App ist es, Euch dabei zu helfen, von Eurer täglichen Routine ein klein wenig Abstand zu nehmen und den Moment im Kontext zu sehen. Wow, das Jahr 2021 ist schon zu 27 % gelaufen, aber habe ich 27 % meiner Ziele erreicht? Es ist Tag 99 von 2021, also noch 60 Tage und ich nehme mir eine Woche frei.

Year Progress Widget ist, wie der Name schon sagt, ein Widget, das Euch über den Fortschritt des aktuellen Jahres informiert. Das war's. Nein, eigentlich habe ich zu dieser Anwendung nichts weiter zu sagen.

Ihr müsst nur eine Url kopieren/einfügen, dann wird der Link in der Vorschau angezeigt und Ihr könnt ihm ein Tag zuweisen. Die Anwendung bietet außerdem eine Archiv- und Lesezeichenfunktion.

Ich hätte mir eine Benachrichtigungsfunktion gewünscht, die mich daran erinnert, meine virtuellen Pflanzen zu gießen und mich so anspornt, meine Ziele zu verfolgen. Aber vielleicht wäre das zu widersprüchlich angesichts des beruhigenden Zen-Aspekts von Cultivate.

Sobald Eure Pflanze erstellt und benannt ist, könnt Ihr wählen, wie oft Ihr sie "gießen" möchtet. Das Gießen geschieht durch einfaches Antippen der Pflanze. Jede Bewässerung stellt einen Fortschritt oder eine Errungenschaft dar, selbst die kleinste, in Richtung der Aufgabe oder des Ziels, das mit der Pflanze verbunden ist.

Cultivate ist eine extrem einfache App zur Selbstmotivation. Ihr pflanzt ein virtuelles Gewächs an, das für ein Ziel, eine Aktivität oder ähnliches steht. Etwas, was Euch wichtig ist und das Ihr erledigen wollt – beispielsweise "Lesen" oder "Sport treiben".

Ihr könnt das Spiel A Way To Smash aus dem Google Play Store herunterladen.

