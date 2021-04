Top 5 Apps der Woche: Produktiver unter iOS, Spielspaß für Android

Wie jedes Wochenende treffen wir uns auf NextPit für meine Auswahl der Top 5 Apps! Diese sind mir beim Durchscrollen des Google Play Store und im Apple App Store besonders aufgefallen. Ein kurzer Test später und die fünf besten Kandidaten landen in diesem Artikel. Viel Spaß!

Die Grafik ist sehr schön, in einem japanischen Stil gehalten und gut animiert. Ich hätte einen aggressiveren Soundtrack bevorzugt, um die Kampfseite zu akzentuieren, auch wenn das bedeutet, den Witz bis zum Ende zu treiben. Das Spiel bietet eine Einzelspieler-Kampagne oder einen Multiplayer-Modus. Ihr könnt mehrere Charaktere freischalten.

Ja, es ist ein Kampfspiel. Aber das Ziel ist nicht, wahllos auf alle Knöpfe des Controllers zu hämmern, wie Euer kleiner Cousin damals, als er Euch mit Eddie in Tekken 3 demütigte. Nein, stattdessen habt Ihr nur drei Knöpfe (Stein, Papier und Schere), ein bisschen Glück oder Pech, aber vor allem Timing.

Ihr könnt die App XAgo - Keep track aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store herunterladen .

XAgo erinnert Euch dann, wenn Ihr eine bestimmte Aktivität zu lange nicht ausgeführt habt. Lest mal ein gutes Buch, macht ein bisschen Sport oder geht mal an die frische Luft!

Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, warum diese App so heiß diskutiert wurde. Ja, die Oberfläche ist schick, die App ist kostenlos und kommt auch ohne Werbung oder In-App-Käufe aus. Aber das ist die Art von Nischen-App, die für mich ein Rätsel bleibt. Es ist schon fast ein Meme, und das finde ich in gewisser Weise ziemlich genial.

Ich bin von seltsamen Apps fasziniert. Eigentlich ist es die Faszination an ihnen, die mich fasziniert. Ich bin auf Time Rise gestoßen, als ich auf Reddit nach Apps für diesen Artikel gesucht habe. Der Beitrag des Entwicklers und seine etwa hundert Antworten fielen mir auf.

Schnell ziehe ich meinen jungdynamischen Chefanzug an, nehme mein auf Raten gekauftes Macbook M1 aus meiner Naturfaser-Hipstertasche und nippe mit überlegener Miene an meiner Tasse Kusmi-Tee. Ich bin nicht irgendwer, sondern eine P-R-O-D-U-C-T-I-V-E Person!

Ah, man kann nie genug Notizen-Apps haben, wenn man ein Android-Smartphone benutzt. Wie wäre es hiermit? Was? Eine App für Notizen UND Produktivität? Mit einer Pomodoro-Funktion?! Ich dreh durch!

Die Idee ist, dass Ihr einen Tagebucheintrag in weniger als 5 Sekunden erstellen könnt, ohne ein einziges Wort zu schreiben. Sobald der Eintrag erstellt ist, könnt Ihr ihn natürlich erweitern, indem Ihr Fotos, Euren Standort oder Notizen hinzufügt. Ihr könnt einen bestimmten Emotionsbereich wählen (2 Variablen: Gut gelaunt oder schlecht gelaunt) oder genauere Stufen hinzufügen (bis zu 11 Stufen).

Jede Woche versuche ich, Euch die neuesten Apps vorzustellen, die keine Datenkraken oder Mikrotransaktions-Fallen sind. Zusätzlich zu meinen eigenen Funden aus einer Woche Smartphone-Nutzung füge ich auch die Perlen hinzu, die von der NextPit-Gemeinschaft ausgegraben und im französischen Forum geteilt wurden. Euch lade ich natürlich dazu ein, Tipps und Empfehlungen in die Kommentare zu posten!

Ihr könnt das Spiel JankenUp! aus dem Google Play Store herunterladen.

Was haltet Ihr von dieser Auswahl? Habt Ihr schon eine oder mehrere dieser Apps ausprobiert? Was wären Eure Apps der Woche? Lasst uns in den Kommentaren darüber sprechen!