Top 5 Apps der Woche für Android & iOS: Retro-Uhr & Anti-URL-Tracking

Aber dennoch: Smash Legends punktet mit wirklich tollem, süchtig machendem Gameplay. Smash Legends ist ein "Brawler", ein Kampfspiel, das von der berühmten Smash Bros-Lizenz von Nintendo inspiriert ist. Ihr steht mehreren Gegnern in einer fliegenden Arena gegenüber und das Ziel ist es, so viel Schaden anzurichten, dass Eure Gegner durch die Luft fliegen und dann ins Leere fallen, bis eben nur noch einer übrig ist.

Smash Legends ist ein Spiel, das sehr wie Brawl Stars aussieht, das wiederum sehr wie ... Ihr wisst schon! Und wie wir alle wissen, bekommen wir, sobald ein Rezept in den App-Stores funktioniert, schnell Tausende von Spielen, die alle mehr oder weniger das Gleiche bieten.

Der Entwickler arbeitet an der Umgehung von Googles AMP-Seiten und verkürzten URLs. Die App kostet 2,09 €, enthält keine Werbung und benötigt offensichtlich keinen Account.

Von da an durchläuft jeder Link, auf den Ihr klickt, diese Anwendung, bevor er auf dem Browser Eurer Wahl erscheint. Dies ist ein effektiver Weg, um die Privatsphäre zu schützen, da die Websites nicht wissen, ob Ihr von Google, Twitter, Facebook usw. kommt.

Untrack ist eine Datenschutz-App, die behauptet, Tracking-Daten aus URLs zu entfernen, bevor sie an den Browser gesendet werden. Nach der Installation von Untrack müsst Ihr die App als Standardbrowser festlegen.

Wow Clock simuliert eine herunterklappbare Uhr im Retro-Look. Die Oberfläche ist so intuitiv, dass sie einem nicht auffällt. Keine Tasten, keine Anzeigen, Ihr müsst wischen, um die Einstellungen anzuzeigen. Ein langer Druck wählt zwischen den drei Hauptmodi: Uhr, Timer und Stoppuhr.

Erinnert Ihr Euch an die in den Augen mancher Anwender seltsam unverzichtbaren Apps? Ich bin sicher, dass es unter Euch auch eine Gemeinschaft von Smartphone-Uhren-Fans gibt.

Wie Flexcil ist sein einziger Nachteil sein Preis. Ein einmaliger Kauf von 14,99 € ist möglich, wenn Ihr alles lebenslang freischalten möchtet, alternativ gibt es ein monatliches Abonnement in Höhe von 0,82 €.

Formatierung, Schriftgröße/Farbe, Aufzählungsliste hinzufügen, Fotos einfügen etc. Alles ist schnell vom gleichen Screen aus zugänglich. Mit der Premium-Version könnt Ihr sogar HTML-Elemente, Tabellenkalkulationen oder andere Dateien hinzufügen.

Ja, eine weitere Anwendung zur Erstellung von Notizen. Es ist das gleiche Prinzip wie Flexcil, aber mit einer vereinfachten und intuitiveren Oberfläche und Funktionen. Das Schöne an Upnote ist, dass die Bearbeitung während des laufenden Prozesses erfolgen kann, ohne dass man den Text noch einmal durchgehen muss.

Ich könnte 50 Absätze über jede Funktion dieser App schreiben, aber es ist am besten, wenn Ihr sie einfach ausprobiert, wenn Interesse besteht. Die Idee dahinter ist eher, die Qualität der Notizen zu erhöhen, anstatt einfach nur einen Reminder zu kritzeln.

Ihr könnt das Spiel Smash Legends aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store herunterladen.

Was haltet Ihr von unserer heutigen Auswahl? Lasst uns in den Kommentaren gerne wissen, ob Ihr schon Apps aus dieser Übersicht genutzt habt und wie Ihr sie findet. Wir wollen aber auch Eure Vorschläge für weitere Apps sehen und wenn Ihr wollt, schlagt uns auch gerne Kategorien vor, in denen wir fürs nächste Mal die Augen offenhalten sollen.