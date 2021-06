Unsere Top 5 Android/iOS-Apps der Woche: Fotos löschen und EM tippen

Einmal in der Woche stelle ich Euch Apps vor, die mich in der letzten Woche einfach begeisterten! Denn während des Schreibens von Testberichten oder beim Lesen Eurer Kommentare stolpere ich immer wieder über empfehlenswerte Mobile Games, Produktivitäts-Apps, Casual Games und mehr. Zu den besten Apps dieser letzten Juni-Woche zählen folgende Tipps:

Opera GX

Opera GX ist die spezielle Version des berühmten Webbrowsers für Hardcore-G4m3rzzzzz. Die mobile Version von Opera GX befindet sich noch im Early Access. Aber wir finden ein Interface, das (manchmal etwas ungeschickt) versucht, Codes aus der Spielekultur zu übernehmen.

Um ehrlich zu sein, im Geiste erinnert mich diese Anwendung an das Meme mit Steve Buscemi, der in der Serie 30 Rock wie ein "Youngster" aussehen will. Ich finde das Gaming-Overlay bei Gaming-News-Aggregatoren, aber auch bei Promos oder Deals, die wie platzierte Werbung aussehen, etwas übertrieben. Nur der Kalender mit den kommenden Spielen auf der Homepage ist ziemlich cool.

Ansonsten finden wir hier die Funktionen von Opera classic mit einem Werbeblocker und einem VPN integriert. Optisch ist die Oberfläche sehr schön, auch wenn Ihr nur aus 4 verschiedenen Themen wählen könnt.

Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: nein / Konto: nicht erforderlich

Opera GX ist nur PGD, geht zurück zu Safari / © NextPit

Ihr könnt die Opera GX-Anwendung aus dem Google Play Store oder dem Apple AppStore herunterladen.

Rainviewer

Nein, ich schlage RainViewer absolut nicht etwa deswegen vor, weil mich ein Meteorologe als Geisel hält. Im Ernst, Ihr wisst, dass die Wettergemeinschaft und ich eine lange Geschichte haben, manche würden sogar sagen, dass sie meine Nemesis sind und dass wir dazu verdammt sind, uns bis zum Ende der Zeit in einem Kampf der Titanen gegenüberzustehen.

Aber genug über die Mythologie von NextPit. RainViewer ist eine umfassende Wetterradar-App, die detaillierte visuelle Gewitterinformationen, wöchentliche Vorhersagen und lokalisierte Niederschlagswarnungen für Eure Region liefert.

Mit Tausenden von Radaren in 90 verschiedenen Ländern könnt Ihr Euch sogar auf bestimmte Radare einstellen, um genauere Messwerte zu erhalten. Die kostenlose Version hat Werbebanner am oberen Rand des Bildschirms. Mit der Premium-Version für 2,99 €/Monat werdet Ihr diese los und kommt in den Genuss schnellerer Blitzer-Karten-Updates.

War es das? Kann ich jetzt nach Hause gehen?

Preis: kostenlos / Werbung: ja / In-App-Käufe: ja, Abonnements 2,99 €/Monat, 16,49 €/Jahr / Konto: nicht erforderlich

Jeder liebt Wetter-Apps, auch ich, ich schwöre / © NextPit

Ihr könnt die RainViewer-App aus dem Google Play Store oder dem Apple AppStore herunterladen.

WeTipp

Da ich meine Profikarriere nach einer Handgelenksverletzung um Haaresbreite verpasst habe, verfolge ich den Fußball nicht mehr so sehr. Aber mit der bevorstehenden Euro 2020 bringen mich meine deutsch-französischen Gene, gemischt mit Radler-Bier und Zitrone, wieder auf den Geschmack für das Spiel (ich weiß, dass ich deutsche Leser mit meiner Getränkewahl zu einem entsetzten Aufschrei veranlassen werde, ich verursache gerne Chaos)

Und weil ich vor 10 Jahren in der französischen Kreisklasse gespielt habe und mich meine Zweitliga-Karriere bei Fifa Ultimate Team automatisch zum Fußballexperten macht, mache ich mir einen Spaß daraus, via WeTipp Prognosen zu den Spielen der Europameisterschaft abzugeben.

Ach, und falls Ihr bis jetzt dachtet, dass We Tipp eine App ist, bei der Ihr Sportwetten platzieren könnt: Nope, falsch gedacht. Hier geht es nur darum, privat im Freundeskreis die Spiele vorauszusagen und das komplett ohne den Einsatz von Geld.

Ich denke, das Prinzip ist ziemlich cool. Ach, wäre das super, wenn ich auch ein paar Freunde hätte.

Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: nein / Konto: erforderlich

Beweist mit WeTipp, dass Ihr Eure Freunde beim Tippen in die Tasche steckt / © NextPit

Ihr könnt die WeTipp-App aus dem Google Play Store herunterladen.

Foto-Deleter

Dies ist ein Ritual, das ich regelmäßig durchführe: Das Löschen aller Fotos und Screenshots, die ich jede Woche anfertige, um diese 5-App-Artikel vorzubereiten. Ein langer Druck auf ein Foto, dann wählt man alle anderen aus, die man löschen möchte und... ah ein versehentlicher Fingertipp und meine Auswahl ist wieder gelöscht. Ich hasse das wirklich.

Photo Deleter möchte den Prozess für Euch so schnell und einfach wie möglich gestalten. Die App greift über das Verzeichnis Eurer Wahl auf Eure Bilder zu. Die Bilder werden in umgekehrter chronologischer Reihenfolge angezeigt. Ihr könnt dann jedes Bild über eine der nur 2 Tasten auf dem Bildschirm löschen oder behalten und dann zum nächsten Bild gehen.

Es ist fast das gleiche Prinzip wie bei Tinder. Nur, dass Ihr hier entscheiden müsst, ob Ihr Ein Foto löschen oder behalten wollt. Beispielsweise das versehentliche Selfie, das Euer Doppelkinn unangenehm betont, oder auch das Bild einer Tüte KFC-Pommes, das Ihr nur aufgenommen habt, um die eigene Schwester zu verspotten, weil sie diese in Frankreich nicht kaufen kann.

Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: nein / Konto: nicht erforderlich

Spoiler: Ich habe dieses Bild behalten. Man kann nie wissen / © NextPit

Ihr könnt die Photo Deleter-App aus dem Google Play Store herunterladen.

Mazeman

Mazeman wurde gerade im Play Store veröffentlicht und ist ein Bomberman-ähnliches Arcade-Spiel, entwickelt von Crescent Moon Games. Interessant ist, dass die Karte oder das Gitter, in dem sich der Spieler entwickelt, prozedural generiert wird.

Die Grafik ist total retro mit einem Pixelart-Feeling und die zahlreichen Charaktere zum Sammeln (ohne sie kaufen zu müssen!) versprechen langen Spielspaß. Das Gameplay ist ziemlich nervös und der Schwierigkeitsgrad ist gut genug ausbalanciert, um die meisten Gelegenheitsspieler nicht abzuschrecken, was positiv ist.

Das Spiel kostet 2,89 € für Android und 3,49 € für iOS ohne jegliche Mikrotransaktionen. Ich bereue meinen Kauf bisher nicht.