Kommt Euch nur ein Fernseher von Branchenprimus LG ins Haus, könntet Ihr jetzt richtig Glück haben. Bei Amazon gibt es den LG B4 mit brillantem OLED-Display, 4K AI Prozessor und unglaublichen Schwarzwerten gerade so günstig, wie noch nie. Selbst Versandkosten fallen hier keine an. Ob sich das Angebot lohnt und warum die Antwort "JA" lautet, verrät Euch nextpit in diesem Deal-Check.

Hersteller LG gilt gemeinhin als absoluter Top-Player in Sachen OLED-Displays. Selbst Samsung musste sich dies eingestehen und ging einen Vertrag zur Belieferung von LED- und OLED-Bildschirmen aus dem Hause LG ein. Diese "Kunst" lässt sich das Unternehmen auch teuer bezahlen – vor allem von den Kunden. Glücklicherweise gibt es immer wieder richtig spannende Deals, wie Amazon jetzt unter Beweis stellt. Beim Versandriesen bekommt Ihr das beliebte B4-Modell jetzt so günstig* wie noch nie zuvor.

Affiliate Angebot LG B4 55 Zoll | OLED | 4K AI Prozessor | 4x HDMI 2.1 | Kontrast: 50000:1 | 20 W Audioleistung | 120 Hz Bildwiederholrate

LG OLED B4: Was macht den Fernseher so gut?

Schauen wir uns vorab den genauen Namen des Gerätes an, welches Ihr derzeit günstiger erhaltet. Es handelt sich um den LG OLED55B49LA. Die "55" gibt hierbei die Displaydiagonale in Zoll an, während die "B49" für das Modell stehen. LG hat zwei verschiedene B4-Varianten auf den deutschen Markt gebracht: B42LA und B49LA. Hierbei gibt es einige Unterschiede. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass der hier angebotene B49LA mehr Displaygrößen bietet, dafür jedoch auf eine Fernbedienung mit NFC verzichtet.

Dank des schlanken Designs nimmt der LG OLED B4 nicht mehr Platz ein, als nötig. / © LG

Ansonsten handelt es sich jedoch um identische Geräte. Am wichtigsten ist hier natürlich das verbaute OLED-Panel. Es bietet eine native 4K UHD-Auflösung und kann auf eine Bildwiederholrate von 100 bzw. 120 Hz bauen. Der verbaute "4K AI" Prozessor sorgt im Zusammenspiel mit OLED Motion, Pixel Dimming, HDR10 und mehr für ein herausragendes Bild. Dabei erreicht der TV eine maximale Helligkeit von 647 Nits und bietet einen Kontrast von 50.000:1. Aufgrund der weichen Farbtemperatur und der hohen DCI-P3-Abdeckung (99,1 %) ergibt sich ein wirklich geniales Bild.

Auch Gamer kommen hier voll auf ihre Kosten. Nicht nur die 120 Hz dürften bereits viele Zocker erfreuen, denn LG hat auch gleich vier HDMI-2.1-Ports verbaut. Hinzu kommt eine Kompatibilität mit G-Sync und FreeSync. ALLM und VRR sind ebenfalls an Bord. Als Betriebssystem arbeitet hier webOS 24 und zudem ist Alexa bereits integriert. Allerdings ist auch eine Unterstützung durch Apple Airplay 2 möglich.

Affiliate Angebot LG B4 55 Zoll | OLED | 4K AI Prozessor | 4x HDMI 2.1 | Kontrast: 50000:1 | 20 W Audioleistung | 120 Hz Bildwiederholrate

Der beste Fernseher unter 1.000 Euro – Jetzt stark reduziert

Die B4-Serie mit 55 Zoll oder weniger gelten als "beste Fernseher unter 1.000 Euro". Grund dafür ist, dass LG hier sehr viele Flaggschiff-Komponenten verbaut hat und Ihr eigentlich keine wirklichen Abstriche machen müsst. Zumindest nicht im Verhältnis zu anderen Geräten in dieser Preisklasse. Nun unterschreitet Amazon jedoch die magische Grenze von 700 Euro für den LG B4.

Lest auch: Alles zu den verschiedenen Bildschirmtechnologien

Der Preis beim Versandriesen rutscht nämlich auf 679 Euro*. Zum Vergleich: Das nächstbeste Angebot im Netz verlangt noch immer 829 Euro. Auch der Preisverlauf zeigt an, dass Ihr den TV ab und zu um die 800 Euro schießen konntet – so günstig bisher allerdings nicht. Dies ist auch der Grund, warum wir die Frage zu Beginn des Artikels mit "JA" beantworten mussten. Möchtet Ihr Euch also einen Smart-TV (Kaufberatung) schnappen, der kaum Wünsche offen lässt und nicht gleich das Sparkonto plündern, seid Ihr mit diesem Angebot gut beraten. Ihr müsst Euch jedoch beeilen. In der Regel sind solche Angebote nur für sehr kurze Zeit verfügbar. Wenn die Lagermenge vergriffen ist, war es das.

Affiliate Angebot LG B4 55 Zoll | OLED | 4K AI Prozessor | 4x HDMI 2.1 | Kontrast: 50000:1 | 20 W Audioleistung | 120 Hz Bildwiederholrate

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der LG B4 zu diesem Preis interessant oder soll es bereits der neue B5 sein? Lasst es uns wissen!