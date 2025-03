Wer ein Handy hat, hat auch WhatsApp. Das dürfte zwar nicht in 100 Prozent der Fälle gelten, aber nahezu – zumindest in Deutschland. Ohne Messenger auf dem Smartphone könnten die meisten heutzutage nicht mehr leben. Ob Bilder verschicken, mit Video telefonieren oder einfach nur mit Freunden chatten: Das alles funktioniert so einfach, schnell und günstig wie nie zuvor. WhatsApp gibt in Deutschland dabei den Ton an. Zwar gibt es mit Signal, Telegram und Co. viele Alternativen, doch nie hat sich hierzulande eine gegen WhatsApp durchgesetzt. Und nun folgt die nächste Abschaltung. Das Aus eines Wegbereiters, der WhatsApp den Weg geebnet hat und selbst verschlief, die Nummer 1 zu werden.