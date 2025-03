TÜV-Tipp: Wer im Frühling faul ist, zahlt mehr für Sprit

Zeitgleich mit der Einleitung der Grillsaison sollten sich Autofahrer um ihre Fahrzeuge kümmern. Wer dies nicht tut, riskiert nicht nur eine Verschlechterung der Fahrsicherheit und einen Wertverlust, sondern auch unnötig hohe Kraftstoff-Ausgaben durch einen erhöhten Spritverbrauch. Viele dieser Probleme können durch ein paar einfache Wartungsmaßnahmen vermieden werden. Der TÜV-Verband nennt praktische Tipps, die sich in drei Hauptbereiche gliedern lassen.

Reinigung

Der Winter hat nicht nur die Menschen herausgefordert, sondern auch ihren Autos zugesetzt. Bei ersteren reicht bereits ein Glühwein aus, um ihnen die Winterkälte aus den Knochen zu vertreiben. Dagegen bedürfen Fahrzeuge im Frühling einer gründlichen Reinigung, um Salzrückstände und Schmutz zu beseitigen. Das ist nicht nur aus ästhetischen Gründen wichtig, sondern auch, um die Werterhaltung und Sicherheit des Autos zu gewährleisten. Denn Salz und Schmutz können den Lack, den Unterboden sowie die Bremsen schädigen und zu Rost und erhöhtem Verschleiß führen.

Daher empfiehlt es sich, mit einer gründlichen Autowäsche zu beginnen, bei der auch der Unterboden nicht vergessen werden sollte. Achtet zudem darauf, auch die Scheiben, Spiegel und Scheinwerfer zu reinigen. Im Inneren kann es während der Wintermonate zur Schimmelbildung gekommen sein. Entsprechend sollte man den Innenraumfilter wechseln oder zumindest reinigen.

Autowäsche mit besonderem Fokus auf Unterboden, Scheiben, Spiegel und Scheinwerfer

Wechsel oder Reinigung des Innenraumfilters

Füllstände

Neben der Reinigung solltet Ihr auch die Füllstände Eures Fahrzeugs kontrollieren. Besonders wichtig sind Kühlmittel, Bremsflüssigkeit, Scheibenwischwasser und Motoröl. Die sogenannte „Blinkerflüssigkeit“ kann hingegen getrost unberücksichtigt bleiben. Es geht jedoch nicht nur um den Füllstand – die Qualität dieser Flüssigkeiten ist ebenso wichtig. „Besonders das Motoröl verliert mit der Zeit an Schmierfähigkeit – ein Wechsel gemäß den Herstellerangaben sorgt für einen optimalen Motorlauf“, so Frank Schneider, Referent für Fahrzeugtechnik beim TÜV-Verband. Das Öl schützt nicht nur den Motor, sondern hat auch Einfluss auf die Kraftstoffeffizienz, was sich wiederum auf Eure Geldbeutel auswirkt.

Überprüfung von Füllstand und Qualität bei Kühlmittel, Bremsflüssigkeit, Scheibenwischwasser und Motoröl

Reifen

Der dritte wichtige Bereich betrifft die Reifen. Sobald die Außentemperaturen konstant über 7 Grad Celsius liegen, solltet Ihr auf Sommerreifen wechseln. Diese bieten dank ihrer speziellen Gummimischung optimalen Grip und kürzere Bremswege bei warmem Wetter. Ein weiterer Vorteil: Winterreifen haben bei hohen Temperaturen einen höheren Rollwiderstand, was zu einem Anstieg des Kraftstoffverbrauchs führen kann. Laut dem TÜV kann dieser um bis zu 10 Prozent zunehmen. Übrigens, eine Sommerreifenpflicht gibt es nicht. Das geht auch aus dem Bußgeldkatalog hervor. Wer jedoch im Winter mit Sommerreifen unterwegs ist, muss mit Bußgeldern ab 88,50 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

Durch Temperaturveränderungen schwankt der Reifendruck. Daher empfiehlt es sich, den Druck monatlich zu kontrollieren. Schon ein um 0,2 bar niedrigerer Wert könne den Rollwiderstand erhöhen und den Kraftstoffverbrauch um bis zu 3 Prozent steigern, so Schneider. Die Messung sollte jedoch immer an kalten Reifen erfolgen.

Der TÜV-Verband weist ferner auch auf sogenannte Mobilitäts- oder Saisonchecks hin. Diese sind vergleichsweise kostengünstig (etwa 30 Euro) und umfassen eine Prüfung von Fahrwerk, Federung und Stoßdämpfer. Da sie jedoch nicht Teil des üblichen selbst-durchgeführten Frühjahrschecks sind, haben wir diesem Aspekt keine eigene Kategorie gewidmet.