In der heutigen Folge des überMORGEN-Podcasts spricht Host Johanna mit inside-digital-Mitbegründer Jan Freynick und E-Auto-Experte Hayo Lücke über den Status Quo der Elektromobilität. Was das mit künstlicher Intelligenz und Karaoke zu tun hat? Tja, das erfahrt Ihr beim Hören der neuen Folge.

In der Donnerstagsfolge gibt es wie immer Auszüge aus dem Samstags-Gespräch, Samstag dann legen wir wie gewohnt das komplette Interview nach. Zu Gast ist, wie oben schon erwähnt, der gute Jan. Obwohl, eigentlich ist es umgekehrt, denn Johanna ist zu Gast in Jans Auto, dem Nio ET7. Gesprochen wird über die Lade-Besonderheiten des Fahrzeugs, aber auch über den Sinn von künstlicher Intelligenz in E-Autos – tja, und halt über Karaoke.

In der oben verlinkten Donnerstagsfolge könnt Ihr aber dem E-Auto-Experten Hayo von inside digital lauschen, der Euch auf den neuesten Stand bringt, was zum Beispiel Ladeinfrastruktur und Akkutechnologien angeht.

Natürlich gibt es die neue Folge des überMORGEN-Podcasts bei Spotify, bei Apple und überall dort, wo es Podcasts gibt. Schaut bitte gerne direkt bei inside digital vorbei, wenn Ihr mehr über Host Johanna wissen wollt, auf der Suche nach den Links zu den unterstützten Plattformen seid – oder einfach dort direkt eine der Podcast-Folgen hören wollt.

Viel Spaß beim Hören, und Euch allen ein tolles Wochenende – ich riskiere mal einen Blick in die Zukunft und verrate Euch, dass wir bei der Elektromobilität bleiben, wenn wir nächste Woche in der Tech-WG Casa Casi zusammenkommen. Allerdings werden wir über Fahrzeuge mit deutlich weniger Rädern sprechen.