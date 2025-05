Möchtet Ihr die Sicherheit in Eurem Zuhause erhöhen oder einfach nur den Vierbeiner im Auge behalten, sind Sicherheitskameras für den Innenraum durchaus empfehlenswert. Richtig spannend wird es dann, wenn Ihr sie Euch im Doppelpack schnappen könnt und richtig Geld sparen könnt. Um welche Überwachungskamera es sich handelt und wie Ihr sogar noch mehr sparen könnt, verrät Euch nextpit in diesem Artikel.

Im Online-Shop tink findet Ihr alles rund ums smarte Zuhause. Dazu zählen natürlich auch Überwachungskameras für den Innen- und Außenbereich. Unglücklicherweise kosten diese Geräte teilweise recht viel. Allerdings bietet tink jetzt die Ring Stick Up Cam Battery (Gen 3) im Doppelpack mit einem satten Rabatt von 50 Prozent an. Bestimmte Käufer sparen sogar noch einmal mehr.

Ring Stick Up Cam – Was taugen die Indoor-Kameras?

Die Kameras gibt es sowohl in Weiß als auch in Schwarz. Sie stehen auf einem kleinen Sockel und werden durch einen Akku betrieben, den Ihr via Micro-USB aufladen könnt. Aufnahmen gibt es mit einer HD-Auflösung (1.920 x 1.080 Pixel) und auch Zwei-Wege-Audio ist hier möglich. Sie decken darüber hinaus einen Sichtwinkel von 110° in der horizontalen, 57° in der vertikalen und 130° in der diagonalen ab. Dank IP64-Schutzklasse sind die Kameras sogar für den Außenbereich geeignet. Nachts wird hier übrigens mit Infrarot für die nötige Beleuchtung gesorgt.

Die Ring Stick Up Cam wird über einen Akku angetrieben. / © Ring

Möchtet Ihr sie dort einsetzen, empfiehlt sich jedoch die Verbindung eines Solarpanels. Die Bedienung selbst erfolgt über die App. Diese bietet, neben Routinen, auch Zugang zu Euren Videos. Euch stehen einige Funktionen zur Verfügung. Den vollen Umfang gibt es aber nur im Ring-Abonnement (ab 3,99 Euro monatlich). Ohne dieses, erhaltet Ihr immerhin den Livefeed der Kamera sowie abgespeckte Push-Benachrichtigungen, müsst allerdings auf Smart Alerts oder Momentaufnahmen komplett verzichten. Alle anderen Funktionen, wie die hervorragende Alexa-Integration, stehen Euch auch ohne Abo zur Verfügung.

Nur für kurze Zeit: Überwachungskameras mit 50 % Rabatt

Bei tink wird Euch die Ring Stick Up Cam im Doppelpack angeboten*. Zum Preisvergleich nutzt der Online-Shop seinen eigenen Preis in Höhe von 159,98 Euro. Dadurch zahlt Ihr also nur noch 79,99 Euro. Mit dem Code "RING5" werden Euch weitere 5 Euro im Warenkorb abgezogen. Seid Ihr zudem noch Mitglied im kostenlosen "tink Plus", spart Ihr auch die Versandkosten über 4,95 Euro. Die Anmeldung zum Treueprogramm von tink* kann sich also durchaus lohnen.

Ein schneller Preisvergleich verrät zudem, dass Ihr den derzeit nächstbesten Preis erst mit 118,90 Euro erhaltet. Rund 120 Euro werden in der Regel ohnehin fällig. Einzelkameras hingegen kosten Euch häufig 70 Euro oder mehr. Nur bei eBay kommt Ihr für rund 60 Euro an eine einzelne Überwachungskamera. Dementsprechend ist das aktuelle tink-Angebot* richtig interessant. Durch den Gutschein zahlt Ihr pro Kamera nur noch rund 37,50 Euro – bisheriger Bestpreis.

Möchtet Ihr also eine Kamera, die sich problemlos in Euer Alexa-Netzwerk integriert, Euch mit Live-Bildern versorgt (auch unterwegs) und einen Bewegungsmelder bietet, sollte diesen Deal nicht verpassen. Für alle anderen empfiehlt sich ein Blick in das tink-Sortiment zu Überwachungskameras mit lokalem Speicher*. Falls Ihr zudem auf der Suche nach einem smarten Türschloss seid, hat tink aktuell ein geniales Angebot zum neuen Nuki Smart Lock Pro.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Sind die Ring Stick Up Cams interessant für Euch oder stört Euch die eingeschränkte Funktionsweise ohne Abonnement? Lasst es uns wissen!