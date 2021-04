Umfrage der Woche: Heimliche App-Fetische – was sind Eure Guilty Pleasures?

Jeder hat sie, keiner gibt es zu: Peinliche Apps, die man am liebsten tief im Handyspeicher vergraben würde. Aber heute wollen wir es von Euch wissen: Was sind Eure Guilty Pleasures für iOS und Android? Seien es Wetter-, Ornithologie-, oder Biertrink-Apps – in dieser Umfrage der Woche könnt Ihr Euren emotionalen Ballast loswerden.

Ich durchforste jede Woche den Play Store oder den App Store, App-Foren und andere Tech-Websites auf der Suche nach Mobile Games und Apps, die ich Euch jede Woche erneut vorschlagen kann. Und ich bin manchmal überrascht, dass Apps, die total schräg sind, ein echtes Interesse bei Technikbegeisterten finden.

Auf der französischen NextPit-Domain ist einer der am häufigsten gegoogelten Artikel mit sehr guten Klickzahlen beispielsweise eine Auswahl der besten Kompass-Apps aus dem Jahr 2014. Aber warum? Ich weiß, über Geschmack lässt sich streiten und einige von Euch haben mir bei mehreren Gelegenheiten schon angekreidet, dass meine Einstellung manchmal ein bisschen zu engstirnig ist.

Ich denke dabei natürlich an Euch, die Gruppe der Wetter-App-Fans! Aber schon letzte Woche, unter der eben verlinkten Auswahl der Top 5 Apps, erklärte mir der Nutzer "A+B" in einem Kommentar, dass eine Timer-App, die Euer Handy in eine Sanduhr verwandelt, einen konkreten Nutzen für einige Brettspiele hat. Deshalb möchte ich in dieser neuen Umfrage der Woche meinen Horizont erweitern und meine eigenen Vorurteile bekämpfen.

Seid Ihr ein Fan einer richtigen Nischen-Kategorie an Apps?

Zuallererst müssen wir die Grundlagen schaffen und die revolutionären Köpfe unter uns identifizieren! Jene Goldgräber, die sich hinauswagen, um Betas und andere Early-Access-Apps herunterzuladen, um das seltene Juwel zu finden, dem niemand sonst Aufmerksamkeit schenkt.

Ich möchte wissen, ob Ihr eine unausgesprochene Vorliebe, einen Fetisch, eine (Ap)Paraphilie für eine bestimmte Art von App habt, die aus der Mainstream-Norm von Messengern, To-Do-Listen und anderen Notiz-Apps ausbricht.

Bist du ein Fan von komischen Apps? Ja, ich probiere gerne mal was neues aus!

Nee, wer testet im Jahr 2021 noch neue Apps? (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Was sind Eure bevorzugten Nischen-Apps?

Na kommt schon – der schwerste Teil ist schon geschafft! Ihr seid bereits raus mit der Sprache. Aber ich möchte noch weiter gehen, wenn es Euch nichts ausmacht. Ich möchte wirklich wissen, welche Art von Out-of-the-Box-Apps Ihr besonders mögt. Es könnte eine Kategorie oder eine bestimmte App sein. Diese App kann einen echten Nutzen haben oder sie kann überhaupt keinen Nutzen haben und einfach Spaß machen.

Für mich ist es wichtig, Eure genaue Wahl und vor allem die Gründe dafür zu kennen. Ich möchte Trends verstehen, die ich nicht verstehe, wie den "Mafia"-artigen Spielmodus (oder das dazugehörige Meme) Ende 2020, das ich mir bis heute nicht erklären kann.

Ich habe im Folgenden einige Beispiele aufgeführt, aber meine Liste ist Lichtjahre davon entfernt, vollständig zu sein. Ich vertraue also auf Euch, dass Ihr Euch nicht zu sehr auf die Umfrage selbst konzentriert. NextPit ist nicht das statistische Bundesamt, dessen Umfragen der Woche es am Ende in die Tagesblätter schaffen. Viel mehr geht es um die Community und Eure Meinungen!

Ich lade Euch also wie immer ein, Euch in den Kommentaren zu beteiligen. Um ehrlich zu sein, hoffe ich sogar, dass einige von Euch mir Ideen für zukünftige Auswahlen von Anwendungen geben, an die ich nie gedacht hätte.

Welche Nischen-Apps bevorzugt Ihr? Wetter-Apps mit Niederschlags-Messung und Sonnenschein-Indikator

KOMPASS-APPS!!!!

Apps vom Typ virtuelles Feuerzeug, virtuelles Biertrinken und virtuelle Luftpolsterfolie

Landwirschafts-Simulatoren und Farm-Spiele

Mafia-Spiele

Survival-Apps

Apps, die Euch daran erinnern, mehr Wasser zu trinken (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Findet Ihr, dass es den Katalogen im Play Store und App Store an Originalität mangelt?

Ich installiere oft Android-Apps, die irgendein Student auf der anderen Seite der Welt in seiner Freizeit und ohne Ressourcen entwickelt hat. Ich sehe eine Oberfläche, die etwas mehr Sorgfalt gebrauchen könnte, die aber deutlich zeigt, dass es sich um ein Projekt voller Leidenschaft handelt. Das alles erinnert mich an die Zeit, als ich im Studium noch einen Gaming-PC hatte und wahllos Early-Access-Spiele auf Steam installierte.

Manchmal, oder sogar oft, verliert man wie im Lotto und stößt auf eine Mogelpackung oder einen Betrug, um leichtes Geld zu verdienen. Aber manchmal stolpern wir auch über ein seltenes Juwel, das uns ein wenig von den Todo und Produktivitäts-Apps abhebt, die in den App-Stores allgegenwärtig sind (und in meiner Auswahl zwangsläufig).

Teilt Ihr dieses Gefühl? Findet Ihr, dass der Play Store und der App Store immer die gleiche Art von Apps abietet, ohne dass es was Neues gibt?

Findet Ihr, die einschlägigen App-Stores sind zu festgefahren? Ja, ich habe Produktivitäts-Apps satt

Nein, die Auswahl ist doch total vielfältig!

Ich habe seit 2015 keine neue Apps mehr installiert (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Vielen Dank im Voraus an alle, die an der Umfrage teilnehmen werden. Wie immer lade ich Euch herzlich dazu ein, Eure Auswahl zu erläutern und in den Kommentaren ein bisschen mit mir zu diskutieren. Es ist die Debatte, die interessant ist, nicht unbedingt die Zahlen. Zum Abschied wünsche ich Euch ein schönes Wochenende und hoffe, dass wir uns am nächsten Montag sehen, um die Ergebnisse zu besprechen.