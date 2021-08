Umfrage der Woche: Wie oft ändert Ihr das Hintergrundbild Eures Handys?

Letzte Woche haben wir die NextPit-Community gefragt, welches die gängigsten Hilfsmittel sind, um das Smartphone zu schützen. Das Ergebnis sah so aus, dass die berühmte " Handyhülle " in allen NextPit-Domains an erster Stelle stand. Ich bin ganz sicher, dass Ihr bei der Wahl Eurer Hülle auch schon genau darauf achtet, wie sie aussieht und wie gut sie zu Eurem Smartphone passt. Da geht die Individualisierung des Smartphones also schon los, aber heute geht es nicht um das Äußere, sondern um das, was Ihr jeden Tag auf Ihrem Handybildschirm seht: Das Hintergrundbild!

Seit Google Material You angekündigt hat, Googles neue Design-Richtlinie, die mit Android 12 eingeführt wird, ist mir klar, dass Hintergrundbilder eine wichtige Rolle für das Aussehen eines Großteils der Benutzeroberfläche des Betriebssystems spielen werden.

Das liegt daran, dass die neue dynamische Theme-Engine von Android mit dem Codenamen "Monet" Farbpaletten generiert, die auf Farben basieren, die aus dem Hintergrundbild des Telefons extrahiert werden. Und das gilt nicht nur für einige Teile der Benutzeroberfläche, sondern auch für die unterstützten Apps. Jüngstes Beispiel ist da die Gboard-Tastatur.

Aus diesem Grund habe ich beschlossen, Euch diese Woche eine sehr grundlegende Frage zu stellen:

Gleich nachdem Google Android 12 Beta 3 veröffentlicht hatte, habe ich im Netz zum Thema "Hintergrundbilder" geforscht, während ich meinen Vorabtest des neuen Betriebssystems schrieb. Was mir damals auffiel, war das Suchvolumen für "lila Wallpapers", das mich zu Suzi Wrights Kanal auf Pinterest führte. Das war der Moment, in dem ich begriff, dass ich nicht allein auf dieser Welt bin, denn wenn es einen Markt für das Herunterladen von lila Hintergrundbildern für Mobiltelefone gibt, dann deshalb, weil es da draußen noch andere Kontrollfreaks gibt.

#Tipp: Pinterest ist ein boomendes Universum für alle, die ihr Handy-Hintergrundbild gerne häufig wechseln.

Wenn Ihr also zu den Menschen gehört, die ihr Handy-Hintergrundbild häufig wechseln, sagt uns, ob Ihr es gewohnt seid, Wallpaper-Apps aus dem Play Store oder App Store herunterzuladen, oder ob Ihr lieber im Internet nach neuen Hintergrundbildern sucht? Übrigens, hast du die hier auf NextPit gezeigten Google Pixel 6 Wallpaper heruntergeladen?

Und weil ich wirklich neugierig bin, möchte ich auch noch eine dritte und letzte Frage stellen in diesem Artikel. Google hat mit seinem Material You nämlich eine Kontroverse ausgelöst, indem es die erweiterte Themenanpassung aus der nächsten OS-Version entfernt hat. Damit könntet Ihr beispielsweise die System-Symbole, den Umriss von App-Symbolen und Schriftarten anpassen.

Wenn Ihr also wie ich ein Pixel-Smartphone nutzt oder ein Motorola-Gerät verwendet –vielleicht sogar Android One oder Android Go – müsst Ihr Euch bei Google Play möglicherweise nach alternativen Optionen umsehen. Vielleicht tut Ihr das ja sogar schon längst. Also sagt mir: Passt Ihr Eure App- und Systemsymbole an?

Vielen Dank fürs Teilnehmen an unserer Umfrage! Wie immer lade ich Euch ein, Eure Meinung zum Thema in den Kommentaren zu äußern. Damit bereichert Ihr die Analyse der Ergebnisse, die wir am Montag veröffentlichen werden, und wer weiß: Vielleicht findet Ihr Euren Kommentar ja in der Auswertung auf allen NextPit-Domains wieder.

Oh, und bevor ich es vergesse: Den Satz "Ändere dein Wallpaper, ändere dein Leben" habe ich von jemandem gehört, von dem ich ein echter Fan bin – vielleicht seid Ihr es ja auch: Marques Brownlee!