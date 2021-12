Umfrage der Woche: Was waren Eure Tops und Flops in 2021?

Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu und bevor wir 2022 mit knallenden Sektkorken begrüßen, wollen wir einen Blick zurück werfen. Wir bei NextPit haben im letzten Jahr über unzählige News und Stories berichtet. In dieser Umfrage wollen wir von Euch wissen, was die Höhepunkte und Tiefpunkte – die Tops und Flops – des Jahres 2021 waren.

Höhepunkte des Jahres 2021

Während viele glaubten, die Pandemie sei überwunden, beschäftigt sie uns immer noch. Nicht nur, dass das Virus noch immer täglich Tausende von Menschen infiziert, auch die Auswirkungen auf die Wirtschaft, den Tourismus, die Lieferkette und viele andere Sektoren werden voraussichtlich nicht so bald verschwinden.

Trotz aller Probleme haben es die Unternehmen geschafft, ihre Produkte wie gewohnt zu veröffentlichen. Apple hat nicht nur die neuen iPhone-13-Modelle wieder im September auf den Markt gebracht, sondern auch an seinem Plan festgehalten, die Mac-Reihe komplett auf eigene SoCs umzustellen.

Samsung nutzte sein traditionelles Unpacked-Event im August nicht für eine neue Galaxy-Note-Reihe (RIP), sondern um die Galaxy-Z-Familie mit faltbarem Bildschirm vorzustellen und gleichzeitig Tizen für die Galaxy-Watch-Reihe aufzugeben und stattdessen Googles Wear OS zu nutzen.

Was waren Eure Produkt-Highlights in 2021? Apple iPhone 13 Serie

OnePlus Nord 2

Google Pixel 6 und 6 Pro

Fairphone 4

Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Flip 3

Xiaomi Mi 11 Ultra

2021 gab es auch einige Entwicklungen bei den Marken. Xiaomi ließ dabei andere chinesische Marken wie Oppo und Vivo hinter sich ließ, um sich als drittgrößte Smartphone-Marke der Welt zu konsolidieren – hinter Apple und Samsung. Die Koreaner ernteten viel Lob dafür, dass sie gezeigt haben, dass faltbare Geräte für den Massenmarkt bereit sind, und dass sie vier Jahre lang Sicherheitsupdates für die meisten ihrer Modelle versprechen können.

Auf der Komponentenseite hat der Außenseiter MediaTek Qualcomm hinter sich gelassen. Das taiwanische Unternehmen ist auf dem chinesischen Markt sehr erfolgreich und liefert kostengünstige 5G-Prozessoren für die lokalen Marken. Und kam dabei gerade rechtzeitig für die Lücke, die Huawei hinterließ, die immer noch vom US-Handelsembargo betroffen sind.

Welche Marke war Euer Highlight in 2021? Apple – Privatsphäre und viele Produkte

Google – Eigenes SoC und neue Geräte

MediaTek – Überholte Qualcomm im SoC-Game

Samsung – Besser Update-Garantie und Foldables

Xiaomi – Platz 3 der beliebtesten Smartphone-Marken

Was die Trends betrifft, so ist 5G auch 2021 noch ein Schlagwort, da die neue Generation immer billigere Geräte und eine bessere Netzunterstützung mit sich bringt. Die Zahl der Megapixel hingegen schien zu stagnieren, mit der gleichen Spitzenauflösung wie 2020 (und 2019). Das Wettrüsten im Jahr 2021 verlagerte sich auf das schnelle Aufladen, wobei Xiaomi das 200-Watt-HyperCharge-System vorstellte und viele chinesische Marken Adapter mit über 60 Watt anboten.

2021 gab es auch große Verbesserungen in Bezug auf den Datenschutz, sowohl bei iOS als auch bei Android. Positive Nachrichten zum Recht auf Reparatur von Marken wie Apple und Microsoft und Meta (vormals Facebook), das die angekündigten (und verschobenen) Änderungen an den Datenschutzbestimmungen von WhatsApp rückgängig machte.

Welcher Trend / Welche News war Euer Highlight aus 2021? 5G in günstigen Handys

Bessere Software-Gewährleistung

Schnelleres Quick-Charging

Mehr Datenschutz bei iOS & Android

Recht auf Reparatur

WhatsApps Zurückrundern beim Datenschutz

Die Tiefpunkte des Jahres 2021

Im Gespräch mit dem NextPit-Redaktionsteam konnte ich keine wirklichen Enttäuschungen in Bezug auf Produkte feststellen. Aber es gab einige gehypte Geräte, die nicht wirklich das hielten, was sie versprachen. Ein Beispiel dafür sind die Nothing Ear (1). Sie sind zwar alles andere als schlecht, aber das von OnePlus-Alumni Carl Pei gegründete Startup hat sein Startprodukt eindeutig overhyped.

Eine weitere Veröffentlichung, bei der es wahrscheinlich mehr um Marketing als um Substanz ging, war das "eigene Betriebssystem" von Huawei – HarmonyOS. Das mobile Betriebssystem, das derzeit in der MatePad-Tablet-Reihe zum Einsatz kommt, liegt bereits in der Version 2.0 vor und ist eindeutig ein Fork aus dem Android-Quellcode. Mit verwirrenden Benachrichtigungen rund um IoT-Geräte und den hauseigenen LiteOS-Mikrokernel von Huawei.

Während einige meiner Kollegen die Pixel-6-Reihe als einen der Höhepunkte des Jahres 2021 bezeichneten, waren andere eindeutig von den neuen Smartphones enttäuscht, da sie einen Mangel an revolutionären Funktionen brachten.

Welches Produkt hat Euch 2021 enttäuscht? Google Pixel 6

Huawei HarmonyOS

Nothing Ear (1)

Was die Marken betrifft, so hat sich ein Unternehmen 2021 komplett aus dem Smartphone-Markt zurückgezogen. LG bestätigte bereits im April, dass es sich aus dem Telefongeschäft zurückzieht. Während sein Marktanteil in Europa und den meisten asiatischen Ländern fast unbedeutend war, hatte es in Südkorea (logisch) und den USA (überraschenderweise) noch einen ziemlich starken Markt.

Eine weitere asiatische Marke, diesmal OnePlus, war 2021 ebenfalls in den Schlagzeilen. Und das nicht nur wegen der Hasselblad-Partnerschaft, sondern vor allem wegen des neuen Weges, den das Unternehmen als Submarke von Oppo eingeschlagen hat. Einschließlich der Übernahme von ColorOS.

Welche Marke hat Euch 2021 enttäuscht? Huawei, die immer weiter absinken

LG, die Ihre Smartphone-Sparte aufgegeben haben

OnePlus, die mit Oppo fusionierten

Wie sieht es mit Trends und Neuigkeiten aus? Das Jahr 2021 hatte einiges zu bieten – von überhitzten Komponenten in Smartphones bis hin zu Produkt- und Teilemangel. In diesem Jahr hörten immer mehr Marken damit auf, Ladegeräte in die Box neuer Smartphones zu legen, vor allem bei Flaggschiff-Geräten. Diese lassen sich im Jahr 2021 auch nur noch selten durch MicroSD-Karten erweitern.

Darüber hinaus waren die großen Technologieunternehmen ständig in den Nachrichten. Mit Anhörungen durch Führungskräfte in den USA und einem langen Ausfall von Facebooks Diensten. Und das etwa zur gleichen Zeit, als das Unternehmen mit Fahrlässigkeits- und Manipulationsvorwürfen konfrontiert wurde.

Apple und Google standen ebenfalls im Rampenlicht, mit den laufenden Ermittlungen über den angeblichen Marktmissbrauch von App-Stores und auch Sicherheitslücken, insbesondere Zero-Day-Lücken. Zudem machte man mit mit Pegasus Schlagzeilen. Eine Spyware, die die NSO Group über Nacht berühmt machte.

Welcher Trend / Welche News war Euer Tiefpunkt in 2021? 5G noch immer hinter den Erwartungen

Facebooks Skandale und der Mega-Ausfall

Keine Ladegeräte mehr beim Smartphone-Kauf

Überhitzende SoCs

Pegasus / NSO Group / Zero-Day-Exploits

Knappheit an Produkten und Komponenten

Keine Speichererweiterungen mehr in Flaggschiffen

Und damit verabschieden wir uns so ziemlich endgültig ins Jahr 2022! Diskutiert in den Kommentaren gerne über die Trends des vergangenen Jahres. Denn so können wir im nächsten Jahr sehen, was in 2022 besser werden muss. Ich wünsche Euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und freue mich darauf, diese Umfrage im Januar auszuwerten.